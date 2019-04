Luis Rojas Marcos: "La homofobia solo tiene cura psiquiátrica si la persona que la sufre es consciente de que tiene un problema"

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1355 00:11 dice Luis Rojas Marcos uno de los psiquiatras más prestigiosos del planeta que hablar eso qué hacemos tanto en las radios la actividad humana más eficaz voy a decirlo despacito más eficaz para facilitar nuestro bienestar físico

Voz 1995 00:25 mental y social hablar

Voz 1 00:32 bueno

Voz 1995 00:36 esto está lleno de voces esto es la radio ruido o silencio las manos muy bien bueno empecé no sabe lo que se nos ha dado este argumento científico para demostrar justificar para Ensanche hacer aún más ese orgullo que sentimos diciendo que trabajamos en la gente trabaja en la radio está muy en de trajo la radio estamos muy orgullosos y hacerlo una base científica para mostrar aún más orgullo

Voz 1355 01:11 pues sí efectivamente yo creo que es muy muy bien porque lo que hacéis es algo que

Voz 1995 01:17 eh

Voz 1355 01:18 fundamental para el cerebro para desarrollar el cerebro para proteger al cerebro también para ayuda al corazón por ejemplo no baja la presión arterial o sea que es muy sano muy sano

Voz 1995 01:30 yo le digo hay días que el programa no va bien el corazón no es cierto si va a mi se me acelera cuando faltan entrevistado en fin el nuevo libro en un peligroso mosso que hablamos el poder terapéutico de hablar y hablarnos nos cuenta más historias es vida contarlo esas historias de su vida le ayuden a usted a vivir la mejor

Voz 4 01:52 contarlas hablando

Voz 1355 01:54 sí sí me ayuda sobre todo si son experiencia que que me causa

Voz 4 01:58 en ansiedad o miedo me abruman al al contarlas a pues la son sin darte cuenta las organiza un alguno

Voz 1355 02:09 cuento encuentras explicaciones que si no

Voz 4 02:12 son las cuentas o no las pones en palabras

Voz 1355 02:16 te abruman que produce una gran ansiedad

Voz 1995 02:20 por ejemplo cuenta que era un niño muy inquieto muy parlanchín de los que no se callaba nunca cuenta que en cuarto de Bachillerato suspendió todas las asignaturas menos cojo religión gimnasia y información del espíritu nacional

Voz 1355 02:35 así es así es yo tuve muchas dificultades a la hora de de en fin a la hora de controlar Mena aquí él entonces no se conocía el lo que hoy día llamamos a trastorno por hiperactividad hay falta de atención a por lo tanto era más bien un niño travieso niño nervioso a pero tuve la suerte de de en mi caso pues mi madre los encontró en mí algo a un recuerdo que que mía Luis tú tienes bueno ido porque no aprendes a tocar un instrumento y al final pues ha aprendido a tocar la batería en un cuarteto y la verdad es que yo me salvó no porque no solamente me llevo un una un la quería quedar verdad la la música sino además para mi autoestima pues fue fundamental por estas artistas que me llegaban de vez en cuando de alguna chica mira qué guapo eres quinientos cuesta guitarras

Voz 1995 03:37 que tocado usted la batería en un grupo oye

Voz 1355 03:40 sí sí sabe que de los baterías he dicho siempre que

Voz 1995 03:43 en un grupo el batería suele ser él en el martes tensa Don calen muy buenas

Voz 1355 03:50 hasta que eso es decir que el Vaticano banda suele ser el más particular voy a decir yo pues sí pero si es una forma de encauzar la energía y tuve la tuve la suerte de tener buen oído para la música sí pero aquello me ayudó muchísimo no ir poco a poco pues con la ayuda de otras personas que descubría en algo en mí que que en fin algo que se podría rescatar pues poco a poco pues empecé a aprender no

Voz 1995 04:20 este libro cuenta Luis Rojas Marcos muchas cosas hay una inolvidable anécdota cómica que cuenta desde el principio usted emigra a Estados Unidos en el año sesenta y ocho usted habla inglés dice usted muy malamente es verdad que es una anécdota en inglés el primer día está usted de guardia Le llaman por el altavoz así es ir señor Marcos me hizo Makos cómo cómo fue y cómo como es él

