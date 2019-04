"Un camionero gana el Premio Eco por utilizar sus propias heces para circular"

Voz 1 00:00 la patria una marca yo no veo rojos y azules sobre españoles de blanco y expositiva el vino por eso es el mercado así que más matar que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 2 00:42 hoy no estamos mirando los cien años estamos mirando eh la historia de amor

Voz 1510 00:48 que hay en la película cuando él le dice

Voz 2 00:50 ella es que pase a que cuente el montos

Voz 3 00:53 nosotros no se llama

ya tenemos en marcha todo por la radio en La Ventana y toca pasar lista como casi siempre mira Páramo está yo no comedias que si por azar de me Javier Coronas esta Shaila blanco esta Toni Martínez Especialistas secundarios está Roberto Rakitic ya están servidor ya está Marta Delgado estás Marta G

Voz 5 01:24 en el escrito que bueno hay una frase que hoy escucharemos mucho

Voz 0230 01:32 es de El comisario Ferrán López de los Mossos d'Esquadra en el juicio del proceso ha confirmado algo que ya habíamos oído que los Mossos d'Esquadra los jefes de la policía catalana advirtieron a Puig de Mon al entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont de posibles desórdenes de posibles incidentes en el uno de octubre de dos mil diecisiete por qué el Gobierno catalán estaba llamando a la gente a votar en un referéndum que la policía iba a impedir por orden judicial y Puigdemont según Ferrán López respondió así

Voz 6 02:03 sí que recuerdo pues señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos él en ese mismo momento declaraba independencia tal así lo dijo así lo recuerdo perfectamente sí

Voz 0230 02:15 es algo desconcertante porque la policía advierte a la autoridad de un peligro Il autoridad responde como si el peligro no tuviera ninguna importancia gilipollas este la policía estaba diciendo lo que vamos a oír ahora seguimos escuchando el comisario López de los Mossos d'Esquadra

Voz 6 02:34 los forestales se dice que si hay mucha temperatura que si hay poca humedad hay mucho viento es fácil que haya incendios lo que planteamos nosotros era un escenario de más que fácil incendio en el sentido metafórico el día uno tres

Voz 0230 02:50 no es difícil de entender el Gobierno catalán su presidente su vicepresidente y el consejero de Interior que estaban en esa reunión ignoraron los avisos de peligro para el uno de octubre pero no sólo los ignoraron es que los ocultaron a la población a la magia de nivel lo ocultando los a la población siguieron convocando a la población para ese mismo acto de peligro apena tengo estupefaciente es decir seguían llamando a la gente a la zona de incendio

Voz 7 03:18 a Ana que pecho y Esteban

Voz 0230 03:22 esto lo oímos de un país lejano de una de estas noticias que decimos fíjate que curioso unos dirigentes de una tribu de una isla remota de Oceanía y pensemos que noticia tan curiosa que gente tan bestia hubiéramos dicho en qué gobernante más raros les avisan de peligro de violencia siguen convocando a la gente que desprecio por los ciudadano que brutos diríamos

Voz 5 03:45 si él es el jefe

Voz 0230 03:47 los Mossos d'Esquadra

Voz 6 03:50 no es fácil seguir esa conversación

Voz 0230 03:52 puedes decir quedan quedan ustedes detenidos están actuando contra un mandato judicial las autoridades responden bueno es verdad pero hagan ustedes lo que tengan que hacer bueno pues quedan ustedes detenidos por conducta temeraria Aragón tanto habrá JEME ayude otra cosa de este juicio es que con estas declaraciones de los Mossos convencer al tribunal de que en realidad los Mossos trabajaban a favor del referéndum y eran la fuerza armada de la rebelión es más difícil los Mossos d'Esquadra dicen que ellos estaban a disposición de la Guardia Civil que todo estaba supervisado por el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos que dijo en el Tribunal Supremo que los Mossos le ocultaban información y le estafaron un abogado ha pedido un careo entre el jefe de la Guardia Civil y el jefe de los votos

Voz 8 04:34 os d'Esquadra

Voz 1510 04:36 ahora ella sistemas matar el juez Marchena

Voz 0230 04:38 lo ha aplazado la decisión sobre el careo el jefe de la Guardia Civil frente al jefe de los musulmanes

Voz 6 04:44 cuadra uno de los dos miente o los dos dicen la verdad sólo hay un pequeño malentendido provocado por una aplicación informática ha explicado el comisario Lope que el día uno de octubre todas las policías tenían que comunicarse mediante una aplicación una APP llamada Gestión de Eventos pero que no les funcionó a la coordinación de la cual tenía que ser atraer a través de una aplique informático llama llevando gestor de eventos que en teoría digo en teoría porque acabó o no funcionando

Voz 0230 05:18 la policía no se coordinó por qué falló la aplicación de gestión de eventos llenará el caso

