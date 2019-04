La Vida Moderna | Más calvario

Voz 1 00:00 hoy es jueves ya estoy deslave daba eh hoy con Ignatius de pie

Voz 2 00:26 eh estando pesa una butaca

Voz 1 00:28 está fuerte aplauso para David Broncano

Voz 3 00:39 yo estoy golpeando la caja eh vamos mi papel poco a poco se va reduciendo el de animadores pegar hostias hacer ruido

Voz 0470 00:47 dos el de los grupos de ska esto la caja dio un jovencito confuso parece a ver si me parece muy confuso jovencito el pulso efectivamente bueno vale apareciera háblame chaval yo entro

Voz 2 01:04 oye gritar no está mal equipados para la felicidad no puedes mandar me manda es que no me han llegado ningún brindis

Voz 0470 01:14 cuenta que igual Pignatelli fina Vox tiene sólo si respuestas confió Jean Boy in a Vox también tenemos nosotros no puedo me parece bien señor lleven me al contenedor

Voz 2 01:26 tienes que mantenerte ahí en lo más básico

Voz 0470 01:28 en cuanto a gesto con los dedos en cuanto minutos crees que vas a poder mantener la caja ya no oye un minuto minutos bueno vale vale pues su minuto bastante vale el presente manos ayer

Voz 2 01:40 yo le pedí que me mandaran vídeo y no me llegó ninguna nada no discurso pedante veinte filosófico de repente pedí vídeos

Voz 3 01:51 ah el aplauso pactado

Voz 1 01:56 por motu propio al sido bueno yo creo que ya

Voz 0470 02:00 ya tenemos el fotograma que queríamos para luego ponerlo como si fuera X vídeos Jean con fines porque había vale es mayor de edad

Voz 4 02:11 no lo parece

Voz 3 02:13 yo creo que tenemos varias cosas que deban

Voz 0470 02:17 primero bueno venir ese problema ciento dieciocho Ayer fue un programa confusa también porque vivíamos un calvario y tenemos que decidir si quitamos todo el principio de ayer pero claro hay que explicar hoy lo que pasó claro sabe lo que digo porque Alejandro Pinocho nuestra botones y dice que podíamos quitar los primeros diez minutos porque Leo estábamos primero estaba solo Nacho Valle a esos con Halle ocurría esto que estamos debatiendo ahora como estamos grabando seguidos igual una cosa que ya se ha quitado claro pero si quitamos a principio programa hay que explicarlo hoy otra vez pero el público de aquí ya saben la historia entonces imagínate el el Calvario para ellos eh

Voz 3 02:52 que preferí que quitemos el explicar ahora lo que pasó ayer que eso

Voz 2 02:55 hemos quitado yo creo que no quedó tan mal

Voz 5 02:58 no yo creo que quedó bien

Voz 2 03:02 yo solo que me hizo ilusión de los gritos de vídeo gritando se queda con una caja con Kaká

Voz 3 03:18 ha habido gente mirándose queda comunicó que la madre de Push the money se queda be Santa vale pues ya está

Voz 0470 03:25 pues vez papale pararlo devolvieran contar la historia de que ayer me dijeron que no tenía cáncer y que me multaron a una cosa que tengo aquí la multa ni como le no sea mucho con el sudor a borrar ahora no veo lo que tengo que pagar ni donde no te preocupes ya te lo recordé lo que sigue muy gracioso pone vehículo impone la marca Bisbal dice claro el modelo cuarenta cincuenta y sesenta es la que iba a ser bueno ya tienen esto sólo recordar que bueno pido disculpas a la autoridad municipal para a la ciudadanía y agradezco a la policía para poner en visita vale y ahora hay unas cuantas cosas que vamos contra muy rápido ha traído o Cacaolat artesanal de Aragón de de una sitio de cafetería te Algar de Valencia supongo la cumbre

Voz 3 04:08 Intel que Kaká Blatter que que que tienen a cambio cualquier esa sano es una cosa que es tuyo artesano no me lo creo prueba lo quieren envenenar me gratis que no lo voy a probar no sé lo tengo pruebas lo pueda no ser deporte olímpico pero mira mira mira eh que lo me pierde el curling

