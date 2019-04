¿Golpe desde el Estado?

Voz 0827

00:00

la trama policial que presuntamente se dedicó a espiar investigar y fabricar pruebas contra rivales políticos en la etapa de Fernández Díaz tiene hoy un nuevo capítulo publica El Confidencial que tres policías ofrecieron protección al ex ministro de Chávez en nombre del ministro de Rajoy a cambio de ratificar la entrega de dinero venezolano a una fundación que vinculaban a Podemos Fuentes cercanas a la antigua cúpula de Interior han negado a La Ser que los policías actuasen a sus órdenes dicen que lo que se escucha en las cintas no es más que un farol bueno no es lo mismo desde luego pero tanto si la operación contaba con el beneplácito de la cúpula de Interior y del presidente o si el ministerio era un limbo en el que policías corruptos actuaba a sus anchas sin que los responsables políticos enterasen de nada estamos ante asuntos gravísimos porque aquellas informaciones se usaron para debilitar a un partido emergente para boicotear un posible pacto de gobierno en una época de incertidumbre electoral grave también es la tibia respuesta de los partidos salvo el espiado ante tema de tal envergadura ya es para nota que Casado mantenga Fernández Díaz como secretario de Interior y libertades en su ejecutiva porque no se puede estar uno llenando la boca con golpes de o al Estado tratando de otros asuntos ponerse de perfil ante lo que podría ser de confirmarse un golpe desde aparatos del Estado