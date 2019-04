Voz 1 00:00 dos de pie

Voz 0194 00:54 en Hora Veinticinco ya hablamos del nuevo eslogan del PSOE para las elecciones generales ya lo comentamos

Voz 1880 01:00 es el famoso haz que pase lo que pase sigue y además escuchamos a Pedro Sánchez explicando sí

Voz 1722 01:05 Emma todo está nuestra mano porque las cosas pasan porque hacemos que pase porque cada uno de nosotros y nosotras hace que pase lo que pase así que pase es el tiempo de pasar a la acción es el tiempo de actuar es el tiempo de hacer que ocurre los españoles elegimos y cada uno de nuestros votos cuenta

Voz 1880 01:25 sí bueno rápidamente vamos a recordar cuál ha sido la polémica con el que pase la ministra Isabel Celaá decía que era una frase del Titanic que pase eso es precioso

Voz 2 01:35 la Aneca es de Titanic es precioso fallece

Voz 1880 01:41 y luego ya rectificó que era de Titanic sí pero de la historia de amor de la parte buena de la parte bonita no sé para ese momento claro que habían aparecido las críticas por ejemplo esto es lo que decía el secretario general del PP Teodoro García Egea

Voz 2 01:53 cuyo lema creo que debemos de compartir todos los españoles que pan

Voz 3 01:59 que pase pronto señor a que pase pronto Pedro Sánchez

Voz 1880 02:04 el caso en el PSOE ellos están contentos con su lema creen que es bueno o al menos eso es lo que ha dicho Ábalos

Voz 4 02:10 los que son buen lema buenas lema son los que generan esas discusiones llegas

Voz 5 02:16 polémicas no

Voz 4 02:17 los que no merece ninguna atención uno son buenos

Voz 1880 02:20 bueno eso en cuanto al eslogan del PSOE Ciudadanos y Podemos todavía no han hecho públicos aún los suyos el de Vox es pobre España que tampoco han empujado la ni tampoco mucho no el del PP es valor seguro fuera

Voz 0194 02:33 en la cara B hoy lemas yo no sé si deberíamos decirles

Voz 1880 02:35 más sus eslóganes pues al final es mejor eslóganes pero bueno vamos paso a paso la definición de lema es frase anunciado que expresa una aspiración o ideal un pensamiento que sirve de guía a la conducta de alguien es un préstamo del latín y de el emblemático que es título o epígrafe lema además a su vez viene del griego es lo que se toma o la premisa sí vamos a eslogan la definición la definición de eslóganes fórmula breve y original utilizada para publicidad o propaganda política a nosotros nos viene prestada de el inglés eslogan y a ellos les viene de Liga hoy del gaélico es lograr neón algo así que significa consigna y que además será un grito de guerra yo le he preguntado a Javier Laskurain que es el coordinador de la Fundéu de la Fundación del Español Urgente que terminó entonces deberíamos usar para referirnos a estos lemas o eslóganes políticos esto es lo que me ha dicho

Voz 6 03:31 con las definiciones académicas en la mano no creo que sean incorrectas ninguna de las dos pero me parece más clara eslogan como hemos visto un eslogan es un tipo concreto de Lema uno pensado sobre todo para usarlo en publicidad o propaganda política así que me parece más preciso ese término y por cierto es verdad que eslogan es una palabra que hemos adoptado del inglés adoptado adaptado porque ya aparece en el diccionario académico con su forma española es decir con una inicial y con el plural eslóganes con tilde en La o poseer una palabra las brújulas

Voz 1880 04:05 vale pues lo apuntamos mejor eslogan y como decía Javier si hemos adoptado Ia adaptado la palabra lo que hay que decir cuando vamos al plural es eslóganes hay que decírselo también a Pablo Casado

Voz 1971 04:17 se le ocurre mejor la señor Sánchez que es lo de los eslogan se da muy bien sobre todo cuando los paga a costa del bolsillo del contribuyente

Voz 7 04:46 las cante cuyo eslogan no es algo así como No me puedo tragar ya tus lemas Modus eslóganes son

Voz 1880 04:56 en los Wailers que abren el capítulo de las músicas de hoy de la cara de esta canción que se llama eslóganes es una versión remezcla de la canción original de Bob Marley que era de mil novecientos ochenta y que al principio apareció solo en un caset pero que en dos mil cinco se relanzó

Voz 0194 05:12 os pregunto a vosotros yo debo ser un bicho raro porque a mí que pase me gusta creo que no es el mejor de los eslóganes de la vida Gonzalo que suceda si no pero han que sea posibles si es es

Voz 8 05:26 una apelación directa al votante al ciudadano que es algo que la izquierda tiene mucha preocupación no que la gente se movilice tiene una función de técnica también que es algo que deben de tener los eslóganes políticos que te acuerdes de ellos que los asocia a una idea no por ejemplo valor seguro pues si John lo entiendo porque los valores tradicionales y la seguridad son conceptos asociados al PP pero no nadie lo va a recordar por España no entiendes no creo que sigue más o menos el significado lo lo le llegó Piatti Bernal

Voz 1971 05:54 si no entendí la polémica porque

Voz 0194 05:57 no está la polémica fue sobre todo por culpa de lo de sí sí sí a Spanair en Barajas