Voz 2 04:35 el a

Voz 3 04:37 perdiste debate a él que lo tumbe tirándolo no coordina David es muy fácil no tumbarlo el curling de la mierda nuevo deporte extremo de invierno probablemente

Voz 2 04:54 ojo a las dos personas más ahora ahora sí que he visto la utilidad gracias amigos

Voz 0470 05:07 cómo se llegó ayer una bolsa de plástico con un tipo stocks que son como una frutas que se todo esto hubiera sabido dar a naranja China vale una naranja muy gracioso

Voz 3 05:16 si no estoy allí

Voz 2 05:19 a China de Valencia

Voz 4 05:28 hay chinas de Valencia

Voz 0470 05:30 bares repartidos ha cuidado cuidado cuidado cuidado creo

Voz 2 05:33 hemos de fútbol atrevido pero hemos de fútbol con muchos del Barça camisas levantar gracias a usted

Voz 3 05:39 no

Voz 2 05:44 queréis que reprobar el Browning

Voz 1 05:51 aquel Browning claro

Voz 2 05:58 yo quiero yo quiero comentar que falta el mejor regalo el testimonio de quién

Voz 6 06:07 un momento hay un testimonio para todo para para todo para hacerlo todo apunta a que no que me lo ha dicho

Voz 0470 06:18 momento que hay dos escenarios ahora levántate profesor acerca de que te puede acoger Pablo Palacios Pablo chaval palo Pablo estaba celebra el sábado ha dicho algo que me ha conmovido acelerado donde naranjas y tú has dicho una cosa que no se entendía bien pero me da el manacorí cuéntame hace cosa de un año si no digan roja lo visto esto he dicho yo también soy dar no era verde hay tapados cómo cómo te sentiste muy jodido muy jodido porque porque lo que promete Carmena con esa admitir que puedes hacer lo que saca la huevos ahora claro que trabajar

Voz 3 07:04 sí

Voz 0470 07:06 no te has son doscientos euros hicieron mella encargado de ya de cómo te llamas a ver quién que trabajadas y un broker en un blogger movía la gallina justo y a raíz de eso a raíz de eso de a raíz de la multa

Voz 3 07:20 pero tú los activos se perdieron yo no quiero que brokers Movilla es la gallina

Voz 2 07:28 yo creo que donde la gallina

Voz 0470 07:31 pero es que yo he tenido tío metió era broker y decíamos

Voz 2 07:34 nosotros no que fueron broker terminaron dejó miles tuve el primer toda la risa floja

Voz 0470 07:44 Javier multa más me dijo y con reducción a la mitad

Voz 2 07:47 te eres un hijo de la burbuja inmobiliaria entonces

Voz 0470 07:50 luego CF broker pero broker de financiero por eso bueno

Voz 3 07:56 es decir que cuando trato tantear

Voz 2 08:01 peor que el infravalora el ingenio

Voz 3 08:03 ingeniería financiera aplica sólo deja la dejara tópica rápida

Voz 0470 08:09 comprar y vender comprar y vender vale acciones pero eso también lo hace el rulas no Grigoropulos negarlo especulaba no no no

Voz 2 08:22 seguro que no te ojo que esto pasa de los doscientos euros se va a quedar una broma te va a caer una buena

Voz 0470 08:31 a vete ya ya a raíz de esta multa que te puso la Policía Municipal que siempre hace lo correcto alquilan porque en el coche

Voz 3 08:40 el caso estamos yo yo estoy

Voz 0470 08:45 hermanar me contigo y es un delincuente

Voz 3 08:47 yo voy en bici pero tengo Tommy puntos

Voz 2 08:50 la ex rehén cuanto tiempo va a pasar hasta que te encuentras en una esquina de la Gran Vía diciendo yo estuve a punto de tocar el sol

Voz 1 09:03 pero Javier

Voz 4 09:06 cómo te quitaron una carné de coche

Voz 3 09:08 no eso ya no porque va a parecer lo va a contar chistes y la gente va a pensar que esos graciosa no gracias

Voz 2 09:15 y ante y altas del de coche te quitaron de piloto de aviones día tu ya dijeron

