"El argumento de 'Identidad borrada' es apasionante y terrible"

Voz 1 00:00 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal una cosa antes se habrá que recordar

Voz 0313 00:06 historias de breve que es una película me parece fantástico

Voz 0324 00:10 el aviso pero muy en serio además eh este uso un aviso como los de antes en la historia

Voz 0313 00:15 la radio que se pide ayuda para localizar el teléfono de Carlos Boyero Boyero ha perdido su Nokia su Nokia no no pero muy serio esto ha perdido su Nokia con trescientos números de contactos profesionales personales sentimentales familiares lo que llevamos todos en el teléfono no tenía respaldo la nube como es evidente conociendo Carlos Boyero ahora empezamos a ver quién os la nueva ahora mismo es un lío es un lío se ha quedado sin teléfono se ha quedado sin agenda se ha quedado sin datos para poder contactar

Voz 0324 00:48 si alguien ha visto un Nokia de los ya hace un siglo pequeñito sin Internet sin duda coño que es de Boyero que lo sepa pero por donde las perdí lo sepa los del Este pues de de mi casa un resto dónde vive sabe de Chamberí más de Ríos Rosas un río Roses si Madrid no pero gracias por contar pero claro no lo digo para que sepan los amigos que estén escuchando que no no la entrega o absolutamente a la entropía que es una tentación muy fuerte pero se te puede haber un taxi por ejemplo no qué coño si me fui andando andando tal inhala ni está en casa ni encima está apagado que dice que cuando los manga lo primero que hacen es la verdad es que nada querer marcar Mangado que la perdido tú has dejado en un sitio o no pero eso no tiene baterías no estaba pero te das cuenta de la dependencia absoluta de íbamos desee jodido para todo no que te que de repente dice pues bueno eres y ilocalizable y yo que sabes que no tengo internet ni pero ahora que empieza a tener fibra ahora no tienen Internet Whatsapp o hoy lo que tenéis vosotros la nube es una yo no tengo a la nube ya pero no ha hablado dotar a Tiago yo soy de una pero da crédito en un ordenador y que si lo pierdes lo recuperas porque ésta es un respaldo todo hacerla

Voz 0313 02:20 de una agenda mano sí pero te pierdes la agenda coño tiene

Voz 0324 02:23 de la otra forma bueno eso contarle a los amigos eso que que sigo vivo y que no sé cuándo podré volver a ellos sabes que el teléfono tenía el valor el el valor físico que tenía hasta hace dos minutos a partir de ahora tiene mayor valor porque la gente sabe que es un Nokia de Boyero os podéis creer seriamente deprimida

Voz 0313 02:50 de extraña no es normal tal lo cual quiere persona que le ocurra esto hoy verdad Santiago es un dolor de cabeza inmenso un empresario que lleve todo su agenda de contactos un estudiante que lleva la lista de colegas y profes y fechas de exámenes de cualquier persona en cualquier faceta de la vida hoy quedarse inmóvil pues es una esto se puede continuar

Voz 0324 03:08 cargueros Santiago

Voz 2 03:10 hombre es y según el teléfono de quién puede valer un chiste

Voz 0324 03:16 muchísimo dinero pues pues el mio debe valer muy poco pero no por ejemplo de un problema que yo sólo tengo a mi madre que estaba muy enferma la pobre en una residencia con con Alzheimer demencia hay que se puede ir en cualquier momento no entonces mi mayor obsesión y no no tengo familia cosas somos no mi mayor obsesión era cómo contar a los médicos a que si le ocurre algo de verdad

Voz 0313 03:52 cómo te avisan

Voz 0324 03:53 no puede ser como sesión ante no es joder quién inventariar los los teléfonos verdad

Voz 0313 04:01 qué les analógico como yo en parte no tú no tienes una agenda con números pero antes sí lo apuntarías

Voz 0324 04:09 sí pero ya dos claro claro claro sí pero primero se trata de buscar la desaparecido así que es no sé es bueno cualquiera me entenderá que si pierde eso a no ser que tengan lo de la nube en el ordenador pero hay que tener un ordenador y una nube de fondo al ordenador pero bueno aquí un ministro del Interior se dejó uno exacto joder esa movilidad es fuerte si imagínate la lectura por supuestamente que bueno a mí me quieren buscar alguna movida por el ordenador como soy transparente y siempre cuenta mis mis vicios y Mi adiciones esas cosas no creo que puedan chantajear mejor esto

Voz 0313 04:51 episodio es también una a una prueba de fortaleza para la radio y en este caso concreto para la Ventana porque si conseguimos que aparece Boyero no Torró que que

Voz 0324 05:01 no hace que la agenda de Boyero no es bueno para avisar

Voz 0313 05:04 en caso de urgencia fuera el de Almodóvar no

Voz 0324 05:06 pero me estaba buscando otro pero dicen que ya no existen esto es dejar de fabricar puedan conseguir pero sí podría tener uno como se llaman lo smartphone pero que sólo fuera para llamar pero es te pero depende de ti no de de que útil que utilice es lo que quiera utilizar tales pero nada de eso de email eso depende de no no pero eso requiere una fila para el primer estreno de la semana vamos

