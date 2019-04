El recuerdo de Albacete a Antonio Cepillo

Voz 0313 00:00 hola buenas tardes alguien dijo hace tiempo y con razón que en España se entierra muy bien de una persona a la que hemos puesto a parir basta que muera para que todo automáticamente se convierta en en alabanzas ya es verdad ocurre sobre todo con personajes de gran relevancia pública ya sea de la política de la cultura de la economía no importará eramos a todo pero puede suceder también lo contrario y creo que entonces también tenemos que destacarlo porque hay personas que a lo mejor lo salen en la tele son famosas mi tienen miles de seguidores en Instagram pero que generan a su alrededor una atmósfera vital un joder un buen rollo y dejan un rastro tan sano por donde pasan que no queda otra que sonreír les en vida llorarles cuando se van o les quiero contar la historia de un médico que era exactamente así se llama se llamaba Antonio cepillo era pediatra en Albacete donde por cierto coincidió con Iniesta porque además de curar niños también le daba al balón al final él también ha sido galáctico pero por otros caminos hace tiempo que había enfocado sus esfuerzos hacia un colectivo muy concreto los niños enfermos de cáncer y ahora a los treinta y seis años era muerto precisamente de esa enfermedad cómo será el recuerdo que deja que a esta hora ya se han recogido casi veinte mil firmas para que le pongan su nombre al Hospital de Albacete pero creo que otra forma de recordarle de rendirle homenaje y sobretodo de darle las gracias es reivindicar la figura del pediatra de la pediatra de la pediatría esa especialidad tan querida por la gente que estudia medicina pero tan maltratada después hasta el punto de que faltan ahora mismo casi dos mil plazas por cubrir en la sanidad pública española así que esta tarde les invito a que nos llamen a partir de ella al nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta para contarnos si les apetece historias de pediatras que pueden ser pacientes o pacientes los padres madres o pueden ser los propios pediatras para explicarnos cómo es su día a día tal vez alguno que conoció ACP conserve algún recuerdo alguna anécdota esperamos esas llamadas al nueve cero dos catorce sesenta sesenta para poder compartir historias aquí en La Ventana para hacer buena esa filosofía que el propio Antonio el cepillo repetía a quien quisiera escucharle

Voz 0313 05:00 Roberto Sánchez Isaías Lafuente buenas tardes compañeros conocen qué tal buenas tardes todos café con Jon Sistiaga de tal Jon buenas tardes enterado de que Robbie Williams esta canción hace un montón de tiempo que no la canta nunca los conciertos en directo porque le da mucha cosa porque la compuso en recuerdo y homenaje a seres queridos que había perdido quiere datan tanto apuro cantarla en directo

Voz 5 05:21 imagino que porque se ha puesto todo el suelo que es el grandes éxitos pero se han puesto tanto en momentos de despedidas en funerales sobretodo en el Reino Unido ha convertido en un himno ya casi no que yo creo que él imagino que muchos de los que están presentes van a vincularla

Voz 6 05:34 pese directamente con eso no va a lo mejor les sirvió para pasar el duelo yo duelo ya se ha terminado buenos forma parte del pasado todo artista debe ser consciente de que una vez que entrega las canciones al público de quienes no dejan de ser en parte suyas no son son del público y tienen su propio vuelo y su propio recorrido no yo público las reses significa de alguna manera no otra cosa es que a él pues eso le trae malos recuerdos le de bajonazo en estos conciertos queda cantar esto no

Voz 0313 06:00 esto muy contento que hagamos hoy en la radio esta especie de de la hipócrita porque es verdad que lo que comentaba antes no sólo dijo Rubalcaba lo de que en España se en tierra muy bien el Se refería pues en fin a la política que es un terreno tal vez abonado al teóricamente al cainismo las cosas tan tan sucios no pero ocurre en cualquier otro ámbito de la vida incluso lo más particulares pero hoy es de esos días de esos momentos esas personas que generan un un raro consenso a su alrededor también está muy bien que destacamos por eso querido abrir la ventana con él Juanma Sevilla Radio Albacete buenas tardes