Voz 0470 09:22 eh eh eh te entiendo lo de la bici Carmen en los engañó diciendo que es la Super Mario cuento que no saben que hay que se aprende aprende porque te da cuenta que vives en un marco constitucional que esto no en Murcia y que aquí sí que hay que hacer la cosa conforme a la ley entonces te voy a pedir un abrazo te agradezco mucho el consejo

Voz 7 09:44 pues era un producto de los noventa

Voz 2 09:49 Rodrigo Rato Maale Rodrigo Rato Silvestre Rodrigo Rato ahora mismo está cayendo la lágrima yo era como yo

Voz 0470 10:00 estimaban haya a putas bueno si bien mejor regalo no lo manda

Voz 2 10:05 no era un súper yo sí pienso miro mejor

Voz 7 10:17 me refiero al topar la perros

Voz 2 10:20 sí nos lo repartimos ahí súper súper Lope Mortadelo que lo que pasa

Voz 0470 10:30 por Santi Vila Caja Avila Caja que lo mejor vale bien vamos a empezar una que ayer habíamos dejado una sección que yo había pensado que se tuvo que cancelar por el Calvario que estamos viviendo en ir a podemos hacer hoy no tenemos igualmente el otro día pasó hace un par de días pasó un programa que descubrimos que había mucha gente coincidía mucha gente que se lo había muerto un gato entre ellos tú que casi que el tuyo está en la prórroga

Voz 2 10:55 está mejorando me dijeron que sí que estuvo al límite al límite que estaba buscando sitio estaba buscando rincones yo que parece acaba pidiendo cita es lo que yo pensé que era jugar al escondite él estaba buscando

Voz 0470 11:09 tu es que los animales pobrecillo cuando ven que elijan a una chiquilla en su cabeza buscan algún rinconcito los pobres seiscientos el tuyo igual yo estaba pasando eso cale hizo y aun así repuntó

Voz 2 11:20 ir repuntó porque yo rápidamente el veterinario ah vale vale unos atendieron presentó es el ave fénix de verdad el le pusieron suero Le Le desatascar los riñones les ajeno los riñones sí porque estaba inflado de aguantaron Ana pobres porque no podía lo pasó muy mal atente ese todo el cuerpo lo tenía los ojos los tenía amarillos el todo el cuerpo lo tiene no tenía lleno de toxina muy notable dado cuenta yo yo yo pensé que era una

Voz 3 11:48 bueno fue una evolución cómodo saliendo un super guerreros ya ya al final un juego que yo no

Voz 2 11:56 tendía a qué está jugando

Voz 0470 11:58 desde etapa poniendo el gato guapísimo pero ah perdón perdón que tengo un documento que me acabo de ver credo carretera eh cómo hacemos esto ahora que es claro yo no puedo pasar las fotos a lo que documentos tendría que acercarlo aún

Voz 2 12:15 vi a alguien que ha mandado con una caja en la cabeza

Voz 4 12:19 el primero que llega que es Ariel

Voz 0470 12:22 que están rojilla si te acercas ahí tienes toma el micro que es que es que Jarque media cuidado por medio de Estado es que va paseando Pablo lo ponga tope de brillo eso es al robot al al androide ese que ha colgado ahí Pablo mal robado C a ver si se pueden que hace más

Voz 8 12:47 acércate

Voz 1 13:12 el resto del Estado

Voz 3 13:14 a las siete de la mano de Attias

Voz 2 13:17 imprimirle

Voz 3 13:22 vamos a ver déjame que describa bueno describe la tú que yo que no soy capaz

Voz 2 13:27 rodeado por dos policías una bici aparcada insiste institutos muy muy triste la imagen de así

Voz 3 13:33 con lo clorato dentro de la porque no quería parecer agresivo pero

Voz 0470 13:39 es que yo me tengo a la norma que extrae

Voz 3 13:41 mitad esté ya están más distendido no no no no no no no yo estaba pensando pensando que llegó tarde a trabajar y el Sudan apoya pero quiero que ellos es el prendieron de la manera en que fuimos educados eso te pastel faltó proyectos de romper