Voz 0313 05:46 este viernes estrena una sombra del pasado que es el regreso del director alemán Florian Henckel cuenta la historia de Kurtz un chaval con bastante joven que consigue para la Alemania Occidental donde se enamora de de su compañera de Eli el padre no prueba el padre del pruebas en relación a intentará separarlos sin saber que su pasado Guardo precisamente un oscuro secreto relacionado con con

Voz 4 06:09 sabe salir de tan empezaron a estar aquí necesitamos más versión original lubinas y apoyaré tu candidato esa versión doblada qué tal está Carlos y bueno yo tenía tenía expectativas porque el el el directores

Voz 0324 06:29 el autor de una película que me encanta una película he tenebrosa Hay magnífica que se llamaba la vida de los otros sí hombre poder peliculón sí pero después de aquello no levantó cabeza Se metió en Hollywood hizo una estupidez con Johnny Depp y Angelina Jolie pero de las de las gordas no esta película tiene un problema son tres horas y diez minutos y en no pueda hablar integramente de ella porque me dio un par de cabezadas así estaba yo solito en la sala y tenía no empero el el tema es es muy terrible habla de lo lo que hicieron los nazis con con los discapacitados físicos y mentales no que fue cargarse los no la película empieza en el año XXXVIII en Dresde ya que hasta el cincuenta y ocho por ahí no a través de la historia de este niño que ha visto como su tía una mujer esquizofrénica pues la

Voz 5 07:38 la mataron no

Voz 0324 07:41 Iván y todo se se complica mucho vital el tema es muy interesante la película a mi se me hace fatigosa volvemos a lo de siempre hay películas que pueden durar veinte horas y se pasan corriendo y otras que se te pueden hacer largas

Voz 0313 07:57 los tres horas su metraje sí es

Voz 0324 08:00 ese es correcta quiero decir sí pero no apasionante por lo menos para mí

Voz 0313 08:08 bueno vamos con el segundo estreno acabas de desentrañar una parte de la trama de la película lo que hicieron los nazis con las personas discapacitadas sí pero no ha contado más no no no cuentes más

Voz 0324 08:18 se llama eso spoiler

Voz 0313 08:20 la V lo que lo que vamos a contar a continuación no ocurrió cuadras nazis sigue pasando hoy

Voz 0324 08:28 no

Voz 0313 08:28 tiene que ver con la identidad sexual de algunas personas de muchas personas

Voz 6 08:34 sí no

Voz 7 08:44 yo es que este viernes estrena identidad

Voz 0313 08:52 Torrado que es una película pues sobre este asunto y cuenta la historia en Casa Real además se de guerra que es un chaval joven hijo de un pastor bautista en una pequeña comunidad de Estados Unidos cuando sale del armario Salah tiene ya diecinueve años sus padres le envían a un programa de conversión de homosexuales para curarle ese que estamos contando estos días que ocurre en Alcalá de Henares con el obispado de fondo y esas cosas y que está ya en manos de los tribunales pues sigue ocurriendo ocurría hace muy poquito al menos en algún lugar de Estados Unidos esta película lo explico

Voz 8 09:29 igual

Voz 9 09:32 con el VAR

Voz 8 09:36 Albert muy querida versión original quiero que te vaya bien

Voz 9 09:45 que Dimas una viga magnífica

Voz 10 09:51 cómo vas a poder vivir bajo este techo sí es esencial

Voz 0324 09:54 Monti en contra de nuestras creencias

Voz 0313 09:57 pues ahí está el tema planteado directamente qué tal está la película Carros

Voz 0324 10:01 el el argumento es apasionante no

Voz 5 10:05 aquí terrible no está muy de moda

Voz 0324 10:10 no ya por lo de El arzobispo sino que el otro día en el que para mí fue un programa espléndido el de Salvados sí sí pues cuando el Papa contó que que los somos es si homosexuales cuando eran pequeñitos pues también que los llevaran a a terapia no a ver si cambiaban sus instintos esto a mí me parece una barbaridad no dice si es que lo tiene muy claro tu sexualidad no no sé a mí me el Papa que me parece un personaje interesantísimo inteligente muy progre en algunas cosas pero tanto no hay imparable sí bleu no es un Papa solito no este fulano es muy inquietante

Voz 0313 10:57 pero la imagen de la entrevista con Évole el otro día esa normalidad el señor Papa buenas noches no sea sólo esa imagen ya es un cambio de

Voz 0324 11:06 a mí me me gusto me gustó mucho la la entrevista pero evidentemente estoy en desacuerdo con eso no esta película te cuenta es es mucho más interesante lo que cuenta que cómo lo cuenta ya la dirección es eh convencional no es eh tiene pierde fuerza dramática el el tormento no solo de de este crío que lo meten en un en un sitio rarísimo para ponerlo bueno ponerlo bueno significado y haberlo heterosexual no todos son homosexual eso esto lo está considerado como una adición entonces la en esa en esas clínicas los tratan física y psicológicamente lo cual es como una una barbaridad