Voz 1355 04:48 sí pues yo estaba en la efectivamente era uno de mis primeros días de interno de médico en el hospital mucho Maryland y yo estaba en la biblioteca o ha dado acto Marcos I See You eso era lo que yo podía verdad ahí sí You en inglés efectivamente parece que está ahí

Voz 1995 05:09 cuando yo era yo te ve

Voz 1355 05:12 ay si yo yo no yo miraba Hinault no veía nada claro lía salía al al al pasillo entonces pues humillaba a los altavoz muy oye tu Marcos I See You yo decía don Cillo yo no te veo no in imaginaros no lo que es en realidad entonces un amigo con compañía

Voz 4 05:38 pero ha de Guatemala

Voz 1355 05:41 es siquiera viene desde minó Luis no te no te están diciendo que en a que te venga me da lo vayas al I See You que en inglés significa intenso que une que es la unidad de cuidados intensivos imaginaros no lo que es que no

Voz 1995 05:59 la imagen habrá una de las más prestigiosas si queda segundo pero Belén un pasillo grita que yo donde éstas se hace bastante cómico dio una usted y ahora habla perfectamente inglés hallar una diferencia esto mucha gente que los que habla muchas más seguro que se siente muy muy afectado expresó ayer una diferenció entre el Luis Rojas Marcos que habla español el que habla inglés es usted él mismo en los dos idiomas

Voz 1355 06:28 bueno yo con tanto tiempo y siendo el mismo pero el tema es que cuando uno aprende una segunda lengua como me ocurrió a mí yo fui a Estados Unidos a Nueva York concretamente yo no hablaba inglés muy poco había pasado un examen pero el un examen escrito en fin

Voz 4 06:47 ah cuando uno aprende una lengua a

Voz 1355 06:50 los primeros quince entre quince dieciséis años y aprende la segunda lengua más tarde sobre todo si la segunda lengua la aprendemos en un contexto diferente a ya las asociamos las palabras otro contexto no es lo mismo en inglés y algo tan sencillo como perro por ejemplo no dudó en inglés pues me viene a la mente vive perros que yo he visto en Nueva York cuando me dicen perro en castellano pues yo me acuerdo del perrito que tenía cuando yo

Voz 1995 07:23 era pequeño no quiero decir que que

Voz 1355 07:27 a no ser que un aprenda las lenguas en los primeros cinco seis años ha sido uno lo aprenden la segunda más tarde uno tiende a ser diferente otro ejemplo Joy en en en Estados Unidos cuando llegue ello puede el el el decir un taco en inglés pues no me suponía ninguna liberación o el decir a él Love diu yo te quiero en inglés tampoco me emocionaba pero si lo decía en castellano ha pues sí porque son expresiones que va unida a verdad a la primera lengua que has aprendido

Voz 1995 07:59 súper interesante bueno vamos a seguir hablando con Luis Rojas Marcos somos lo que hablamos la primera que vamos a hacer una pequeña pausa en la primera pregunta que le voy a hacer a la vuelta Luis va a ser si hablar mucho alarga la vida porque eso sería una noticia buenísima para muchos españoles si hablando daba alarga la vida vamos a darle una alegría trata de

Voz 5 08:21 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido Venus

Voz 1995 08:27 y nosotros hablamos con el doctor Luis Rojas Marcos ergo nosotros somos muy listos muy interesantes como lo es el señor Luis Rojas Marcos en la pregunta es muy directa muy clara hablar mucho alarga la vida señor suecos

Voz 1355 08:43 está demostrado en varios estudios multinacionales las personas que son comunicativas que hablan extrovertida también a viven más vive más que la la persona introvertida a la persona que no comunica la persona a más callada eso está demostrado que no lo está viendo ahora pero miles españoles están aplaudiendo se están celebrando diciendo voy a vivir un montón es iba a ser muy feliz porque hablo mucho en España hablamos mucho se habla mucho pero además en España como sabéis los españoles somos los terceros del mundo en esperanza de vida de la mujer española que vive de promedio ochenta y seis años y pico de promedio a estar