Voz 2 14:01 ha llegado a la derecha

Voz 3 14:05 la foto terrible policía adelante otro rodeado

Voz 2 14:10 esto es es tu Tiananmen no estoy

Voz 3 14:14 claro que es muy triste porque polis porque estoy con una

Voz 0470 14:17 o sea que que todo mi delito así que no hay una épica excluye que rodeado por dos policías con una puta madre mía justo fíjate con la cara de decir no tengo cáncer

Voz 3 14:29 es que a una eximen jodió la mañana la vida Julio Valles foto además esta chal para de arriba

Voz 2 14:37 piso no Virgen Santa te daré una caja de cartón en la cabeza y las manos en la espalda que me rompe el corazón estás ahí cogiendo bueno pues hasta aquí hemos llegado

Voz 3 14:51 hasta aquí hemos llegado presentador del que no pueden y comentar la eh

Voz 2 14:56 lo más gracioso es quemar lo magras es que Koke nos acaba de contar calibrado una multa

Voz 0470 15:02 por ser Koke que el policía le conocía de la radio y le hice libró una multa de mil euros usted nos ha contado que el cabrón ahí llega a mí pero el policía el ya te reconoció en algún momento se ha conocido nueva

Voz 3 15:18 yo no te Basilio en plan de cuánto diría no

Voz 2 15:20 este cuanto antes el último

Voz 3 15:27 a ver te en las bromas Utah tengo etc

Voz 2 15:31 si te gustan las rutas jugar con la eh

Voz 0470 15:37 bueno a mí me hecho

Voz 3 15:40 estoy el programa que tiene el varios real

Voz 0470 15:42 el premio Pulitzer pequeño golpes foto de este internas de fotos no

Voz 3 15:47 no esto sí también puede ser

Voz 0470 15:50 pues claro el periodismo madre mía fotografiadas sociales sí sí sí sí sí sí además la economía colaborativa y mira la composición es bonita ese venta Adil el carril taxi es costumbrista es costumbrista porque si una persona ahí bajando la cabeza ante la autoridad

Voz 2 16:04 es que tienen la actitud de complejo de farsante porque sabía que tarde o temprano a desenmascarar gemas ya me lo dirán al hablar

Voz 0470 16:13 oye demasiadas aceras llevas aquí en la oreja pinganillo ya de la operación será de la operación que habían operado de cáncer que llevas aquí que es yo que sé no sé pues sería que me habían puesto de los vendajes de la operación

Voz 2 16:30 supongo no había más gente en la Gran Vía juega como la película abren lo sabe

Voz 3 16:38 estaba igual eran no está

Voz 0470 16:40 a lo te siempre estaba Echenique con la silla porque por el carril bici raro porque no se ve más gente de hecho justo en la verdad pero mira él detrás escoltando el detrás nos ha quitado el agresivo que hubiera el desgaste está esperando esperando no si te vas a ir mal han hecho una buena labor lo se si amables me han dicho chaval dos puede así para calle usted ha dicho usted es el eslabón más débil de la cadena el tráfico yendo en bici eso sí pues si tiene que tener cuidado porque esto que ha hecho peligroso doce poder así que no es bueno

Voz 2 17:11 si alguien ha hecho méritos en esta mesa para ser detenido por la Policía ese de yo llevo currando en una fama de cómico transgresor desde hace años verdad de repente

Voz 0470 17:21 te adelantaba por la derecha el presentador de Leibniz

Voz 2 17:24 a la derecha la mayor lección de vida clase afronta

Voz 8 17:37 cómo hacerlo como seguimos ahora

Voz 0470 17:38 es que todo esto se mezcla con que como ya dije ayer estoy me el el el cirujano el que me han dicho que no tengo cáncer pero ahora he puesto mucha anestesia que a un poco ágil por eso digo que de verdad es que no se Dana quizás nada porque estoy en una orquesta si ésta será todavía piensa que es sólo en tu mente en donde va donde va os que tenemos en la foto ya

Voz 3 17:59 estaba jugando bien hasta ahora no esté que hasta el director de la está Luis es el de nuestro jefe no enseña Luis acaba de entrar nuestro director fuerte aplauso

Voz 1 18:10 estas tranquila ya está circulando por los despachos de la Cadena SER

