100 Yardas - Suspendida la Alliance (Programa 157)

Voz 1025 00:42 que no está bien yardas aquí arrancamos un día más una semana más todas las noticias en torno al mundo del fútbol americano

Voz 1025 00:55 qué puede marcar diferencias entre muchos equipos pero también con noticias un tanto desalentadoras porque el final de la Alien se ha acabado la han cerrado Nos dejan poco con con sensaciones encontradas porque porque era una buena Liga es han demostrado que tiene audiencia que puede ser un buen factor el tener un una temporada con una Liga paralela a lo mejor dos o tres pasos por debajo de la NFL y que sirva para ver a jugadores a nuevas reglas pero Chico la gestión ha sido absolutamente nefasta y esto es un aviso a navegantes ahora lo comentaremos con todo el equipo vamos ir saludando a toda la tropa lo primero Andrea Iannone Italia ni qué tal estás hermanos por desgracia no voy Jovi Rendon bienvenido por ahí está el rookie Rubén Ibeas hola Rubén cómo estás hola qué tal cómo estáis bienvenido también el mítico Iker Sagasta en San Sebastián el hombre que cuenta

Voz 3 01:55 la grano agrandó la arena de la playa cuando juega Voley que tales muy bien sobre todo porque me tiro de cabeza para la rueda por toda la que dice qué tal el señor Jones en Barcelona hola yo

Voz 1025 02:09 gracias señor tú siempre por favor un paso por delante muchas cosas esta semana quizá hemos tenido más tranquilidad en cuanto a movimientos en cuanto a noticias

Voz 1704 02:20 aunque alguna cosita aunque alguna cosita hay efecto

Voz 1025 02:22 vivamente pero lo comentado en el grupo que tenemos Louis Jones y a mí me parece un poco la noticia triste de la semana porque que termine una liga de fútbol americano recién empezaba con con chavales ahí buscando el camino para volver a la NFL cazó en Maciel por ejemplo él no se y luego por por todas las esas reglas nuevas que estaban probando que que quizá podían ser aplicadas a a medio corto plazo o a largo plazo en la NFL no sé qué sensaciones tenéis todos vosotros esta noticia

Voz 1704 02:55 primero es a mí lo que me lo que me resulta es la constatación de que se demuestra que no hay una Liga profesional al margen de la NFL que acabe de funcionar y eso que esta Liga tenía muchas virtudes en cuanto a que sabía cuál era su sitio no competía con la NFL todo lo que tú has dicho en cuanto a banco de pruebas escaparate para jugadores

Voz 4 03:18 todo eso creo que funcionaba bien creo que eso todo era una idea buenísima donde han fracasado en naufragado en The Sun han pegado es en lo económico no han sabido gestionarla no han encontrado los apoyos no han encontrado la manera eh

Voz 1704 03:36 y eso es lo que ha llevado la Liga el fracaso y me da mucha pena porque creo que podía ejercer ese papel de puente de de de refugio para los jugadores que todavía no tienen el nivel para alcanzar la NFL o no lo tiene nada en absoluto pero hay ciudades que quieren fue americano sí lo estaban demostrando llenando los estadios pero lo económico ha hecho que la Alliance sea ya es historia

Voz 5 04:00 sí bueno todo a la a la ya nace ya nace torcida como aquel que dice nace con mal pie porque bueno sí hemos seguido un poco esta Liga al parecer los cofundadores fundadores ya les denuncian un

Voz 6 04:20 tercer personaje diciendo que él había sido parte de eso también no hay esto va pleitos va a juicios bueno que siguen allí los juicios no entonces ya por ahí nace torcida a las dos tres primeras jornadas

Voz 7 04:34 eh tiene que irrumpir el dueño que un equipo de de de de

Voz 6 04:37 de hockey para para insuflar a meter doscientos cincuenta millones de dólares a la Liga y se hace con con el máximo accionariado no se hace con el máximo accionariado al final un poco el pretexto el señor don que es concretamente con el pretexto que que que que alude señor don para para cerrarlo es que había poca poco apoyo de lo que era la Asociación de jugadores de la NFL ellos pretendían que les dejaran jugadores jóvenes yen de la NFL que no estuvieran de acuerdo aquello en primer Esther para para nutrir no la Liga también

Voz 5 05:12 todo esto lo comunica el jueves pasado que no hay acuerdo hoy

Voz 6 05:15 en breve anunciará que va a hacer el jueves pasado esto lo lo cumplo lo deja ahí Ivano hoy ayer al padecer tomada decisión de cerrarlo

Voz 5 05:24 económico intereses yo yo

Voz 1704 05:27 escucha aquí también ya meto hasta hasta

Voz 6 05:29 teorías de la conspiración no

Voz 3 05:32 yo te has estado yo Donald Trump también igual no tanto pero bueno a ver

Voz 6 05:42 el lobby de la comunica a ver es una liga que han mantenido los ratings de audiencia muy bueno ya estaba ente

Voz 0453 05:48 en principio no pero no nos engañemos bueno para sus expectativas personas expectativas no porque si si hubiese cumplido con las expectativas me hubiera claro pues pero que no sé si hay son difíciles de última hora aunque no sea más probablemente que un detalle que luego al final pero oficialmente han suspendido las operaciones

Voz 3 06:15 hasta ahí hemos llegado el momento

Voz 0453 06:17 el comunicado oficial de que cierran la jornada nueve no se va a hacer nada bueno adiós en el comunicar han dicho que suspende en operaciones si mantienen ahí hubo

Voz 8 06:29 una hacer el Ejecutivo horas esperando retomarla en un futuro

Voz 0453 06:33 pero para eso suele pasar siento al final se llega al final se queda cierra más que crítica

Voz 6 06:40 es que tengo dudas que la NFL también lo apoyara al cien Portilla

Voz 0453 06:44 pero va Luis la NFL además que salen de Fele tenía la de digamos que esta Liga es todo

Voz 8 06:52 poco raro cosa raro no raro no le veo ningún misterio

Voz 0453 06:56 detrás simplemente no tengo datos suficientes como para poner en aquí en juzgar yo no sé no estoy ahí no he visto las cuentas no sé cómo han actuado ahora decir que habían hecho mal es muy fácil pero porque es que no sé dónde han fallado pero vamos ellos contaban con la bendición de la NFL no oficial pero sí héroe que network y que la NFL sal nunca en el fondo del FN eso lo tenía muy bien no es un poco lo que me extraña que al final

