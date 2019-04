Contigo Dentro: Erecciones de clítoris, curas de homosexualidad, educación sexual y LGTB en la Antigua Grecia (05/04/2019)

Voz 1 00:00 uno de uno dos

Voz 0401 00:57 curarla homosexualidad es exactamente lo mismo que curar los ojos verdes los ojos verdes no se curan los que nacemos con ellos los tenemos para toda la vida el maricón al hilo de las bollos lo mismo el amor no se puede criminalizar no nos pueden obligar a no a amar a la persona que amas podremos disimular podremos engañar E incluso podremos engañarnos Se puede ser homosexual y fingir no serlo el problema es que me obliguen a ello Ésta fue la dinámica en la que nos criamos en la que nos criaron por eso ahora que no hay una dictadura ultraderechista y hasta que no se gane en las urnas se derogue existen leyes para que nadie me obligue a ser heterosexual simplemente por esa ley se les debería caer el pelo al Obispado de Alcalá la Comunidad de Madrid está investigando y de verdad la información publicada por Diario punto es Si es así sancionará como corresponde la multa oscila entre los veinte mil y los cuarenta y cinco mil euros

Voz 4 01:59 los así que espero que en las iglesias tengan los cepillos llenos

Voz 0401 02:04 está muy bien que estas cosas salgan a la luz el Obispado de Alcalá ha tenido la permisividad de la Conferencia Episcopal lobos extrañan los señores y les preguntamos sobre el tema a las puertas de sus iglesias pero se trata de una terapia educativa la Iglesia recibe cuatro mil millones de euros del Estado por educar en sus colegios esta educación también se paga con esos presupuestos no queremos que los niños de primaria procesionan con pasos de Semana Santa por el patio del colegio igual que no nos parece bien que pretendan curar la homosexualidad ofreciendo este tipo de educación que es como lo ha llamado el Obispado de Alcalá ojalá sanción multa y retirada de dinero para la Iglesia votemos en las próximas elecciones para que esto sea posible si pensamos así

Voz 5 02:55 quien quiera dioses que se los pague no saben las ganas que tengo de arder en su infierno

Voz 7 03:28 David todo bien te traigo una noticia que llevó

Voz 0542 03:31 a tres días deseando llegar para contar tela me gusta dime pues nos lleva a Londres con un impactante titular que recoge el español que dije

Voz 0401 03:41 junto a Chan la mujer que recibió sexo

Voz 0542 03:43 tal es su cerebro empezó a sangrar al llegar al orgasmo perdón no me lo creo como te quedas pero que leí un ictus derrame cerebral no exactamente pero bueno casi la explicación que dan es que la subida de presión sanguínea ligada a la excitación sexual Le provocó un accidente cerebrovascular que tuvo riesgo de acabar en muerte incluso

Voz 0401 04:04 claro me las puesto horrible que Alessandro Del Cerro

Voz 0542 04:09 se trata de una mujer británica de cuarenta y cuatro años esto ocurrió en octubre de dos mil dieciocho y el oro el titular es ese alcanzar el orgasmo por sexo oral pudo costarle la vida que me gusta titular de la prensa sensacionalista británica Por otro lado eso te iba a decir es que me ha parecido atroz lectura es decir esto pero esto además tengo que reconocer una cosa igual que estoy viendo ahora como esta

Voz 0401 04:32 han cambiado algunas determinados grupos de comunicación a la hora de intentar captar esos clicks sí podemos decir que los titulares sensacionalistas británicos

Voz 0542 04:42 eran sesenta desde luego desde que los estoy leyendo a finales de los setenta ochenta noventa siempre ha sido así y me interesó veinte también en si la Internet de por medio no sé si sea que será su echan a su relato en la compensada vimos el ex también está bien el tema es para que para que lo tengamos en cuenta en casos similares y nos ocurre algo parecido a lo que le ocurrió fue que el hedor empieza de los la cabeza osea ella perdió él perdí el conocimiento estando durante durante esa práctica del no durante el Kun Lingus a que sí

Voz 0401 05:17 así has dicho sexo oral claro momento estaba pensando que me gusta mucho más

Voz 0542 05:22 sea la excitación de ella cuando ella estaba a punto llegaron los en dejar sonar por qué empezó a sangrar el cerebro con ellos

Voz 0401 05:31 tanto que en ese país hay vale vale vale vale

Voz 0542 05:34 toda a otro lado compró no no no no no y entonces fue su pareja el que se dio cuenta de que yo no no iba bien trató de reanimarle tuvo que llamara a urgencias claro tu cuenta eso

Voz 0401 05:45 tú cuenta que se has comido así de bien también Cámara

Voz 0542 05:47 el conocimiento el caso es que bueno ya indagando en el historial de placenta claro como tarjeta de presentación de él

Voz 9 05:55 cum laude N te diré que entre el veinte

Voz 0401 05:58 el cuarenta por de los pacientes que ingresan por un accidente ese tipo mueren saquen a risa sea que no posa que esta señora estuvo estuvo

Voz 9 06:05 a punto de morir también dicen que influyó el hecho de que

Voz 0401 06:08 tenía unos hábitos regulares que fumaba y demás pero bueno no dejamos de de tener en cuenta ese detalle que fue el orgasmo el detonante sabes lo que me gustaría entrevistarle pero es que ves bis yo siento muchísimo no saber inglés para poder hablar con Hanif Kureishi que es mi escritor favorito

Voz 0542 06:27 puede señora con esta señora tú te imaginas esa esa conversación sobre los detalles de ese Cuní Lingus o con él también Nos valdría

Voz 0401 06:35 si va a ver a ver si nos enseña que sus artistas ustedes

Voz 0542 06:40 pues no pasa una semana sin estadísticas este caso en la que te digo le preocupa aunque se refiere a Estados Unidos en España no sabemos el dato el caso es que allí casi el treinta por ciento de hombres entre dieciocho y treinta años les han encuestado y han dicho que no han tenido sexo durante el año anterior de entre dieciocho y treinta años un treinta y el treinta por ciento la proporción lo que preocupa es que esa proporción casi se ha triplicado en la última década una encuesta publicada por el Washington Post revela que la cifra va en aumento porque por ejemplo en los años ochenta más o menos esta cifra era de un quince por ciento pero tan alguna razón alguna explicación saben que

