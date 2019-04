EL CRASH, TERCERA FASE POR SANTIAGO NIÑO-BECERRA

Voz 1 00:00 la venta de los números con Santiago

Voz 0313 00:04 con fusiones

Voz 2 00:07 sí que une sin desigual posee ejecutivos capaces de hundir coso cajas de ahorros convoquen pues los porros ahora que tengo ganas taxi a Wall Street pero bueno el mañana se abre la sesión delta suena a acampa saltan las sube la su relación con el que ya no estemos

Voz 0313 00:28 saludado antes por por cerrar el capítulo de Boyero oye no dejó de fabricar esos teléfonos de antes cuál fue el la oscilación económica el impacto en la empresa cuando surgió el smartphone como competencia yo yo

Voz 1869 00:40 si de verdad te lo digo sinceramente lo que pasó con Nokia no lo entiendo yo en el año noventa y uno por un tema de trabajo tuve no noventa y noventa y cinco por un tema de trabajo Vicky a Helsinki y bueno me apunté a un tour turístico podría ver la casa de un arquitecto de Saarinen concretamente la guía en el autobús dice a su derecha pueden ver los laboratorios de investigación de no un edificio y otro y otro y otro yo otro yo otro Nokia sino recuerdo mal llegó a representar el seis por ciento del PIB de Finlandia donde de buenas a primeras ellos tenían su sistema tenía sus teléfonos sean llegaron a tener el veintitrés veinticuatro por ciento de cuota mundial de de

Voz 3 01:23 de teléfonos celulares in the de golpe cuando llegó el el el fines

Voz 1869 01:30 en Internet da aplicado al teléfono esto que llamamos los smartphone Nokia se murió

Voz 0313 01:34 alguien dijo en Nokia esto no tiene futuro seguro seguro seguro que pasaría eso seguro que pasarían

Voz 1869 01:40 pero o sea yo intento no sé si os acordáis

Voz 0313 01:42 intento poner el Mobile Phones

Voz 1869 01:45 de de de ser el sistema de segundos fue perdón no

Voz 0313 01:50 bueno pero se empeñó demasiados gallos en eso no porque yo no lo entiendo de verdad que es lo que pasa con Nokia no entiendo osea aquí se H A mí me dicen que ahí hubo una mano negra me lo creo porque porque íbamos sea una auténtica potencia pues es la historia de un fracaso de los grandes fracasos también se podrán extraer lecciones muy muy positiva son muy muy necesarias venimos de La Ventana del cine Joy para poner para la puesta de largo del libro de de Santiago Niño Becerra el crash tercera fase que has escrito con en colaboración con con Natalia Vila vamos a seguir un poco con código cinematográficos tú recuerdas encuentras una tercera fase verdad

Voz 4 02:27 poco

Voz 5 02:32 no

Voz 6 02:33 pero

Voz 0313 02:35 ese esa conversación musical entre humanos y marcianos al final las máquinas consiguen entenderse porque la música es un lenguaje universal otra cosa es la economía y uno se pregunta cómo nos verano recordarán en el futuro en esta época de crisis cuando todo haya acabado o haya estallado para buscar una parte de la respuesta otra película El libro de Eli a ver si lo recuerdan los oyentes protagonista era Denzel Washington El Mundo después de una tercera guerra cosa todo arrasado terrible el personaje de Denzel Washington reflexiona sobre nuestra época teníamos más de lo que necesitaba

Voz 7 03:12 no sabíamos lo que era tirábamos cosas por las que abra la gente

Voz 8 03:24 sí vencido Ernest

Voz 0313 03:29 teníamos más de lo que necesitábamos lo teníamos mal repartido deberíamos añadir esto empezó en dos mil siete y según sus cálculos que además lo pronostica este unos cuantos años antes esta tercera y última fase última de momento va a acabar en dos mil veintitrés no sea la última sí sí sí sí Adela cabe que nos encontraremos Santiago bueno a ver una crisis

Voz 1869 03:52 ni por lo que más se caracteriza es por la Inés

Voz 0313 03:54 habilidad por la volatilidad de las cosas solamente hay que ver las bolsas lo que no estará

Voz 1869 03:59 lo que están haciendo no después de esta de esta crisis es esta tercera fase vendrán la estabilidad y eso que no dude nadie sana ya no volvemos a tener bajas lo que pasa es que será una estabilidad en la zona de abajo a por qué bueno porque la clase media se está reduciendo porque el factor trabajo cada vez vale menos porque el capital se está concentrando hoy por ejemplo en Estados Unidos oye hoy en la concentración de la renta del uno por ciento más rico de la población era la misma que había en mil novecientos veintiocho