Voz 8 07:24 no haya no haya han llegado

Voz 0453 07:28 además por qué hombre Ellos han tenido una reunión sea justo horas antes de anunciar la suspensión de las operaciones ellos habían estado hablando precisamente de los jugadores cedidos entrecomilla como como con el sistema de la de la inefable que Europa no

Voz 7 07:51 sí pero aún

Voz 0453 07:53 sin haber llegado a un acuerdo pues el comunicado terminaba diciendo que seguían con las conversaciones y luego la siguiente noticia que ese sabes que se ha anunciado la suspensión de la operación

Voz 1025 08:03 pero pero es una mala noticia te latina tiene Rubén es una mala noticia en general para el fútbol americano es algo puntual que bueno pues que es otra liga que quizá pase a la historia e insisto a expensas de que

Voz 7 08:17 que hagan o que den

Voz 1025 08:20 por acabado el el festival porque ahora mismo está como muy bien apuntaba Andrea en ese punto de impagos de suspensión no se Rubén tú tú qué crees esto también es aviso a navegantes como decía John la entrada para la próxima Liga que está por aparecer al aparentemente con mucha fuerza

Voz 1619 08:39 hombre evidentemente yo creo que para los chicos sí para lo que está diciendo no para la gente que estaba jugando en esa Liga intentando demostrar que que pueden ser profesional desde esto que que pueden dar una oportunidad a la NFL yo creo que sí que es un palo gordo no porque aunque cierto que estaban ya no tenía ese ese empuje que tuvo al principio de temporada en las primeras semanas pero sí que es cierto que que aún era era era seguida de que los estadios sigue habiendo gente que hoy y que se hablaba de ella que era lo más importante es lo que tú lo que acabas de decir lo que más me no sé cómo decirlo no no creo que mal no no me agrada porque no me agrada pero sí que deja claro que o avisa por ejemplo la XXL de lo que puede pasar no sin clara bien constituidas y no tiene todo bien atado de que una una una Liga que te está funcionando más o menos bien si te puede venir al para estas cosas si a mí sí que me da pena porque por eso no por los jugadores que estaban teniendo esa segunda oportunidad

Voz 0453 09:35 Cara a la caída de todas maneras pero pero

Voz 1619 09:40 sí

Voz 0453 09:41 el aviso a navegantes esto son décadas que llega si no no es noticia que una Liga empiece y acabe de esa manera

Voz 3 09:51 no pero pero pero sorprende

Voz 1025 09:53 por qué no ya pero la NFL tampoco sabía mostrado frontalmente en contra así como la que se muestra en contra esto no

Voz 0453 10:04 ya ya pero te quiero decir yo que soy un romántico en estas cosas y ha estado voy he creído incluso con incluso con la Alliance él decía mira esto bueno las empezar a manera que ya verás como esta aguanta Hay se convierten en la liga de desarrollo y puede ser interesante tal y que siempre cuando Nàstic porqué a mí que me gustan estas cosas exóticas a puedo asegura que a parte de todas las ligas que se han dado a conocer porque al llegada jugar algo pero intentos en los últimos veinte veinticinco años ha habido un una barbaridad ligas que hay habían hecho ya al draft luego no han llegado nunca a empezar ahora te digo yo que sé no romántico y que quiero creerme siempre empiezo francamente después de esta yo creo que hay que resignarse a entender que no hay alternativa sea fuera de la Liga canadiense porque es en Canadá es un país es otro país o sea es que no hay una alternativa sea una a otra no cuaja es inevitable

Voz 5 11:04 aquí tengo una coral porque por mucho

Voz 0453 11:07 la única Liga en los últimos cincuenta años que ha podido conseguir algo ha sido la American Football League que lo que ha conseguido ha sido sobrevivir hasta forzar una fusión con la con la es fue Cole a partir de ahí todo absolutamente todo ha sido fracaso arrancar de una manera espectacular había quitado los trae esa misma entrada a a la NFL tenía fichaba estrellas ir al final quebró el logo muchas Ligas que lo ha dado a conocer pero la la USC él ahí jugaba jugaba ya Garcías ha igual arrancan como al final cierra este eso treinte Eto'o la Stream Football League en su primer intento también al año ha tenido que cerrar ahora intentarán otra vez y es que desgraciadamente yo creo que que al final tanto que se dice que hay demanda ahí evidentemente no hay la suficiente demanda como para que sobrevive una Liga profesional aunque no estemos hablando de millones de dólares pero bueno profesional donde la gente gana sus

Voz 1619 12:19 sí yo te quiero yo siempre

Voz 5 12:21 vas a poner el puede

Voz 0453 12:25 sólo queda rematar todo eso es que porque ni siquiera la NFL Europa que tenía la NFL detrás ha conseguido sobrevivir económicamente porque desde el aspecto deportivo de desarrollo era una Liga extraordinarias a fijaros cuánta gente ha salido de ahí que comer desarrolla una estupenda había público en Europa Selena los está de extranjería pero al final

Voz 5 12:51 no te te son de postes demasiado caro para el para qué

Voz 0453 12:54 no es que mucha gente ahí dime

Voz 5 12:56 no yo quizá no allí donde yo me me haría una pregunta que que puede salir un poco que pues poco más global no sólo el mundo

Voz 6 13:04 de del fútbol cabe cabe un otra otra modalidad dentro de todo lo que es el deporte americano para convivir entre los medios y ellos más o menos se tienen entendidos vale hockey beisbol vas que de fútbol americano vale se tienen entendidos más o menos sus espacios en los en las cadenas de televisión y todo cabe

Voz 5 13:27 otra propuesta para que tenga fuerza que yo creo que otro deporte y bueno no es otro de todos al final es es

Voz 6 13:35 el americano no que veía nadie pero cabe darle darle espacio a otro

Voz 9 13:42 a la Liga

Voz 1704 13:45 un profesional profesional tú con las grandes ligas evidentemente no puedes competir

Voz 7 13:51 claro quiere decir NFL NBA NH ley LB

Voz 1704 13:55 eso no es imposible pero luego hay otros deportes donde evidentemente sí tienen su espacio en baloncesto funciona y funciona bien

