"La adicción al sexo es como una droga"

Voz 0401 00:00 normalmente hablamos de temas sexuales relacionados más con la falta de ganas que con la sobredosis sin embargo hay personas que les pasa justo lo contrario la hiper sexualidad se manifiesta de muchas maneras todas terminan siendo problemáticas buenas noches claro Armero sexóloga y frecuente en este programa cuando empezamos a hablar de que tenemos un problema de adicción al sexo

Voz 1 00:41 hay mucha gente que te llama ya predispuesto no tiene esa esa adición tener un exceso de sexo no es una adicción eso hay que dejarlo claro cuando se genera una adición cuando es problemático para tu vida es decir cuando dejas de hacer cosas por recurrir al sexo hay muchos tipos de adicción además puede ser adicción a tener relaciones sexuales puede ser adición a la masturbación puede ser adicción a ver pornografía hay muchos tipos de de de adicciones dentro del campo de las es logia

Voz 0401 01:12 cómo es la vida sexual de una persona que efectivamente tiene un problema por exceso de cualquiera de las vertientes que me has contado

Voz 1 01:21 el final es frustrante porque en ese momento se convierten placentero no pueden dejar de hacerlo como al final es como una droga no hablando hablando en plata sí que es verdad que cuando es una adicción a la pornografía e les afecta a sus selecciones ya sus relaciones en pareja no sólo ya su vida cotidiana es decirle a gente que

Voz 0401 01:43 de que que esa dictada el porno realmente después lo que pasa es que lo manifiestan sus propias erección muchísima gente se muchísima gente

Voz 1 01:50 más creo que va a ser uno de los problemas del futuro porque hay mucha gente adicta a la pornografía y luego no son capaces de usar esta parcela cerebral que tenemos era imaginación sexual claro es muy difícil decirle a tu pareja que bueno no sería ningún problema pero siempre tener que tener porno de fondo para llegar a excitar que no son un problema que afecta directamente a la erección la podemos perder en cualquier momento o incluso no conseguirla

Voz 0401 02:16 pero sexualidad a las personas que rodean a la persona que padece seis híper sexualidad

Voz 1 02:24 les afecta himen muchas ocasiones no se enteran no sentir hay en muchísimas ocasiones la pareja no lo sabe pierden de horas de trabajo pero no el tiempo que están con su pareja yo por ejemplo tengo en consulta a una pareja que ella piensa que el tiene un problema de erección pero que es por el estrés laboral cuando en realidad eh claro secreto profesional yo cuando le le veo a él lo que tiene es un adicional a la pornografía importante entonces no consigue esa erección o en otros casos no consiguen ella acumular es decir sería una eyaculación retardada

Voz 2 02:59 en estos casos

Voz 0401 03:01 tú por un lado hablar

Voz 1 03:03 ella por otro lado hablas con él yo las terapias de pareja siempre las hago por separado siempre porque bueno es algo que no suele hacer así la gente pero cuando viene la gente a consulta por Terapia de pareja si yo tengo a mi pareja al lado no soy sincero cien por cien por mucho que diga si nos contamos todo no lo mismo terminas peleando te F por cualquier cosa no efectivamente entonces hay veces que las parejas no lo saben cuando la pareja lo sabe y bueno sí es una adicción a la pornografía no suele afectar tanto cuando es una adición a la masturbación a las relaciones sexuales sí eh cae en las relaciones sexuales en pareja empiezan a afectar la autoestima de la de la pareja no porque yo no les cito porque prefiere tocarse etcétera no entonces al final la persona que la sufre es muy es muy triste para él no para ella porque no pueden

Voz 0401 03:54 controlarlo más mujeres más hombres da lo mismo hombres y mujeres podemos cualquiera ser adicto al sexo cuál

Voz 1 04:02 quiera puede ser adicto al sexo que lamentablemente la adicción al sexo masculino ha estado súper justificada toda la vida cierto y la femenina eran Info manía para mí eh aquí mucha gente Meira que no está de acuerdo para mirar informaría no existe es decir si es cierta manía sí que tendríamos que normalizar que sí que hay una palabra que que se regía era la adicción masculina pero no se usa es decir están de uso entonces la adicción estamos expuestos todos es más en consulta vienen en cada vez más hombres sí que es verdad que la mujer le cuesta todavía contarlo no que que tiene este tipo de adicción a muchas mujeres adictas a la pornografía sí y inocua pues afecta a ellas