Voz 0401 07:21 puede originar que esos hombres en esa edad

Voz 0542 07:26 no tengan sexo simplemente no tienen sexo tienen menos esa cada vez es mayor el número de hombres que en el último año no han practicado sexo

Voz 0401 07:34 a la que no están nada pero sí es el treinta por ciento en Estados Unidos lo siento pero algún porcentaje tiene en este país vamos a poner a lo mejor no sea tanto somos más más fogoso su que es no controlo mucho americanos

Voz 0542 07:48 poco eh pero te digo si el espíritu de quién

Voz 0401 07:51 Estados Unidos lleva mucho pero pero no iba a COM

Voz 0542 07:54 producto nacional vale bien comprado sabes ya hay verdad Abalo justo así que bueno después de que la semana pasada o la anterior no me acuerdo hiciéramos un bonito homenaje a la marihuana porque lo hicimos sí así es en Reino Unido han hecho una encuesta muy interesante porque relacionan el consumo de drogas con la practica es sexo casi veintitrés mil personas han respondido una pregunta sobre si habían tomado droga justo antes de practicarlo estará en la única pregunta a una encuesta sobre todo tipo de drogas que incluía esa es la pregunta que alguna vez que decían si no que hacían si la droga que más se usa en mezclando la con sexo es el alcohol que hablamos de que simplemente el sesenta por ciento de ambos géneros de mujeres y hombres dijeron que habían bebido alcohol antes de practicarlo la siguiente fue el cannabis con un poco más de un tercio de los hombres se aproximadamente una cuarta parte de las mujeres no está mal eh que dijeron que lo habían utilizado el tercero esa que llaman la droga del amor el MDMA o no

Voz 8 09:00 éxtasis a eso pero eso sí eso sí

Voz 0542 09:04 vamos que si el director con hiciera eso cuando yo era más joven no no no no

Voz 0401 09:09 yo pensaba que si ya sabía pasa de moda

Voz 0542 09:12 basado en la que nos hemos pasado todas no

Voz 0401 09:14 entonces no tengo ningún contacto con ningún tipo de ese tipo de MDMA está en este caso no habían y quince por ciento pensaba que ya no asustaba nada fíjate estaba convencida de que sabes que hay determinadas modas que hay un momento yo me acuerdo cuando está en los noventa he había un tipo de droga que se usaba bastante más tal pensaba estar absolutamente convencida que aquellos había quedado ya en la inmensidad del espacio claro

Voz 0542 09:37 sabes esto que dice que cuando dices que los garitos llegan es porque la que ya no mola eres tú eso me estoy haciendo mayor pues si es así como conclusión más del veinte por ciento de todos los grupos independientemente de el género o la dación sexual usaba algún tipo de droga para tener una mejor experiencia sexual así que bueno un veinte por ciento es mucho

Voz 0401 10:03 sí también esto creo que debería dar pie por lo menos como mínimo para que reflexionemos cada uno al respecto

Voz 8 10:10 pues hala

Voz 4 10:23 fíjense que reconozco que me cuesta que sea un nombre el que venga explicarme lo que es el clítoris lo siento no estoy capacitada para admitir que un tío por muy científico que sea por mucho que haya estudiado por muchos clítoris que haya visto se permita el lujo de decirme que si yo me más turbo enchufado en el grifo al agua directamente sólo me corriere si estoy lo suficientemente cachondo magníficamente bien acompañada

Voz 0401 10:53 entre otras cosas porque a lo mejor yo sí soy capaz de

Voz 4 10:56 termina así que serio deberían plantear alguna vez cuando me dan tantas lecciones

Voz 0401 11:01 como he tenido hemos tenido que escuchar cosas así permítanme que en esta ocasión haya recurrido una mujer

Voz 4 11:09 para hablar de este tema aunque solamente sea porque me consta que tienen clítoris entre las piernas buenas noches Almudena Martínez Ferrer sexóloga orientadora entrenadoras sexual

Voz 0401 11:22 el responsable de esa maravilla que se llama Bread

Voz 4 11:24 han Sex buenas noches hola buenas noches Celia poseedora y y agradecido de tener un clítoris verdad que hable mal de lo pasamos

Voz 0386 11:34 no todo el mundo puede hacer lo mismo no sólo otros cuerpos sino gente que que se haya quedado sin él por las razones que sean así que afortunadas detener un clítoris estar conectadas con él

Voz 0401 11:46 pues vamos allá cuál es tu opinión personal vamos a empezar primero sacando Machete cuál es tu opinión personal sobre todos esos hombres que saben tantísimo de militares

Voz 0386 11:56 pues mira hay sobre clítoris sea estudiado poco o sea los estudios son muy recientes piensa que no tenemos una larga historia que hable sobre Boris ahí si bien ellos seguramente lo ven desde muy cerca

Voz 0401 12:13 no te creas que sino

Voz 10 12:14 no pues muy claro o no hay una comunicación

Voz 0386 12:17 yo no la luz muy encendida aquí ya hemos hablado

Voz 10 12:20 sobre cómo examinar tu vulva entonces

Voz 0386 12:23 pues no es tan evidente que la tengamos pero evidentemente es mujer lo vas a sentir es decir hay trabajo o desconectar pero mal que bien alguna vez ha sentido algo y retomando lo de las duchas directamente en el clítoris ha sido uno de los modelos que se utilizaban a los inicios de el vibrador es decir cuando hablamos de la historia del vibrador eso aparecen los primeros estadios de de cómo se fue con desarrollan del vibrador osea que está ahí no eres tú sola

Voz 0401 12:53 las duchas bajas nos gusta

Voz 0542 12:56 no nos gustan

Voz 0401 12:58 yo como te leo como testigo como como me gusta mucho preguntarte cómo aprendo mucho de ETI

Voz 8 13:04 sí

Voz 9 13:04 he leído que el clítoris

Voz 0401 13:08 es pues tiene muchísima ramificaciones por dentro de mi cuerpo que no solamente esta esa pequeña puntito que vemos