Voz 1025 14:03 no estoy seguro lo dejamos con eso eso nos vamos a apoyar mucho pero estoy seguro creo que vosotros compartís conmigo porque la historia como muy bien decía Andrea no sabemos lo que se han creado otras ligas y San cerrado pero también la historia ha demostrado que hay espacio para una segunda división no sé cómo ya marcha eso es lo que yo quisiera sabes que yo creo que el que ese espacio está porque fíjate lo Ratings que han dado como ha funcionado pero claro el problema e la gestión la gestión del libro porque porque he estado muy te come

Voz 0453 14:35 ya ya pero diré incremente no insuficiente suficiente lo que sí sí estoy de acuerdo ella no sólo incluso en cuanto al Rey ciencia en cuanto a afluencia de público necesarios en cuanto a patrocinadores Torres a invertir el dinero se conoce que al final no compensa porque es que sino

Voz 1025 14:53 pero está sabes por qué Andrea porque yo creo que la única historia pasaría porque la NFL Honda

Voz 10 15:00 a dónde vamos

Voz 0453 15:03 la NFL tenía un proyecto sea pero claro es todo muchísimo más

Voz 1025 15:07 porque hay mucha política pero los dueños sería no

Voz 0453 15:10 proyecto de primavera que se jugar así en Florida donde reducía muchísimos costes y donde se reducía hasta donde efectivamente sea una liga de desarrollo pero pero que solamente haya completamente

Voz 7 15:25 si no se chicos

Voz 1025 15:28 es una pena pero hemos empezaban el programa enterrando una Liga pero hay muchas más cosas así que seguimos en cien yardas como siempre

Voz 3 16:18 bueno cosas que están pasando por ejemplo leía esta mañana

Voz 1025 16:21 que que parece ser que Wilson quiere que un nuevo acuerdo con Seattle ceja es de los más que falta de pasar por caja

Voz 1704 16:31 tenemos lío ahí no verdad ahí tenemos un poco

Voz 1025 16:33 la tensión por qué

Voz 1704 16:36 ya ya tuvimos un conato verdad que no paramos rápido de que de que decía que se quería ir a Nueva York que él mismo lo desmintió él él está Nueva York y con con un informe que no es el de los Seahawks pero es es el de los Yankees de béisbol entrenando ya termino eso sí pero hoy yendo al problema real él él ha puesto una Deadline en ha dicho que el quince de abril o tiene contrato nuevo habrá que pensar en cosas entonces estamos hablando de uno de los mejores Cuartero más de la NFL de los más mediáticos de los que más arrastran de Si yo fuera así ya querría tener muy contento arrasen Wilson

Voz 6 17:14 pero yo creo que es una llamadita una militar creo que bueno hombre ahora empiezan poco la temporada que llamamos la temporada baja el tipo que se lo merece quiere estar tranquilo centrado en

Voz 13 17:25 él quiere llegar al draft contrato tranquilo

Voz 1704 17:28 a lo que entrenar ya

Voz 6 17:30 la movida ya pero pero

Voz 1025 17:33 pero si eso es así y no sé qué piensa André Rubén Rubén y Andrea quince de abril fecha que apostó sea cuidado porque si vale yo quiero un acuerdo pero no es un acuerdo en buenos términos porque guardo muy los términos pactados con las oficiales del poder arreglar por favor mi situación y tal la reglas y se acabó la pasta caro ya ha salido de aquí han salido hecho señores fecha límite el quince de abril yo deduzco no sé si pensáis igual yo deduzco que aquí ya viene de largo esto sea aparte el conato ese que vimos de Nueva York aquí el debe llevar reclamando una mejora de su contrato desde hace días

Voz 7 18:12 no sé cómo lo ves Rubén hombre

Voz 1619 18:15 hay que pagar a Russell Wilson está claro los Vázquez en Seattle ya tenemos otros precedentes se lo estado más que cincel de la dimensión bueno sí es es es es más es una posición aparte pero tuvieron problemas si el club no Dios no dio su brazo a torcer ni por un jugador como Can cancha Ancelotti con

Voz 3 18:35 premios el turismo hueco Latorre que haga falta

Voz 1619 18:43 porque ya ha puesto ese ese Verlaine es es porque él él porque él está decidido a ganar más papá o empezar a tomar medidas como un obseso entrenamientos desataron un soldado de estos que hacen los jugadores pero arrasó Wilson evidentemente hay que hay que poner la pasta encima de la mesa

Voz 1025 19:01 sí pero es que además es un perfil complicado de Vaqué no hay tantos como él hay muchos quarterback muy buenos pero yo creo que no hay nadie como te iba a decir es

Voz 7 19:10 sí es un perfil muy muy exclusivo eh yo recuerdo hace dos temporadas que dime de veinte de tira

Voz 1619 19:18 no que no es que sea un perfil de Bach que claro ni mejor sino que es que es muy muy buen quarterback entonces ya sólo con el ser muy muy ya puede ser corriendo pasando como sea y es el que es el jugador clave de la fundamental aparte aparte

Voz 1704 19:36 su calidad hay que sumar su su capacidad de liderazgo es que cualquiera querría tener arrasa

Voz 5 19:40 esa es que bien la temporada pasada ya estuvo más equilibrada no ya él no no tuvo que ser tan tan protagonista pero la te acordados la temporada anterior este prácticamente era él no que levantaba los partidos leído

Voz 1704 19:54 que no tuvo que ser están kamikaze

Voz 5 19:56 correcto Viana bien punto de protagonista lo fue fue correcto estanca Millán puntualizado yo creo que sí yo creo que

Voz 1619 20:04 jugador joven que le queda mucho tiempo la liga sigue Seattle se plantease ponerlo en el mercado que se vio se llevarían una una granada porque Russell Wilson vamos