Voz 0313 12:01 me lo me lo parecía habiendo montón de países en el mundo donde la homosexualidad es delito penado con castigos de cárcel en el uso de muerte hoy en Brunei te pueden entra en vigor un nuevo código penal que incluye eso lapidación muerte a los homosexuales ya los adúlteros joder

Voz 0324 12:17 modernos qué manía no con los ríos modernos no el que que dejen vivir a cada uno coma le la Bella Ana sumó su sexualidad esa cosa tan fantástica no iba a los adúlteros también a los carga en ahí en en Brunei no sé

Voz 0313 12:37 oye Carlos cambiar el paso no sé que has estado antes en un festival de cine español quiero que hablemos de eso pero dame tres minutitos dame un segundito y lo y lo comentamos

Voz 0313 13:22 aquí seguimos en la Ventana del cine hoy compartiendo tiempo en minutos con La Ventana de los números tenemos

Voz 14 13:26 Carlos Boyero a Santiago Niño Becerra pero esta música de Los lunes al sol que no serviría también para hablar de economía de mercado y de precariedad

Voz 0313 13:34 a colación de un festival que antes anunciaba que ha visitado estos días atrás Carlos Boyero en Nantes estival dedicado al

Voz 15 13:40 en español y que Ikea incluido un homenaje a Javier Bardem que estaban esta película pues no estaba perfecto

Voz 16 13:45 en precisamente mal verdad no está mal en esta película de

Voz 0324 13:48 al genial es el personaje más conmovedor excesivo

Voz 14 13:54 mira que ha hecho cosas buenas Bardem pero los lunes al sol

Voz 0324 13:57 a mí me enamora absolutamente Eli y la película nunca se ha hablado de de la angustia de de esa gente que que ha perdido su trabajo y son tantos no y que probablemente no lo van a volver a recuperar su repercusión familiares

Voz 0313 14:13 qué tal la experiencia en Nantes qué tal ha ido

Voz 0324 14:16 el nuevo no me habían invitado muchas veces y no había ido nunca he flipado era es son veintinueve Ediciones Idea de deber colas en los cines dura diez días para ver si para ver cine español llovía no que dicen bueno es Francia es otra otra cultura ellos con la suya tienen un mimo y un cuidado especial pero que les interese tanto el el cine español está muy bien luego con la organizaciones modélica es lo encontrado todo muy cálido pero la ciudad es muy bonita la parte a parte antigua medieval así con un castillo de hoy bueno es tan importante que Javier o sea prestado iba a estar nosotros nos cruzamos no llegamos a vernos pero va a estar varios días presentando como con la gente que ha visto cómo ocho diez películas suyas es un tipo magnífico Bardem a mí me lo me lo que has hecho yo siempre aparte de un actor inmenso me parece un un ser humano que muy creíble vamos el Le Le tengo he tenido siempre mucho respeto y mucho cariño

Voz 0313 15:28 déjeme añadir un dato otro dato positivo del fin español que acabamos de conocer tú recuerdas aquella película dirigida por Oriol Paulo contratiempo de la que hablamos hace un par de años yo creo que en China había sido un fenómeno recordó claro que fueron veintiséis millones de euros acaba de estrenar durante la tormenta otra película de la que hablamos

Voz 0324 15:45 aquí hace que ya están Netflix por que está Netflix efectivamente bueno era historia es la primera semana eso lo tengo yo ya tú tienes la que ves no tiene móvil pero bueno por cierto no tiene móvil porque no quiere porque ya aquí also está Rin Boyero tengo tu Nokia si quieres recuperarlo lo único que tienes que hacer es una buena crítica de la peli mítica para mí que es El milagro de P Tinto sí vale esa teoría es vendida con tal de recuperar

Voz 0313 16:12 oye que la peli nueva de Oriol Pablo durante la tormenta en China la primera semana recuerda hoy a nueve millones de euros es un fenómeno absolutamente inexplicable la habéis visto incluso durante la tormenta Adriano pero fíjate protagonista fíjate que yo no la Davis

Voz 0324 16:29 esto saca aquí ha sido un fracaso me imagino no pues no eso ya no aquí aquí pasó pues el tiempo que pasa la película era funciona esto somos muy raros nosotros son los China sí por ello el cierre de la venta el cine Lou Reed dirás el alcance no es que esta selección va a hacer seis años que murió uno de los músicos letristas más grandes para mí de la historia del rock in Hinault habla de Nigeria donde él es como hablan mucho de Bowie de Cohen que han muerto después de Aretha Franklin de Prince con todos pero ni Dios habla de Lou Reed entonces vamos a algunos destacados me avión impagable que es incómodo tantas las como suyas