Entrevista a Carlos Sánchez Mato

Voz 0867 00:00 tal día como hoy hace cuarenta años se celebraban las primeras elecciones municipales tras la dictadura hoy como entonces en aquella campaña se hablaba de la limpieza de la vivienda

Voz 0785 00:09 hice la congestión en Madrid el pasado jueves

Voz 1 00:12 es un proceso electoral iniciado el día tres de abril en el que los españoles por primera vez en cuarenta y seis años acudieron a unos comicios municipales democracia

Voz 2 00:22 cuál es el problema principal de Madrid a su juicio problema principal de Madrid es la congestión que se trata de algo parecido a una habitación para dos personas en las que subir

Voz 0867 01:01 los once Mato candidato de Izquierda Unida a las primarias de Madrid en pie qué tal muy buenas tardes cómo está muy buenas tardes Javier no sé si para bien o para mal pero al menos cuarenta años después musicalmente las campañas Se ha mejorado un poquito

Voz 0362 01:14 bueno yo creo que hay que también recordar con cariño y con admiración cosas que por ejemplo a mi madre le gustan entonces pues bueno pues creo que hay que valorar también la música y la tradición de entonces

Voz 0362 01:28 ya no es la mía soy muy malo bailando cualquier tipo

Voz 0867 01:30 pero cuarenta años después seguimos hablando las campañas electorales de lo mismo no decía Tierno en otro pasaje de esta entrevista que hemos escuchado la derecha no puede resolver los problemas de la vivienda porque tiene intereses en el sector de la construcción y hay que fomentar decía el alcalde un mercado del alquiler asequible para las clases medias esto es tierno en el año mil novecientos setenta y nueve

Voz 0362 01:51 pues tanto en esa situación como en otras en las que los elementos los problemas que las clases populares la gente del pueblo tenía entonces desgraciadamente siguen siendo vigentes hoy el tema de la vivienda especialmente hoy mismo se ha aprobado un real decreto in extremis en el Congreso de los Diputados en el que me organización política en mis compañeros de Izquierda Unida y Podemos hemos conseguido avances pero avances siempre inferiores al reto que tenemos por delante a mi me gustaría que nos parecía éramos a Viena diez veces más tiene ese la capital la capital de Austria de vivienda social en régimen de alquiler que la que tenemos en Madrid parece que desde Tierno ahora tanto gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista no han hecho su trabajo

Voz 0867 02:36 no desde luego los resultados al menos no se no se observan en las calles de Madrid señor Sánchez Mato que usted no se presenta a estas primarias por venganza Manuela Carmena no en absoluto

Voz 0362 02:46 yo lo que lo que hago en este caso es responder a una petición de mi organización política de Izquierda Unida pues que que me ha pedido que que dé un paso al frente en estas primarias con compañeros y compañeras de la bancada anticapitalistas yo siempre desde una perspectiva de ofrecer un proyecto ilusionante en absoluto no vivo en la vida nada desde el rencor

Voz 0867 03:07 pero es un proyecto político distinto al de su

Voz 0362 03:10 digo claro evidentemente por eso nosotros planteamos un programa político que consideramos que hay que poner en marcha porque Madrid lo necesita en Madrid lo merece

Voz 0867 03:22 el ya defraudado Manuela Carmena

Voz 0362 03:24 no desde el punto de vista del análisis de estos cuatro años creo que ha sido han sido muy buenos para Madrid lo que ocurre es que algunos algunas pensamos que pueden ir deben ser mejores todavía que hay capacidad para avanzar en determinadas líneas que en este caso bueno pues de alguna manera establecieron de manera colectiva cuando trabajamos en ese proceso de confluencia ilusionante en dos mil catorce y dos mil quince que constituyó Ahora Madrid creemos que bueno pues ese proceso debiera haber continuado no fuimos nosotros los responsables de que esa situación Se se queda ahora diríamos en dique seco y ahora toca el rey impulsar el proyecto con toda la ilusión del mundo

Voz 0867 04:07 pues si fuera alcalde de Madrid Si hubiese hecho la foto de ayer en el Bernabéu con Florentino Pérez en el palco

Voz 0362 04:12 pues ya sabes la respuesta evidentemente que que en mi opinión las los proyectos que la ciudad necesita bueno pues seguramente están en otros lugares y no sólo en la Castellana necesitamos hacer muchas fotos con gente muy anónima en muchos barrios de la ciudad de Madrid