Voz 8 13:15 pero además es que parece el clítoris

Voz 0401 13:20 bueno eso

Voz 0386 13:21 tanto los que han visto los clítoris de cerca incluso las mujeres conectadas y que se hayan tocado han podido sentir los decir que no es que sea una ciencia inalcanzable que es bajar un momento la mano entonces sí pues aquí hemos hablado un montón de veces de clítoris pero seguro que puedes subir una foto

Voz 0401 13:41 tenemos el clítoris

Voz 0386 13:43 su cabecita y luego dos piernas dos citas que se extienden a los lados ramificaciones que hablas yo creo que es más bien las enervado

Voz 0401 13:51 si la Sener ovaciones y luego dentro de la vulva hay

Voz 0386 13:54 muchas mucho tejido esponjoso y cuerpos cavernas esos todos esos se inyectan de sangre que lleva su oxígeno y que hace que el cuerpo consigo una electricidad que todo pues consigas esa reacción no algas Mika cuando todo empieza a fluir

Voz 0401 14:12 sensibilidad tenemos en la vulva en toda nuestra Huelva toda nuestra bulbo a está capacitada para tener sensibilidad todo nuestro cuerpo está también capacitado para

Voz 0386 14:22 sí

Voz 0401 14:24 para que yo pueda tener un orgasmo pues mira

Voz 0386 14:27 ah si tuvieras una parte del cuerpo que no sintieran aun así a través de la cabeza

Voz 0401 14:33 podrías tener Morrás es decir que el orgasmos

Voz 0386 14:35 en la cabeza en el cerebro estamos la si perdona

Voz 11 14:39 no descarta lo que pasa estaba pensando en la cabeza del clítoris fue testigo ayer cerebro no

Voz 0386 14:43 sí en el cerebro gracias a ti puedes pues igual que sublima

Voz 12 14:48 de estos a través del arte

Voz 0386 14:51 a través casi bueno el ejercicio físico porque tiras de esos músculos a través de una sesión debe de SM a través de cientos de cosas una parte del cuerpo que quizá no sientas si puedes recibir impulsos desde

Voz 0542 15:04 eh

Voz 9 15:05 y cuando dice me hablan de

Voz 0401 15:09 de orgasmos vaginales

Voz 13 15:10 orgasmo escritor Llanos y ganamos del cuello del útero pues mira eso hasta hace bueno sigue estando pero eso tiene

Voz 0386 15:20 la tradición la verdad es que te pones a mirar un poco la historia y el orgasmo viene él mismo sitio en la mujer que es el clítoris entonces lo que tiene es que esas piernas que hemos dicho antes se conectan con la parte de la vagina y casi llega hasta la no por ejemplo entonces todas a vulva lleva esa información esa sensibilidad al clítoris que es el que hace que tengamos esa sensación placentera vale entonces piensa que por eso es tan importante a veces álamos de juego previo que ya hemos dicho muchas veces y no es suya sé

Voz 11 15:54 pero algo que se quiso también nosotros con nuestras ganas de que el polvo sea mucho mejor y más largo oí esta mañana

Voz 0386 16:02 cortarlo todo tanto piensa que en el momento que empezamos a más a generar bien sea con las manos incluso con la presión de una persona que te va empujando que tu pues les que lo ves a los niños intuitivamente Se van rastreando por los picos de la mesa los lo que sea entonces sino más que que hay tiene una sensibilidad especial eh que eso pues hace chispita

Voz 0401 16:27 pero no es que tengamos diferentes tipos de orgasmos que dependiendo de donde no existían Mullen hay ven que guay que veía aprender a darte masajes del cuello del útero

Voz 0386 16:37 sí es cierto que el como sea recibe la información en el cerebro es distinta pero el orgasmo viene del mismo sitio Val es decir de hecho en el momento de también decir que no se estamos en pocas manos montón en el orgasmo ya hay muchas mujeres que les cuesta mucho llegar que acaban un poco pues sensibilizados con el tema es decir que igual pues me está costando más que que compartir intimidad darse masajes sentir bolitas en el cuerpo en la vulva que está maravilloso que vamos a no ser finalistas

Voz 0401 17:14 pero vamos a hablar por ejemplo si yo tengo un organismo teniendo una relación sexual es decir un coito

Voz 8 17:20 necesitó belgas de gran tamaño

Voz 0401 17:23 el paseo de los diecisiete centímetros es sólo ha estado doce mató a Sanz

Voz 9 17:28 no me refiero necesitó una mínima de media para poder

Voz 0401 17:32 conseguir esa estimulación de ese punto exacto de Mi cuerpo de unos veinte centímetros

Voz 0386 17:37 o sea que era verdad sí lo de que necesitaba pedazo de sí sí electo o

Voz 13 17:43 con hundido o con unos dedos o

Voz 0386 17:48 aquí hemos hablado de sexo es verdad sí me encanta es un tema que si alguien más por favor se masturbaba con vegetales u hortalizas estamos deseando que nos

Voz 0401 17:58 Fuentes la técnica y luego

Voz 0386 18:01 se lo ponga con ecos sexo si entonces solamente de todas formas estas sesiones de auto descubrimiento de vivir tu cuerpo él día que descubres como si te das masaje en el cuerpo pues funcionaron una forma distinta la vuelvas más agradecida entonces pues disfruta que les entonces que lo mejor que podríamos hacer sería aprender todos mucho Saberi

Voz 0401 18:28 seguirá adelante y conocer icono

Voz 0386 18:31 hace nuestro cuerpo entrenarnos sobre todo porque cada vez hemos tenido sexo más jóvenes como tenemos distintas parejas pues yo veo muchas parejas o personas que se que se y dicen que se aburren que quieran experimentar y tal pues vamos a exprime

Voz 0401 18:49 contar con con nosotros mismos cuánto se tarda en conseguir que de verdad

Voz 0386 18:56 pues interesante entre veinte y treinta minutos para que

Voz 0401 18:59 todo huele vuelva si se si te parece

Voz 11 19:02 que te pego un poquito más complicado porque mucha gente lo juro que me dura tres minutos lo máximo lo que tardo

Voz 13 19:12 está hablando de tener orgasmos con coito con

Voz 11 19:17 no solamente con la estimulación del clítoris en si desea que tiene cápsula tú eres de quedarme la tarde