Voz 7 06:32 hola Carles qué tal buenas tardes está más datos al

Voz 0313 06:35 ante que no lo conocía de cómo era de quién era cediendo

Voz 7 06:37 bueno pues el doctor Antonio Javier cepillo Boluda CP para los amigos es un hombre que ha dejado mucha huella aquí en la capital manchega falleció ayer a los veintiséis años de edad tras una larga batalla contra el cáncer precisamente Carles la enfermedad que él atendía

Voz 8 06:50 son niños es siempre además lo lo hacía con una

Voz 7 06:52 sonrisa algo que pues le ha valido un hueco en la familia de los wadis que es el proyecto que reúne a los menores con cáncer aquí en el Hospital General de Albacete con sus familias Carles pero también con sus cuidadores eh Albacete la ciudad le va a dar el último adiós dentro de unos minutos a las cinco de la tarde está previsto que tenga lugar ese multitudinario funeral para despedir al capitán optimista a este la doctora CP para los amigos porque te puedes imaginar que la noticia de su muerte pues ha dejado una gran conmoción aquí en la ciudad en las últimas horas por cierto tú lo comentabas casi veinte mil personas ojo Anfil a Barberá a través de la plataforma Change punto RG para que el Hospital General de Albacete pase a llamarse ahora Hospital General Universitario Antonio cepillo para que te hagas una idea Carles y todos los oyentes de La Ventana estamos hablando de casi un diez por ciento de la población de la capital manchega de Albacete tenemos que decir que el legado que deja ACP es sobretodo de de un gran valor humano como te puedes imaginar doctor trabajaba en el área de Oncología de dar integrada además fue voluntario y Cabo colaboró en proyector de Pediatría en países como Bolivia o Tanzania coordinó la galería del cooperante del Hospital General de Albacete y tanto es así Carles que en octubre de dos mil diecisiete ganó el premio al capitán optimista un galardón en los premios hospital optimista si te parece la escuchamos

Voz 9 08:07 pienso que es una bonita armas para despertar conciencias para que se acerque a los sanitarios pues una realidad que del día a día que a menos que tan simples como trabajar con una sonrisa

Voz 8 08:21 también fue reconocido por FEGA es la comida

Voz 7 08:23 duración de empresarios aquí en Albacete que lo premiaba el pasado año por su responsabilidad social en sus Premio San Juan que organizan cada año en verano muestra de su compromiso para cuidar a los niños con esta enfermedad el doctor cepillo eh Carles atención empleó el dinero del reconocimiento en pintar con imágenes de películas de Walt Disney para los más pequeños las habitaciones y las estancias del área de Oncología Pediátrica escuchamos también cuando recibió este premio por parte de los empresarios de Albacete

Voz 1 08:51 hola sonrisa ese era mejor de los tratamientos muchos de los pequeños de esas familias que se ven atados durante días a un gotero privados de su libertad la felicidad se encuentran en un lugar desconocido hostil donde el miedo y el vértigo se apodera de sus sonrisas y de la niñez por ello una donación irá destinada a una asociación que mejoren la ambientación humana y adecuación de zonas hospitalarias

Voz 7 09:14 y por si fuera esto poco eh Carles el doctor cepillo comentado al principio del programa también estuvo ligado con el alba con el Albacete Balompié jugó dieciséis temporadas en las categorías inferiores del club blanco y además coincidió con Andrés Iniesta como compañero de equipo hoy desde el lejano Oriente desde Japón a miles kilómetros de Albacete Andrés Iniesta publicado en sus redes sociales una fotografía concepto con un emotivo mensaje dedicado a sus asestó a su ex compañero de al igual que el Albacete Balompié que también lamentaba ayer a través de sus redes sociales su pérdida a las cinco de la tarde Carles te puedes imaginar Albacete va a despedir a esta gran persona que deja un vacío enorme aquí en en la ciudad manchega

Voz 0313 09:51 un abrazo Juanma lleva ya algún compañero Lucía Galán buenas tardes