Voz 0470 18:17 esto es una cosa muy graciosa que que visto tenía una llamada luz tuya un mensaje no Luis Luisma mandado varios mensajes el director nuestro sería precioso que la Luis dijera

Voz 2 18:25 es mía la foto

Voz 0470 18:28 lo he mandado un mensaje diciendo que te estoy llamando cógelo qué estas haciendo pues estaba haciendo es lo estaba siendo justo cuando estaba deteniendo la policía Davis siento no es una buena no sé qué quería pero es más importante la Constitución vaya foto eh vamos a dejar ahí tomando sí eh es que va a ARCO eh en tuiteo mermelada a nivel legal retirarlas

Voz 2 18:55 veremos qué ponerlo letrero tenemos que ser un BM con esto Broncano somos todos nosotros el Calvario la bici es la felicidad dos el calvario Ibrox no está de reojo mirando la vista cosiendo Dios a ver si todavía estoy a tiempo de aplicarla y alejarme rápidamente

Voz 0470 19:16 igual podíamos igual podíamos cambiar de orden los dos programas poner este que estamos abandona el miércoles porque se entiende mucho mejor eso está guay al eso se puede hacer pero luego cortamos luego luego lo estábamos a mí me Luis ahora que estas aquí perdona Luiz tú como jefe de la Cadena SER de Antena te parece razonable que cambiemos de orden dos programas del jueves por el miércoles y el jueves

Voz 3 19:37 me parece bien lo apoyará con un aplauso

Voz 1 19:45 gracias gracias aprovecho que está nuestro director

Voz 2 19:48 presente para darle las gracias a la Cadena Ser por poner en nuestras manos la tecnología necesaria para cambiar de orden dos por eso es tiempo ante la presión jaleo pero aquí

Voz 0470 20:02 si de pronto claro es que la Cope si tiene que hacerlo de día hay que echar el edificio abajo hay que resonar sanear el suelo

Voz 3 20:10 vale vale los cambiamos

Voz 0470 20:12 en eh y así explicamos todo ya sea de mejor porque antes del Calvario que vivimos ayer calvario Se me operó Se me detuvo llegué aquí en un calvario y hay pruebas ya hay pruebas y además es perfecto porque así la sección que vamos a ver de los gatos la podemos hacer hoy que que que el miedo quiero decir vaya jaleo y si lo hacemos estaba contando gente que sale murió el gato aquí entonces hemos pensado hacer una excepción que dijimos que no debe llamar a más gente por teléfono al azar a ver si había más el gato

Voz 3 20:40 el gato entrando ahora vale pero habla en plural sí porque lo dijimos de podíamos llamar a gente que tú y la policía agentes quiero ser una sección que quiero tener vuestro

Voz 2 20:50 beneplácito

Voz 0470 20:53 no hay cabecera no que hemos hecho antes

Voz 1 20:59 las dos muertos porque ha muerto

Voz 9 21:15 vale Lambert de Prince

Voz 0470 21:17 Juan Pinilla

Voz 9 21:21 la música con Pinilla

Voz 0470 21:24 no es así como lo cantando era más rápido come una bella no

Voz 2 21:30 aprovecho la ocasión para pedir a la gente que los man de su Carlton caso gatos muriéndose todo el mundo que quiera mandar vía Adela Vox

Voz 3 21:41 Allen ve buscando el número al azar Salazar dijo pero Asad al azar me pero bueno estoy mi hijo a mobbing sí claro vamos a jugar no que llame a clínicas veterinarias no no a gente a Hendrix era de persona a tirar seguro no pero no no no no

Voz 0470 21:55 este este estas científica respirar verdad tiene que ser Gemma te anónima vale preguntarse si el amor todo eso es es estamos en los últimos quince días también tiene su eh

Voz 3 22:06 no lo dejaré pinchar tenía para nada no

Voz 0470 22:10 solo gol mejoren por un cuadro editó todo el rato no bastó de El Cairo chica de práctica además eso a que practiquen eso sí Luis te llamo luego sino

Voz 3 22:23 puede tienen te llamo luego vale gracias

Voz 0470 22:25 lo del gato ahora bien valen donde están llamando al es que que número cómo lo ha conseguido

