Los errores que todos cometemos al reciclar

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1491 00:00 lo sospechábamos porque algunos de nosotros también nos pasa en la encuesta de lunes lo pudimos comprobar

Voz 1 00:05 dónde fallo es el reciclaje de vidrio y papel NEC y lo media hora delante de cuatro cubos de basura para tira una cáscara de plátano o un sobre de qué

Voz 1491 00:17 a día de hoy todavía tenemos muchas dudas a la hora de reciclar sin plástico tipo bolsa va o no va en bases qué hacer con el papel que envuelve una Maddalena y que está enreda lleno de restos y de grasa un montón de preguntas a las que queremos dar respuesta Julio Barea responsable de la campaña de residuos de Greenpeace qué tal buenos días

Voz 2 00:36 hola buenos días antes de meternos en faena

Voz 1491 00:38 qué tal se nos da los españoles esto de reciclar

Voz 2 00:41 bueno que busque tienen primero porque realmente nosotros lo que hacemos es separar para que ni en este caso pues no lo hacemos demasiado bien que que saber porque muchas veces el sistema o como hay que separar los objetos o los residuos es bastante complicado

Voz 3 00:57 Julio pues mira por eso mismo queremos resolver contigo algunas dudas que que no surgen yo diría que prácticamente a todos sobre qué hacer con ciertos residuos por ejemplo donde deberíamos tirar el papel de de los soldados si tienen migajas ahí pegadas

Voz 2 01:13 bueno pues jefe que el papel de los soldados no es un envase en este caso habría que tiran los al contenedor de resto o el que ha mezclado restó con orgánico esto es comete venir el papel de los otros

Voz 1491 01:26 no sería como al contenedor gris

Voz 2 01:29 sabe que nos están escuchando ahora tendrán que en algunas comunidades autónomas aunque ya hay obligación de separar la materia orgánica del resto de acuerdo en muchos lugares se mezcla todo se mezcla lo que sea más resto o fracción Mista

Voz 1491 01:44 vándalos vale todo como suben

Voz 2 01:47 lo lo que no se ha reciclado de Colirio papel cartón etc con lo cual el contenedor de restos el que admitiría ese tipo de residuos pues pastel esperados sucio de cartón sucio en fin todo ese tipo cosas contenedor de arresto

Voz 3 02:04 daña más cosas el plástico que separa el jamón y el queso esto va al contenedor amarillo

Voz 2 02:08 bueno pues en principio sí tendría que ir al contenedor amarillo contemplan ahí yo ya que esto es parte de un envase problema que mucho de estos paquetes son de distintas composiciones sobre todo MR no se pueden reciclar porque son composiciones y al final son rechazados por lo que es el sistema pero es que decir una cosa importante que buena parte de echamos al contenedor amarillo delante de un cincuenta por ciento que considera que son elementos que se mete en el contenedor no son luego recuperadas pasarlo reciclados

Voz 1491 02:44 y qué pasa julio con cosas como los bastoncillos por ejemplo que tienen plástico pero que también algodón tienen restos a dónde van

Voz 2 02:52 pueblo bastoncillos al no ser un envase no han pagado lógicamente la cuota envase gestor de amarillo que es donde parecería que se tendría que echar ese tipo de plástico pues no se hace cargo así que eso directamente también al contenedor esto

Voz 3 03:05 vale ya algún Trujillo como distinguimos que debemos tirar con los envases Ike no

Voz 2 03:11 bueno pues los envases que se pone en el mercado tiene la obligación de pagar lo que sea el punto verde que es un círculo que veréis en todos y cada uno de ellos son como los flechas

Voz 4 03:22 eh

Voz 2 03:23 ese contraponen y esto es lo que es el punto de que nos dice que es un envase y lo que nos dice también que tiene que ir o al contenedor de vidrio al contenedor de papel cartón CIES pues papel cartón contenedor amarillo que es el que admite pues materiales entre caso cosa plástico bricks latas etc esta es la FAO la forma de saber si es o no es un envase tiene que o no al contenedor amarillo azul o verde de los divinos

Voz 1491 03:50 las servilletas las servilletas que usamos aunque sean de papel no van a a cartón papel no va a Gala azul no

Voz 2 03:57 no sobre todo porque están manchadas cualquier elemento sobre todo esto suele ocurrir con con los papeles con los cartones y está manchado por grasas Oporto y no se puede arrojar al al contenedor de cartón porque vocalías estropea entorpecer el reciclado del papel de buena calidad lo cual eso también los papeles sucios y manchados de grasa protocolo de cosas o alimentos tienen que ir Veolia oye

Voz 3 04:22 quiero tirar un yogur al amarillo el bote de yogur tengo que limpiar lo primero

Voz 4 04:28 no les falta realmente eh el yogur

Voz 2 04:31 puede ir al conceder debe ir al contenedor amarillo pero la mala noticia es que han sido un envase muy pequeño pasa también con los tapones el propio sistema cuando pasa por lo que seamos los unos lugares donde se va seleccionando lleva eliminando pues se impropios en estos pequeños envases terminal directamente arrojados al contenedor también de arresto

Voz 1491 04:54 pues sí otra duda muy habitual un vaso un vaso que se no rompe el lo tiramos no lo tiramos al verde con las botellas de con las botellas vacías

Voz 2 05:05 pues realmente pasa lo mismo que con bases al no ser un envase no debería ir al contenedor de vidrio además también arguyen que están hechos de otro tipo de herir pero efectivamente que podía echar en las cantidades razonables al contrario para que pueda ser reciclado

Voz 3 05:23 con todas las pautas que nos estás comentando yo creo que todavía más gente se está dando cuenta que recicla mal entonces seguro que pasa cuando reciclados mal nuestra bolsa queda ya directamente completamente invalidada

Voz 2 05:35 bueno cuando corre cuando separamos mal estos residuos en casa hace quieren estamos pues elementos que no son propios de contener metiendo efectivamente estamos entorpeciendo incluso dificultando el reciclaje y así nos pasa no es buena parte de lo que se recupera matar recuperables de muy mala calidad porque precisan de otros materiales orgánica

Voz 1491 05:58 con lo cual este Matinal bajo

Voz 2 06:00 muchísimo de calidad y se quiere recuperar y hacer otras cosas de peor calidad con lo cual bueno pues es deseable separar lo mejor posible para que el reciclaje la recuperación de los materiales sea lo materializó buena calidad

Voz 1491 06:17 sí que podemos hacer algún consejo para separar mejor

Voz 2 06:21 bueno podemos hacer muchas cosas de facilitar poder separado mejor que no hubiera tanta variedad de envases de materiales que pudiéramos reutilizar muchísimo más de lo que se está reorganizando la reutilización del hogar han desaparecido prácticamente no tenemos envases reutilizables esto pues realmente dificulta mucho poder bajar esos ratios de gestión de eje de generación de residuos con lo cual sería muy razonable que las marcas que las compañías volvieran a apostar por envases reutilizables y para ello necesitaríamos contar lógicamente con sistema de devolución retorno en envases que es el que nos permitiría poder tener de forma pasiva esos envases reutilizables que tanto en falta