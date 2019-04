Christina Rossenvinge: "Hay canciones cruciales, que te dejan una impronta en la memoria"

Voz 1995 00:00 Christina Rosenvinge muy buenos días

Voz 1995 00:05 está tentadora Kiko Verino un titular maravilloso que decía que hay lagunas de memoria que te cogen un año yo los setenta Biel preguntada por David Bowie que nos acordamos que me recordaba a los setenta decía apoyó la entiendo y Laguna de memoria que no que en tu caso tu tienes buena memoria

Voz 0416 00:25 tengo buena memoria lo mejor porque tampoco ha habido esos factores que te pueden borrar la memoria

Voz 1995 00:31 es que los músicos y no músicos pero

Voz 0416 00:36 eso cuenta también pero es verdad que que es verdad que se te borra sobretodo la anormalidad y la las días más tranquilos y unas felices se te acumulan y uno tiende a recordar sólo lo malo eso sólo te inglés

Voz 1995 00:49 eso ya vosotros los músicos sirven las canciones para anclar recuerda por supuesto es una cosa curiosa porque

Voz 0416 00:55 yo he comprobado que te las canciones que han sido cruciales en vida han dejado una impronta tan fuerte en la memoria que recuerda dónde estaba que estaba haciendo cómo surgió esta canción exactamente y todo lo que la rodea

Voz 1995 01:06 sea tú canta una canción y tú eres capaz de volver ver a la habitación elevar el hotel el avión donde la compusiste vuelven y cómo me sentía ese día mayo eso pero a veces eso tiene que ser malísimo

Voz 0416 01:19 no casi siempre es bueno si eso fuera de no podéis ver el caso no volver a tiene algo místico porque uno tiene la sensación esto lo ha dicho mucha gente que escribe canciones de que las canciones te atacan sabes como que es un son están por ahí sobrevolando pueden caer en la cabeza de cualquiera que esté componiendo y hay veces que escuchas una canción de otro y tiendas esa melodía yo la jeta claro

Voz 1995 01:44 exámenes diez desgracia que pasar

Voz 0416 01:46 no supe usarla y otro mejor que yo porque son combinaciones matemáticas al al cabo no

Voz 1995 01:51 en Ítaca por muchas que hayas en ceniza en no sé porque utilizamos no está mal utilizar voy como vara de medir cinco poco antes o después pero ayer hablábamos de Bowie déjame porque me quedaba con la curiosidad de saber si finalmente pudiste con Alarte la fiesta el cincuenta aniversario en el año noventa y siete de David Bowie que

Voz 0416 02:10 Nicolás me di planté allí me método fiesta me colé imagínate lo que da fiesta de Bowie de los cincuenta años acababa de tocar en el Madison Square Garden con estaba ahí todo el mundo celebrando cumpleaños con él fue un momento impresionante sí sí estuve presente cuando estaba soplando sube el abogado qué hacías ahí a imagínate pues esto mágico muy místico lo recuerdo como una nebulosa sabes tampoco me me parece irreal pero sí que sé que estuve hablado con otros que estuvieron conmigo que estuvimos

Voz 1995 02:43 sabiendo que dice sí es verdad que estaba fulano hablando con me diciendo Sisi es ahí estaba bueno piscina acaba de publicar un libro que es mucho más un cancionero es mucho más que unas memorias es difícil explicar voy a tratar de hacerlo Se trata de una recopilación de letras ir vivencias que devuelven a las canciones algo que normalmente pierden muy pronto te vuelven a las canciones su contexto porque sino se olvida que las canciones tienen un contexto personal social geográfico se titula dibuja is to narración tiene inicio y final en el año mil novecientos noventa y uno cuando Cristina componer su primera canción

Voz 1 03:21 en solitario

Voz 1995 03:35 y que gracias a The good cuadernos y canciones descubrimos que esta canción después de pelear que era entonces su pareja hay pensando en tu compañera de piso donde está ahora tu compañera de pies

Voz 0416 03:46 vive en Inglaterra tengo todavía contacto

Voz 1 03:50 en ella vive en Inglaterra se volvió allí vive en el campo

Voz 0416 03:54 la familia Hay una vida tranquila viven

Voz 1995 03:56 cómo ha sido vuestras vidas esa desde desde esta canción desde el noventa y uno esta obra como ha sido vuestras vidas