Voz 0230 07:38 estamos oyendo hablar estos días de la policía patriótica así llamada porque quieren tanto a su patria que cometen delitos son cosas que decimos policía patriótica es un delincuente pero le decimos policía patriótica espiaba fiaban políticos no sólo a Pablo Iglesias pero ahora estamos en estos días con lo de Pablo Iglesias espiaba a Pablo Iglesias utilizaban recursos públicos para obtener información sobre Pablo Iglesias una información que permitiera boicotear un pacto de Podemos con el PSOE

Voz 1510 08:06 te Farrar desembocó terrorista T

Voz 0230 08:32 esto vendría a ser lo mismo si si es una conducta individual o de alguien esto es lo mismo se llama el síndrome del doblete que dices las cosas dos veces y estás nervioso

Voz 8 08:42 hay una conducta individual o de alguien

Voz 4 08:46 qué pasó para que los ciudadanos tengan la seguridad de que responderá ante la justicia

Voz 0230 08:51 responderá ante la justicia o general

Voz 4 08:53 que responder de esas esas actuaciones esto es lo mismo también también deberá responder a eso

Voz 0230 08:59 la conducta individual o una conducta de alguien que responderá ante la justicia os responderá en general es el síndrome del doblete luego está el guardia civil que ha denunciado a un señor

Voz 6 09:10 vamos a escuchar vamos a ver quién es el señor

Voz 1 09:14 mi era que es lo que que hubo

Voz 1552 09:20 la Junta está dirigida contra quien fuera fiscal superior en esa comunidad y fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix por pertenencia a organización criminal prevaricación cohecho o tráfico de influencias entre otros delitos porque tengo un abogado según la denuncia Moix incurrió en múltiples irregularidades en la investigación del caso espías para favorecer los intereses del partido popular egipcia acusando del espionaje a quién no tenía nada que ver en él

Voz 1 09:50 Juan

Voz 0230 09:56 Diana Alex fiscal anticorrupción por organización criminal dice el guardia civil que en lugar de combatir la corrupción la promovía es un caso de prefijo confuso en lugar de anti era pro dice la denuncia algo completamente diferente este es un inicio de canción famosísimo

Voz 5 10:14 hombre sí hombre marcha es el inicio de la canción de Mecano

Voz 0230 10:41 son varias las noticias que nos llevan a Nueva York ese lugar al que telefonea Adolfo Suárez Illana cuando tiene dudas sobre lo que él mismo dice sabéis que habló la semana pasada lo escuchamos aquí sobre el aborto posparto esa innovación jurídicos semántica legal en Nueva York

Voz 19 10:59 en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después de

Voz 0230 11:05 el nacimiento innovación que llevó a Suárez Illana a rectificar mediante otra innovadora fórmula la de telefonear a Nueva York para preguntar si es verdad lo que él ha dicho estado toda la tarde buscando

Voz 20 11:20 si era correcta o no era correcta mi afirmación sobre esa ley un despacho Nueva York me confirma que no es correcta

Voz 5 11:28 esa es esa conversación tuvo que ser mundial más aún después de despacho

Voz 8 11:37 no ahora pero sí lo que has dicho por la mañana en Onda Cero es verdad que tenía ya te quiere que los my friend Jowell no te sobra en yo no claro bueno Rock se llamaran Argentaria en recepción

Voz 0230 11:58 la recepción del despacho de abogados debieron gritar

Voz 8 12:01 a ver llaman de España para preguntar si aquí matamos a los recién nacidos hoy en Sabero

Voz 0230 12:10 otra cosa interesante que nos lleva a que no lleva a Nueva York y que tiene que ver con lo que escuchamos ayer la Oda a la cloaca maloliente eran dos policías españoles viajaron a Nueva York para entrevistarse con un ex ministro de Hugo Chávez Emilio ofrecieron dinero y protección para su familia

Voz 5 12:30 sí así confirmaban que en el origen de

Voz 4 12:32 debemos hubo dinero de Venezuela

Voz 0230 12:45 este carrito recto entre ellas rito burro vamos a escuchar este sonido esta frase esta este fragmento de la conversación en el que este policía presuntamente es un policía que presuntamente implica al presunto exministro del Interior y al presunto ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy en este presunto caso de presunto espionaje político escuchamos como ofrece protección y nuevas identidades para sus familiares

Voz 22 13:09 yo hablo con el ministro de Interior español el ministro español habló con el presidente español yo sólo tengo un mandato aquí en acompañar a estas personas que decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentó vemos en España y que les demos una nueva identidad una nueva vida o la que ustedes tienen los protestamos y eso es mi compromiso yo vengo aquí con ese mandato usted me lo dice