Voz 5 20:16 los equipos se pelearon acabamos de escuchar la reacción

Voz 3 20:19 este es cualquier equipo Mata haría por Russell

Voz 1025 20:24 te que yo ahí no hay opción te piensas todo Andrea

Voz 0453 20:29 Frank es una típica en situaciones donde uno cero Mahler supo tener el pulso que tiene un evidentemente él sabe que gentes de decirle pasamos de se lo tienen que pensar muy bien y con lo cual lógicamente al final es verdad que otra estrella en otro equipo puede intentar forzar a llevarse un chasco pero en un corto más que es muy difícil ya es decir tú puedes renunciar a tu Running back estrella votar denunciar a tu defensivamente estrella puede renunciar a dar a tu todas las estrellas pero renunciar a tu cuarto a la cuando es una estrella cuando equipo y cuando es joven porque aquí o me me dice está intentando ahora negocia me dice pone chungo pueden decir va ya te queda poco vete pero la canciller Wilson tienes que volver a empezar de ese salto

Voz 1025 21:28 sí sí

Voz 0453 21:30 por aquí no lo lo lo lo del amor a los colores si te puede pasar es que ya no tienes nada que económicamente una todo igual

Voz 1025 21:44 Carey que has ganado todo juegas por amor la

Voz 0453 21:47 ya pero normalmente lógico uno de los que están cobrando los demás así dice oye

Voz 1704 21:53 este va a ser el el segundo contrato después del rookie de de Russell Wilson aquí es donde va a ganar el dinero bueno yo lo entiendo que sí

Voz 5 22:01 hombre creo que cualquiera de nosotros se jugar

Voz 1704 22:03 va a mirar la bola de cristal creo que todos diríamos que se va a salir con la suya

Voz 1619 22:07 sí

Voz 5 22:07 sí sí yo yo no tengo dudas no tengo absoluta

Voz 1704 22:10 hombre es que yo le daría el dinero vamos yo creo que sí

Voz 5 22:14 claro claro lo que pasa es que como apunta Ponseti quizás sobraba no el sacarlo fuera no tiene que estar al

Voz 3 22:22 a algo

Voz 10 22:24 en él en tantos delantal

Voz 0453 22:27 la ocasión porque

Voz 7 22:31 sí sí sí sí muy bien

Voz 1025 23:30 a ver cuéntame hermano ponían sobre

Voz 1704 23:32 todo anunciar algo que quizás sorprenda a la temporada de la NFL empezó el lunes

Voz 3 23:40 no es verdad

Voz 1704 23:42 empezó porque los los ocho equipos que tienen nuevos entrenadores tienen derecho no a entrenar en pista pero sí a a vamos a decir a reunirse a la terapia de grupo al entrenamiento gimnasio a ya ha empezado la temporada para cuatro de esos ocho han decidido empezar de esos cuatro hay dos que esta semana han hecho movimientos importantes voy a ir de de adelante atrás porque el movimiento de Miami que no es poco que es mandarlas Robert Cuina Dallas merece un comentario pero primero voy al al más cercano en el tiempo qué es el traspaso de de os va el el intercambio de de Manolo va por parte de los brazos para conseguir Ari que Mari ellos tenían los parados tenían una necesidad de un safety a mi madre y me gusta pero va es muy bueno lo que lo que sucede es que claro si tienes tres titulares para dos puestos en el Lech no has conseguido Vernon tienes a un mal Jarrett que lógicamente es intocable pues de de tres Si has traído a otro el otro tenía que salir y yo base va Se va a Kansas donde había una necesidad acuciante imperiosa de de cerrarse no así que me a mí os quiero escuchar a vosotros pero a mí me parece un buen negocio win win para los dos equipos

Voz 1619 24:59 sí y además sembrando el año pasado llenar abrí el alta la empaque pero necesita que tuvo un buen año de rookie así que han tenido que realizar un poco la la posiciones citaban secundaria daban había Eric Berry no no parece que no no ha terminado de salir bueno cambio es bueno y sobre todo para para casas no casas recibe después de lo que dijo y lo son pues hombre un jugador como es algo que que ellos necesitaban del ser humano

Voz 1025 25:35 más puro de

Voz 1619 25:35 cuatro tres lo que de lo que podía hacer todo en que eso ya

Voz 3 25:40 es lo que necesita España deja mucho

Voz 1025 25:43 es lo que me voy ya con ética que ahora mismo estoy con vosotros que rematan aparecer por ahí ahí

Voz 16 25:51 Conexión cien yardas con EEUU Ladies and gentleman señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de bien

Voz 1025 26:12 con queden Garay qué tal está usted bienvenida hacen yardas aquí andamos hablando de las cosas no del fútbol americano

Voz 18 26:18 claro que sí siempre hay tema en el fútbol americano como Don José

Voz 1025 26:22 muy bien estoy esperando las novelas muy

Voz 1619 26:24 anda como es está ya empezaba a llegar

Voz 1025 26:27 el del once de abril ahí estamos con vuelo diecinueve oiga

Voz 19 26:30 diecinueve La te vemos que leer André a usted lo que yo estando días sí sí sí ahí está Andrés Andrea le V

Voz 1025 26:39 sí entre combaten combate está representada en el tiempo a leer a hacerlo

Voz 18 26:46 no no que que íbamos lo que pasó compañeros con esta Alliance en fútbol queda claro una vez más que es muy difícil competir con la NFL va a ser una Liga paralela a la M F L quedó patrocina totalmente la NFL y que tuvo la NFL Europa mucho tiempo e ir más allá de que no fue en lo económico espera pues terminó dejando a los momentos inolvidables Iker que pena que sí acabó pero está me haya fútbol tenía Ratings la gente lo estaba viendo la gente se estaba divirtiendo nunca accederán como la NFL pero lamentablemente se levantó el empresario y dijo lo más eh algo así está sucediendo con uno de los nuevos medios no con uno de los medios que está acaparando ahora la atención de los grandes eventos y las transmisiones de los grandes eventos entonces viene la ex jefe al haberse ya está si va bien recuerdan que ya tuvimos éxito Fele en alguna ocasión y apenas duró una temporada aquella HFEA que tenía curiosamente un un Rolling para que se hacía llamar si ya hay en la camiseta decía James la otra

Voz 1619 27:51 señores vamos a estar viajando guión

Voz 18 27:54 vamos a estar en Nashville Tennessee durante el de la NFL así que con mucho gusto a la gente de cien yardas estaremos contándoles todo lo que suceda de principio a fin va digamos el miércoles previo al estaremos con toda la información de lo que suceda en verdad de la NFL ir pendiente de Russell Wilson el nuevo contrato ya les dio fecha limite muy seguramente va a ser el lobo multimillonarios en cuanto a bache en la NFL hice el hombres