Voz 0386 19:23 pero piensa que para que este era el clítoris para que toda tu vuelvas hasta ubicada este es la Brigada generosamente este receptiva y pues tuvo a tu cuerpo van a estar eso tu cabeza se cotiza antes de lo que se cotiza a tu cuerpo tu respuesta sexual antes esta aquí que en el cuerpo entonces ahí se vienen muchas mujeres que dicen jolines y yo de verdad que estaba cachondo pero de repente me tocado o me han tocado y me he visto seca como bueno igual pues desde que estás de resaca tienes cosas hormonales o que es que te acabas de empezar a poner caliente es que claro poco que eso tiene es ese cuece es un horno lento

Voz 0401 20:05 de todas formas a favor en contra no siempre de los lubricantes tú que a sí

Voz 0386 20:10 hombre de lubricante lubricantes el primer juguete sexual que tiene que es que comprarte soy muy fan de los aceites

Voz 8 20:18 sí

Voz 0386 20:18 iré esas bolas brasileñas bueno yo también me gusta mucho las bueno me gustan las bolas en casi cualquiera de sus manifestaciones

Voz 0401 20:30 las bolas brasileñas porque es varias esas bolas que se deshacen dentro de tu cuerpo si tú te pones una y la vagina asignada derritiendo y lubricante automáticamente

Voz 4 20:42 las olas tienes que mejor gimnasia que unas buenas bolas chinas diariamente poca pues si hay muchos hay juguetería para ponernos pues Almudena Martínez Ferrer

Voz 0401 20:53 tocó hablar contigo de todas estas cosas

Voz 4 20:56 gracias es un placer muy grande

Voz 14 21:01 y no

Voz 0401 21:07 permítame que después de lo que he contado al comienzo del programa recurra ahora a un experto para que me diga que supone reeducar a una persona que no es siete los sexual e intentar que vaya por el buen camino Gabriel J Martín experto en psicología afirmativa gay gracias por atendernos por teléfono

Voz 16 21:27 canta no siempre sabe si me he quedado muerta con esto de redes

Voz 15 21:31 vale llevar pues voy camino

Voz 0401 21:33 supone que pretendan reeducar te cuando no eres heterosexual

Voz 15 21:38 suponer una barbaridad supone en primer lugar es que un rechazo absoluto de la diversidad sexual todos tenemos que ser heterosexuales que lo único correcto en sus en esos parámetros de entrada supone una barbaridad desde el punto de vista emocional porque estás intentando que una persona cambie lo que es por naturaleza y que deje de amar a quién llaman por propia naturaleza y luego la cuestión psicológica que piensa todos juntos con un disparate absoluto

Voz 0401 22:04 cuál es el resultado de cualquiera de estas terapias de reeducación imagínate que soy una mujer homosexual que soy pues digamos pues sí soy muy creyente yo pertenezco al Obispado de Alcalá voy a una de esas terapias educativas en las que me iban a enseñar cuánto me tiene que gustar un hombre

Voz 15 22:21 vale comenzamos precisando no se pueden llamar terapias porque os han aprobó no produce bienes bien están bien ninguno recuerda decisión simplemente técnica a ver si vas para que las personas dejen bueno para que rechacen orientación sexo afectiva e intentan aparentar lo que no sean pero pero ha resultado ha resaltado ninguno acá seguir cruzando la mujeres ninguno diré tan es así absolutamente nada hombre tenemos décadas de evidencia piensa que esto es un tema que incluso durante muchos años fue fue muy estudiado y ahí décadas de evidencia acumulada de que es imposible cambiar la orientación sexual afectiva ya en el mostraría puede ejemplar dos homosexuales de Bruni poder opinar

Voz 0401 23:01 claro dejar sin dejar de ser Marica dejas de América ya automáticamente empiezan a gustar la mujeres Grass de que te maten

Voz 15 23:08 nada te meten pedradas en una plaza pública vasca que fíjate que esta gente está jugando cosa muy serias que que de verdad pueden poner las cuestiones muy terribles pero como te decía resultado ninguno no baja dejada que no no dejando a mujeres son que te gusta por más que tú puedas en intentando a finalmente qué hacer aquello que la presión social de tu entorno a su vez religioso y que espera de ti que te case si traigas hijos a la familia pues puede tentar de alguna forma reprimir tu sexualidad vivir algún tipo de virus en la que más o menos en cuenta cierta satisfacción porque también hay hombres buenos llevan mejor encuentras un buen compañero de camino pero que lo Ames que lo BC es eso es imposible

Voz 0401 23:53 eso es imposible imagínate Gabriel que nos está escuchando una persona no heterosexual sigue torturándose por su condición y que realmente entendiera que la fe encuentra un refugio que les diría a esa persona

Voz 15 24:09 es que lo Unido otros no tienen nada que ver si se utilizan la religión para intentar explicar el mundo vamos a fracasar porque la religión en este sentido está basada en una serie de explicaciones casi mitológicas que no llega esto ya lo tuvimos este problema ya lo tuvo Galileo ya lo tuvo Darwin recibimiento tiene revolución Scientific diseminadas cosas no son como dice la Biblia las especies han ido evolucionando unas detrás de las obras o a la creación surgió a partir de una magnífica explosión con una gran expansión del universo es decir la Iglesia ha tenido problema para aceptar esto porque hables en la explicación que ya

Voz 0401 24:42 si le quitas el chiringuito

Voz 15 24:45 me he entrenado entonces bueno pues primera entrenamos la Iglesia pretende dar una explicación científica aquello para lo que no llega en el caso de la diversidad sexual humana pues no ha sido capaz de entender que somos muy diversos que diferentes orientaciones que diferentes identidades de género y que la costa es mucho más simple que hombre mujer heterosexual que tienen hijos que es lo que contaba el el Génesis bien a esa mujer yo les diría que sin la religión encuentras refugio que es maravilloso de que está muy bien porque la religión como una forma de conseguir confort emocional y también el sentirse incluida en un grupo es algo humano y que si eso a ella le beneficioso pues que continúe espero que sean un grupo en el que no se dé alas renegar de que en ella es que ella cree en Dios Dios ha querido que ya sea así y que encuentre cariño apoyo y acompañamiento de personas que la la la entienden la aceptan tal como él ningún tipo de condición es impedir que cambia absolutamente nada