Voz 0230 13:35 el Gobierno de España todo esto lo está investigando un juez como desde el Ministerio del Interior se organizó presuntamente una operación para crear un informe verdadero falso sobre Podemos para boicotear a Podemos para boicotear un pacto entre Podemos y el PSOE quién era director de la Policía Ignacio Cosidó ya lo hemos escuchado antes diciendo con el síndrome del doblete que eso sería individual ya dice esto

Voz 13 13:57 creo que tenemos una de las policías más limpias del mundo

Voz 4 13:59 esto siempre es relativo verdad dos maneras claro eh aunque sea un poco embarazoso

Voz 0230 14:05 no se cuestiona la policía se cuestiona a los que dirigían a los policías esto es brusco de decir no la policía fenomenal era el sospechoso es todo presión por supuesto por supuesto y por último una calamidad al presidente de Argelia

Voz 5 14:21 la tesis Buteflika

Voz 0230 14:26 ha dado definitivamente nunca más

Voz 5 14:29 hemos se podremos poner esta tontería de David mismo por habrá

Voz 4 14:39 Especialistas secundarios qué pasa

Voz 11 14:41 bueno cada semana aquí nos deleita con noticias de esas de esas chorradas verdad Nerea queda

Voz 13 14:46 el grupo que todo risas pero que en realidad ocultan

Voz 11 14:49 el drama de la imbecilidad pues ojo ha escapado que es oro puro los dices esta hice un ladrón roba en una joyería Ice deja el DNI pero también el carné de conducir es la tarjeta de la Seguridad Social una agenda con sus datos personales y un post it con su número de teléfono fijo inmóvil y las horas en las que estará localizado

Voz 13 15:11 pero hay más

Voz 11 15:12 el ladrón trató de una ventanilla muy estrecha y se quedó atascado y hay más se durmió y aún hay más resulta que la joyería era suya se confundió este monumento palpitante a la estupidez humana se llama Joaquín está aquí con nosotros aplauso

Voz 10 15:33 la cabalgata gracias Vergüenza vergüenza escuchar así de viva voz

Voz 5 15:41 aquella joyería

Voz 13 15:43 estuve y estoy joyería no querían tras la joyería de la competencia para para verles es si es es de verdad mal menos mal que no me denuncia

Voz 5 15:56 sí hacía

Voz 11 15:59 te fuiste dejándolo carnet ahí

Voz 10 16:02 la maricón era rajó irse fueron cayendo eh bochorno

Voz 13 16:07 ya sabes que creo que esto es un invento verdad que todo esto es falso

Voz 11 16:11 eh que sí que que que que que que que que

Voz 12 16:14 tanto es así que el gran porque voy a inventar Mello eso pero eso no llamar la atención tal vez puede ser ya no no voy a tolerar sí que va a tolerar este señor llamó a la radio vendiendo esta historia pero no una vez

Voz 1237 16:29 sino varias que no sabes es que esto aquí hay una brigada patriótica que graba todas las llamadas a la Cadena Ser para grabar Val está grabado y aquí vamos a escuchar toda la serie de llamadas que hizo este individuo para vender está esta estúpida historia este eres tú te escucha Cadena SER dígame

Voz 12 16:47 con una noticia muy buena pero ustedes mira un ladrón entre deja el DNI es

Voz 13 16:56 es un poquito típico esto perdón a Dios

Voz 12 16:59 las leyes no pasa nada de Cadena Ser hola así que antes que llamado diciendo que un ladrón sí dejó el DNI me iría a veces hay nueva noticia mira también soy dejó la tarjeta de seguridad social y el carné con un poquico su número de teléfono ya pero es un poquito lo mismo eh no vale venga perdón pero nadie os iba a ser digo mis oye la noticia del ladrón que Seijo los carnets resulta muy fuerte que quiso ir por la ventanilla Isaac Juanjo la madre que lo parió esta sino bueno no es que no es que no inspira que se ha quedado dormido vale hasta que a la policía a detectar a decretar no noticia sin está cayendo tengo que hablarlo coger una cosa que yo soy el ladrón yo soy de Villota que he hecho todo aquí tiene El gran súper tonto Juanjo yo puedo explicar todo hotelito todo explicarlo y luego me llamáis lo cuento vale perfecto me llama a este número please me llamáis este número yo lo cuento todo please

Voz 13 17:58 bueno sólo se me ocurre la palabra

Voz 10 18:00 yo estoy es patético dijo lo he visto así no

Voz 12 18:04 visto así yo solo quería ser protagonista por un día en la Cadena SER propuso esta mierda historia quería ser protagonista hacen lo que les gusta la gente no atina a mira qué noticia te interesa más la tasa actividad ha bajado dos puntos según la encuesta de población activa o un surfista pierda unas nalgas y media para el ataque de un tiburón