Voz 0313 04:34 entonces si Roberto pero cuando hablas de la zona de abajo lo digo yo es que he estado pensando en la zona de abajo acción no no referimos la de dos mil doce dos mil siete la de ahora

Voz 1869 04:42 a la otra a la que todavía no hemos

Voz 0313 04:45 en la misma eh es que lo lo que estamos

Voz 1869 04:47 estamos comparando son momentos en los que ha bienes si seguía cayendo o bien no sería claro cómo se iba a salir yo me refiero por ejemplo a lo que está pasando con las bolsas y a la inflación la inflación ya ha dejado de ser un pronunciado nunca más volverá a ver un problema pero eso X que bien no pero eso es muy malo también que los precios nunca suban porque por ejemplo eso es muy malo para las deudas no entonces al decir que es la zona de abajo a lo que me refiero esa que estas expectativas estas esperanzas hecho no sea el ascensor social eso que vamos a ascensor está paradita el ascensor social yo creo que ese aparato no sé durante cuántos cuantas décadas pero desde luego está está parado esto tiene que ver mucho evidentemente con la tecnología por descontado ejemplos de de tecnología hemos contado muchísimos piezas sobre todo tiene que ver con que el el trabajo da igual cualquier trabajo cada vez vale menos cada vez se valora menos como cada vez se valora menos evidentemente como la mayoría de la humanidad su renta sale del trabajo esto quiere decir que las expectativas de de mejora evidentemente caen Se reducen pero entonces por lo que tú estás

Voz 0313 06:12 en dos yo no lo he entendido mal el capitalismo tiene una tendencia natural al oligopolio las grandes concentraciones grandes corporaciones el un mapa mundial clarísimo en este sentido vamos a un modelo de no sé cuántas seis siete ocho doce veintisiete cuarenta y una gigantes y luego una masa en la parte esta baja que dices tú muy grande muy grande muy grande en mitad casi nada vamos a ese modelo

Voz 1869 06:36 yo creo que sí es decir yo creo yo creo que vamos a a grandes corporaciones concentradas tanto vertical como horizontalmente es decir tanto por ir un par de ejemplos se y a partir de aquí a partir de aquí habrá unas unas personas que trabajarán para estas corporaciones una unas personas que prácticamente les venden su alma a cambio de todo eh evidentemente luego luego habrá una masa de gente que sean profesionales de más o menos nivel que sean contratados con una mayor o menor frecuencia en función de su de su capacidad en función de su necesidad

Voz 0313 07:13 bien por parte de estos cuatro grupos que quede claro

Voz 1869 07:15 sí evidentemente evidentemente luego luego después estarán también lo que yo llamo las micro hormigas es decir profesionales o empresas ultra pequeñas

Voz 9 07:29 que trabajarán

Voz 1869 07:31 a en temas muy específicos pondré un ejemplo eh y que nadie les interesará a nadie en una gran corporación les interesara meterse en esta historia

Voz 0313 07:42 un amigo mío es muy buen amigo mío

Voz 1869 07:44 está especializado está especializado sí

Voz 0313 07:47 solamente en un modelo de moto Honda

Voz 1869 07:51 son la mente en ese bueno tiene cola tiene una lista de espera monstruosa solamente toca ese tipo de Moto E solo ahora sabe bueno pues sabe lo que no está escrito

Voz 0313 08:03 pues este modelo que este modelo que que describe eso que dibujan ya lo anunció hace mucho tiempo el cine encontraríamos también un montón de ejemplos debe quedar con dos que yo creo que además reflejan en los dos extremos de ese de ese mapa no el de el de la altura el de los ultras beneficios el de los multi multi millonarios y luego lo otro el primero podría ser el Wall Street de Michael Douglas

Voz 6 08:28 la nueva ley de la evolución en las empresas

Voz 10 08:32 Erika no parece ser la supervivencia

Voz 6 08:34 los peores pues para mí o lo haces bien o quedas eliminado en las siete últimas operaciones que yo he realizado dos millones y medio de accionistas han ganado doce mil millones de dólares yo no soy un destructor de compañías soy su liberador la cuestión es señoras y señores que la ambición a falta de una palabra mejor es buena es necesaria función

Voz 11 09:11 y la ambición

Voz 6 09:14 sal para no sólo a Telde dar papers sino a esa otra empresa que va mal se llama EEUU más claro el agua

Voz 0313 09:23 en el otro extremo en el otro eh opuesto Full Monty

Voz 12 09:28 Seremos jóvenes musculosos pero al tener una sede para a ir ahora rondaba