Voz 1619 28:19 eh porque el conjunto de los cinco deseado

Voz 18 28:22 a ver si sale dan las cosas y me quedo también con lo que dijo en su presentación o del Beckham listo para el comienzo de algo grande Ràfols y a ver si se dan las cosas en lo Brown de Cleveland que ahora dan Las Vegas cambiaron sus números y hay muchos que lo dan para luego la última usted cayeron en la trampa de Tom Bradley o no

Voz 7 28:45 en cuál de ellas a la de él

Voz 1025 28:48 los santos inocentes que es para nosotros de Lepe

Voz 18 28:52 el bosque para mí también es el veintiocho de diciembre pero aquí sigue siendo yo inmediatamente los aquí incubando cuando dijo lo del Retiro cuando tú yo lo al retiro que retirado y además yo parece que lleva la cuenta y no lo digo obviamente sí pero pero muchos cayeron que más hubo quiénes no dijimos nada pero señeros como Ponseti como mi compañero el vikingo Martel como no y que le habla estamos felices de que ya no vamos a tener que lidiar

Voz 0453 29:20 en la división

Voz 1025 29:22 un abrazo compañero un abrazo muy fuerte gracias que n charla con mucho gusto IT escucharemos desde Nashville seguimos venga

Voz 1 29:32 escucha cien yardas

Voz 1704 29:44 a ver Iker que te he cortado que ha dejado a medias dale dale Le dejaba Rubén con que es verdad que Rubén que ocupa para el para el sistema español lo igual encaja mejor no

Voz 1619 29:54 sí claro más puro el año pasado ya con Williams que el suele usar cinco cinco hombres a la línea pues tampoco era muy digamos su mejor posición por su sitio más concreto pero sí que con con lo en ese defendible se fueron de cuatro hombres y que puede estar un poquito más a gusto

Voz 1704 30:14 me parece que os dejo que un poco infravalorado como todos los comentarios en los lleva se los llevaba Miles Garrett Juanvi Andrea sí que habla muchas veces de va pero es que me me parece que es mejor que es muy bueno y soledad muy poca importancia

Voz 1025 30:29 bueno eso no no es el único que quiere es decir que pasa con con jugadores a veces menos clave pero clave al fin y al cabo que a lo mejor pasa el radar dime Andrea perdona

Voz 0453 30:40 no es verdad que está tan de moda el hablar mal de Cleveland que su hermano es bueno e incluso creo que Elgar tiene tiene de momento ha tenido la la la la la

Voz 1704 30:52 decisión que debería no

Voz 0453 30:55 pero ha dicho dedican no no es que lo diga porque a mí me parece muy buen jugador y luego suscribo todo lo que está claro que a lo mejor ahí encaja mejor pero que yo creo que eso es lo que hemos estado siempre muchísimo talento no veía además hoy en las grandes construcciones siempre algún cuatro los

Voz 1704 31:17 sí es verdad es verdad bueno qué más

Voz 1025 31:20 cosas venga que otras historias e Iker

Voz 1704 31:23 la otra que os tenía ahí si queréis ahí el otro día lo hicimos un poquito en el canal pero yo creo que merece merece hacerlo en el en el podcast encerrarnos un poco en Miami sí sí ya das hasta a Robert Quinn pues este mensaje

Voz 7 31:36 claro si eso lo hablamos el otro día lo vamos a

Voz 1025 31:40 a cerrar por derribo vamos a construir pero os acordáis que os lo dije y ahora que estamos todo que está aquí también Rubén y y Andrea a ver si si tiene la misma sensación que yo porque claro yo me quedé como un poco con la sensación de de Riders no de de echar a todo el mundo incluso a los buenos vamos a reconstruir pero dices pero joe es que hay gente ahí que vale hay gente ahí que no deberías deshacerse de él por más que lo que es el tema del Salamanca pero por ejemplo esta semana lo ha dicho

Voz 7 32:11 que confirmaba entre comillas

Voz 1025 32:14 o al menos esa filtrado eso Aicart como una cosa que me habría parecido una barbaridad pero llegan a Alá

Voz 1704 32:21 se han reunido con has Kinsey con más rigor

Voz 1025 32:23 con lo cual no entiendes muy bien no pero pero

Voz 1704 32:27 no creéis que Miami está dando un un

Voz 1025 32:29 el acceso tipo Riders que a mí personalmente y lo he dicho en el podcast no me gusta

Voz 1704 32:37 dale Andrea Double si sigue como Rubén claro

Voz 0453 32:39 el próximo no vuelvan existe esa dependa situación esa hay equipos que bueno hay equipos borracho según cuál es el personal que tienen en este momento en las oficinas o en la banda que son capaces de mantenerse arriba sin tener que reconstruir esa ideas sea lógicamente ese hasta banal hablar de los pétreo pero por ejemplo Pittsburgh es un equipo que que que yo recuerde nunca ha tenido que reconstruir rosas claro que es capaz de mantenerse arriba puede que un año no haya entrado en play off pero quiero así nunca hay situaciones diferentes donde se necesita una reconstrucción lo que lo hago las cosas pueden salir mal pero mientras hablábamos de veinte estaba introduciendo el tema yo estaba precisamente ya pensándolo Ryder no igual que antes de reírse de a ellos habrá que esperar a los resultados en los próximos dos años porque si tú realmente necesita reconstruir reconstruir de verdad tierra de construir de verdad entonces es inútil mantener ahí las estrella porque

Voz 3 33:46 pero pero yo yo yo no quiero que me entiendas yo yo no me critica todo quiero

Voz 1025 33:54 que que te ha entendido perfectamente simplemente quiero decir

Voz 0453 33:57 claro que el de sí sí sí

Voz 1025 33:59 pero criticar los fieramente porque ha dado el ejemplo exacto que yo también tenía en la cabeza no sólo equipos como Pittsburgh hay muchos equipos que reconstruyen sin necesidad de destruir todo que es que se espera pero