Voz 5 18:26 yo sólo quería poquito de atención de los medios

Voz 11 18:28 pues ya el Consello todos minutitos de gloria sí sí habría sido a costa de la humillación pública en este caso

Voz 12 18:34 bueno hay otra manera de conseguir minuto de gloria pregunta no la humillación se da por hecha pues muchísimas gracias por haber venido hasta aquí

Voz 11 18:41 cómo te llamabas estuvo Joaquín gracias por estar aquí

Voz 12 18:44 que estás contento sí

Voz 5 18:46 la bala

Voz 12 18:49 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista kurdos

Voz 30 20:42 la idea La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana seis y La Ventana

Voz 31 20:55 on las horas

Voz 32 20:56 el día va acumulan hechos contradicciones discrepancia si desatinos cuidado con la bici unos van otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hecha cuidado con el oro

Voz 33 21:16 aquello que les parece bien a los Titín provoca profundo malestar a los de aquí un poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 5 21:29 cuidado con la vaca

Voz 32 21:33 y ustedes se preguntarán ante tal situación escuchará Ángels Barceló información contrastada

Voz 34 21:44 sí se puede Hora veinticinco le estamos esperando

Voz 1510 21:48 la SER

Voz 36 22:02 buenos días Carlos buenos

Voz 37 22:04 sí

Voz 1 22:07 no

Voz 38 22:10 son las cinco menos veinte

Voz 19 22:17 me ha llamado gordas

Voz 32 22:19 lo de buenas a primeras buenos días a nada

Voz 39 22:24 algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 1 23:37 síganos también en Hoy por hoy escucha Cadena SER

Voz 5 23:45 con Carles Francino

Voz 1 23:54 me ha salido un tímido en un momento dado meteorito no sé porqué

Voz 4 23:58 estamos en Todo por la radio en La Ventana José Antonio Páramo

Voz 42 24:01 por eso ya venga aquí llega la Semana Santa cuando todavía falta no no pero aquí no si no te preparas claro la escapadita sobre rutina te tienes que preparar ya hay que preparar el coche yo lo tengo claro así Mis escapadas quiero siempre lo mejor por eso para mis vacaciones que elijo Opel gran x uno increíble sub con la mejor tecnología alemana para disfrutar por todo lo alto así que hace como yo prepararnos para la aventura con un su es muy bien ha dicho muy bien bajo el agua capaz de dominar cualquier terreno y cuántos va a costar son los diecinueve mil novecientos tres bueno pues ya está el y de varios colores de

Voz 19 24:40 Opel gran X del alemán

Voz 0313 24:46 con con el carácter que sea lo que necesitamos hoy como siempre que viene coronas es un o una oyente que quiera participar en esto de los guiones de las instó

Voz 13 24:53 no basta con que llame oyente para cordón

Voz 0313 24:56 tras nueve cero dos catorce sesenta sesenta sesenta oyente para coronas ya está dicho lo que

Voz 43 25:01 hala presente fan page sientan

Voz 44 25:12 sí

Voz 5 25:21 el quinto día de la radio

Voz 4 25:26 lo de la músicas bonitas tengo la orquestación coros otra cosa arenga Marta todo tuyo

Voz 1510 25:33 hoy no voy a empezar por Donald Trump quiero hablaros de algo que ha pasado en los últimos días ya estaba ansiosa de que llegara el miércoles para poder hacer catarsis aquí en Todo por la radio

Voz 5 25:43 os acordáis de Joe Biden verdad

Voz 1510 25:46 fue el vicepresidente con Barack Obama hemos hablado del en alguna ocasión aquí porque es el mejor posicionado entre los demócratas para ser el rival de Donald Trump en las elecciones de dos mil veinte a pesar de que todavía no ha presentado su candidatura oficialmente el caso es que en los últimos días dos mujeres que han colaborado en diferentes momentos con el equipo de Biden le han acusado de haber tenido un trato inapropiado con ellas una dijo en la celebración de un evento de recaudación de fondos que Biden le puso la mano en la nuca pegó su nariz con la de ella la otra dijo en otro acto que le agarró de los hombros por detrás y le dio un beso en la cabeza que quede claro que ninguna le acusa de agresión sexual pero las dos dicen que las hizo sentir muy incómodas sintieron que estaba pasando en la confianza y que a las estaba faltando al resto Beto Biden escribió una carta disculpándose porque asegura que nunca ha tenido la intención de hacer sentir mal a nadie que han mostrado muchas expresiones de afecto a lo largo de su carrera pero que nunca se ha comportado inadecuadamente bueno la líder de los demócratas en la Cámara Nancy Pelosi lejos de defender a su colega que es además amigo personal dice que aquí lo que importa no es la intención sino como ha hecho sentir a estas mujeres