Voz 17 25:38 Gabriel J Martín qué gusto ya marque

Voz 0386 25:41 qué me gustaría

Voz 15 25:44 hablar contigo también

Voz 0401 25:46 sean muchas más que ya sabes que me gusta mucho muchísimas gracias por explicarnos realmente como psicólogo como persona que trata diariamente con homosexuales que se sienten rechazados rechazan así mismos muchísimas gracias

Voz 15 26:03 pero esta gente hecho discúlpame pero me importantes si estas personas no hubieran crecido un homófobo ICO seguramente no sentirían jamás la necesidad de cambiar nada de ella el problema es que han crecido en un entorno que las rechazan

Voz 0401 26:19 pues Poor por esos entornos homofobia porque sean destruidos todos

Voz 16 26:24 sea que si queremos educando un beso muy grande ya lo violencia

Voz 0542 26:51 pues Celia hace unas semanas nos sentamos con un grupo de jóvenes hablar de sexo y la conclusión era que ni eran tan tan precoces niegan tan promiscua ni eran tan inconscientes como algunos titulares nos quieren hacer creer a veces

Voz 0401 27:04 la edad como tiras de para conseguir el clic o para montar una buena

Voz 0542 27:09 de clichés de escándalos y lo mezclas con juventud pues ya tienes la polémica servida lo que sí coincidían era en que ninguno había recibido la información sexual de en el momento en que más lo necesitaba que es la puerta

Voz 0401 27:22 es el momento de la exaltación de la neuronas de la de preguntas que te haces de la de dudas que tienes

Voz 13 27:29 recurre sola sola o con el porno

Voz 0542 27:33 que no sé si es peor el remedio a la enfermedad también hemos hablado muchas veces de la importancia de sus talleres de esas jornadas en las que nos introduce en estos temas en esas edades tanto padres como hijos es importante que reciban esa información de que en la tienen que recibir

Voz 4 27:48 muy importante muy muy importante

Voz 0542 27:51 pues hoy están con nosotras Fátima Breña hay Aldea Almagro que son médicas de familia ambas buenas noches doctora buenas noches pues ambas forman parte de un grupo de seis médicas que han realizado un proyecto educación sexual con trescientos adolescentes yo hoy han venido contar sus talleres de los que tanto hablamos sirven para algo

Voz 8 28:10 afortunadamente parece que sí doctoras cómo surge la necesidad de impartir estos programas de educación sexual Fátima

Voz 20 28:19 pues a ver a la principal el Príncipe el principal problema que que vemos en estas edades es que lo los jóvenes no no tienen estos programas no hay nada a nivel estatal pautado para para ellos

Voz 0542 28:34 entonces esta de momento cero entonces

Voz 20 28:36 nosotros tenían para que acabar la residencia teníamos que hacer un proyecto y nos planteamos hacer un proyecto sobre esto buscando la bibliografía a nivel nacional e incluso internacional nos encontrábamos con que el número de embarazos y el número de enfermedades tramos sensual estaba aumentando de forma alarmante entonces pues esto unido al hecho de que los programas de educación para la salud en otro tipo de problemas habían sido útil les decidimos que bueno que nos lanzamos hacerlo

Voz 0401 29:02 que el programa que Hacienda fiáis para eso

Voz 0542 29:05 por eso jóvenes que están pues eso siendo

Voz 0401 29:07 algún tipo de información cuál es el grado de conocimiento de estos chicos antes de forma

Voz 21 29:12 a parte del programa Andrea pues bueno no es otra antes de de empezar con el taller les pasamos una batería de cuestionarios validados ir vimos que los conocimientos generales que tenía era de me dio a pobre sobre todo no sin sobre todo en materia de anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual de veíamos que más de la mitad de lo de los adolescentes suspendían los exámenes que por ejemplo en el módulo específico de de pienso pero anticonceptivos costaba de diecinueve y ten hay que no llegaban nueve de nueve aciertos

Voz 0542 29:51 eso sí que les toque la era era brutal eso que la única educación sexual que se recibe si es que se recibe siempre es sólo en materia de prevención de Tele cinco

Voz 21 30:00 me entero de embarazos ni siquiera va

Voz 0542 30:03 en la sexualidad exactamente entonces

Voz 21 30:05 veíamos que bueno en los cuestionarios general de sobre qué tal bueno no no tenían malas actitudes

Voz 8 30:14 pero

Voz 21 30:15 que sus conocimientos sobre sobre prevención de la enfermedad de transmisión sexual sobre cómo se transmiten esa de enfermedades era prácticamente nulo sobre anticonceptivos que directamente no no sabía utilizarlo Nozar no sabían que me todos teníamos más allá de píldora preservativo

Voz 13 30:37 sí la verdad es que no

Voz 21 30:39 no sorprendió mucho

Voz 0401 30:41 nosotros también verdad Celiano sorprende muchas veces es verdad

Voz 0542 30:44 estadística las estadísticas son las que más nos abruman como a vosotros cuando decía es que de repente os dais cuenta de que a pesar de que

Voz 0401 30:52 estamos en el siglo XXI a pesar de que se supone que

Voz 0542 30:54 que ya no tenemos todo

Voz 22 30:57 los condicionamientos que han impedido que tuviese

Voz 0401 30:59 es una educación sexual está subiendo el número de embarazos está subiendo el número de personas infectadas para enfermedades de transmisión sexual

Voz 8 31:08 qué es lo que está fallando evidentemente es es la base

Voz 20 31:12 claro es que eh además que un embarazo les contábamos que un embarazo una persona por debajo de dieciocho años tiene un gran riesgo vital ya no es sólo el hecho de lo el problema económico social sino un riesgo vital para para la madre

Voz 5 31:25 no

Voz 20 31:25 entonces claro ir todo bien un poco de que cuando hicimos una encuesta nos dimos cuenta de que el obtenían la información no de sus padres ni de sus hermanos mayores ni de su maestro mide sus médicos tenían la formación de Internet ida esos amigos de su misma edad

