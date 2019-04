Flash deportes SER de las 18:30 (03/04/2019)

Voz 1490

00:00

el Real Madrid se medirá esta noche ante el Valencia Mestalla abrirá sus puertas para disfrutar del encuentro entre los decidan hilos de Marcelino a las nueve y media los blancos no contaran con Valverde Marcos Llorente tampoco con Brahim en en un partido crucial en su lucha por las primeras plazas importantes también para los valencianos que luchan también por esos puestos europeos saben más en Ipurúa viviremos hoy el Eibar Rayo Vallecano a las ocho y media partido importante para los de Paco Jémez en esa pelea por salir del descenso y también para los locales con miras a afianzarse en esos puestos de mitad de la tabla y paralelamente viviremos a las ocho y media el Huesca Celta partido crucial para ambos equipos que necesitan atar la victoria si quieren intentar salir del soy el día nos deja un último encuentro en la Liga Santander el Athletic Levante será el primer encuentro del día a las seis de media ir hora en San Mamés dio esta jornada dejó ayer los primeros resultados el Atlético de Madrid ganaba anoche ante el Girona dos a cero para los hombres de Simeone en tres puntos importantes en su esa por el liderato por su parte el Getafe empató ante el Espanyol uno uno para los hombres de burdas que a pesar dotar un punto no quedaron muy satisfechos con un empate que no ayuda en esa lucha por Europa y también el empate en la cerámica Villarreal cuatro Barcelona cuatro un partido en el que los locales consiguieron remontar los de Valverde lograron empatar en el último tramo del partido y fuera del fútbol en kárate hoy han estado con Pacojo en SER Deportivos Sergio Galán Lidia Rodríguez los campeones europeos que han querido contarnos cómo empezó