Voz 3 27:04 ustedes

Voz 1510 27:04 dice que Biden tiene que entender que en el mundo en el que vivimos tiene que respetar el espacio personal esto es fundamental porque aquí lo que importa no es su intención sino como otros u otras en este caso perciben sus actos y aquí me quiero detener yo en esto del personal Space más allá de las consideraciones que cada uno haga sobreviven y de ver esto va a afectar a su candidatura o no me quiero detener en esto del espacio personal o la burbuja personal porque en este país es todo un tema que a los extranjeros a los españoles en concreto no es cuesta un poquito entender y gestionar

Voz 0230 27:36 es un debate muy chulo éste sí sí

Voz 1510 27:39 por ejemplo si te acercas a alguien más de la cuenta sin querer no te miran raro porque estás invadiendo su personal Space esto pasa por ejemplo cuando vas a hacer la compra estas en la fila para pagar y te acercas o Rozas al de delante sin darte cuenta no la gente se molesta incluso te lo dicen te dicen que está invadiendo su espacio personal

Voz 5 27:57 sí

Voz 10 28:00 pero

Voz 1510 28:04 Dios cultural culturales también lo que no sé si desde subes al al metro autobús y trescientas al lado de alguien habiendo asientos libres agregó mira te miran como que te sientas a mi lado o cuando empiezas a hablar con alguien en un ascensor porque en este país no se saluda en los ascensos

Voz 5 28:21 bueno ha sido ustedes si esto yo lo llevo fatal porque sigo saludando a todos mis vecinos me lanzó

Voz 1510 28:34 la mente no me contestan aunque yo resisto y sí

Voz 5 28:37 igual sí comenta al tiempo también

Voz 13 28:45 tras no te detengan

Voz 1510 28:47 la que veáis que no exagero escuchada Nancy Pelosi que dice que es miembro del club del brazo estira

Voz 3 28:53 todo yo

Voz 1510 29:00 yo dije que al saludar a alguien hay que simular que los dos están enfermos resfriados que no se quieran acercar mucho así que el saludo tiene que ser de un apretón de manos con el brazo bien estirado para asegurarnos todos de que mantenemos la distancia adecuada

Voz 4 29:14 no tendría fatale yo no tendría fatal

Voz 1510 29:18 la labor de Research sobre el personal Space para entender cuál es ese radio de espacio personal que no debemos sobrepasar he descubierto que aquí para alguien con quién no tengas mucha confianza tipo un compañero de trabajo tienes que mantener una distancia mínima de unos cuatro pies que es como un metro y veinte

Voz 5 29:35 el técnico periodistas

Voz 4 29:40 era el trullo

Voz 5 29:42 esto es que entonces orgías

Voz 1510 29:46 en grandes ciudades como Nueva York el personal Spicer reduce atrezzo a dos pies que son unos sesenta centímetros así que os todo es todo un tema en este país imaginamos seres instruidas recto que yo tengo que salvar porque me voy de vez en cuando a Méjico a dar abrazos ya que me abrazaba al Johnny visto

Voz 5 30:06 no

Voz 1510 30:09 Tampa amenazó este fin de semana con cerrar la frontera con ese país con cerrar todos los puertos de entrada en represalia por el cruce ilegal de inmigrantes el equipo del presidente en diferentes entrevistas hablada de suprimir la financiación que Estados Unidos da a Guatemala Honduras y El Salvador que el canal Fox resumió diciendo que la administración Trump cortará la ayuda a tres países mexicanos este es el el canal por el que se informa Donald Trump va a cortar la ayuda a tres países mexicanos

Voz 5 30:38 prefiero eh

Voz 1510 30:41 bueno ni una cosa ni la otra está tan clara que lo vaya a hacer pero es su forma de hacer política no primero amenaza luego hace por lo que puede también sabéis que está presidente tiene un problemilla con eso de decir la verdad o firmar cosas que no son exactamente así

Voz 45 30:56 a los gays

Voz 13 30:58 a bordo

Voz 45 31:01 en el día de hoy

Voz 1510 31:04 pues yo ayer hablando de que Alemania no contribuye lo suficiente a la OTAN dijo que su padre es alemán que nació en algún lugar maravilloso de Alemania y que él adora este país todo bien pero es que el padre de Trump en Nueva

Voz 5 31:16 pero pero bueno yo te queda Nueva York donde está

Voz 1510 31:25 nació en pleno bronce en mil novecientos cinco es verdad que esos abuelos paternos son alemanes pero en fin

Voz 5 31:32 es el Braunschweig

Voz 1510 31:35 imaginado es la tercera vez que afirma que su padre nació en Alemania así que no sabemos si es que se equivoca no entonces periodistas que cubren la Casa Blanca de hecho han probado al han preguntada la portavoz porque dice que su padre nació en Alemania obviamente no hay respuesta digo que sí