Voz 0401 04:42 porque antes me hablabas de que nombre es una adicción al sexo podría repercutir en su silla acumulaciones en sus en sus direcciones en una mujer a mí como me afectaría no llegarían al orgasmo acabaría por no llegar al orgasmo solamente en las más

Voz 1 04:56 estaciones en las que de fondo tuvieras esa pornografía

Voz 0401 04:59 es decir yo ya relaciono esas imágenes eróticas sexuales sí con un contenido determinado es como el único vehículo para mi propia excitación eso es al final nos hemos vuelto muy cómodos y estamos

Voz 1 05:11 pero literalmente la parte del cerebro que hay que afecta a la imaginación entonces todas esas adicciones o una adicción a la masturbación femenina por ejemplo que también puede pasar que al final no nos hacen unos generan ese trauma osea que tú te más turbios mucho que ver mucho porno mientras que no te afecte y mientras que no te afecte a tu vida cotidiana no sería una adicción es puedes mantener el nivel cada uno tiene su propio nivel inoportunos adicto en la el es cuando te afecta a tu vida a tu vida diaria

Voz 0401 05:41 me pregunto consulta me dices que tengo un problema de adicción al sexo de híper sexualidad portando empezamos

Voz 1 05:48 bueno lo primero lo mismo hablar un poquito con la persona ver un poco cuando empezó porque siempre empieza por algo esas la hay una razón hay una razón eh pues puede ser familia

Voz 3 06:01 ya puede ser estrés laboral eh

Voz 1 06:05 al final la nos tenemos que dar cuenta que en el caso de la mujer en la liberación de oxitocina es un relajante y en el caso del hombre la liberación de serotonina en principio buscamos eso para quedarnos relajados ante pues igual que al final es está es triste pero al final es como una adicción al alcohol no sabe que estamos esa calma

Voz 0401 06:23 no me lo estás contando que efectivamente las hormonas que suben es un oxitocina hay serotonina dependiendo si somos hombres y mujeres

Voz 4 06:32 es que lo que pasa es que ese confort que te dan es lo de repente ese su

Voz 3 06:38 on esa esa placidez

Voz 1 06:42 eso es como una droga es una droga ahí al final al principio digamos que el usamos de forma puntual e pero luego lo usamos para solucionar todos nuestros problemas y luego se convierte en una adicción es decir ya lo necesito muchas veces al día estoy en el trabajo tengo que salir para hacerlo llega un momento en que no voy al trabajo porque necesito eh bueno pues consumir no fuera así entre comillas ponerte eso ponerse a cenar como necesitas ponerte

Voz 0401 07:11 ya hemos pasado esta fase por donde sí

Voz 3 07:14 mandar tarea voy a tener que aprende

Voz 0401 07:17 era hacer cosas cuáles van a ser los deberes Mona yo siempre manda

Voz 1 07:20 área en la consulta siempre estoy un poco al mucha gente que me está oyendo me dice que es un poco sargento pero al final si quieres cambiar algo para el club he tienes que hacer algo si sigue haciendo lo mismo bastó estaría igual que antes y entonces hay que hacer cambios yo mando ejercicios físicos normalmente aunque parezca contradictorio de masturbación es decir si mando vamos a ejercicios de masturbación para dosificar esas masturbación es es decir que no hay que cortar de raíz el dejar de masturbarse Güell dejar de tener relaciones sexuales sino que hay que dosificar las hay que aprender a darle la orden a tu cerebro de que cuando esto llegue pues va a ser súper placentero y no hace falta que dentro de cinco minutos lo vuelvas a hacer es decir irá alargando esos tiempos poco a poco y progresivamente se mandan ejercicios de masturbación si hay pareja se mandan ejercicios en pareja si es una adicción al sexo se corta progresivamente el consumo de pornografía y aparte este trabaja de forma psicológica lógicos haya fichas etcétera haber un poco que represiones les ha les ha ocasionado qué problemas les ha ocasionado el reducir los consumos y pues ir un poco trabajando cada cada semana o cada quince días con ellos sin nazi

