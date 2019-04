¿Es la píldora anticonceptiva un método realmente eficaz?

Voz 1 00:00 uno de los temas por los que más nos preguntan es por el tema de cómo no me quedó embarazada

Voz 0401 00:16 el tema de la anticoncepción es evidente que nos interesa ya que no siempre es sexo tenemos también que decidir cuándo queremos ser padres cuando no así que decido llamar a Abel renuncio que es ginecólogo y que está en Radio Castilla Cadena SER Burgos para qué le hemos bien todo esto que tenga que ver con los anticonceptivos le parece bien a usted doctor Abel renuncio

Voz 0401 00:43 no sabemos tanto de anticonceptivos como queremos verdad

Voz 2 00:46 pues realmente no realmente a nivel de la sociedad hay no sé si bastante desconocimiento pero por lo menos una carencia bastante importante y unas ideas erróneas unas ideas falsas implantadas bastante generalizadas sabemos

Voz 0401 01:01 es que la píldora es el anticonceptivo hormonal

Voz 2 01:04 más empleo no es el anticonceptivo hormonal más empleado pero no el anticonceptivo más empleado

Voz 0401 01:10 en activo más empleado

Voz 2 01:12 si el preservativo el preservativo que lo utiliza

Voz 0401 01:15 han básicamente los jóvenes no es así

Voz 2 01:17 pues jóvenes y no tan jóvenes porque esa es otro de los falsos mitos son falsas creencias realmente el preservativo si vas analizando las diferentes franjas de edades en las que se utiliza es el anticonceptivo mayoritario quitando una franja entre los veinticinco treinta años que sería la píldora anticonceptiva en el resto de las franjas por edades el anticonceptivo más utilizado es el preservativo

Voz 0401 01:41 y además de todo el tema de las enfermedades de transmisión sexual casi mejor que también nos planificamos bastante

Voz 2 01:47 pues casi mejor el doble método

Voz 0401 01:52 muchísima gente que cree que la píldora es el método más eficaz a ti te lo parece

Voz 2 01:57 es un método bastante eficaz si se utiliza bien sino hay errores sino y fallos es un método bastante eficaz el la eficacia de los anticonceptivos se miden mediante lo que se denomina el índice de Peral que es el número de embarazos no deseados o que hay un fallo o no o mejor dicho no planificados por cada cien mujeres durante un año la píldora estaría en un cero coma tres por ciento

Voz 0401 02:24 no está mal no está mal no está mal

Voz 2 02:27 mal hay algunos mejores es

Voz 0401 02:30 dining uno que se llama Benjamin

Voz 2 02:32 por es mejores incluso básicamente los que no requieren una implicación muy directa muy constante de la usuaria como por ejemplo hundió hormonal o un implante subcutáneo anticonceptivo B ambos ambos bajan un poquito esa cifra

Voz 0401 02:48 sí que es muy también son más cómodos con lo que tú me dices no hundió yo me lo coloco y durante el tiempo que tenga el Dudi el digo yo estoy usando anticonceptivo que es eficaz

Voz 2 02:58 exactamente exactamente sin necesidad de una interacción directa o diaria o semanal o mensual como si que tiene por ejemplo el parche o el anillo anticonceptivo sino que esto es una es una duración a largo plazo son lo que se denominan pues los anticonceptivos reversibles a largo plazo

Voz 0401 03:15 vamos a hablar de los parches maravilloso mundo de los parches los parches cada cuánto tiempo te tienes que poner un parche hormonal para que funcione como método anticonceptivo

Voz 2 03:25 los parches son semanales están diseñados con una utilización semanal se cambia cada semana durante tres semanas hace una semana de descanso

Voz 0401 03:35 in necesito receta para usar estos parches

Voz 2 03:39 necesita bueno necesitaré una prescripción médica una recomendación médica receta no están financiados en la mayoría de los sistemas sanitarios pero sí que es aconsejable por lo menos pues una prescripción médica

Voz 0401 03:51 vale que vaya a mi médico por lo menos me quiero poner los parches de mi usted un papelito que lo ponga

Voz 2 03:56 eso es eso es básicamente para que el médico pues pueda constatar que no hay una contraindicación en la utilización de los anticonceptivos hormonales combinados en general y que pues no hay un problema que vaya a dificultar lo como una tensión arterial nada como una obesidad en masa corporal elevado un problema ginecológico de otra índole que contará indica el uso de anticonceptivos hormonales en general

Voz 0401 04:21 los anticonceptivos hormonales son tengo que estar con esto de la alarmista en el móvil para acordarme de tomar vuelos todos los días

Voz 2 04:29 sí son orales los orales son diarios entonces sí que la eficacia se basa en parte en un buen cumplimiento del método

Voz 0401 04:36 o sea la píldora anticonceptiva si me la tengo que tomar todos los días

Voz 2 04:40 todos los días y a ser posible a la misma hora puede haber alguna alguna pequeña variación pero sí que se recomienda ser bastante constante en cuanto a la hora de de la toma hay con este está anticonceptivo