Voz 5 31:56 bueno le pasa por la cabeza bueno os acordáis de Chelsea

Voz 1510 32:00 Manning soldado son más de sí más de siete años en la cárcel por filtrar a Wikileaks documentos confidenciales del Gobierno de EEUU bueno os hace casi un mes volvió a prisión por desacato al negarse a declarar ante un gran jurado sobre la divulgación de esta información clasificada su defensa solicitado su libertad bajo fianza mientras espera la respuesta a la apelación grupos en defensa de los derechos humanos piden que dejen de tenerla en aislamiento veintidós horas al día una petición que la congresista Alexandria o Casio Cortés trasladó a la Cámara de Representantes Thaksin han ocasión Cortés ha dicho que el aislamiento prolongado es una forma de tortura así de hecho lo recojan las Naciones Unidas dice la congresista que Manning está siendo torturada por denunciar algo que el Ejército hizo mal ellos los legisladores tienen el deber de garantizar la seguridad de quienes denuncian estos errores recordamos que entre los miles de documentos que filtró Manning estaban las imágenes de un avión del Ejército estadounidense disparando contra decenas de civiles desarmados en Afganistán

Voz 13 33:09 tienes que ponen de relieve en Marta del Vado

Voz 5 33:12 terreno con esto

Voz 4 33:14 en enero un poquito de tiempo hombres Marta un poquito de tiempo mira vamos a saludar al oyente que nos ha llamado para participar contigo en el juego de los guiones y las historias Julio buenas tardes hola

Voz 5 33:26 hola buenas tardes hola

Voz 13 33:29 Julio que te has muy bien qué tal coronas pues mal tú qué tal quiero que hablemos un día más julio de Salamanca desde Salamanca para llevar la sección de los guiones

Voz 0871 33:41 que las historias como dice como dice Frantino se lo que tú digas la sección moral lo que tú digas sentir tú la historia en sí

Voz 13 33:51 pues con un previo un previo me he inventado hoy para decidir dónde empieza la historia me preguntarte Julio de Salamanca que prefiere un bocata de jamón un bocata de queso no claro que eso no se pregunta no siempre claro

Voz 4 34:08 yo he comprado uno esta mañana de jamón en una tienda de viandas en Salamanca sí sí bueno

Voz 13 34:13 pero aquí sí

Voz 5 34:16 pero con el golpe de última hora de la SER no

Voz 13 34:19 se nota que es muy muy lado Julio qué prefieres bocata de jamón con bocata de que boca bocata de jamón que te deja con otro doscientos euros que depende hombre no Halle que hable con mis trescientos euros trescientos euros por Roberto trescientos euros un finde en la playa de Formentera con gastos pagados el fin de la playa de forma entera alguien Juanjo

Voz 0871 34:48 yo no me Sheila un fin el apoyo de forma entera con los gastos pagados o entradas para la final de la Champions

Voz 5 34:58 el fin de Formentera

Voz 13 35:02 puedes pasar si fin Francino el fin

Voz 4 35:06 la entrada la central

Voz 13 35:09 es un crucero de un mes por los fiordos

Voz 4 35:12 no yo nunca en crucero a los fiordos venga

Voz 13 35:15 los cerdos vale pues el destino será en los fiordos como la historia comienza en un crucero o un crucero directamente no te vas tú en julio con con dos personas más es un es un crucero por los fiordos low cost que Weis tres personas solamente tenéis un pequeño accidente cómo ha dejado el tapón del olvidé abierto o lo que sea está ahogando el el el crucero solamente

Voz 5 35:40 tanto cruceros

Voz 13 35:43 no solamente viajáis tres dos de estas cosas naranjas que se ponen para no hago arte dos dos personas un antiguo salvavidas vale vas tú con tu pareja tu mejor amigo quién se queda fuera

Voz 46 35:59 estoy divorciada así que se queda fuera

Voz 5 36:07 no si yo no aguantó todo el día

Voz 13 36:12 el psicológico te está haciendo esto es incómodo vale pues te vas con tu mejor amigo o con tu mejor amigo cómo se llama tu mejor amigo Alberto tuvieras claro yo cuando tienes vale

Voz 5 36:27 me gusta no

Voz 0871 36:30 mis mejores amigos hablar con Carlos Alberto Alberto y Julio llevan una isla desierta aparentemente aquí os encontráis

Voz 8 36:38 a Marilyn Monroe o a Marilyn inmensa

Voz 46 36:44 Marilyn Monroe aunque ya esté muerta pero nos encontraríamos

Voz 5 36:47 pero no lo sabemos todo ah vale vale

Voz 0871 36:51 todo eso lo hacemos así Julios real sería muy soso

Voz 13 36:55 vale te encuentras a Marilyn Monroe

Voz 0871 36:57 es una isla desierta donde habita gente a la que o bien han muerto o le molesta al mundo aparentemente pues os pregunta si está muerto