Voz 0545 09:55 hola buenas tardes Lucía galanes Smith

Voz 0313 09:57 no pediatra tiene el Bloc Lucía mi pediatra de la que hemos hablado alguna vez aquí en La Ventana es una referencia para un montón de familias cuenta con miles de seguidores en en redes sociales es autora de varios libros como lo mejor de nuestras vidas So Ho eres una madre maravillosa en un día como hoy a pesar de que el motivo en fin sea sea triste yo creo Lucía que es un gran momento para no sólo palabras de CP como ejemplo concreto no sino para reivindicar este oficio que yo querría saber aprovecho para preguntarte tu porque te dedicas a esto

Voz 10 10:27 pues pues mira mi historia ya está aquí como todos los tramos y la ahí nuestra historia detrás pues mira yo conozco años sufrió una sepsis meningocócica una enfermedad una enfermedad muy grave que bueno que mata al día por ciento de los niños que la padecen por ciento con secuelas contar aves como hacer aportaciones son sordera permanente total yo su fiesta terrible e infecciones en cuestión de veinticuatro horas y bueno pues ahí ahí al fino me ingresaron aislada antiguamente pues a lo lo nos dejaban ver a nuestros padres estaban una habitación atada las veinticuatro horas porque no lo podía quitar las sillas llevaban los brazos y fue una experiencia muy traumática para mí como niña porque realmente hay ya el título lo que no aprendí luego eh durante el información dado todos esos cuidados de los que hablaba Antonio hizo que está humanización de la que tanto se habla ahora pues yo aprendí la necesidad de poner en marcha ya siendo una niña cuando salí del hospital afortunadamente sin prácticamente sin secuelas mire a mis padres y les dije yo de mayor quiero ser médico dimitió

Voz 0313 11:37 Juan

Voz 10 11:41 incansablemente perseguir mi sueño de una familia donde no fueran los padres nueve sanitarios mi mi eran del del muro la medicina ahí teníamos claro que que yo no podía dedicarme a otra cosa más que al cuidado de los niños efectivamente al a facilitarles no once ese es el paso por el hospital por las consultas por la enfermedad acompañar a las familias porque todavía nos queda mucho por hacer

Voz 0313 12:07 joe Lucía una vocación precoz pero con argumento eh con fundamento que diría Arguiñano eh con fundamento nueva canción con fundamento con el tiempo concreto oye perdona un segundito que hemos pedido ya oyentes de La Ventana que nos cuenten experiencias con pediatras a través de nueve cero dos catorce sesenta sesenta y tenemos una historia concreta ahora mismo Enrique de Rivas Vaciamadrid Enrique buenas tardes hola

Voz 10 12:26 hola buenas tardes buenas tardes Enrique bienvenido a noventa

Voz 0313 12:29 qué nos cuentas del mundo el mundo de la pediatría que que te ha pasado

Voz 11 12:32 muchas gracias pues nosotros tuvimos las dos evidencias con con una pediatra y con las dos pediatras positivo hay otra alternativa a nuestra vida llegó una niña Sofía sí estuvimos viendo al pediatra con todas las visitas ordinarias pero era parecía que íbamos con el a pasar la ITV del vehículo no sé si en cinco minutos de de de visita hizo lo que decía la pedía a traer ansioso pero qué sucedió que a no hacer cosas tuvimos que cambiar de pediatra porque les pedí un la obligue que me dieran un volante para el neurólogo el neurólogo nos dijo que que que la pasaba algo y ahí fue cuando conocimos a Mar Vegara una una pediatra fantástica que está está en Vallecas en un centro de salud y que cogió a la niña estuvo diez Solana Nos hasta que conseguimos el diagnóstico participando en su mejora en su calidad de vida en su alimentación a todo esto a ciegas porque claro no se sabía la patología que tenía la niña y es que tenemos que besar el suelo por donde pisa nosotros nos hemos mudado desde Vallecas aquí por necesidades de la niña a Arribas y es que no cambiaría jamás debería otra no hemos cambiado sí la verdad es que conocemos a un montón de médicos dentro de la senyera publica fantástico están pediatra como digo tenemos una experiencia estupenda forma parte de nuestra familia

Voz 0313 13:51 joder Enrique has dicho has dicho diez años no hasta dar con el con el diagnóstico preciso

Voz 11 13:55 el tardamos diez diez años entré en el diagnóstico hora sociedad tiene tres añitos