Voz 4 09:31 vamos a al al la entre las

Voz 1355 09:34 yo creo que es la segunda del mundo no ir mi yo no puedo evitar pensar que la mujer española vive mucho porque habla mucho es comunicativa y comparte comparte lo que siente comparte lo que a lo que piensa no los últimos informes tocaban a España en el año dos mil cincuenta en el país número uno con mayor esperanza de vida del del planeta y hablar sólo porque

Voz 1995 10:00 parece que últimamente hablamos mucho solos con las redes sociales pero eso no es hablar solo que es hablar sólo hablar con uno mismo cómo es eso

Voz 1355 10:08 hablar hablar tiene dos pasos que está muy muy claros en el cerebro humano El primer paso es con invertir sentimientos ideas son fin lo que estemos pensando convertirlo en símbolos símbolos que son las palabras y el segundo paso es pronunciar esas palabras a la hora de pronunciar las palabras no hay que hacerlo en alto e no puede estar pensando y al mismo tiempo se está hablando a uno mismo resulta curioso que a pesar de que en pasamos más tiempo hablándonos a nosotros mismos que hablando a los más no no se enseñen desde pequeños ah como hablarnos verdad dice mira cuando hables pide las cosas por favor da las gracias verdad pero no nos dicen y cuando te abres a ti mismo se trata de hablarte con cariño trata de hablarte con con comprensión a habla te bien eh porque en parte es porque él hablarse uno mismo sobretodo en alto está estigmatizado por por la idea de que el que el que se habla en alto solo pues está enfermo loco como se decía antes sin embargo no eso sí en absoluto no lo repito no los seres humanos Nos hablamos continuamente unos en altos otros en bajo unos público otros a en el cuarto de baño sin que nadie nos vea pero esa ese aspecto de del lenguaje hay que aprenderlo aprenderlo bien y hacerlo bien bien

Voz 1995 11:41 hay algunos hemos convertido ese acto de hablar sólo en una

Voz 6 11:43 carrera profesional no de luego que sí yo es interesante lo que dice yo estoy pensando también hablamos mucho no pero cantidad muy bien pero calidad también yo creo que la calidad mejora con una habla consigo mismo no sé porque esto va muy unido al otro aspecto el arte de escuchar porque obviamente un equilibrio entre una cosa

Voz 1355 12:04 bueno escucharles algo diferente verdad uno puede hacer que escucha y no necesariamente está escuchando el proceso de escuchar en el sentido completo no uno escucha uno entiende lo que dicen y uno interpreta lo que te están diciendo no está preparado para contestar no ese él escuchar es un proceso a más complicado quizás requiere más atención que que hablar por eso a escuchar no es fácil a él escuchar no es necesariamente sano no te alarga necesarias entre la vida perdón como te alarga el el hablar a de hecho el escuchar si además escuchamos con empatía o con compasión con cómo hacemos con en psicoterapia no

Voz 1995 12:59 qué bien personas con problemas yo no los escucha

Voz 1355 13:01 mucha ese es un trabajo un trabajo diferente a hablar es muy sano cuanto más hablemos mejor

Voz 1995 13:11 hablamos de comunicar pero vivimos tiempos doctor paradójicamente tiempos de solera e incluso en el Reino Unido lo hemos comentado nombraron el año pasado una secretaria de Estado para la soledad en España según datos del INE más del veinticinco por ciento de los hogares de una sola persona es lo mismo

Voz 1355 13:28 no

Voz 6 13:29 por ejemplo hablar por teléfono la que hablar cara a cara con otra persona

Voz 1355 13:34 no no no es lo mismo no es lo mismo el el hablar es Blas hay que separar de nuevo el hablar a solas o la hablarte a ti mismo en alto en voz baja es hablar eso es hablar y muy importante el segundo paso es hablar lo que llaman el lenguaje es social no hablar con otras personas y esto también es muy positivo porque