Voz 2 22:29 sección no tiene nombre todavía no si gatos muertos gato

Voz 0470 22:32 Rüdiger asegura hay un gato muerto o no hay un experimentado a mí me da mucha rabia e para que siempre se cita Gonzalo la de Ciencias y también al gato sí que no era el sudoku de la ciencia no sé cómo cómo está consiguiendo números ah vale vale que hablemos digitales que ha hablado ojo eh como si fuésemos como si fuésemos a un Palumbo a su disposición a hablar sus Putín los doce que hablemos que hablemos pero bueno la la sección es sencilla y cuando lo coge quién sea Le ya estamos a dónde hemos llamado al azar total yo uno mencionaba pero marcando números Leo cree que dice hola yo le llamamos de Naser de la vida moderna esto es una sección que se llama estamos en la radio medio en directo en para preguntar que gato ha muerto para ver si está muerto algún gato Últimamente que va

Voz 10 23:30 como tiene el dato no

Voz 0470 23:34 me Hinault Iceta ha muerto algún gato alguna vez en la vida

Voz 3 23:37 no vale como te con cuál es tu nombre se alejó a muchas gracias una cosa bajos esclavo corta

Voz 2 23:45 claro que pensé ilusión lo ha dicho no

Voz 3 23:49 qué vais a ojalá

Voz 2 23:52 a a Jack ya quisiera yo perdió esa vivencia quise ayudar

Voz 3 23:57 no sé yo veo la naturaleza en su esplendor de dicho yo lo entendía del todo que decía que va

Voz 2 24:02 pero entendía que hacía el gato al agua miga todas seáis ya entre

Voz 0470 24:11 yo te iba a decir que entre andaluces nos entendemos pero Tuck siendo Canario también

Voz 2 24:14 la luz que dijo literalmente que vais os quedáis yo ahí como Tú cara pero no dijo que cogiendo ay Dios mío que lo recuerde que no sean muerto ningún gato con lo bonito que hubiera llegado tras vale

Voz 0470 24:30 pero lo hacemos sólo así preguntamos y luego ya comentamos con con la persona no comentaba que por un gato que maté me llaman Ai Weiwei es que no pisa si es un dato muertes dinámica dinámicas ante la llamada seca y luego ya comentamos sin el interlocutor de momento lo que estamos consiguiendo es tranquilizar a la población si ahora no se palmas maragato lo normal y aún fijo aunque sea sólo para eso está sirviendo la sección alargar más aún fijo hasta ahora será una algún jubilosa

Voz 11 25:03 si la persona que conteste ahora no sé único

Voz 0470 25:06 esto

Voz 2 25:07 no estaremos viviendo en el mejor de los mundos posibles

Voz 12 25:10 la verdad es que en una época como ahora que todo el mundo recoge recurre a al pánico y miedo al miedo

Voz 0470 25:21 no lo acojan programas que apelar a que se corta pero se espera que se corte porque igual a una persona mayor que en coger el teléfono está yendo claro porque cuando no no se corta los cinco segundos es que no las puesto a contestador y entonces es que alguien algún ya que que si pongo cinco tonos no llegó nunca mala suerte será que su canto este muriendo

Voz 2 25:39 yo era un dilema haciendo el teléfono o el veterinario

Voz 0470 25:49 vale no me ha llamado recordemos que son números totalmente al azar sí sí estoy estoy en una burbuja la verdad es que estoy anestesiado si está en este es verdad yo no voy a recordar qué ha pasado cuatro años

Voz 2 26:02 no sería de la hostia que te lleve

Voz 0470 26:06 toma ahora tengo ante una tirita hola hola hola que llamamos de la Cadena SER en el programa de la vida moderna están viendo el programa medio en directo tenemos una sección que se llama gatos muertos llevamos sólo seis está muerto algún gato últimamente no perdona perdona pienso pero bien

