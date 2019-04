Cataluña, declaraciones y gestos

Voz 0194

00:00

dos cursos en relación con Cataluña que han sucedido hoy que tienen enorme relevancia una declaración y un gesto la declaración del que fue número dos de los Mossos d'Esquadra durante los hechos que se juzgan en el Supremo Ferrán López que ha dicho hoy que ante la advertencia que le trasladaron al president Puigdemont de un posible escenario de violencia durante la celebración del referéndum ilegal la respuesta que recibieron fue que si se producía ese escenario él declararía la independencia una declaración pues de extrema importancia porque refuerza las tesis de la Fiscalía de que Puigdemont siguió adelante con la consulta a pesar de que sabía que podía haber episodios de violencia también ha contado Ferrán López que la persona al mando de las fuerzas de seguridad tras la aplicación del ciento cincuenta y cinco Diego Pérez de los Cobos sabía perfectamente cómo era el operativo de los Mossos cosa que él negó cuando fue declarar por eso la defensa ha pedido un careo que queda pendiente de autorización pero lo que hoy ha puesto el responsable de los Mossos sobre la mesa ponen dificultades a la defensa Puigdemont podía servirse de esos episodios violentos que se vivieron para romper con España ya pasó contra pero yo hoy con Ferrán López sus declaraciones dibujan una realidad completamente diferente a la que dibujaron los políticos en sus declaraciones y luego está el gesto el del presidente circunstancial del Parlament de Cataluña en ausencia del titular ruso de Torrent se llama Josep Costa de Cataluña que ha interrumpido en más de una ocasión a la líder de la oposición Inés Arrimadas durante su intervención en la tribuna de oradores Acosta no le ha gustado lo que estaba diciendo Arrimadas que no era otra cosa que reproducir algunos de los términos con los que el president Quim Torra calificaba a los españoles en los artículos que escribía antes de asumir el cargo uno podría pensar que Costa no ha entendido su papel del presidente de la Cámara pero creo que es algo peor Costa entiende que el Parlament de Cataluña pertenece sólo a una parte de los catalanes los que él representa el resto quedan fuera de las instituciones ya saben que es el discurso habitual de los independentistas lo que debería saber es que con su intervención ha desprestigiado todavía más si esto era posible una institución del nivel del Parlament de Cataluña