Voz 0542 31:41 lo interesante es esto es que hacéis ese cuestionario recabe toda esa información veis el grado de desinformación que tienen luego ya acaba el programa se imparte los talleres después volvéis a analizar digamos el grado de conocimiento cuál es el resultado

Voz 21 31:56 en este caso la verdad que fue bastante satisfactorio y a nosotros incluso nos sorprendió porque compartimos tres sesiones que era lo que lo que no dejaba

Voz 0542 32:07 el Instituto otro handicap

Voz 21 32:09 ir y luego un mes después compartimos la misma batería de cuestionarios sí que vimos quema

Voz 0542 32:17 generaban significativamente

Voz 21 32:19 tanto en materia de anticoncepción y prevención de de enfermedades de transmisión sexual mejoraban también sus conocimientos y actitudes generales es decir que sí

Voz 0542 32:31 nos hallamos en caso claro hacía caso hacen caso es decir si existen interesados tienen ganas de aprender

Voz 20 32:37 no vamos a nosotros podríamos llegar a la clase que aquello pareciera la Segunda Guerra Mundial

Voz 0542 32:43 aquí Ségol entraba por la puerta todo el mundo sentaba

Voz 20 32:45 todo no se quedaba callado y además participó en un montón les interesaba muchísimo el tema porque nadie les había nunca ha contado como nosotros porque nosotros tampoco queríamos que ya se llevaran la la sensación de que les íbamos a contar que el solo algo malo de Chéjov lo primero que les dijimos que nosotros lo que queríamos era darles la mayor información para que cuando ellos tuvieran relaciones sexuales lo hicieron con toda seguridad

Voz 0542 33:07 que le pregunten a cualquier profesor de Secundaria como es acercarse a una clase de niños de trece catorce quince años y conseguir que te hagan caso decir que si se quedaron callados porque verdaderamente el tema es más claro

Voz 0401 33:23 a mí ahora que lo siento a mí es que la efervescencia política me sale cada pierden mi piel imaginan ustedes señoras que se plantease sobre la mesa el debate de que la campaña electoral se hablase de la educación sexual como materia que se tuviese que impartir en los institutos de todo el país

Voz 21 33:45 es un tema super incandescentes porque según a quién le preguntes te diría que sí yo te diría que que no aunque sí que es verdad que a nosotros no llamó mucho la atención porque este proyecto lo llevamos a cabo en un instituto público de acontecimientos

Voz 0542 34:01 exactamente trescientos chavales era un instituto muy

Voz 21 34:03 dónde con con cinco cinco clases por cada curso entonces en total dimos a fueron clase de tercero y cuarto de la ESO diez clase en total pues eh

Voz 0542 34:14 igual hay

Voz 21 34:17 bueno allí en siendo un instituto público había gentes de culturas diferentes años diferentes religiones diferentes ir como era un proyecto de investigación tuvimos que que en enviar a los padres una circular con un consentimiento informado que tenían que devolver los chavales firmado por sus padres ir poniendo si querían o no que participasen en el proyecto de investigación hay nos llamó la atención que solamente dos padres se negaron a que su hijo participasen en el proyecto de hecho incluso al había gente de la religión musulmana que pensábamos que no iban a querer participar y sí que sí que ese bien se mostraban bastante abiertos entonces muchas veces yo creo que centrándonos en el tema político incluso los políticos no son conscientes de lo que la sociedad demanda

Voz 20 35:09 claro claro es que decía idea

Voz 0542 35:12 el debate de si es un tema que debe ser priva

Voz 13 35:14 dado o o público

Voz 0542 35:17 yo creo que si preguntas en a la gente habría mucha más gente que agradecería que a sus hijos les explicasen cosas que en casa no no a lo mejor no son capaces explicar que eso también ocurre es que además se trata de un problema de salud pública ya que no quieren contar lo que dice Naciones Unidas

Voz 0401 35:31 las es que Naciones Unidas está suplicando que haya educación sexual cuanto antes porque realmente estamos hablando de que de que formemos una sociedad determinadas enfermedades de transmisión sexual sin embarazos no deseados es decir que madurez hemos como sociedad entonces bueno yo tengo grandes esperanzas en conseguir que haya políticos que se suena a esos

Voz 0542 35:56 que hablen de esto ojalá que hablen de esto pero

Voz 0401 36:00 lo que me estás diciendo éste es diciendo que en un instituto de Alcorcón donde efectivamente hay todo tipo de religiones todo tipo de clases sociales la respuesta fue muy buena buenísima si si vamos un éxito total

Voz 21 36:12 además una cosa que nos llama también la atención es que con la vi evidencia científica que hay y apoyando estos programas de educación sexual que se está viendo que realmente al menos a corto plazo mejoran los conocimientos mejoran lo a las actitudes que los chavales lo demandan lo aceptan de buen grado lo que no

Voz 0542 36:32 además es por qué no se implantan de madre

Voz 21 36:35 estatal porque ahora mismo todo este tipo de proyectos se basa un poco en la buena fe entre comillas de es es sólo jugó enfermeros y médicos de

Voz 0542 36:45 entonces podré madres o de madres del colegio si de todos incluso yo doy la clase yo soy la clase e todo

Voz 21 36:54 es una formación completamente irregular porque por ejemplo en nuestro caso estos talleres nosotros es ahora son por un lado las horas de tutoría que no deja el propio Instituto ir otro lado son horas que nosotras le quitamos a nuestra consulta claro quién les quitamos a nuestros pacientes esto también un poco surgió porque mi propio centro de salud hay una médico muy implicada con un tema de

Voz 0542 37:20 paradas más una decisión casi una aldea

Voz 21 37:22 justamente que muy implicada en estos temas hay que ya llevaba varios años dando estos talleres por su cuenta de manera totalmente desinteresada de hecho ya es una médico de tarde que empleaba sus mañanas libres en ir a unir a institutos a darlas

Voz 0542 37:40 exacto y eso también es un poco también

Voz 20 37:44 ya nunca había evaluado los resultados entonces nosotros necesitábamos hacer un proyecto de investigación como nos interesaba mucho el tema dijimos pues vamos por ahí lo erres

Voz 0401 37:53 Estados han sido Glorioso si es que además los

Voz 20 37:55 no somos médicas de adultos y Carlos vienen cada pregunta cada consulta por parte de los adultos que por una parte son el padre de esos niños pero también tienen sus propios problemas la propia dudas vemos que la educación sexual