Voz 13 26:22 sí he he hombre tomatero

Voz 2 26:25 tranquilos tranquilos

Voz 3 26:27 un gato se han muerto está muerto últimamente últimamente

Voz 6 26:31 no me entero ya

Voz 2 26:37 pero un momento pero me bañaba bien bien

Voz 3 26:41 pero déjale que cuenta más pero hindú algún momento detuviera si te ha muerto algún gato si joven de joven tuvo de joven el gato el gato murió a su edad natural si muriera que cuántos años son pan gato ya pero a lo mejor cuando estaba el PP en el Gobierno ahora viven menos por ahí pero te es vale cómo cómo es tu nombre Manuel tienes algún otro gato ahora tengo tres pero he ahí no te gusta tu manera de pensar hay alguno que lo veas un poco a poco católico

Voz 0470 27:19 yo creo que ahí hay alguno que este doblando el mantel

Voz 2 27:23 no lo puedes poner al teléfono

Voz 0470 27:27 vale está contento con ellos no con los alegatos sí sí vale dejar un teléfono para que si algún día se te muere uno no llame

Voz 14 27:35 ah vale a la Cadena Ser

Voz 0470 27:37 cuál es ponerse al teléfono Ales venciéndolo yo lo disculpa no cuáles dime dime finales ah no se lo digo yo pero para que lo sepa que lo cual es el teléfono de la SER pero si hay un teléfono de llamada no dice Alejandro Pinocho no quiere darle tiempo de la SER quiere darle el suyo

Voz 3 27:57 no

Voz 0470 27:59 muchos amigos a veces tienen más amigos vale Manuel ahora te pasamos a otro teléfono Alejandro Pérez te pasa por teléfono para que no llame si Dios no lo quiera Un gato se te va al al al planeta lo gatos eres una persona está feliz a Emmanuel te va bien sí

Voz 2 28:13 a los gatos

Voz 10 28:14 y Manolo codo

Voz 14 28:17 tras Tina y otro Karim por el deporte

Voz 0470 28:20 en el portero

Voz 1 28:26 no

Voz 3 28:30 a Florentino este llaman iguale también Darius vale Manuel pues muchas veces una plaza para Manuel que tiene entregar bueno grandes mano a mano

Voz 2 28:46 ya apostaría ariete apostaría a lo mejor que caries tiene un accidente

Voz 3 28:50 al gato Karim le tiran los huy casi en la cara a eso no lo debe decir

Voz 0470 28:59 vale llevamos ya bien pero me gusta mucho estas no ver qué hacemos una más la de has acabado el programa ya del tiempo

Voz 3 29:05 pero no sólo gatos lo vale no Agatha

Voz 0470 29:08 a verlo una me Struth no gato gato se llama gatos cuartos gatos muerte qué hacemos y me dice Ales que deberemos acabar ya porque el problema te del Pussycat es verdad Pussy del Pussycat pusiste seis que haga Tito se dice en inglés te dicen Pussycat

Voz 3 29:26 quieres que siga forzando ha visto como tú has ido a lo guarro de puntos

Voz 2 29:31 por supuesto es asumible asumibles asumible aceptamos Pussy

Voz 0470 29:36 hacemos una hacemos una jornada un una el programa de hoy va a ser sólo fotos de mi detenido llamadas de gatos no no está foto por favor recordad todo el rato en una esquina pero desde que la has enseñado tú no antes no desean una llamada una más la Modric o deja de hacer el plano por favor ya vale Pablo como se gusta Pablo te pido por favor que dejen plano tú eres de Albacete yo de Jaén su vecino pobre es una foto o es un vídeo estáis como muy solemnes una fotos a fondo bueno que cree que una forma es lo que yo haciendo zumba hasta es rodar un corto vaya momento cuando me ha dicho cuando Mead cuando me pita al policía yo les salud eso fue pensado otra foto para esto pues claro es tope digo creo que ahí sí Beniel que con buena voluntad Ice el acabar buenas tardes y bueno gracia ositos claro como Llorca hoy al grito

Voz 2 30:36 Sordo por defecto claro México

Voz 0470 30:39 ya no te llamamos en la capital malagueña

Voz 11 30:47 qué nervios

Voz 0470 30:48 ojalá ojalá ojalá será devuelto a la sección le daría un empaque y los gatos y nosotros vamos a provoca pero podría otra vez a otro a haya le podríamos

Voz 2 31:02 darle una vueltita la sección que es le muerto antes un gato o un familiar preso en la segunda en la segunda edición nos manden vídeos