Voz 0453 34:14 además es un equipo que de momento de momento tiene Fitzpatrick

Voz 20 34:23 ya

Voz 0453 34:25 yo te voy a muy corto plazo sabes que tienes grandes admiten todavía tenemos Queen te cambiaba realmente era era mi entonces te creas un espacio que creo sea somos igual Saló Rey donde yo no las han dejado marchar a calmar en la misma excite cambiaban que

Voz 1025 34:50 de cambiar

Voz 0453 34:53 también te cambia tener dos primeras rondas no y una tercera ronda más Si muchísimo espacios más en San esta fría como el año pasado con calma hubieran han ganado la Liga claro que no entonces is y nos estamos bien relaciones

Voz 7 35:15 Chicago en cambio sí cava o casi

Voz 3 35:18 la chica practicamos querido trasvases pero que

Voz 0453 35:20 pero de sí sí sí me el traspaso de calima este año estando en la misma situación porque de todas maneras no hubieran ganado la Liga el año pasado tendrían un pick más en primera ronda más Tropic más en primera ronda el año que viene más una tercera ronda más más espacio en en en Salamanca para poder fichar a gente cosa que hayan hecho ya han utilizado ese espacio a lo mejor no iban a poder hacer ciertos fichajes en otras posiciones sino traspasar la cadena aquí no crean ese espacio y a lo mejor no podía estar tan seguros en deshacerse de gente en otras posiciones sino tuviesen tanto ver en el draft darse diciendo ahora una apología lo que han hecho lo que todo es perfecto pero que siempre hay que mirar a los lados son entonces los los dos

Voz 8 36:09 he el año pasado

Voz 0453 36:12 la André luego Cui no con otros pero bueno porque tendrán que reconstruir

Voz 7 36:18 ya no es perder

Voz 1619 36:20 perderá Queen yo tampoco lo veo tan grave más

Voz 18 36:23 es una multa

Voz 1619 36:24 que ellos la base de chicos joven

Voz 18 36:26 pues mira ahora mismo el mejor jugador que pueden tener esa

Voz 1619 36:29 ellos Howard para para que es un chico joven chico que imagino que renovarán las dos primeras rondas

Voz 21 36:34 a usted al día

Voz 1025 36:37 te a

Voz 1704 36:39 a jugando

Voz 1619 36:41 yo era un PAI que que sí que agravantes antepalco

Voz 1704 36:45 Patrick tres yo creo que claro

Voz 1619 36:48 lo que es lo que han intentado ha sido puedes rejuvenecer la plantilla quedarse con los valores importantes a la cabeza de jugadores jóvenes con talento y poco a poco pues ya el año que viene con elecciones del draft en ese libre de más con con Sara dedica bastante pues pues si terminara conformado una plantilla algo similar pues lo que está diciendo Andrea no hago

Voz 1025 37:06 ya pero pero pero sí fijaros por ejemplo eh estoy hablando de memoria no me acuerdo exactamente sí igual meto la pata que me perdonen los oyentes pero si no me equivoco por Robert Quinn han pillado

Voz 7 37:16 una sexta ronda el veinte por legal

Voz 1025 37:20 por Gil también pillaron de los Thai tan se una se Tim hay una cuarta quedaron recordar y una séptima para este año y una cuarta

Voz 3 37:33 es más liberar que que buscaron es que al final a eso voy

Voz 1025 37:37 yo es que estoy viendo más vamos a quitarnos de encima todo esto que no porque quizá en contra de lo por ejemplo que están haciendo lo reitero Ridder si Cándido claramente aparte de liberar otro liberal a por a por

Voz 1619 37:51 por ejemplo Rey desde el año pasado quitándose cada vez más que bueno que te puede gustar más o menos lo que sea pero por lo menos les das arden la lección de es Russell que consiguieron y ves lo que tienes ahí ves y puedes de si te va a crecer o no forma parte de la de la reconstrucción pasa lo mismo con Jonathan igual este año en Miami verán a ver si el chico funciona si el chico tiene posibilidades de llegar el titular y demás no sólo es es quitarte jugador ganará algo excitante ese jugador que a lo mejor que saca mejor no que no te va a servir para el futuro probará a los chicos que tienes en en en plantilla jóvenes eso es verdad yo yo creo que por ahí pasó menos

Voz 1704 38:31 sí quiero subrayar que perdón Rubén que yo sí que es Israel que a mí el traspaso de Magno me gusta no no me gusta sea yo creo que sale ganando en Chicago por mucho pero pero basándonos en en el caso de de Miami si puedo entender todo eso de hecho hay un nombre que no hemos citado que a mí sí me parece la la baja más dramática que es Jaguar James ese sí que es un jugador que yo habría intentado retener no han no han podido o no han querido pero pero el caso es que has perdido un hombre de línea que que es para mí de primer nivel Robert Quinn claro es el jugador que era cuando estaba en los raids pero ha hecho una buena temporada ir nos estamos fijando en Miami en cambio creo que a Dallas le va a hacer un buen servicio porque ya tienen además

Voz 7 39:13 es muy bueno efectivamente y

Voz 1704 39:15 quitaban cubrir porque los chicos malos como como Randy Gregory la estaba liando entonces hay que tener otro sea no vale sólo contener a A además Flores y creo efectivamente que creo que les va a hacer un gran servicio como lo hará allá donde vaya cuando suelten a a Jones es todo el mismo perfil no quieren pagar ese dinero y quieren empezar porque resaltó Jones todos vamos a convenir que es uno de los mejores series de la Liga y lo van a soltar porque lo están intentando traspasar ya han dicho si no lo otras pasamos lo vamos a cortar claro los equipos están esperando a que lo corten para no dar nada ya le darán al dinero

Voz 1025 39:51 ya

Voz 7 39:52 no sé si la verdad es que para mí en Miami es una de las grandes incógnitas de este año despacito para sí sí pero que llevamos de paciencia te digo que se puedan marinos de seamos de paciencia

Voz 1025 40:08 en gags para mí es una duda yo no sé cómo veis vosotros a Cincinnati pero no

Voz 1619 40:12 yo lo veo peor que a mañana yo también con menos idea con menos plan a mí pero avisando si no sé yo yo por lo menos desde fuera plural espectacular pero ahora pero sí que a Miami sí que se ve lo que están haciendo que te va a gustar más o menos pero sí que sin embargo sí