Voz 0416 04:01 bueno dejó dejó España se volvió o a su país inundado te llamamos nada más por Navidades ya sabe que esta canción existe y que ha contado la historia de cómo surgió surgió de una de una historia muy dramática que en que vivió ella es tu desaparecido en tiempo hizo durante su desaparición fue cuando yo si la canción Lacan la la gente no sé no sé cómo tienen a esta especie de detector de la verdad por lo cual las canciones que contienen una historia real siempre llegan más lejos que las que te en ventas sabe si no notas desde el primer día que las pocas en directo te miran de otra manera la gente y la gente sabía que aviones todavía detrás pero no sabía la historia completa el yo lo está la Historia

Voz 1995 04:44 claro sería como canciones basadas en hechos reales bien creaciones inspiradas en hechos reales mal aquí lo que cuenta es la la realidad

Voz 0416 04:53 los bueno si no es algo que has vivido en primera persona normalmente hace una canción que se presenta muchas veces de una manera estética muy interesante pero que no puedes cantarla con la misma crudeza no se relata con la misma crudeza que sí es algo que has vivido en persona en primera persona

Voz 1995 05:11 veintisiete años después vale tu compañera de piso con la que hablas en Navidad se fue a su granja en Inglaterra una imagen muy bucólica pero como te llevas tú con la Cristina esta pregunta súper profunda warning que ponen un atención cómo te ibas tú con la Cristina de hace veintisiete años no hay

Voz 0416 05:28 tanta diferencia realmente ya sabes yo creo que lo que somos está ahí desde no sé si tenéis hijos pero desde los que empieza a balbucear se nota ya quién pasa a ser a veces algo que cuando ves a la gente crecerse confirma pero al principio no tienes las armas como para expresar mi describir quién eres no entonces cuenta más lo que te dejan ser que lo que eres en realidad vi con el tiempo hay una conquista de tu de tu persona hay de todo espacio claro tú eres muy

Voz 1995 05:58 escuchar tus discos nunca escucho

Voz 0416 06:00 por primera vez para escribir este libro

Voz 1995 06:02 vale es que claro hay canciones que con la perspectiva de hoy

Voz 1 06:15 muy vivos gritaba

Voz 2 06:19 quiero llegar lejos hasta el final donde nadie

Voz 1995 06:21 qué consejos muy tiene hecha

Voz 1 06:25 sí es muy bien ahí

Voz 2 06:26 esta es verdad mal muy de déjame nadie me entiende

Voz 0416 06:32 sí ciertas canciones creo que tiene encima tienen una cierta ingenuidad pero por otro lado me Augusto aquí en estas primeras canciones también ahí pues una apuesta un esa letra es muy imaginativa es una letrado muy inusual dentro del rock sabe ser poesía surrealista es muy divertida

Voz 1995 06:52 cada vez que digo esto porque lo mencionó en ocasiones aquí se enfada conmigo pero pongo el ejemplo de Bruce Springsteen que sigue cantando que es maravillosas un atleta es un es un plusmarquista a la música pero debe ser difícil cantar una canción que cuenta como he dejado embarazada a mi novia me han echado de la fábrica y ahora que voy a hacer mañana no con uno setenta palos y volver a ese tipo que escribió una canción sobre un señor que ha despedido a la fábrica y su novia Teenage está embarazada es difícil hacerlo ese ejercicio de que requiere de inconsciencia de madurez cuando uno es revisita desde qué punto lo hace Cristina

Voz 0416 07:28 yo normalmente no lo hago sabe ese centro mis repertorios en lo que lo último que he hecho también porque creo francamente que las canciones que he escrito en los últimos tiempo pues han subido a un poco más arriba y me gustan más y son más acorde con la con los tiempos y con la persona que soy pero de vez en cuando es verdad que la gente quiere escuchar los clásicos no es la única que no todo vale destinan pero sí de a partir de Cristiano subterráneos sí sobre todo cuando voy a Latinoamérica donde esas canciones son como himnos claro que las toco no voy a sí