Voz 3 31:14 sus familiares muriendo es su familia

Voz 2 31:17 una casa

Voz 3 31:19 su familia le mira Milán post

Voz 2 31:25 a lo que parecía una sección muy populista

Voz 0470 31:29 está tornando en sombría ya muy muy siniestro hay Dios mío que calmara ochocientos euros de verdad que no tengo cáncer pero ochocientos euros me han dicho que si lo pago rápido son cuatrocientos para pagar ahora hemos el el sitio de cargar con el sudor semana llamamos de la Cadena Ser del programa de la vida moderna tenemos una sección que se llama muertos estamos en semi directo digamos es queremos preguntar si está muerto últimamente algún gato

Voz 10 31:59 no no no sé nada no no

Voz 3 32:02 muerto

Voz 6 32:05 ternera gallega no es una gallega no no lo sé

Voz 2 32:08 así halaga llega porque se sintió acusada se sintió acusa nada es genial no sé nada de seguro que tenía a centro madrileño toda la vida pero tengo un acento una nada

Voz 3 32:27 apuñalando un alto

Voz 1 32:35 yo creo que deberíamos volver

Voz 3 32:39 no tenemos el mismo no llano claro

Voz 2 32:41 pero ahora no sabemos adónde íbamos

Voz 3 32:44 en contra de la llamada llamada Ales tiene que te estamos tirando de la manta e ahí verdad hemos encontrado al señor a matando diciendo cómo lo saben cómo es caro

Voz 2 32:54 de la radio

Voz 0470 32:58 no

Voz 3 33:02 señor tú te matando un gato en este momento señora no nos

Voz 0470 33:10 por qué ha dicho no sé nada cuando le hemos preguntado si está usted matando

Voz 3 33:13 no no no no sé nada ya ya

Voz 4 33:15 ya ya ya soy mayor y no queremos que quede claro que quede claro esto que no se trataba de incomodarlo sino al contrario vale vale ha colgado señora estalló otra vez hola

Voz 0470 33:31 ahora me siento mal porque he dicho perdonan es que soy mayor la verdad que sí

Voz 2 33:36 Mayor cada poco tiempo yo bueno pero me los llevo por D

Voz 3 33:44 ante todo este hoy de aquí entonces

Voz 2 33:50 a mí me porque y finge acento

Voz 15 33:56 no

Voz 2 34:00 me vas a compañía a otro mundo

Voz 3 34:04 como saben que ahora por un lado siendo una señora mayor que yo pero me gustaría pero una buena cuarta eso bueno cantada

Voz 0470 34:11 quiero decir la y disculpa pero claro es que

Voz 3 34:14 de momento va pero que una señora mayor pero una más que decirle a la gente que no lo hagamos que no lo hagamos pero

Voz 2 34:22 gritarle a todo el mundo está usted

Voz 3 34:25 no no no no sólo podrá

Voz 2 34:31 a mí me he llevado toda la vida evitando matar gatos y al final

Voz 0470 34:37 quería pedir disculpas amablemente Brega que se va a poner nerviosa iba a empezar a matar matarte

Voz 2 34:41 a poner nerviosa iba a confesar Class Mate todos los miedos puedo con esta presión confía sólo no soy Gayá

Voz 0470 34:57 padre de primer programa no sí pero no se presentado no se presentaba no puedo presentarlas y despedir no con el mismo aplauso un alemán que lo hemos hecho alguna vez y queda muy bien muy bonito pensar en en caro aquí publicamos tocando esto eh enfocando la foto en la que se mente tiene pensado un aplauso eh que implique saludar a los cómicos que tal aquí presentes y a su vez que sea final de prueba final de semana final vale final del programa quinientos veinticinco mil ochocientos euros no estribillos y no tengo Kant vale esto hacia la vida moderna estamos encantados la letrada Arena

Voz 3 35:31 claro que bien el mundo está

Voz 0470 35:33 es verdad que vaya equilibrando Lance la Policía Municipal de nuevo por ponerme me sitio de unir aquí un llamar dos titanes dos autoridades lo las la principal autoridad de la comedia en España

Voz 2 35:42 no puedes dedicar la foto por favor