Voz 0453 40:28 sí sí nativo no se vale

Voz 1619 40:31 tampoco eso claro tampoco

Voz 1704 40:33 oye no no estamos dejando al pobre

Voz 7 40:36 en Miami Cincinnati cómo lo ves

Voz 3 40:40 ah pero me parece que se nos ha caído Louis Jones por eso no lo escucho va por eso ya es yo digo que Callao está Louis yo es que raro verdad es Carlos digo yo ahora después de meses

Voz 0453 40:51 podría haber ningún aspirar

Voz 3 40:54 no le dejamos de hablar hemos cerrado Barcelona a mí voy a reclamar ahora mismo que a ver qué va a Andrei tú cómo ve el mientras yo recupero Luis como ven es una parte que estaba redactaba

Voz 0453 41:10 el gol no

Voz 3 41:13 como becados dos Murphy

Voz 0453 41:17 evidentemente lo que he dicho por donde venga este puedo decir lo mismo que hemos dicho no sé si pero hace dos o tres semanas a la misma pregunta te da la misma respuesta porque desde entonces no ha pasado nada venga en este momento no está moviendo entonces no sé realmente qué decirte

Voz 1619 41:38 sí porque jugadores lo buscan tampoco

Voz 3 41:40 claro que nadie claro

Voz 0453 41:44 mientras por lo menos lo que he dicho en Miami tiene la sensación de que está entre comillas desmantelando para reconstruir no

Voz 1025 41:54 no sé eso son de esos equipos que que no sé si estarán por por la parte baja de de la de la línea así como por ejemplo decíamos Iker tú yo el otro día que ojo con Philadelphia porque la nueva incorporación del jugador de carrera mostradas le les da un potencial que no sé si es el suficiente para meterse en el lío que

Voz 1704 42:20 aparentemente sí yo creo que es un negocio muy bueno el de el de Jordan Howard para para Philadelphia tienes una serie de Running Bucks jóvenes no ellos Adam E incorpora es algo que no tenías desde que ese fue el Garrett Blondie es ese norte sur no es es ese ese Power Herrán que bueno está claro que en Chicago no lo quería no lo querían pues para Philadelphia creo que viene de miedo

Voz 1025 42:48 ya pero he hecho un poco de el factor porque se me ha olvidado antes que se lo quería decir Andrea es el factor Calin Mc vale tú tú sueltas un jugador de esta magnitud pero como te vaya a un equipo como Chicago que estaba con el punto necesario para pegar un empujón para arriba le estás dando a un enemigo potencial tuyo hijo de un arma brutal

Voz 0453 43:09 no se cansa de la de la americana la nacional

Voz 1025 43:13 ya bueno pero pero pero que al final Calin Mc joder ha hecho que Chicago esté en un punto de mí

Voz 0453 43:20 no cuando yo digo cuando yo digo que hay espero no

Voz 5 43:23 no no es que lo digo porque creo que

Voz 0453 43:26 que que va a jugar o no

Voz 1704 43:29 los Aristóteles demente André no te digo ahí pero el caso es que algo pasaba porque

Voz 0453 43:36 no yo creo que más que nada ahí han considerado que era que era

Voz 7 43:41 como se sabe bien si prescindible te oye perfecto

Voz 0453 43:46 porque mi ex jugador que me gusta mucho francamente creo que hay pues lo mismo pero bueno no lo sé

Voz 5 43:53 adiós olla Demme Jones que te te

Voz 1025 43:56 no escuchando no porque no teníamos un rato

Voz 5 43:58 incluso el apunte Andrea dimite de la conspirando

Voz 3 44:01 no estaba bien pero no podía entender nada pues todo lo que no podía hablar

Voz 1025 44:07 por mí me quedo sin nada pudo hacer

Voz 5 44:09 es un punto que hablabais de del tema The Queen El Queen hacia hacia Dallas Si de todos modos bueno lo que provocado ahí el tema de grandísimos no obstante a Randy Moss le han extendido contrato

Voz 1704 44:21 para racimo está retirado desde hace tiempo pues es decir

Voz 0453 44:23 créanme estoy era muy bien

Voz 3 44:26 ante grandes Gregory a casi te cierro el micro otra vez

Voz 7 44:34 el Luis pero pero ya sabes que es muy probable que el caigan una muy buena sanción sí sí sí pero pero la

Voz 5 44:39 lo que hay que esto fue ayer el desde ayer Arandina han hecho una extensión de contrato sabiendo incluso todo todo lo que hay es que creo

Voz 1704 44:47 seis perdone que creo que no quieren que les pase lo que les pasó a los Chief con el running back lo que les pasó a bueno se quiere decir con lo que les pasó a San Francisco en Baker que cuando les vayan a sancionar si luego no es tan grande la sanción que sigas teniendo a tu jugador bueno claro

Voz 5 45:01 ahí está buena para seguir el ritmo no

Voz 1025 45:03 que que remate remate Andrea que por cierto quiero hacer una cosa que hiciste tú no aprobó esta otro día Luis y me parece muy buena y con eso rematará el programa

Voz 7 45:12 es que Lady diéramos una pequeña guía la gente me para entender el Jaime

Voz 1704 45:19 que vaya sí sí creo que merece la pena Time

Voz 5 45:23 a ver si Jaycee es el que ahí vale

Voz 1704 45:26 sí sí sí que ha pasado de de ir de equipo en equipo rebotando a llegar a Los Angeles convertirse en una pieza clave de repente encuentra encuentra contrato en los en los Layos ojo donde donde creo que puedo hacerlo muy bien y a mi hija y la verdad es que me

Voz 13 45:45 Al no se han hartado llamarle gordo

Voz 1704 45:47 ya no valía de tal

Voz 5 45:48 pues fíjate ya ha encontrado eso sí que a mí eso fichajes que me ha que me ha gustado bastante pues si ya para mí mantuvo mantuvo la la bajada del año pasado ya sabemos todos el tema de la rodilla Si Jay mantuvo ahí el tema perfecto del movimiento medite que Gary debe estar bien evidentemente bueno sí Jade la verdad que estuvo a un nivel espectacular eh en ese final de temporada pues evidentemente tener a los dos allí pues ya se complica