Voz 4 13:59 al hablar a Nos desahogarnos edad

Voz 1355 14:03 aunque no nos escuchen aunque la persona que tengamos enfrente en este moviendo la cabeza pero no esté pensando en otra cosa no cesa abogamos organizamos nuestros pensamientos le damos un argumento a un sentimiento que no entendíamos antes de hablar a por eso están tan importante a la hora de compartir no a la hora de compartir porque además tenemos la la la ventaja lo que si la persona que nos escucha nos demuestra empatía solidaridad entonces ya es un premio no porque no solamente es no nos desahoga sino además recibimos de los demás es ese apoyo no es lo que te pasa lo entiendo no ese sentimiento de de solidaridad que estan positivo la soledad hay que separar el el estar solos y el sentirnos solos hay personas que a mí me pasa ahí seguro que os pasa que estáis solos pero no os sentís solos necesariamente estáis pensando esa es hablando con vosotros mismos lo estáis haciendo alguna actividad el el el sentimiento de sentirnos todo ese es un problema además de sentirnos solos estamos solos pues efectivamente es el problema es es mayor verdad porque entre causan angustia porque al el ser humano en general es un ser sociable por eso todo lo que haga la sociedad para evitar ese sentimiento de soledad esa soledad es muy positivo para la población

Voz 1995 15:34 hablamos con Luis Rojas Marcos calamitoso el poder terapéutico de hablar y hablarnos hay un aspecto de todo esto y es justo el contrario que te prohiban hablar que te islam que es una forma de tortura y confinamiento solitario empleado las guerras para volver loca a la gente pero se sigue utilizando a día de hoy en las cárceles en Estados Unidos por ejemplo lugar donde usted vive hay ochenta mil personas en celdas de aislamiento

Voz 7 16:01 muy buenos días muy buenos días Toni doctor si la Convención de Gil

Voz 2 16:05 Debra lo consigna como forma de tortura consiste en aislar a los presos en una celda a solas sin apenas contacto humano a lo largo de veintitrés horas al día durante meses o incluso años provoca graves problemas físicos y mentales y predispone al suicidio de hecho como relata el doctor Rojas Marcos en su libro el sesenta y tres por ciento de las personas que se suicidan en las cárceles de EEUU son presos que están en aislamiento

Voz 1995 16:30 hice tiene en cuenta la salud mental de de las presas va antes de poner en aislamiento no

Voz 2 16:34 no en Estados Unidos hay más población encarcelada que ningún otro país un total de dos millones doscientas mil personas casi setecientas personas por cada cien mil habitantes desde el noventa y nueve el negocio de las cárceles ha estallado entre el noventa y nueve y dos mil catorce el número de reclusos en las cárceles privadas contratadas por los Estados ha crecido un novecientos cuarenta y cinco por ciento

Voz 1995 16:55 aquí todo por la famosa guerra contra las drogas que convierte un problema de salud pública en un problema de seguridad nacional

Voz 2 17:03 se convierte nuevamente en un problema de salud pública porque las cárceles están llenas de enfermos mentales un tercio de los reclusos en aislamiento son enfermos mentales según Human Rights

Voz 1995 17:15 sí sí no tenían problemas mentales antes entrar los van a tener que salir hipersensibilidad los estímulos

Voz 2 17:20 Naciones ataques de pánico pensamientos obsesivos paranoia fantasías violentas pesadillas insomnio mareos sudores palpitaciones en un especial del Gardian presentaban una experiencia realidad virtual en la que te podías poner unas gafas tener esa sensación de estar en la celda de aislamiento

Voz 8 17:37 esto no está una celda de cemento con un váter de metal un catre nada más una víctima

Voz 2 17:42 de confinamiento durante cinco años en una cárcel de Estados Unidos lo cuenta así con lujo abundó

Voz 9 17:47 termine con problemas emocionales como consecuencia de ello trastorno de personalidad antisocial nos torturan con la luz no sabemos si es día o noche son muchos daños al cerebro estamos aislados de todo contacto humano es mi caso comencé a alucinar a escuchar voces esas cosas lo que serio

Voz 2 18:06 hay un relator especial sobre la tortura para la ONU que se llama Juan Méndez es argentino él pidió ya en dos mil once la prohibición total del confinamiento solitario afirmando que confinada a alguien durante más de quince días es tortura independientemente del delito que haya cometido

Voz 1995 18:20 el caso es que ese confinamiento solitario si empleado como tortura contra personas que lo superaron algunos ejemplos muy claros finalmente se convirtieron en héroes