Voz 12 37:05 nosotros es decir no no estamos muertos Agustín Nou

Voz 0871 37:08 a Barrero dejarnos en paz porque no nos queremos ir a buscar cosas entonces comenzó a caminar por la isla yo os encontráis a una persona una persona muy delgada sin camiseta con chándal parte de abajo hay está repartiendo Flyer Ayers Players lo vías el Flyer no lo pillas que que queréis

Voz 13 37:31 cómo te gustaba Julio Alberto tu mejor amigo y lo que venga no hay estoy divorciada me cago en la leche en ese Flyer pone restaurante la selva pues ante la selva trescientos metros vais para allá

Voz 8 37:50 no hombre nunca marido muy gordo con un gorro cocinero y te dice solamente te hago bocadillos de jamón o de queso elige

Voz 46 38:01 lo cabida jamón evidentemente lo cambia

Voz 13 38:03 por eso se ha acabado la historia podía volver a empezar otra vez preguntar tras trescientos euros

Voz 5 38:10 que consideramos la la entrada de los activos

Voz 13 38:16 el bucle enter no te quedas con tu amigo en la isla desierta a comer bocadillos de jamón hasta que Morais está en la historia no podía haber sido mejor

Voz 0871 38:25 por email

Voz 13 38:28 no yo pobre Julio se ha quedado corta que ha abierto pero cortado cortando jamón el bocadillo de jamón llegas a lo que dijo al principio sí música eso es

Voz 5 38:45 cuando llegas al restaurante hilo musical no joya daños en La Ventana ahora mismo anunció que me voy pero el Junco

Voz 4 38:59 había una alternativa

Voz 5 39:02 yo creo que fallo eh

Voz 4 39:06 jamón el funky o la isla de Monroe no está mal El Juli un abrazo

Voz 5 39:11 perdona perdona perdona perdona ahora lo más

Voz 4 39:35 a ver Especialistas secundarios además de cantar y hacer coros y algo más no

Voz 5 39:39 de venga vamos a saludar

Voz 7 39:43 los

Voz 11 39:49 saludamos esta buena gente que nos vamos a encontrar esta Semana Santa en las carreteras nacionales ralentizando el paso haciendo maniobras extrañas levantando polvo de gravilla pero ayudando

Voz 10 39:58 es un mundo mucho mejor amigo y yo tenemos un camión de lo lindo sí hola buenas tardes cómo te llamas compañero

Voz 11 40:12 hay un par en Washington que se llama así lo sabes

Voz 47 40:14 no no ha perdido a vale vale pues nada claro que recientemente premiada camionero más eco de España

Voz 10 40:22 más ecológico que bueno

Voz 47 40:25 me parece ser teme camareros cuyo camión funciona cien por cien con mis propias es cierto que una cabina un váter ecológica seco de compostaje vale no utiliza agua de cubículo de madera como agujeros franja no ponemos paja yo por ahí es donde gracias a la fermentación crear un energía con la que funciona el camión entero estaba eh la planeta

Voz 11 40:53 lo no usas combustibles gasolina gasóleo el trencilla nada

Voz 47 40:56 no Jamis cacas fracasó es cierto que hay que ir perfeccionando por qué ahora mismo el camión no hay prisa amigos y con la que tras estado de Cádiz a la yunquera pero no hay prisa mira el camión van con un dirán que va a los pedales

Voz 11 41:19 antes tú conduces pedalean

Voz 47 41:21 Napa subir o bajar la ventanilla en cambio no bastó electricidad ni nada

Voz 11 41:25 las bajas con manivela no

Voz 47 41:27 a la cabina entonces pescado

Voz 10 41:31 lo otro

Voz 47 41:31 claro no necesito afirma sube la autopista del grito que pega lo apartando a los coches

Voz 10 41:39 yo Khedira feliz gracias hombre que yo

Voz 4 41:47 es un Dinamo o una dinamo una dinámica dicho una verdad y bueno ha dicho bueno

Voz 10 41:54 te dirán porque tú tú tú más un Coca Cola también

Voz 11 42:01 bueno pues Johnny gracias gracias vamos a saludar tenemos a otro compañero compañera camionero al teléfono ola buena

Voz 10 42:07 las cómo te llamas jabugo Ramón jabugo todos esto esto es el Cruz Roja Ramón Gordos

Voz 1490 42:18 que bueno zona alquila para un espectáculo

Voz 13 42:21 lo que está de gira un espectáculo que se puede es secreto

Voz 47 42:25 no nos puede creo que se llama chispita Ball Tour dos mil veinte

Voz 10 42:29 sí pitos World Tour te explico uno distintas muy conocido ya suele actuar actúan Frankfurt en baños públicos

Voz 11 42:38 bueno públicos gastó chispita que ocurra o no pero es mucho material lo