Voz 0313 14:00 sí sí sí

Voz 11 14:02 sí peros a una mutación que se Fox uno que hay menos de diez casos en España no hay no hay investigación y claro no sabemos su esperanza de vida su medicación les para la epilepsia pero siempre que vamos al pediatra salimos con salimos con un comunicado

Voz 1220 14:18 los de pegada porque porque era pediatra nos lo nos motiva cada día de Navidad Gemma si me has dicho Barberá así imanes dicho que es

Voz 0827 14:28 Emilia pero que familia es decir es como una hermana como madre como

Voz 1220 14:33 pero lo primero cuando entramos eso que dices donde manda patrón no manda marinero es decir que todo lo que nos dice que tengamos que hacer es probar porque ya es mucho decir probar con esto probar con esto no lo dudamos hizo la madre sí sí

Voz 11 14:49 sí sí sí sí sí sí yo digo trata su sociedad tiene una hermana pequeñita que sería Bolivia no tiene ningún miedo en ir al pediatra les encanta venir cuando va a su hermana para acompañarla aunque Llanos de mala muy también es como digo es que nos sentimos en familia porque porque eh ha hecho mucho por nuestra hija que eso lo cordón de PISA como aquel que dice

Voz 0313 15:11 muy bien hoy Enrique muchísimas gracias por llamar a La Ventana ha sido un placer de verdad eh venga un abrazo

Voz 11 15:17 si acompañamos en el sentimiento es el triste

Voz 0313 15:20 esta sí pero qué bien enterramos hoy verdad Enrique hoy sí hoy sí sí sí sí unos uno cero uno Lucia Lucía no te veo la cara pero estás sonriendo seguro con la esto

Voz 8 15:31 que lo ves que una sonrisa

Voz 10 15:36 sí la verdad es que sí que hizo es que fue muy bonito realmente es que siempre lo dijo te lo que es la profesión más bonita del mundo porque es que sigamos en la casa de nuestros partir que es casi todas las noches nos lo dicen Pucci sentirte así de querido es Joaquín es una pasada tener este trabajo

Voz 0313 15:51 voy a hacer

Voz 10 15:54 inútiles pero es gratificante dice

Voz 0313 15:56 día tras son multidisciplinares no son los médicos de los niños los psicólogos de los padres y los psiquiatras de los abuelos que adultos

Voz 10 16:05 si hacemos lo que podemos pero pero es una es una figura que bueno que tenemos que cuidar también porque efectivamente los compañeros que están en los centros de salud en atención primaria pues están en una situación bueno pues que pues que no me extraña no que haya residentes que terminen la especialidad y pues no tengan muchas ganas de ir a los centros de salud no están saturados unos cupos imposible que ascenderá a los niños cada quince minutos es que posea cada cinco minutos perdón es absolutamente frustre

Voz 0827 16:33 partir de ahí tenéis tenéis una dificultad añadida y es que a veces los pequeños pacientes no pueden expresarse o no pueden expresarse con la precisión que que necesitaría ya hay funciona lo que en nuestro tiempo cuando éramos pequeños nos referimos a los médicos a los buenos médicos como el ojo clínico no cuajó clínico es muy importante

Voz 10 16:53 sí totalmente fíjate yo no lo veo como como una dificultad al contrario porque él niños cuando no habla pues realmente es que es lo que ves no es ojo clínico Experience que conocimientos cuando son más mayores los adolescentes ya la cosa se complica con los adultos pues no tienes que creértelo que te cuentan claro pero con los niños cuanto más pequeños más cómoda me siento realmente porque es que es lo que le entonces no no no es tan difícil no lo crean

Voz 0313 17:23 oye antes es La Ventana hoy compartimos historias de pediatras a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Donosti Heine buenas tardes arratsalde on