Voz 12 38:09 no no no va

Voz 0401 38:11 pues Fátima Breña haya Aldea Almagro que vosotras sois médicos de familia tenis consulta me imagino que pues en un ambulatorio no

Voz 4 38:18 Hay al uso si las técnica que no estéis en el mío

Voz 0401 38:23 muchísimas gracias por implicados de esta manera en hacer una investigación pero sobre todo de centrarlo en algo tan necesario como la educación sexual de los adolescentes por venir a la radio

Voz 0542 38:35 lo muchas gracias gracias gracias

Voz 24 38:56 no se hace mucho unos griegos con un título así de apetecibles regresa a las librerías nuestro siguiente invitado José Juan Picos Freire un libro sobre la movida el eje TDI en el Olimpo Vecindario buenas noches desde Radio Coruña José Juan Picos Freire periodista escritor y Bonis

Voz 5 39:17 esta buenas noches buenas noches buenos días ya de madrugada llega es que a estas horas imagínate hoy José Juan era el Olimpo La Casa de las locas bueno había unas más locas que otros las cosas como son por ejemplo ya que me preguntas eso te diré que hay algo que hoy se celebra pues desde Taiwán a Madrid

Voz 0429 39:40 eh en determinada fecha ya veraniega que es el la parada del orgullo no el desfile del Orgullo Ciço y asistía en griego en Grecia hace tres mil años no es lo que los griegos llamaban el tiro raso que era la celebración de Dionisos montado en una carroza engalanada y donde llevaba Hojas de Parra mil

Voz 0873 40:00 esto que estaba rodeado pues por osos oseznos hermafrodita Mena vacantes que eran cofradías de mujeres independientes ninfas montadas en León as panteras es decir eso ya era una gay paredes ese olímpica

Voz 0401 40:16 vale bueno una guía que no es por nada pero ya nos gustaría puede representarla así de bien ahora mismo

Voz 0873 40:24 bueno te tengo que decir que hasta llegó hasta que llegó ahí Dionisos sufrió bastante porque se les suele tener por el por el dios del exceso o a y el exceso sexual pero también es un Dios que baja a las profundidades bajó al infierno bajó al Hades griego a buscar a su madre osea que es el Dios de los extremos por un lado es el Dios no de la alegría sino del desenfreno por otro lado es el es el Dios de los lugares más oscuros del alma a mí me recuerda muchas veces con su equipo de colaboradores a a Jorge Javier Vázquez sí sí sí sí y además escribía algo sobre ello no te entiendo que que también en la telebasura hay hay mensaje Si hay metodología así la sabemos ver

Voz 0401 41:08 bueno Si están escuchando esta conversación ya sin dando cuenta por dónde van los tiros del libro es todo todo un desglose de toda de verdad de todo lo que significaba el Olimpo con la diversidad sexual pero José Juan esta diversidad sexual mitológica y también se transmitía para que pudiese ver que para que llegase a la sociedad para que esa antigua Grecia disfrutarse o entendiese supiese de esta diversidad sexual

Voz 0873 41:38 esta entrevista este libro y vamos a ver están hechos con un lenguaje actual no podemos trasladar lo que nosotros vemos hoy por el eje TBI o lo que nosotros entendemos por homosexualidad o por un gay no lo podemos o por una lesbiana no podemos trasladar exactamente al a la antigua Grecia es más ellos a veces no tenían palabras para definir el amor entre los hombres había una así pederastia pero era eso era más bien un rito una un rito de iniciación un rito de paso de la adolescente de Lefebvre sí a la comunidad de sus iguales de los ciudadanos de pleno derecho con cierto nivel tanto cultural como económico era acompañado en ese paso por un adulto el el adulto se llamaba eras test el amante del FBI era el euro menos el amado de ahí ahí había ahí había de todo quiero decir podía no haber nada ser meramente un mentor o podía haber efectivamente relaciones sexuales homosexuales en diferentes grados

Voz 0401 42:41 pero en la mitología salpica toda nuestra vida el lenguaje las costumbres hasta las celebraciones me ha gustado mucho una cosa alegando ante porque por ejemplo los aficionados a Real Madrid veneran a una diosa que está en Madrid no

Voz 0873 42:56 si nosotros los del Atleti a un Dios eh

Voz 0401 42:59 sí que pasa va pero puesto que yo soy del Atleti tú también vamos a contar qué pasaba con los que Iberia

Voz 21 43:05 daba veneraba

Voz 0401 43:08 llegó a Grecia a la misma diosa que veneran ahora antes del Real

Voz 0873 43:12 en Cibeles era Cibeles era una de las representaciones de la Diosa Madre es decir de una diosa muy antigua incluso más antigua que los olímpicos es lo que determina la gente entiende como el matriarcado divino original al que luego sustituyó el patriarcado olímpico no encabezado por Zeus Cibeles era una Cibeles era una diosa de la fecunda edad de la fertilidad es decir Cibeles desparramado vida bueno tenía también en la parte contraria siempre siempre en los mitos hay un el lado oscuro el lado luminoso aquí en el lado oscuro era que sus sacerdotes y sus acólitos se más secas tiraban a un voluntariamente y además secas traba a ellos mismos naturalmente me imagino que con sobredosis de hiedra venenosa de Amanita vulneraría o de lo que pudieran encontrar que que le

Voz 0401 44:09 de lo que fuese lo que fuese oye crees que cualquier diversidad sexual que conocemos osea o más o menos así está representada en la mitología griega es decir de cada uno de los acrónimos que forma el eje TVE vamos a encontrar en en la mitología griega

Voz 0873 44:28 yo los he encontrado yo los encuadrado pero sé que a los a los especialistas y a los aficionados también sobretodo me imagino que más a estos les va a costar no pensar que soy un blasfemo

Voz 0401 44:39 bueno me encanta la idea vamos allá te voy a poner a prueba lesbianas lesbianas me he encontrado bastantes leyendo tu libro además algunas lesbianas torturadas como torturadas simplemente por eso por ser lesbianas