Voz 2 18:29 efectivamente es empleo contra quién luego fue presidente de Uruguay José Mujica en experiencia que se cuenta en la noche de doce años

Voz 1 18:37 no pueden hablar con nadie puede hablar con pajarita Serra

Voz 2 18:46 se empleó también contra Nelson Mandela que luego presidió Sudáfrica y cambio el mundo pero estuvo en aislamiento durante veintisiete años en la cárcel solido solidaridad

Voz 1650 18:55 todos los servicios religiosos aunque yo soy metodista pero iba a la iglesia anglicana a la Católica Ana cuando venía de cura musulmán yo iba cuando venía el hindú iba también así que empecé mi propio movimiento ecuménico dentro de la prisión irse

Voz 2 19:10 pero contra gente menos relevante como el boxeador huracán

Voz 8 19:12 Carter escritura somos

Voz 1 19:15 es más poderosa de lo que jamás podrás

Voz 2 19:18 la pregunta es qué armas usaron estas personas para superar experiencias así en las que son las aislada y se les prohibía hablar

Voz 1995 19:24 muchas gracias Eva voy a trasladar esa pregunta actor cómo lograron volver de ese infierno recordemos que el caso de Mandela fueron veintisiete años de aislamiento como vuelve a alguien veintisiete años sin poder hablar con alguien como vuelve a este mundo

Voz 1355 19:39 bueno efectivamente lo que habéis dicho es es real no y es una de las grandes problemas que tenemos en Estados Unidos es tortura a obviamente es tortura a cómo cómo consiguen superarlo en mi experiencia hay parte de lo que mi trabajo allí tenemos a casi setecientas clínicos socias médicos y psicólogos en la cárcel de de Nueva Jersey donde hay de promedio como dieciséis mil a presos no sobreviven hablando se hablando y hablando en alto cuando uno les pregunta ay cómo pudiste no porque identifican una parte de esa de esa cárcel obedece a un cuarto en el que están aislados sí puede ser la puerta puede ser una esquina lo identifican Le dan vida a esa persona o a ese objeto mejor dicho entonces empiezan a comunicarse en voz alta y con con al un aspecto de la cárcel hablan en alto a gritos sigo sin dar gritos no pero mantienen la capacidad de hablar hablarse a ellos mismos o hablarse a una a un ser imaginario y esa es la la la única forma de de salvarse de una situación de confinamiento involuntario

Voz 1995 21:04 el doctor les dejas Marcos fue jefe del servicio es es lo mental alcoholismo drogas del municipio de Nueva York desde el noventa y dos y desde noventa y cinco a dos mil doce dirigió el sistema de sanidad de hospitales públicos de la ciudad de Nueva Jersey un Sevilla lorquino revés no se ven como decimos últimamente en esta no sería la música

Voz 10 21:23 durante en España

Voz 1995 21:25 fenómeno la España oficial usted viviera una ciudad que tiene un carácter en sí mismo y que lo imprimen sus habitantes por decirlo amablemente no quiero parecer impertinente no les convierte en los ciudadanos más simpáticos en Planeta sino a Nueva York muchas españoles en Nueva York que el neoyorquino de verdad lo que se dice Majo no es las ciudades imprimen un carácter a la a los ciudadanos no están convirtiendo locos las grandes ciudades autor

Voz 1355 21:51 no yo yo creo que yo creo que no es en parte es lo que uno hace no con la ciudad a no cabe duda de que la ciudad pues claro ah si la persona trabaje hay la mayoría pues tienen una actividad sea de trabajos de voluntario en fin entonces hay prisa no por eso él dentro de la prisa y el el a el tráfico pues está la ESA ya la desesperación que te produce el llegar tarde el no poder a organizarse luego efectivamente hay más tensión más tensión sobre todos los días de trabajo luego esa atención cuando uno llega a casa pues se va

Voz 4 22:30 va a cambiándose va mejorando

Voz 1355 22:35 yo yo creo que las ciudades son también centros muy positivos para las personas mayores que no no tiene que conducir un coche para llegar a hacer una compra o para reunirse con con alguien puede salir y encontrarse con los vecinos en fin en parte es lo que uno hace cola ciudades el vivir en el campo pues hay gente que le encanta verdad ahí que es muy saludable pero en mi caso por ejemplo yo prefiero vivir en la ciudad el campo me sentiría yo un poco solo después de un fin de descansar un par de días echaría de menos la ciudad