Voz 0545 17:32 hola buenas tardes

Voz 0313 17:34 cómo va eso qué tal

Voz 0545 17:36 lo primero que Fermín sin programa estupendo que soy un asiduo oyente metí esta hora justo un ratito que tengo que estar esperando a la salida de de mi niño no siempre te estoy escuchando os cuento muy brevemente victoria es soy madre de un gran prematuro significa que pesó más de menos de kilo y medio al nacer nació en la semana en la semana veintinueve más día ERE se llama Ekaitz que en euskera significa tormenta tempestad precisamente por eso tiene que nació con un kilo ciento cuarenta gramos y se quedó los trescientos gramos estuvo cincuenta y un día en la Unidad de Neonatología de la Residencia Sanitaria Sansón Bazán un hospital también público no sé cómo agradecer a todos los que quieran porno mi hijo quería empezando por los te ya tras las auxiliares enfermeras su pediatra de cabecera eran dos El doctor Ray que desgraciadamente falleció el doctor y a nosotros le vamos nicho se llama Miguel Ángel Cor Kortajarena para nosotros es San él una maravilla de Doctor como os digo señora pequeñísimo pequeñísimo ya tiene actualmente tiene diez años yo sí te puedo decir que una vez allí están mis niños súper sano que bien lo si lo controla y con una amabilidad veis como cogen esos niños que pese al menos no como bueno es una es es una maravilla nosotros como ha dicho lo anterior oyente pues para nosotros es uno más de la familia hay cualquier cosita Le llaman más Valiño un gran no entonces cuando era pequeñito porque claro si perdía un poquito de peso estuvo cincuenta y un días en igual ahora entonces pues claro es si no te preocupes es la tranquilidad con la que hablan los psicólogos buenas pruebas porque claro cómo va a salir adelante una criatura así

Voz 0313 19:35 bueno el el el es cuenta Lucía confirma algo muy importante que el trato forma parte de la cura verdad

Voz 10 19:41 sólo más claro generalmente

Voz 0545 19:44 además una cosa que te voy a decir nosotros cuando yo les llevó a a mi tío que alguna vez se ha tenido que ver otra otro pediatra buena pues le tratan exactamente igual pero enseguida dicen no no vamos a llamarle a este para entonces pues para contrarrestar pero el trato es fundamental

Voz 0313 20:02 pues no

Voz 0545 20:04 con diez minutos a veces les siglos y de atender

Voz 0313 20:08 bueno lo que es lo que decía Enrique de pasar pasar la ITV Hey Johnny muchísimas gracias saltamos de Donostia Palencia con P Antonio buenas tardes hola

Voz 12 20:17 buenas tardes bienvenido por Rice unidad grandísima yo hace cuatro meses tuve a mi nieta muy mala vaya en el Río Hortega Inés me gustaría que me estoy dando la cuestión de se cuerpo ver actos de este Hospital Río Hortega de Valladolid que otra sacábamos Max porque ha luchado mucho hoy hoy él calor

Voz 0313 20:50 muy emocionado también Antonio muchísimas gracias por sí claro Rajoy Lucía hoy oye te el cuerpo de puedes escuchar estas cosas verdad bueno a veces me queda o sea me queda bien si lo que pasa es que lo que pasa es que emocionado

Voz 5 21:04 oye pero tiene que ser un carrusel eso de gestionar estas emociones de Lucía eso nos enseña la facultad verdad

Voz 10 21:11 no desgraciadamente no es pues una asignatura pendiente desde hacía es porque entre facultad y lo que te encuentras eh hay un abismo es tan importante es tan importante que los papás cuando salgan de la consulta salgan tranquilos serenos eh con confianza con con la sensación de que lo están haciendo bien es tan importante porque es que a veces es bueno pues yo soy madre también

Voz 0545 21:39 sí hay muchas muchos miedos

Voz 10 21:42 es fundamental no que que la actividad del pediatras te ahí el bastión un poco de de no el el Faro el Melendi que a estas fuentes el proceso si es que está clave

Voz 8 21:56 bueno yo sólo voy a confesar que es lo el seguida lucía en su en el Twitter si no es todo lo confieso estar