Voz 9 46:17 pero ahora mantenerlos a los dos no aprobada M

Voz 5 46:19 sí bueno pues yo creo que la Jones hacen un Great importante yo creo que sé si un equipo se complementa con el principal del equipo si hace falta da muy buenos resultados

Voz 1025 46:34 vaya alguien quiere rematar con esto cambio de tema íbamos a recta final del programa vale lo decido yo

Voz 3 47:07 llevamos semanas hablando del draft de esas fechas de selección de jugadores yo llevo semanas dando la azzurra con que los dos se escogerán con ese número trece

Voz 6 47:19 me deja sin minuto sí la verdad es que los de Miami de sufridores tenéis poco eh

Voz 5 47:25 oye macho y quiero decirte

Voz 6 47:28 por ejemplo San Francisco que llevamos años en el ostracismo

Voz 3 47:31 ya lo estamos estamos bastante mejor sí

Voz 2 47:34 claro claro

Voz 3 47:36 no te acuerdas de no cachondo

Voz 1025 47:39 el menú era bueno están los los dos ahora hay una gran discusión a a ver si va a ser un TAC al defensivo Oliver me parece de de la universidad que esto llegara tan lejos tampoco o Dwyane Hoskins de Jaime usted no sé alguien escogerán pero

Voz 3 47:55 la gran pregunta aquí alguno de vosotros nos habéis hecho

Voz 1025 47:58 a través de redes sociales es oye no terminamos de entender

Voz 7 48:02 cómo funciona no

Voz 1025 48:04 para CSI así entre Ruben

Voz 7 48:07 hay que leer Louis Jones

Voz 1025 48:09 no sé de dónde porque Andrea creo que tiene que Martín no debería Marte pues pues te dejamos la semana que viene muy bien

Voz 3 48:18 a ella la porque además es bueno pues vamos a arreglar esto y vamos a dar el proa porque aunque nos parezca aunque parezca mentira ahora ya aquí de de cháchara pero bueno

Voz 1025 48:29 es cómo creéis plantear esa explicación quién cree que es el más didáctico para para ir explicando

Voz 6 48:34 yo creo que la gente ente de yo me porque hay tanto Iker como Rubén creo que estaba

Voz 21 48:40 es el que arranca ahí

Voz 1025 48:42 le Rubén te complementaba eso es lo podemos hacer al alimón caros por a ver lo vamos a pagar lo mismo que esto

Voz 3 48:49 a los yo creo que ya efectivamente lo cobrando lo que cobraba sí a muy buena esa Rubén debemos mejorar Trevor mejora del contrato ya

Voz 1704 49:12 el al margen del de la temporada quiero decir de los partidos el RACE es el evento más importante de la NFL se es el más importante

Voz 1025 49:23 del evento y es así

Voz 1704 49:24 porque la tú hoy en día construyes tus tus plantillas tu rostro desde el drama la agencia libre por supuesto que te ayuda pues Consejería estrellas o puede exconseller complementos pero el futuro de tu equipo el futuro de tu plantilla empieza en el draft para quién vamos a decir quién no sepa absolutamente nada vale son siete rondas en los que cada equipo en teoría elige un jugador por Ronda eliges proporciona en la primera ronda eliges proporcionalmente al contrario a como has quedado es decir que el campeón el puesto treinta y dos el peor equipo el Haendel en el puesto uno ya a partir de aquí todos los jugadores elegibles de la NCAA es decir del fútbol universitario amateur que se declaran elegibles los puede seleccionar por cierto no puedes cogerlos hasta que han estado si no me equivoco dos años en la universidad por eso jugadores como Trevor Lawrence que tiene mucho nombre hoy en día no puede ser todavía elegible a partir de aquí este año el primero es esa Arizona el el el equipo que quedó clasificado del peor al mejor vas eligiendo en todo en en tanto en cuanto las necesidades que tú tienes vas a cubrir es un jugador u otro pero hay muchos jugadores que pueden ser interesantes para muchos equipos por lo que ya lo hemos hablado durante muchas semanas los equipos esconden sus cartas yo puedo querer un jugador que tú quieres yo no te voy a decir que lo quiero porque igual lo que quieres es fastidiar me llegados al día en una ciudad de Estados Unidos este año Nashville se celebra el los jugadores vamos a decir potencialmente más interesantes son invitados hay una Green Room donde se sientan los equipos tienen un cronómetro que se enciende tienen ahora no recuerdo cuántos minutos son esas

Voz 7 51:16 en quince días quince diez eso es el tercero ya

Voz 1619 51:21 las siete cinco seis uno no no recuerdo muy bien cuál era

Voz 1704 51:26 los equipos montan sus propias Word Room como son calificadas no a las salas de guerra que os son en en tus Facility desde las instalaciones del equipo son en en otro lugar general manager entrenador presidente en fin equipo del afrontó Face en es muy es muy importante decir que en esos quince minutos del primer día tú sales tú tienes la primera elección del draft tu teléfono puede sonar y un equipo ofrecerte el oro y el moro Itu poder dar esa lección a otro equipo por lo que es muy importante que sea tuvo igual tienes un buen corte Hervás en tu equipo en el uno y este bueno este quizá no es el año más adecuadas para decirlo vale pero pero hay un corte muy claro y tú no necesitas otros equipos el caso pasó lo que tenía al dos San Francisco verdad no me voy y lo Macao al ahí es cuando le coges el truco es muy bonito y muy divertido Easyjet te vas al perfil de Rubén en Twitter ves cuántas son ciento veinticinco los que tienes ya ciento treinta ciento treinta jugadores que pueden ver ciento treinta pero han analizado sí pero pero sin como como es el Hastert para buscarlo Rubén frene la verdad

Voz 7 52:42 pues sí

Voz 1025 52:43 seis veces a los ciento treinta más intensa sin dormir que pasa hastío pero me tienes claro

Voz 1619 52:49 aprovecho cuando la seguridad ella hay quince veces que aprovechó cuando se duerme para mirando estoy mirando y son diez minutos la primera ronda la segunda Diez minutos de la primera

Voz 1025 53:08 da eso sí lo que no me acuerdo yo tampoco la tercera que vencer seis en cualquier

Voz 1704 53:13 eso da igual hay un tiempo x cinco minutos en lo que los equipos pueden pueden elegir luego también tienen que temer