Voz 1995 23:13 somos lo que Lamas lo vamos a hacer una pequeñísima vamos a ir enseguida volvemos con Luis Rojas Marcos y esta vez ahorramos un tema de rabiosa actualidad a base de su trabajo de la psiquiatría tilín tiene que ver con el habla de desarrollado procesiones pero por ejemplo la base de las legiones está en el habla en una tradición oral que después en forma de libro sigue siendo una parte importante de la de la religión es el hablar y el hablar en común recitar textos textos comunes no quiere decir que no no quiero que usted interprete que lo suyo tiene de religión pero hablar forma parte de quiénes somos desde la noche de los tiempos nos entenderíamos como especie sin poder sin tener la capacidad de hablar de expresarnos

Voz 1355 23:56 sí eso es decir es la religión es hablarle adiós a muchas de ellas de las

Voz 12 24:03 legiones no es también hablar para

Voz 1355 24:05 a convertir a los que no creen en fin el como bien dices el habla es el instrumento el instrumento fundamental de comunicación de relación de vivir en en en grupo de solidaridad expresada con palabras también como como de hablábamos antes esa hablarte a ti mismo no cómo nos relacionamos cómo mantenemos nuestra autoestima a diciéndonos nosotros mismos cosas positivas no

Voz 6 24:38 a través la compensación más importantes las que le que que tenemos un cada uno en la conversación interior en voz alta o en el silencio este puede ser claves la conversación que te puede dar bueno éste puede llevar mejor mejor que habla con otros incluso

Voz 1355 24:55 es fundamental por ejemplo no solamente para la autoestima no como te hablo a ti mismo no o a ti misma a te das comprensión te das apoyo te das pero luego está la parte ejecutiva de cómo gestionamos el día a día cómo gestionamos la vida para el autocontrol por ejemplo que es un calidad fundamental no de en la gestión de nuestro día a día el a hablarnos a nosotros mismos es fundamental Luis a control te no ahora no digas esto lo vemos también en los deportistas deportistas que se hablan los tenistas se dice ahora sacan lo dicen además en alto pero se están hablando a ellos mismos no los corredores de larga distancia porque sin poderse hablar a sí mismos no llegaría esa es mi teoría verdad luego el la el aprender a hablarnos fundamental

Voz 1995 25:48 déjeme que vuelve al tema de la que la religión porque estos días en nuestro país eh estar soltando muy polémico unas terapias clandestinas prohibidas en la Comunidad de Madrid impartidas por el Obispado de Alcalá de Henares para curar entre comillas mi entre comillas la la homosexualidad si conoce la historia buenos días en España sí en Hora Veinticinco habló uno de los pacientes que existió esas supuestas terapia Se llama Sergio explica así las cosas que le decían

Voz 13 26:15 entraban buscar culpables a cero intención sexual donde no lo sabía que se llama la relación con mi padre tiene que es una madre protectora

Voz 1995 26:25 entonces lo que decía anoche en esta emisora en Hora Veinticinco Sergio doctor Rojas Marcos la homofobia tiene cura psiquiátrica la homofobia si tiene cura el psiquiatra

Voz 1355 26:35 es casi el el la persona que tiene sufre de homofobia pues primero se da cuenta tiene conciencia de que tiene un problema y luego tiene motivación para buscar ayuda para eliminar la homofobia el problema es que a menudo la homofobia es algo que que la persona adopta como una forma de ver la vida ignoro considera un problema ahí por lo tanto pues no no puede cambiar

Voz 1995 27:05 pero yo estoy seguro que desde aquí vamos a escuchar las palabras del obispo de Alcalá recula

Voz 0675 27:09 quisiera decir una palabra aquellas personas que os llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo y a veces para comprobarlo se corrompen prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos

Voz 1355 27:28 la homilía el obispo de Alcalá usted me dice

Voz 1995 27:31 hemos psiquiatra que tiene cura lo de este hombre tiene

Voz 1355 27:33 tiene solución tiene solución si este hombre piensa que lo que tienes un problema sabe que lo que tiene un problema entonces va busca ayuda para no decir lo que está diciendo