Voz 0867 04:29 la Operación Chamartín

Voz 0362 04:31 también en contra no eh usted

Voz 0867 04:34 no quiere dar suponemos

Voz 0362 04:36 es lógico porque el Gobierno de Manuela Carmena sin aquí

Voz 0362 04:39 sí hay diferencias en materia de política urbanística que Javier tus oyentes lo saben es donde realmente nos jugamos el futuro modelo de la ciudad allí donde nos jugamos de verdad esas grandes políticas para la ciudad en materia de movilidad de calidad del aire y también de ceder o no a los intereses de las oligarquías que quieren gobernar la ciudad sin presentarse

Voz 0867 05:02 ahí ahí voy le voy a dar una vuelta al calcetín gobernar desde la izquierda una ciudad como Madrid es igual a renunciar a impulsar un gran proyecto urbanístico es decir por qué está tan mal visto por por una parte de la izquierda no contar con Banco o el contar con una gran empresa para impulsar un proyecto de habló de de la Operación Chamartín pero me puedo referir a cualquier

Voz 0362 05:22 porque lo que hace falta es el impulso público lo que no es fácilmente variable dinero lo pienso

Voz 0867 05:28 bancos no también no no no no es verdad la ciudad de Madrid tienen

Voz 0362 05:30 capacidad para impulsar el proyecto de desarrollo en la zona norte de la ciudad por supuesto que tiene posibilidad de hecho tres de cada cuatro metros de la operación del ámbito de Chamartín son públicos no necesitamos a las entidades bancarias lo que ocurre es que hay gente en la izquierda en la derecha que tradicionalmente se han apoyado en estos estas elites para desarrollar la ciudad y el problema es que entonces la ciudad se desarrolla a beneficio de esas élites creo que hay una alternativa vamos que no es nada rara lo que está ahorrado raro lo que estamos planteando es lo que dicen la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid es lo que dicen las asociaciones ecologistas es lo que dicen las propias bases de Ahora Madrid

Voz 0867 06:11 conclusión Carmena ha sucumbido al BBVA y a Florentino Pérez bueno yo no

Voz 0362 06:15 los titulares bueno muy bueno haciendo no no no

Voz 0867 06:17 yo le pregunto a usted yo creo que cuando hay

Voz 0362 06:20 hay Izquierda que cede a la hora de impulsar de manera directa a los proyectos de desarrollo público los urbanísticos de vivienda social pues evidentemente lo que se hace es poner por delante los intereses en este caso de las empresas privadas por delante de la de la sociedad

Voz 0867 06:37 me queda claro usted se opuso el otro día al proyecto urbanístico de las cocheras de Buena Vista en Carabanchel

Voz 0362 06:42 sí estaba muy enfadada Inés Sabanés bueno es es una situación dolorosa para mí para mí es doloroso tener que dividir el voto del grupo municipal de Ahora Madrid y en este caso lo que nosotros hicimos los concejales deja las de Ahora Madrid que votamos en contra de ese proyecto lo que hicimos fue ser fieles al programa electoral que nos llevó a estar sentados en los escaños porque en ese programa electoral teníamos muy claro y además después de haber firmado el Pacto contra la especulación y que no se puede vender patrimonio público además insitiendo alternativa que era el traspasar ese ese suelo público para que la Empresa Municipal de la Vivienda Suelo hiciera vivienda social en una ciudad en la que tenemos pues un cerca

Voz 0867 07:26 el proyecto era hay compañeros suyos además lo dicen abiertamente que no entendían suposición de voto el otro día porque dicen que cuando usted era concejal de Economía fue precisamente quién impulsó este proyecto de de de venta de estas cocheras de la EMT

Voz 0362 07:39 en absoluto yo lo que impulse fue el traspaso a la EMVS si la capacidad de que se hiciera vivienda pública ahí eso lo saben todos y todas pero yo no quiero confrontar lo que quiero es explicar que esa situación para mí no es deseable siempre defendimos desde Ahora Madrid que teníamos que utilizar el suelo público para hacer vivienda social no para venderlo para que empresas privadas en su legítimo derecho la hagan creo que tenemos una necesidad imperiosa de acercarnos a ciudades como bien a Berlín para hacer eso tenemos que utilizar las armas si me permites que tenemos que es el suelo público la voluntad política hay que tener ambas cosas suelo voluntad suelo tenemos en ocasiones falta la voluntad

Voz 0867 08:19 quiero que escuche a Pablo Iglesias

Voz 0785 08:21 cuando se habla de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid que es una gestión magnífica a veces se omite que el artificio de esa gestión económica fue un señor de Izquierda Unida que se llama Carlos Sánchez Mato que finalmente