Voz 10 22:07 pero pero orgullosa del Estado

Voz 8 22:11 los piratas a diferencia lo que estoy diciendo lo bueno sería que no se convirtieran en parte de la familia no es decir que fueran porque porque en el caso de de de Sofía el que es lo que hay son enfermedades de largo recorrido con muchas al pediatra no pero yo quería incidir en esto que estamos hablando ahora por qué no se enseña ya de unas de una vez en las facultades una especie de asignatura de empatía con el enfermo como contar cómo contar las cosas a los padres o al propio del propio enfermo estábamos hablando de Sepi yo por experiencia personal también se lo que es estar en oncología infantil la gente que está ahí lo contar alguna yo si si es que en su currículum ponen que suelen ser de sonrisa fácil y de buen carácter y los cogen por eso no pero realmente son gente maravillosa que está siempre con con una disposición extraordinaria que que que no que no se suele tener que no es habitual no que las cosas se suele soltar de repente al enfermo que que te dejan o los padres de los niños que te deja que te dejan eso voy a contar rápidamente una anécdota de mi pediatra pero admite Dios mío de del que me trató a mí no un problema tenía pues que me cansaba mucho jugando al fútbol etcétera Mi madre luego lo hemos comentado me llevó a este pediatra un señor de estos de los de antes y que me dijo una frase una frase lapidaria me dijo que yo nunca podría hacer nada sin llegar a ser un buen jugador de fútbol me dejó porque tenía un gran corazón quería decir que tenía el corazón demasiado grande según su punto de vista dijo que tenía un gran corazón entonces a mí me fastidió les fastidió que no podía jugar fango cosa que sería haciendo pero también pese que bonito que me que tiene un gran con él pero sí sí pero si eres maratonianos claro pero no lo claro no lo dijo con su utilidad lo dijo lo dijo con torpeza pero esto es decir alguien tiene un gran corazón no puedes jugar al fútbol Última llamada

Voz 0313 24:06 a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta que se nos acaba el tiempo Sergio te Sevilla Sergio buenas tardes

Voz 0545 24:12 hola buenas para ella me dormido

Voz 13 24:15 pues muy bien a qué pasando un rato agradable con vosotros como cada tarde

Voz 0313 24:18 que contamos de pediatras miran con todo bien

Voz 13 24:20 sí mi historia misterio es un poquito publican políticamente incorrectas a ver explico mi nombre no Sergio vale vale te cuento es que las es que tengo una idea es maravillosa alguien se Villa del centro en el centro médico San Luis que es un María Luisa Reyes María Luisa para todos si es que me tengo que cruza toda la ciudad y meterme en pleno centro con mi mujer del carro y el niño con tal de ir a por ella vales que pasa es que la la la parafernalia que tenemos que monta bueno de hecho es ya tenemos motos niños con lo cual no quedemos cantando la dirección donde vivimos realmente porque todos nos cambiadas

Voz 8 24:53 comedia

Voz 13 24:54 yo es que es una de esas personas se extraordinaria de las cuales a nivel profesional el nivel personal es es es mágicas una mujer mágica porque sin prestar su consulta con el permiso espetaba de gente como dicen por aquí y siempre está con la sonrisa es una maravilla una maravilla es es de verdad vale la pena el sacrificio que hacemos para llevar a nuestros hijos mano Icon ella haya verdad

Voz 0313 25:15 pues es una labor que día al nivel personal

Voz 13 25:18 es de estamos como Sergio eh

Voz 0313 25:20 por lo dejamos como Sergio como como y muchísimas gracias oye Lucía para cerrar más historias esperando pero no no tenemos tiempo pero mira al punto de partida hoy de esta conversación era algo triste pero también reconfortante que es honrar a una persona que en vida se lo mereció y ahora que que se despide que se que se les reconozca ni con los testimonios has escuchado venga cierras tuvo esta conversación que te viene a la cabeza

Voz 10 25:44 pues a mí me viene a la cabeza que durante nuestra formación en la carrera no son la residencia los nos preparan para recibir reconocimientos premios Plautz palmaditas en la espalda pero nadie nos preparan para para salvar vidas pero nadie nos prepara para perderlas nadie dignos prepara para dar malas noticias a unos padres nadie nos prepara para preparar a unos padres para despedirse de su hijo nadie nos prepara para para equivocarnos para cometer errores nuestro día a día entonces tenemos todavía mucho por hacer con las nuevas generaciones de profesionales

Voz 0313 26:20 si Lucía Galán Lucía mi pediatra muchísimas gracias por este ratito más hoy un día en un abrazo llorar a toda la gente que en Albacete está a punto de despedir en un ratito a Antonio cepillo CP