Voz 1995 08:06 es muy gracioso porque una de esas canciones Cué la música de un culebrón de monjas vale vamos a hacer una pequeña pausa Tom Cruise una pequeña pausa y seguimos a extintores Enrique que ha publicado un libro que se titula The good y es algo así como escuchar sus discos el director carta con los comentarios del director más o menos para que unos minutos seguimos

Voz 1995 08:36 empezó con muchas entonces diseñaron para Jaume duro como icono pop probablemente efímero sin embargo Christina Rosenvinge supo saltar a tiempo de un tren que iba demasiado rápido salir razonablemente indemne de la caída empezaron entonces a construir un discurso y un lugar propio hoy casi treinta años después de aquel asalto Cristina es una de las autoras de canciones más respetadas de ese país y hoy casi treinta años después de aquel salto Christina Rosenvinge vuelve a debutar esta vez en la literatura

Voz 1995 09:12 el chat en algo libros ahora ya tienen un valor más allá de lo que hay dentro que seguiremos dando yo un valor como cada además son más precioso las ediciones suena mucho más exquisitas y en este caso es decir la macro que salieron muy bien editado que es un libro muy bien editado es bonito tu libro

Voz 0416 09:36 sí lo hemos cuidado mucho hombre tardado veintiséis años en escribir es sólo hará para imagínate citar otros veintiséis en la siguiente vamos no pues éste tenía que está muy bien hecho eso como objeto es algo que te iba a acompañarla

Voz 1995 09:52 si tus hijos nietos y eso que iba a permanecer en una estantería y que alguien mundial carabina ahí empezará a descubrir cuál hay que cuidar muy mucho lo que aparece ahí porque con toda seguridad más queda mucha vida por delante este libro cuando nosotros vayamos seguirá estando ahí

Voz 0416 10:10 sí mira el planteamiento del libro desde el principio era darle dignidad a las letras de las canciones como género literario yo lo plantee así cuando llegue a la literatura dando House si tenía la inmensa fortuna tener a Claudio López Lamadrid editor que ha sido el realmente el el el ideólogo de este libro porque al principio parecía más un cancionero con un ensayo ir poco a poco la parte de los diarios si la parte de testimonial empezó a crecer empezar el el me animó a escribir y cada vez que le iba mandando capítulos quería más quería más y por eso fue ganando en páginas y se ha convertido en este artefacto literario que se puede leen también sin tener en cuenta sin conocerme sino una excusa a mi música simplemente se puede leer como la historia de un escritor de canciones porque realmente lo que he intentado es conectar lo que tú has escrito magníficamente bien el momento de escribir la canción de dónde nace de cuál es el germen a ABC describir ese momento como viene a tu cabeza qué historia hay detrás porque se mete son maleta como surge la melodía como te ataca en cualquier momento del día que es una cosa muy graciosa pues quería hablar de esto porque normalmente son cosas que no se cuentan esos momentos de de soledad identidad en las que acceden esas canciones que luego cantan miles de personas

Voz 1995 11:24 pues si estáis cantando es verdad que de tu gritas hacen Tom por ejemplo es muy de gritarle los conciertos puedes imaginar pero tiene una cosa que eso lo voy a contar voy a contar me da igual lo que digas tiene un amigo que también estuvo concierto pidiendo una canción típico concierto llevar no me acuerdo la de Castro que cada vez que a la de gracias por estar aquí castas hasta que bien entrado el concierto se da cuenta de que Castells no es de ese artista

Voz 5 11:59 no no me lo puedo quiere de un amigo suyo estribor todavía que a lo mejor lo que tienen conflicto con él igual se hayan qué tal bienvenido a Savater Inglaterra creo que no valen lo que debía contra cuerpos amigo cuando él escribe siempre grafía propiamente bailarines que no quede

Voz 1995 12:19 digo bueno debut es el nuevo libro el primer libro de Christina Rosenvinge si usted lo sabrá que por ejemplo días grandes de Teresa es una canción que habla de su hermana mayor que es la persona que le inspiró para empezar a escribir cubrirá que la canción a alguien que cuide en el disco en solitario se utilizó como cabecera de una telenovela colombiana titulada soltería ya la orden

Voz 7 12:57 pues era una maravilla

Voz 1995 13:01 en el libro confiesa también que de tu disco cerradas a primeras dos canciones en inglés que te gusta realmente desde hace sentidos es la canción que da título al disco del dos mil seis que es el número del vuelo en el que viste de Madrid