Voz 0401 08:34 el sexual osea hace uno a uno a ver qué componentes pueden

Voz 1 08:43 hombre más hay una cosa muy Melitón Tom no hay una cosa importante que no se nace híper sexual pero sí se ha nace con una predisposición dispuesta al sexo que otras personas eso es la realidad porque hay mucha gente en el caso de las mujeres por ejemplo como es mi caso eh que no liberamos la oxitocina de forma natural entonces pues para dormir todos los días tienes que tener una masturbación tienes una apetencia mayor al sexo eso es diferente de la de la de la adición SAS sí que es pasa también en caso de masculinos a pasa también en hombres que no liberan esa serotonina la serotonina se libera con el sexo y el deporte por eso también hay mucha gente que hace muchísimo deporte no para para captar a ponerse en situación para poner ese eso es entonces al final yo creo que ahí sí que se nace con esa disposición pero la el exceso eso o cuando ya llega a ser un problema es que se hace es decir el cuerpo empieza a demandar tú le ofreces demanda ofreces hasta que se convierte pues en un círculo vicioso que puede ser ya es dificultoso para tu vida

Voz 0401 09:44 soy adicta al sexo voy a tu consulta tratas lo solucionamos me tiró el tiempo que haga falta de verdad súper disciplinada estoy ya totalmente repuesta puede volver a caer por supuesto

Voz 1 10:00 por supuesto es una adicción como cualquier otra cómo me voy a poder proteger para no volver a caer al final lo más importante en las consultas sea de lo que sea yo siempre cuando estamos en la primera o la segunda consulta que yo he dado bastantes ejercicios es la conciencia tú tienes que ser consciente consciente de lo que te pasa una vez saber eso sí una vez que ya eres consciente se trabaja diferente porque ahí BC es que la gente viene a consulta por la pareja por la familia yo no les habernos que no les atienda les atiendo en la primera sesión pero luego no tú tienes que querer trabajar tú mismo porque es una de las claves para no recaer

Voz 0401 10:37 claro cuán importante es la gente que nos rodea para quitarnos esta adicción puf

Voz 1 10:44 muy importante muy importante sobre todo naturalizado porque muchísima gente que tiene adicción al sexo no lo cuenta ni siquiera en su círculo más cercano porque van a pensar que están enfermos que son lo peor las cosas que a mí me dicen en consulta que yo digo bueno pues tampoco cuántas veces me habrá sonaba mi el teléfono y me han dicho Carola Armero si soy un pervertido eso es una frase que a mí me me impacta porque yo siempre contesto digo que es para ti ser un pervertido porque a lo mejor para tu entorno ser un es una tontería lo que para mí es una tontería mejor dicho no claro entonces el el entorno afecta mucho aquí afecta a la vez nos puede apoyar

Voz 4 11:24 crees que en el caso de de ser adictos al sexo de de que ya te estemos en tratamiento conviene que que a la gente de nuestro alrededor lo sepa sea consciente y Podemos participe

Voz 0401 11:36 par con ellos de nuestra recuperación

Voz 1 11:39 depende de la cercanía la confianza que tengas con esa persona sinceramente hay mucha gente que es muy cruel pues esa es la realidad Si se lo contamos a una persona que no es la más adecuada o que a lo mejor pues de forma inocente si esa zona broma o en medio de una terapia igual nos puede afectar y eso nos puedas trabajar bastantes escalones de los que hemos avanzado te sí que hay que contárselo a la familia más cercana si tú tienes una pareja estable yo creo que sería ideal que lo compartiese con esa persona aunque yo siempre respeto la enorme y usted no quiero compartirlo con nadie no hay problema a se trabaja desde la intimidad pero es importante tener un apoyo

Voz 0401 12:19 porque no juramos efectivamente eso no tiene solución

Voz 1 12:24 nunca vamos a Orallo no a una persona al el crono le voy a poner a cero sexo porque ellos no ha de acuerdo en que la gente tenga relación relaciones simplemente algo que no te incomode que puede que para otras personas puede seguir siendo un alto nivel sexual pero si tú puedes hacer tu vida normal sería algo totalmente

Voz 0401 12:41 es importante que encontremos nuestro punto de idóneo de frecuencia sexual de intensidad porque conforme voy hablando contigo dónde que uno de nuestros grandes problemas es que no nos queremos conocer a nosotros mismos

Voz 1 12:57 eso vamos seguro no nos queremos conocer y luego empatar con nuestra pareja que nuestra pareja tenga el mismo nivel eh que nosotros el fall es súper difícil es muy muy difícil entonces para eso está la el conocernos y el tener a la masturbación no que es es ese angelito no siempre podemos recurrir a tiene nuestra cama efectivamente efectivamente