Voz 0362 08:32 fue purgado bueno con Iglesias

Voz 0867 08:35 juntos qué papel va a jugar Pablo Iglesias y usted finalmente excandidato de Madrid en pie al Ayuntamiento de Madrid

Voz 0362 08:42 bueno agradecerá al compañero a mi compañero Pablo Iglesias y sus palabras y evidentemente también decir que fue un trabajo es un trabajo el que hemos realizado siempre colectivo y bueno pues a agradecer sus palabras pero evidentemente las las posiciones futuras de del Secretario General de de mis aliados Mollet Podemos pues la lo tiene que decidir

Voz 0867 09:04 es usted el candidato evidentemente de Podemos o no va a ser

Voz 0362 09:07 yo soy el candidato del espacio en el que participan en una organización política que Izquierda Unida a mí me hubiera encantado tendrán Podemos con nosotros respeto por profundamente la decisión de de mis compañeros y compañeras y en todo caso sí que creo que eh ofreceremos una alternativa que esté trufada de elementos en los que coincidimos al cien por cien con el compañero Pablo y con otros compañeros y compañeras de poder

Voz 0867 09:32 evidente evidentes que Podemos como marca no se va a presentar al Ayuntamiento de Madrid pero si se trabaja en el ámbito regional en un acuerdo entre Izquierda Unida anticapitalistas Podemos para que finalmente se llegue a un consenso ya una candidatura única en el caso de la Comunidad de Madrid hoy ha habido una reunión en principio las bases de Izquierda Unida dijeron no al acuerdo con Podemos pero todavía es posible ese acuerdo

Voz 0362 09:53 por supuesto que es posible

Voz 0867 09:55 lo ve viable ahora mismo claro claro lo veo

Voz 0362 09:58 viable lo veo sobretodo deseable yo creo que el paso de hoy es un un un paso adelante un paso que avanza en la buena dirección por supuesto desde el máximo respeto a las bases de Izquierda Unida que en su momento decidieron de manera mayoritaria no aceptar un determinado acuerdo con Podemos pero se está avanzando en el ámbito programático yo creo que el esfuerzo que ha hecho la compañera Isabel Serra ahí Podemos Madrid es algo que en nuestras bases van a valorar de manera muy positiva para nosotros y nosotras creo que hemos demostrado claramente en Izquierda Unida que estamos defendiendo la parte programática muy por delante de cualquier otra cosa creo que el tiempo dará la razón a quienes defendemos y hemos defendido desde el principio que tenemos que fundar ese acuerdo con las compañeras y compañeros de Podemos en base a eso hembras elementos programáticos hace falta rescatar la Comunidad de Madrid de las garras de una derecha esa que lo que ha hecho ha sido muchos muchas cosas negativas en en la comunidad autónoma pero nos tememos que pueda ir a peor en el futuro

Voz 0867 10:59 bueno de momento es probable que entre otro actor distinto en la Asamblea de Madrid a partir de del mes de mayo es evidente que no estamos en dos mil quince que el escenario ha cambiado y que la izquierda se presenta infinitamente más fragmentada con la ruptura de Errejón y demás pero qué riesgo supone ahora mismo esa fragmentación de la izquierda ustedes usted por ejemplo da da por hecho no que que si ustedes van participando con pequeñas formaciones alguna se puede quedar fuera es decir que Izquierda Unida puede sufrir la mala experiencia que sufren dos mil quince ya con con García Montero

Voz 0362 11:27 si te refieres al ámbito de la comunidad precisamente eso es lo que nos ha hecho algunas personas en mi caso como miembro de la dirección federal de cuerda unida a defender esa confluencia también Javier te digo que he defendido la confluencia en el sentido más amplio del término también con el compañero Íñigo Errejón lo que ocurre es que bueno él abandonó el el el el barco y ahí ya podemos hacer poco y nuestra obligación

Voz 0867 11:53 siguieron otros usted

Voz 0362 11:55 no creo que sea cuestión de temas morales yo creo que estamos hablando de me parece un profundo error político el el el fragmentar el espacio y bueno anteponer decisiones individualistas a las necesidades colectivas

Voz 0867 12:08 pero es una mala decisión que se juega Íñigo Errejón en esas elecciones porque las encuestas de momento no sale muy bien yo creo que en el sabemos lo que se juega la izquierda e lo cuál es el riesgo que que puede sufrir la comunidad y usted apelaba ahora mismo qué riesgos corre Íñigo Errejón