Voz 9 13:17 a Madrid en Nueva York

Voz 10 13:23 una extraña pensaste girar

Voz 1995 13:25 claro que nadie hubiera hecho nunca una canción sobre la fábula de Eco Franciso de la metamorfosis relató cuantas más de tu padre estuvo en casa durante la creación de mi último disco no

Voz 11 13:39 no

Voz 1995 13:47 la industria discográfica diseño tenemos está gratamente diseño para un destino que era guapa oficial del POM estaba ahí en el sitio a Pablo García el raro el cantante con glamour

Voz 1 14:00 pero para junio el de guapa oficial del pop

Voz 1995 14:04 con todos los códigos de finales de los ochenta y principios de los noventa y con todo lo que ahora incluso si les felicitamos a aparecer más horroroso todavía por lo que implica hay por machismo que depurado aquella aquella industria cuántas veces a lo largo de tu carrera tenido que derribar un prejuicio

Voz 0416 14:21 muchas veces y lo sigo haciendo día a día e muchísimas veces me han dicho eso no se puede hacer sabes no puedes empezaron a dejar una banda para empezar una carrera en solitario suicidarse cambiar de país idioma ya ni te cuento es suicidarse cambiar de estilo ese suicidarse en el han dicho trescientas mil veces e incluso bueno el ahora mismo no hay muchas mujeres que se hayan cumplió cincuenta y estén con una banda haciendo rock en un escenario osea que sí que me ha tocado ser la primera de de lo de muchas que va a venir detrás

Voz 1995 14:54 dar muy pocas mujeres que con cincuenta estén todavía girando con una banda de rock bueno cualquier genio pienso que muy pocas unas en flamenco tres muy pocas mujeres hay algunas esto

Voz 0416 15:10 sí fíjate no lejos pero en España que ha habido también eh esa esa en eso en España hay muchísimo talento femenino pues porque llega el momento en el que monta una familia claro es muy difícil tener una familia de gira al mismo tiempo hay unos años de los que tienes que tomarte la cosa con cierta tranquilidad porque no te puedes ir tan lejos y desaparecer durante semanas pero cuando acaba

Voz 1 15:31 crianza tales como un tigre de una jaula

Voz 0416 15:34 tiene unas ganas de coger la guitarra

Voz 1995 15:37 las grandes leyendas del rock unas buenas mujeres contaba el hijo de Patti Smith se llama Jackson

Voz 0416 15:42 que también estuvo retirada le preguntaron una vez

Voz 1995 15:45 sí porque esa gran estrella del rock y el contexto bueno pues es mi madre nos hace la cena no estaban arropa fáciles para él sigue haciendo su madre aunque cueste mucho nosotros ver a Patti Smith como como la madre es una madre todavía tenemos nosotros que esta vez nosotros que romper ese tipo de prejuicio

Voz 0416 16:03 buenas sobre todo lo que hay que asumir es que no sólo hay un padre que también puede hacer la cena ahí lavar la ropa o sea que es una cuestión de corresponsabilidad y bueno yo en parte yo tengo que decir que yo podido con un niño de dos años volver a los escenarios porque hay un padre que también se encarga de la crianza allí una familia tras café de cobertura es decir que eso es fundamental para que puedas puedas continuar con lo tuyo

Voz 1995 16:26 vamos a ver de del arte de escribir porque todo el libro de UTE está inundado reflexiones sobre el proceso creativo y croquis quizás es porque existen demasiados mitos

Voz 1 16:37 sobre la canción gusta pensar que en las canciones se corresponden nada

Voz 1995 16:42 momentos donde una luz inspira adora atraviesa la ventana ante toca de le Hinault no es así sería confirmar o desmentir contigo algunos de esos lugares comunes darse en las topicazos sabes que los medias nos encanta etiquetas fue de los de de ese de ahí porque queremos dejar claro de una vez por todas qué situaciones son más propicias para la creatividad al menos en tu casa yo te propongo dos alternativas si tú me dices con cuál te quedas duras que sacar de ella una buena canción es muy sencillo alegría o tristeza

Voz 0416 17:19 en mi caso tristeza porque uno suele buscar

Voz 1995 17:22 contrapunto sea así es si te pregunto éxito o fracaso dirás fracaso de Jinámar existe fracaso