Voz 0873 44:55 bueno nada que no conozcamos no quiero decir es tampoco a veces parece que no ha pasado tanto tiempo pues vamos a empezar con la blasfemia entonces esto que voy a decir va a haber gente que se va a escandalizar podía haber elegido a las Amazonas donde parece que queda claro que a los hombres que usaban para simplemente para de producirse aunque alguna de sus reinas dijo que lo según UCO serán los únicos ya castrados en edad adulta era los mejores amantes pero bueno vamos al grano yo elegido a Artemisa su arte mis que es la diana romana y un escandalazo te digo porque Artemis Le perdió a su padre era la niña consentida de Zeus ser virgen porque había ayudado a parir a su madre Leto de su hermano de su mellizo Apolo entonces al ver los dolores del parto de su madre ella le pidió a su padre hace uso la virginidad perpetua ahora bien iba por el monte por las montañas por las selvas con ochenta ninfas que se bañaban se desnudaba en unas delante de las otras jugaban cuesta pensar que no hubiera nada más pero es que hay un el caso de una ninfa la ninfa Calisto que es Zeus precisamente el padre de Diana o Júpiter el padre de Diana lo para los romanos se transformó en la propia Artemis en la propia Diana tomó la apariencia él tenía ese poder sedujo a Calixto con lo cual en este mito lo que queda claro es que a Calixto no les resultaban nada extrañas las caricias entre ninfas Icon la diosa por eso luego se asustó al ver que estaba embarazada quiso negarse lo a Diana Diana entendió lo que había ocurrido castigó transformando la Nosa y hoy es la Osa Mayor pero lo importante aquí es que en este mito de Calixto ella a ella no le resultó extraño que Zeus en forma de diana la sedujeron

Voz 8 46:54 no es extraño gays

Voz 0873 46:59 bueno aquí aquí también habría de uno de los que más suenan puede ser Aquiles la relación con patrón pero quizás ahí estaríamos hablando más de bisexualidad en el caso de que aceptara que hubo relación entre ellos y que no eran amigos y residentes en la Playa de Troya no

Voz 0386 47:17 aquí ha escogido al primero

Voz 0873 47:19 total que tuvo relaciones homosexuales que fue miras tan mirase era nieto de Apolo era un poeta bellísimo y talentoso pero te

Voz 0386 47:27 ya estaba aquejado del peor peca

Voz 0873 47:29 lo de y para los griegos CRA la Iris que era la desmesura y la soberbia es decir querer parecerse a los dioses y entonces dijo que él cantaba o recitaba mejor que las musas Apolo su abuelo las musas lo dejaron ciego le robaron la inspiración con un lo condenaron al Hades sin pasar por el río del olvido es decir jamás olvidó lo que había hecho ni su castigo porque era gay porque su abuelo Apolo compartieron amante que no es otro que Jacinto así que te y fue el primer mortal con una relación homosexual al menos eso dicen los griegos persones

Voz 0401 48:11 suaves en este caso me imagino que serían de edades

Voz 0873 48:14 no era también otro mortal bueno casi en la categoría de ese vídeos no era y no tire sillas que pasó de hombre a mujer de mujer a hombre y que finalmente tuvo un problema con Zeus Yllera porque era le preguntó estaban discutiendo y les preguntó que quién disfrutaba más sexo y él se le ocurrió decir que la mujer nueve veces el hombre una copia

Voz 8 48:39 hay bisexuales

Voz 0873 48:42 otro otra blasfemia para muchos Hércules o Heracles que tuvo tres esposas mejorará de Yanira yo le muchas amantes pero también dice Plutarco el historiador que se pierde el número de sus amantes varones

Voz 0401 48:57 por qué me dices que hay es escandalera

Voz 0873 48:59 porque es el arquetipo de la habilidad

Voz 0401 49:03 bueno vamos en fin pero ahora con la cantidad de hombres que están diciendo que son como es como flexibles y me parece que hay también hay catalanes los mitos

Voz 0873 49:13 claro dentro de los bisexuales diríamos clase creación de que yo he hecho diríamos que muchos en realidad flexible

Voz 0542 49:20 vale Inter sexuales

Voz 0401 49:23 que esta puede ser una de las más difíciles

Voz 0873 49:25 es un tema resbaladizo que tiene además un plus de dolor que yo aquí he incluido a hermafrodita ya sé que hay una diferencia o que se se pretende que la hay entre entre Inter sexuales hermafrodita y ahí no entro pero hermafrodita todo es un personaje muy doloroso y que reúne los dos sexos alguna naturalmente con una parte que no quería que era justamente hermafrodita fue seducido violado por lo que pidió a los dioses que los unieran una sola persona

Voz 0401 49:57 madre mía ha sido impresionante porque así eso capaz de encontrar me todos los hay de todas las letras de la Cruz como demostrarme que no hay nada como meter la mitología en nuestras vidas para tanto para aprender bastante más de nosotros bueno pues tengo que reconocer que además no es hacemos unos griegos de la editorial cazadores de ratas está maravillosamente bien escrito de verdad felicidades José Juan sigues teniendo

Voz 8 50:25 todo una letra preciosa pero además escribes maravillosamente que lo sepas

Voz 0873 50:31 pues ha sido un placer un abrazo fuerte mucho

Voz 5 50:34 muchas gracias a Nati gracias Contigo Dentro no sé cuánto de Valiente son ustedes pero permítanme decirles que me gusta pensar que yo lo soy

Voz 0401 51:02 fui educada para asumir que sólo yo podré salir

Voz 5 51:04 Del Pozo más hondo en el que esté necesitaría ayuda casi siempre intentaré encontrarla cada vez que la necesite soportar estoicamente el proceso de aprendizaje agradeceré agradecerían mis docentes que hayan invertido tiempo pero no mejoran con enseñarme a disfrutar ni tengan la osadía de presuponer es lo que me cuentan es exactamente lo mismo que me va a pasar a mí hay tíos capaces de explicarme cómo es esto de correrse que conocen tanto Mi cuerpo incluso sin haberme desnudado con ellos que saben dónde tocar como tocarme durante cuánto tiempo te lo explican y cuando les dices que así a ti no te funciona son capaces de decirte incluso

Voz 0401 51:53 todo lo que puede que pase por tu cabeza