Voz 0362 12:24 el espacio político de la izquierda yo creo que sí que también sabe reconocer las lealtades es estricto a la hora de las exigencias en materia de coherencia de programa también es especialmente duro con esos elementos que se puedan entender cómo fragmentada es o individualistas

Voz 0867 12:41 vamos que la izquierda es duro hay sanciona vamos estoy

Voz 0362 12:45 es de seguro de eso

Voz 0867 14:59 seis minutos ponía que tengo aquí Carlos Sánchez Mato lo que preguntar también por cuestiones municipales Si usted es candidato al Ayuntamiento de Madrid que es pronto pero que ahora en materia de movilidad usted está por la labor de ampliar Madrid centro

Voz 0362 15:12 bueno en primer lugar decir que todavía no soy candidato porque de espacio en el que estamos y bueno pues quizá más primarias que empiezan ahora animo a la gente a inscribirse hasta el Madrid en pie municipalista punto info Macron

Voz 0867 15:25 la Acuña eh a participar en unas primarias está abierto

Voz 0362 15:27 te invita además a participar y a votar no necesariamente a mí a candidatos y candidatas mis

Voz 12 15:33 el último del Reino de Melilla ya es lo de verdad formato privar unilateral pero no elude el nudo

Voz 0362 15:38 no elude la pregunta por supuesto que me parece una un gran avance para esta ciudad lo que supone Madrid central y lo que son las actuaciones en el marco del plana de de defensa de la calidad del aire que respiramos creo que es absolutamente imprescindible seguir avanzando en este en este paso evidentemente eso hay que hacerlo compatible con una política que permita de verdad la movilidad de la gente no puede ser que el transporte público en nuestra ciudad se vea en el caso de los del transporte que depende de la Comunidad y del Consorcio Regional de Transportes pues bueno pues utilizado como herramienta como arma arrojadiza para intentar que fracase algo que ya sabemos que es un éxito como es en este caso Madrid central

Voz 0867 16:15 yo ampliaría si evidentemente creo que

Voz 0362 16:17 lo que hay que hacer es avanzar en esa línea pero hacerlo de manera eh coordinada hay compatible con las actuaciones ya digo de refuerzo del transporte público metro puede hacer más debe hacer más que la EMT le tienen que dejar hacer más en este caso el Consorcio Regional de Transportes de Madrid sea usado en este caso pues como un elemento más bien de sabotaje en vez de contribuir a que respiremos una iré mejor

Voz 0867 16:41 algún partido de los que se presentan algunos muy crítico con Madrid central el Partido Popular Ciudadanos no pero algún partido realmente usted cree

Voz 0362 16:48 se va a atrever a derogar este proyecto de Madrid entre bueno yo creo que no hay nada más que echar una vista Un vistazo atrás ver cómo se oponían en su momento a medidas que hoy mismo ya se considerarían irreversibles alguien piensa que la calle Preciados en la Puerta del Sol pues podrían ser atravesadas por vehículos de manera masiva en el momento actual alguien piensa que el retiro debiera ser bueno pues a campo abierto para que entraran los vehículos privados con un ocupante bueno pues yo creo que son cosas que lo que revela claramente es que hay gente que está en el siglo pasado desgraciadamente de no estoy hablando del XX

Voz 12 17:26 te cual habla de miedo invadió el dieciocho yo creo que están muy atrás voy a terminarlas

Voz 0867 17:30 señor Sánchez Mato le voy a pedir que me defina con una palabra sus posibles adversarios Si gana las elecciones y ganar las primarias este fin de semana define con una palabra cuando se Begoña Villacís

Voz 0362 17:43 no he encontrado la sustancia política e ideológica en la posición de Ciudadanos Carmena una gran alcaldesa y que creo que merece una actuación mucho más potente en el fruto

Voz 0867 17:59 puro José Luis Martínez Almeida candidato del PP

Voz 0362 18:02 no sé quiénes no me lo puedo

Voz 0785 18:04 él se sienta enfrente suya

Voz 0362 18:07 sí sí no tiene no tiene una idea propia Pepu Hernández es una persona a la que admiro muchísimo de su etapa de de entrenador de Estudiantes y de la selección de baloncesto creo que es una pena que que haya tenido el Partido Socialista que tener que fichar fuera de casa tenía muy buena gente dentro intervino Vox vox gente absolutamente bueno pues fuera fuera de lugar en una sociedad abierta como la madrileña Carlos Sánchez Mato ogro