Voz 47 42:44 que va detrás íbamos a chispita nada más que las curvas que como chispita las si al contar paredes Ripollés no me dio una cita de su monólogo es deleznable queréis escuchar un poco

Voz 10 42:58 lo que vale venga va un poquito monólogo

Voz 48 43:03 gracias gracias gracias gracias sabéis no se sabe el chico que se encontraba otra persona le dice duda

Voz 49 43:11 pero donde de Getafe índices

Voz 13 43:14 es como dice como el monstruo

Voz 48 43:17 pero lo que tú tú tú tú de dónde

Voz 49 43:22 de Haendel Leganés Leganés perdona tiene quite como el monstruo

Voz 10 43:31 hablan de que no hay que poner límites al humor las pelotas hay que decir bueno puede ser Ramón jabugo muchísimas gracias por tu testimonio hasta luego

Voz 4 43:40 saludo desde aquí a todos los camioneros es de verdad es la mierda el otro en la cabina desde luego bueno a Kaka bueno estoy un poquito de música para manchar a las tierras

Voz 1 43:51 la vida

Voz 5 43:58 se por Blanco voces conseguir hablando efectivamente vamos a empezar yo estoy bien

Voz 4 44:07 en un auto eh

Voz 1490 44:13 qué más Nielsen contamos con noticias musicales la noticia musical del momento que Mick Jagger si esta Pachuchi yo no va a ser operado del corazón pero ojo que no han suspendido han aplazado han aplazado la gira estadounidense y canadiense que tenía prevista para los próximos meses pero Mike supiera yo estoy segura de que va a salir de esto iba a salir todavía mejor de lo que se mete en el en el quirófano pegando saltos

Voz 5 44:39 sí sí dijo eh

Voz 1490 44:41 a ver si nos va a salir pegando saltos como suele hacer en los conciertos aquí para hacerle un homenaje desde aquí cantando ese aquí mítico de los Stones pues la reina de los saltos cantando no de esa voz grita Villa hay muy aguda como es la de Cindy Lauper como cantería ese símbolo no

Voz 50 45:00 eh

Voz 52 45:15 sí sí

Voz 15 45:21 eh

Voz 53 45:24 ya

Voz 15 45:29 no

Voz 52 45:33 eh

Voz 15 45:35 eh

Voz 5 45:45 lo

Voz 1490 45:48 que tienes muy arriba pero bueno es lo que la ha hecho tan reconocible eso no hacerlo bien bien seguimos con Christina Rosenvinge que debo decir que es una de mis artistas de cabecera

Voz 4 46:06 estás esta mañana por hoy con Toni Garrido exacto

Voz 1490 46:08 presentando este libro que ha titulado precisamente de Good que es el testimonio de su música y de su vida y bueno

Voz 5 46:14 para hacerle un un un un homenaje

Voz 1490 46:16 Nuestra Rosenvinge pues la vamos a homenajear con un artista que es podemos decir la antítesis de Christina Rosenvinge quitasen

Voz 5 46:24 todos los datos muchos como es María Jiménez volvió promete

Voz 1490 46:33 va a cantar María Jiménez el éxito de Cristina en los subterráneos dile a papá hombre

Voz 3 46:39 claro que sí canta María Jiménez vamos allá esa voz así con su vida sí hoy más que nunca que rubia tipo listo es un Spider juntos asiento coqueto fiel Tina que se acabo City Leopoldo hay que me voy de la viuda diría lo que no se te olvide que te acabo

Voz 5 47:18 bravo bravo

Voz 1490 47:23 venga bien para terminar más noticias musicales ese se van sabiendo más cositas del nuevo disco de Madonna lleva retrasando un año pero por fin parece que este año mil diecinueve saldrá a la luz llamarse de Portugal dice que está muy influida por Portugal el disco sabemos que saca Single a final de este mes así que vamos a ver si lo podemos escuchar aquí y que se llamará Machi que el disco y que cuenta entre otras colaboraciones con aluma bueno a mi esto me ha dejado un poquito fría Palumbo si en fin le vamos a poner un poquito

Voz 5 47:58 me va bien bien bien si no

Voz 1490 48:04 vamos a poner a Madonna un poquito un poquito de Mónica Naranjo

Voz 5 48:08 muy bueno

Voz 4 48:10 me parece arriesgado quién canta quién

Voz 1490 48:12 canta quién canta Mónica Naranjo un tema de malo de Madonna ya sabéis Mónica Naranjo hablaba con una voz así como muy grandes y con esos comienzos llorado a dos bandas como de sentimiento

Voz 5 48:27 venga vamos a cantar ese ese gitano de los de los noventa le oigo

Voz 19 48:35 eh

Voz 7 48:38 hay que ver si Google

Voz 54 48:57 pues yo go home

Voz 5 49:28 por qué dos divas en una