Voz 0401 04:54 Annan les tienes la regla

Voz 2 04:57 es habitualmente tienes la regla el tema de la regla es un poco es un poco diferente au es un concepto diferente el que se tiene cuando estás utilizando un anticonceptivo hormonal porque la regla que tienes una regla un poco artificial entre comillas sino regla porque privación hormonal estás tomando una medicación hormonal durante tres semanas habitualmente en la semana de descanso semana de Placebo hay normalmente tienes un pequeño sangrado usando artificial que muchas veces y conforme las utilizando los anticonceptivos a más largo tiempo se suele reducir el por ejemplo si continúa utilizando un anticonceptivo al año pues hay un pequeño porcentaje de menos rea de no tener regla que puede ser con los anticonceptivos orales uno por ciento Si vas ampliando los años de uso del anticonceptivo pueden llegar unos años aun dos dos diez por ciento de mujeres que se quedan sin regla y luego otro tema es si es imprescindible necesario tener la regla que también es un tema no muy debatido porque es desconocido entonces es algo que sorprende cuando lo comentas en la consulta cuando lo comentas a las usuarias futuras usuarias que realmente el hecho de que tenga la regla va a depender de ese descanso que hagan

Voz 0401 06:13 es decir que si yo no lo hago eso es que si no

Voz 2 06:16 lo haces el descanso no vas a tener ese sangrado

Voz 0401 06:19 sí sí no quiero tener sangrado

Voz 3 06:21 todo no descansar

Voz 2 06:23 puedes no descansar de ellos algo que se ha hecho habitualmente aunque sea pues anteriormente con cualquier anticonceptivo es decir por motivos de profesionales con cualquier motivo que interesa a la mujer no tener la regla en ese momento podrá día o saltarse la semana de descanso de Placebo enlazar con un nuevo una nueva tanda un nuevo de anticonceptivos incluso están saliendo anticonceptivos diseñados con otra pauta es decir diseñados con pautas por ejemplo trimestrales con idea de tomar un anticonceptivo durante seis meses redondeando más o menos por no entrar mucho en en detalles más específicos tener una regla a los tres meses

Voz 0401 07:04 bueno no está mal claro

Voz 2 07:06 o con una pauta flexible también que hay algún anticonceptivo que puedes tomar realmente son ciento veinte pastillas tienes que tomar obligatoriamente entre la pastilla primer en la veinticuatro a partir de entonces podrías hacer un descanso cuando quieras cuatro días de descanso tener la regla o llegar hasta los ciento veinte días en ese caso pues descansar cuatro días pasado los ciento veinte días

Voz 0401 07:28 una de las cosas que siempre de las que siempre se habla cuando hablamos de personas que toman la píldora dice en diciembre ahí es que los anticonceptivos hormonales vas a tener unos problemas que te vas a deprime basa engorda Abbas tener problemas en la piel se te vas a quedar sin deseó

Voz 2 07:47 pues digamos que todos esos conceptos muchas veces entrarían dentro de lo que hablamos al principio de falsos mitos que rodean la anticoncepción hormonal es decir no está no está demostrado que haya una una influencia como comentabas pues ni en alteraciones del estado de ánimo que incluso suelen mejorar los cambio el síndrome al que pueda haber sus alteraciones no hay un aumento de peso significativo problemas en la piel puede ser incluso el efecto contrario es decir pueden mejorar estados de Agnes absolutismo Estados derivados de un aumento de hormonas masculinas así simplificando un poco que se normalizará con el uso de de un anticonceptivo hormonal y en cuanto al deseo tampoco está demostrado no hay estudios serios que hablen de que disminuye el deseo el tema del deseo es es muy complejo es decir tendrán como todos sabemos pues muchos factores sí lo lógico es emocionales personales que influyen en el deseo que mismamente pues el estar con una muchas veces con una relación mantenida a largo plazo es simplemente el hecho de esa relación a largo plazo mantenida puede disminuir el deseo haya o no un anticonceptivo hormonal o incluso aunque aunque esa mujer ese hombre este con un preservativo que no es hormonal puede ser que la rutina el paso del tiempo puedan disminuir el deseo independientemente el anticonceptivo

Voz 0401 09:13 sigue usted recomiendan mucho a tomar la píldora sus a las señoras que van a consulta

Voz 2 09:24 recomendar digamos que más que recomendar es una opción personal es decir sí que hay en algunos en algunas aspectos en algunos casos en los que sí que es recomendable por algún problema médico ginecológico el tomarlo pero en la gran mayoría de las mujeres que deciden tomar un anticonceptivo hormonal lo hacen por su deseo anticonceptivo fundamentalmente ir una vez que la mujer decide dar ese paso inicial un anticonceptivo hormonal se la debe asesorar en función de las diferentes opciones que hay diferentes vías de administración pautas dosis porque es que el mundo de la anticoncepción es muy es muy amplio mismamente entre anticoncepción hormonal oral tras vaginal trans térmica a través de los parches dius dius hormonales dius no hormonales implante subcutáneo es un abanico muy amplio cada mujer pues una vez que es asesorada que es el presenta un poco los pros y los contras de cada una de estas medicaciones es la que a fin de cuentas pues debe tomar una decisión autónoma y orientarse más hacia un tipo anticonceptivos otro

Voz 0401 10:27 pues Abel renunció ginecólogo desde Radio Castilla Cadena SER Burgos muchísimas gracias por este repaso que hemos dado a

Voz 3 10:36 a los anticonceptivos hormonales

Voz 0401 10:38 y no descarte que sigamos profundizando en el tema de la anticoncepción que ya saben que es un tema que nos interesa mucho