Voz 1995 27:46 vale es un mensaje de esperanza por parte de los grandes psiquiatras de Estados Unidos hace poco conocimos también un caso revela a las claras el cinismo de muchos de estos especialistas en terapias de reversión que ya en sí mismo cuesta decirlo se llama David Matheson es un terapeuta que se dedicaba a curar la homosexualidad no deseada lleva treinta años casado se separó de su mujer salió del armario con cincuenta y siete y pocos días después en enero de ese mismo año daba una entrevista a la cadena británica Channel Four

Voz 14 28:16 arrepiento del papel que he tenido en la perpetuación de que ser gay es una patología un desorden en perpetuar la idea de que a Dios no le parece bien que seas gay de eso me arrepiento vamos a ver limitó vivida también limitó la de muchas otras personas que dejó guardados

Voz 1995 28:32 que usted que algún día la homofobia desaparecerá de entre los prejuicios del ser humano

Voz 1355 28:37 yo creo que sí verdad hay poco a poco vamos avanzando a no hace mucho tiempo probablemente hace cincuenta años en la homosexualidad estaba considerado un trastorno a esto se ha eliminado hoy día sabemos que la homosexualidad pues no es ningún tipo de trastorno es una adaptación a la persona no tienen nada que ver con ningún trastorno de ningún tipo físico social y psicológico entonces estas estas ideas no ha son erróneos son erróneas y lo que hacen en mi opinión es marginar a a personas normales verdad mal marginar las ir humillar las yo creo que el daño que hacen estos discursos que oímos y eso es un daño tremendo no a la sociedad en general y a las personas verdad homosexuales o no somos homosexuales a también no es un gran error

Voz 1995 29:45 usted se fue a finales de los sesenta a Nueva York afortunadamente viene a casa pero dígame cómo cómo nos ve como país hemos evolucionado estamos mejor que al final de la década de los setenta

Voz 1355 29:58 bueno pues imagínate no yo me fui cuando en el año sesenta y ocho España era una dictadura a mi hermano estaba en la cárcel por decir que había que tener libertad para decir lo que uno piensa a ella es un país es gente fantástica a pero una dictadura absoluto ha hoy día España en mi opinión no solamente sino la opinión de de miles de personas es un gran país en todos los sentidos es uno de los países más sanos a en cuanto a salud mental física y social es un país demócrata es un país libre a donde está catalogado entre los primeros países del mundo en cuanto a estabilidad hizo Louis tolerancia es un gran país su que tenía que decir que cuando digo esto pues a menudo me dice no no es que tú no sabe uno sabe porque las quejas se ha convertido un poco en el instrumento de cómo

Voz 1995 31:03 esta mañana Luis leía un mensaje de un alcalde no es decir quién de que hace cuarenta años hace cuarenta años un día como hoy se celebraron las primeras elecciones democráticas a las alcaldías de ese país decía ahora es más importante todavía no no no no es más importante que entonces yo cuarenta años hemos consolidado modelo era lo habitual es que cada cuatro años llegamos a alcalde hace cuarenta años no era la habitual pero la percepción es que no no hoy nos jugamos mucho más que entonces no se ha habido mucha gente que sea es reto las manos en este país por habernos el camino y eso que usted dice deberíamos recordarlo aquí mucho más a menudo España evolucionado con grandes problemas con grandísimos todavía asuntos que solucionar pero hemos evolucionado sí que comparto desde dentro no solamente desde fuera como ha dicho

Voz 1355 31:50 accionado pacíficamente cuando yo me fui de España en el año en el sesenta y ocho muy pocos pensaban que podría haber un cambio a la democracia sin sin violencia y efectivamente hubo un cambio sin violencia lo cual fue un ejemplo al al mundo cómo una sociedad puede cambiar sin sin tiros

Voz 1995 32:12 Luis Rojas Marcos psiquiatra ya venido hablarnos de que somos lo que hablamos el poder terapéutico de hablar y hablar

Voz 7 32:19 Nos interesantísimo propuesta verdadero placer muchísimas gracias

