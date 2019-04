Pablo Casado: "Tiene que haber cazadores para que los animalitos no se pongan enfermos"

Voz 1

00:00

que quién quiera cazas o quien quiera a los toros o que quiera pescar que lo haga pero siempre siempre que como tú bien dices pues los animalitos por ejemplo pues tengan que ser regulados por qué porque hay veces que como tú bien has dicho sino no hay ningún otro animal que los caza no es tan fácil el nuevo porque el lobo tomate cuenta que tenemos jabalíes y ciervos casi casi casi aquí al lado de donde estamos aquí en el Pardo Ci Si metes un lobo aquí en El Pardo tan cerca de la ciudad el lobo se equivocan en vez de como un jabalí eh cruza la carretera tenemos un problema entonces cuando no es posible que haya depredadores como tú dices Diego noticias muy bien es verdad que tiene que haber cazadores para que esos animalitos no se pongan enfermos