Voz 0416 17:31 sí es estamos hablando de alcanzar cotas económicas au creativas una experiencia acaso puede en una canción con éxito y que quince años después es una obra maestra que no se entendió en su momento

Voz 1995 17:48 sólo los fíjate ignorante de hip hop son los raperos atenga tiene sobre el dinero de condiciones de la pasta las la gente el indie del grupo no hace canciones sobre la pasta

Voz 0416 17:57 por normalmente te lleva al contrapunto que es la pregunta de antes los raperos pues normalmente viene de de la calle de la de la clase obrera entonces hablan del dinero porque eso que no tiene

Voz 1995 18:11 viene de gente con del ya la

Voz 0416 18:13 sí claro no es tu primera preocupación no es el dinero entonces favor es el amor o es son preguntas existenciales todo siempre es el contrapunto

Voz 1995 18:21 sobre eso seguimos enamoramiento ruptura la ruptura es mucho mejor sin más que estoy enamorado feliz ésa es que no da para mucho más que si la música no fue capaz de Abba que esas gran referente lo digo tanto desprecio de vale para exhibir canciones piscina de noche o de día

Voz 0416 18:47 yo siempre he sido nocturna pero que la maternidad donde convirtieron una personal diurno cuando se pueda

Voz 1995 18:54 en casa o de gira en casa

Voz 0416 18:58 mucho mejor en casa porque necesita soledad de concentración

Voz 1995 19:02 solo sola o acompañado las dos son válidas a escribir con otros músicos es maravilloso a ni me encanta escribir con Andrés con el móvil con ninguna libreta

Voz 0416 19:19 empiezo con libreta y luego empiezo a programar así que últimamente sí que que poco romántico hay que frío pero me dedico a componer en Chopin

Voz 1995 19:28 y ahora ha llegado el programa grabado tenemos con melodías en todo el tiempo todo el tiempo tengo ahora mismo como doscientas notas de voz con futuras canciones es la gente pensará que perdonen que hemos hablado antes pelirroja Marco sobre lo bueno que es hablar solo pero claro no está consagrado en la categoría de cantar solo canciones al móvil la gente va a Siria de la gente a la calle con el teléfono móvil Illes Traballo actúa ceses hago eso está dando

Voz 5 20:00 ya te digo me mira raro

Voz 1995 20:05 cómo te va a mirar a los enemigos cómo te van a mirar si hay que disimular como si la historia cantando a otro sin me has oído con el con la guitarra con el piano

Voz 0416 20:18 a última tanto con el piano

Voz 1995 20:21 is sobrio o lo contrario de sobre

Voz 0416 20:24 muy sobrio muy sobria porque si estás un poco un poco tocado todo te parece bueno pierdes pierdes el punto crítico

Voz 1995 20:34 es debido es muy muy Patrick de recobra la letra

Voz 0416 20:38 es verdad eso también es verdad es gente que bebe no es verdad que de momento cuando interpretas que está bien Tommaso de medio whisky para definir inhibirse eso es verdad esto

Voz 1995 20:48 pero más no verá en un amigo te ha contado

Voz 0416 20:52 es verdad que funciona acaba definiendo como para cantar igual que para todo lo demás pero no hay que pasar de media

Voz 1995 20:58 vale entonces para que sepan ustedes cuál es la fórmula del éxito que ya hemos conseguido es una exclusiva de carecer sabemos que el éxito es cantar sobre la tristeza la ruptura de día en casa sólo con gente da igual en el móvil y con un piano estando sobrio aunque quizá un poquito de whisky no esta es la forma del éxito

Voz 0416 21:22 no sé no me he ido Mahler hombre

Voz 1995 21:26 por eso preguntamos no sé cuál es elemental Christina Rosenvinge tiene un nuevo libro y se llama The

Voz 1995 21:38 libelo editará si es muy interesantes interés entre relato para descubrir hasta qué punto son inseparables la biografía el proceso creativo financia un striptease emocional para contextualizar sus canciones que es muy interesante y confirma que la música Clemente la única terapia que resulta eficaz a la vez para quien la ejerce para que la recibe Christina Rosenvinge muchísimas gracias

Voz 0416 22:05 de placer