Voz 14 09:53 o sea que en realidad Stubbs se veía venir o lo veía venir

Voz 0313 09:57 algunos ya no

Voz 15 09:58 bueno a ver el el modo el modelo

Voz 1869 10:01 en Wall Street

Voz 0313 10:04 sí pero en esa en esa época el individuo el el el tiburón el el broker Sanguino

Voz 1869 10:13 Lario el que iba con el cuchillo en la boca estaba de moda no va a ser tan así es es decir va a ser más tipo macro Macron grupos por ejemplo sabéis cuánto

Voz 0313 10:25 pero tiene Apple en el cajón pero dinero en el cajón para comprar cosas no ciento catorce mil millones de dólares esto no hay tardes que no las facturas aquí pero Roberto Roberto en el cuando digo el cajón en el entretenimiento en las tarjetas de crédito en sí

Voz 1869 10:44 todo no de la mano de quién sea puesto de Goldman Sachs es decir gigantes claro es que estamos tengo la la la la la fusión que querían hacer Siemens Alston que la Comisión Europea no les ha dejado bueno no ha dejado hoy mañana es dejará bien sea vamos a estas a estas concentraciones y evidentemente con todo lo que yo con todo lo que ello comporta es decir por ejemplo lo lo que está pasando con Nissan el el el presidente de Nissan Europa estuvo en Barcelona hizo un discursivo el otro día lo dijo muy claros a decir Nissan en la planta de Barcelona sobrevivirá si es solvente sino solvente puerta ahora claro qué significa ser solvente pues lo que haga falta invertir echar reducir quitar portar ponen pegar claro es que sea la lo lo que es la la persona pero aquí ya estamos llegando a temas éticos

Voz 3 11:43 yo ni en evidentemente no abordo pero

Voz 1869 11:46 qué pasa con la persona la persona pasado a un segundo plano la renta universal entonces si Hacienda básica está cantado que se poner está cantado hace un siglo estructurada resuelto con una guerra hoy yo la guerra siempre en la la renta básica será poner ya incluso dice monos que hasta el Fondo Monetario Internacional está a favor de la renta básica

Voz 0313 12:06 es cierto una última pregunta yo me parece ridículo casi plantearlo pero vamos te lo voy a formular igual entonces todo este cambio de modelo esta transformación esta tercera fase de la crisis tiene que ver con la aparición de

Voz 1869 12:17 discursos populistas en la política sí o no tanto sí pero sí pero cuya posea sí pero cuidado es decir recordemos que en las elecciones de mil novecientos treinta y dos si el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán que saliera el partido Hitler obtuvo la mayoría absoluta y mucho sobre ellos les votaron es decir bueno también pasa horas claro activo es decir por un lado sí que es cierto sí que es cierto que en estos momentos de crisis el populismo va más pero de todas maneras Carla recuerda quién estaba financiando al partido de Adolf Hitler la alta burguesía alemana

Voz 0313 12:55 el otro día hablábamos de el de ese libro fantástico recomendable una vez más lo voy a hacer de Eric huy Art el orden del día donde cuenta se encuentra en un palacio antes del ascenso del ascenso no here ya estaba en el poder pero no voy a empezar a hacer las animadas que hizo después del grupo de las grandes familias alemanas en los encuentro haylos Siemens los Cruz todos esos como pusieron dinero y luego digamos que la criatura les desboca un poquito por ser generosos pero estaban a ellos hay que la historia es verdad que es que es cíclica se repite mira por terminar con los códigos cinematográficos vamos a terminar con otra peli que también los oyentes recordarán In Time es una pelea de ciencia ficción norteamericana de Andrew Nicol tú sí de Andrew Nicol era que retrata un mundo futuro donde lo que más cotiza con lo que negocia con lo que se trafica por lo que se vive allí por lo que se muere

Voz 7 13:42 es el tiempo claro que hay quien cree que lo que tenemos es justo la diferencia de tiempo entre zonas eso es sólido pero no es el próximo paso lógico en nuestra evolución la evolución vestidos siempre injusta siempre ha sido la ley del más fuerte

Voz 6 13:59 su pues otros dos

Voz 7 14:04 es simple capitalismo dar cuya selección natural por supuesto los fuertes sobreviven yo creo que es humanos David

Voz 16 14:16 los niños

Voz 0313 14:34 yo debo que me quedado un poquito deprimido pero ha sido muy interesante como siempre esta charla con Santiago Niño Becerra que mañana a las siete en Callao en la FNAC presenta su libro El crash tercera fase muy muy recomendable

Voz 18 14:47 es una final algo mañana en una fiesta una fiesta Rajoy hasta luego

Voz 16 14:54 yo

Voz 17 14:57 que sí

Voz 16 15:09 sabes

Voz 17 15:13 ta ta sí