Voz 0283 06:02 cuando yo lo lo lo vi limpiamente además ayer estaba desconectada por otros motivos en Irak pensé cuál es la polémica con haz que pase no no me parecía tanta no claro luego hoy me enteré de lo de Cela hay efectivamente fue inoportuno bueno les da juego a los demás pero en el fondo eso no le va a restar votos a pedir antes y no al revés

Voz 0194 06:23 no creo que con un eslogan no se pierda unas elecciones sea sea el que sea pues a mi me parece profundamente ridículo vaya por Dios contra dictatorial

Voz 1971 06:35 culo o sea no tiene un pase pase está relacionado con pasota está relacionado con pasado no te pases que pase esta Cruz a mi lado es decir osea todos los símiles qué quieres hacer son todos ridículos entonces como aún creativo aún publicitarios la ocurrido semejante cosa podía haber dicho para que ocurra para que suceda pero para que pase me parece vamos un un desacierto pero total y absoluto y además ha dado pie a toda clase de de bromas coña si demás que van a seguir toda la campaña electoral y luego ya lo último es el cartel en la sede de Ferraz con la U encima he la nariz de Pedro Sánchez que parece que tiene una inmensa nariz es que ya es el colmo del desatino

Voz 1880 07:44 pues vamos a empezará el repaso por los eslóganes llevándonos al setenta y siete quince de junio de mil novecientos setenta y siete se celebraron las primeras elecciones generales de la democracia lo que Massey hoy en la radio aquellos días era para el número uno de Los cuarenta Principales este tema alguien salir olvide Supertramp la un poquito no lo que pedían también los políticos españoles apoyan un poquito vamos a escuchar si quieres Ángels muy rápidamente a aquellos políticos de aquellos días hace cuarenta y dos años Adolfo Suárez UCD

Voz 9 08:12 prometimos metimos devolver la soberanía al pueblo español mañana ejerce prometimos normalizar nuestra vida por todo lo que probaría siguieron Felipe González queremos cambiar la acogida

Voz 10 08:25 y queremos cambiarla al ritmo que el pueblo Marcos porque nuestro partido es un partido del pueblo

Voz 1366 08:32 era el paradigma del pueblo abonados como en Manuel Fraga de P

Voz 9 08:37 era un partido capaz de pueda efectuar que no se vote por los cual o resentimiento

Voz 1366 08:43 era el voto útil pero sigue pidiendo Pablo Casado claros es que no no ha cambiado nada esto Santiago Carrillo del PC

Voz 9 08:54 bueno es que en España no puede haber una nueva guerras era la paz y la libertad y por último

Voz 1880 09:04 Tierno Galván PSP

Voz 9 09:06 en estos momentos lo que conviene es estar de acuerdo bajar las espadas llegar al entendimiento común tener la paciencia era del diálogo

Voz 0194 09:17 estará Miguel Ángel Simón que es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense nos va ayudar esta noche analizar los eslóganes políticos Miguel Ángel muy buenas noches muy buenas noches como tiene que ser un eslogan político

Voz 5 09:28 bueno pues un eslogan político lo que busca es sintetizar en una fórmula a un solo golpe de vista el mensaje completo que que va a articular la campaña lo importante en el en el eslogan político no solamente los términos literales lo que denota el el eslogan político sino lo que con nota marco al que te lleva el eslogan político el lo que tiene que tener un Sage político un eslogan político para funcionar es tiene que ser breve tiene que ser muy sintético más de cinco palabras ya empieza a ser empieza a ser demasiado hay que procurar que no sea ambiguo

Voz 0194 10:05 sobre todo no hay que hay que tener que explicarlo si tienes que explicar un eslogan más alta

Voz 5 10:10 frente y él eslogan igual que cualquier mensaje político Espert formativo no es descriptivo es descriptivo busca provocar una reacción generalmente llamando a la emoción y entonces no es explicativos no se trata de contar cómo está la realidad no se Se trataba de mover a una acción

Voz 0194 10:28 generalmente a votar o a movilizar haz que pases un buen eslogan

Voz 5 10:33 haz que pase bueno obviamente tiene un elemento de ambigüedad yo creo conociendo también como cómo se trabaja dentro de los partidos políticos que era una ambigüedad consciente probablemente asumida probablemente asumida obvio también que el tema del Titanic pues ha sido ha sido un error dicho esto llevamos cuarenta y ocho horas hablando hablando de Les luego

Voz 0194 10:59 estrellas bueno exactamente llevamos cuarenta y ocho

Voz 5 11:02 Fernando del eslogan el PSOE probablemente los impactos en la página del PSOE se habían multiplicado en estos días llevamos retuvo recibidos pan trallazos etcétera etcétera yo recuerdo que estaba en Estados Unidos sólo en unos segunditos estaba en Estados Unidos durante la campaña en las primarias presidenciales el que ahora es el presidente de una barbaridad usted comparando el resultado aquello fue que de los doce candidatos a las primarias republicanas Donald Trump tuvo más del doble de tiempo en en medios de comunicación que los otros once juntos la atención pública es el gran recurso es el gran objetivo de una campaña en política entonces conseguir la atención ese es el el dorado no empaña política hay alguna palabra que sea que funciona especialmente era una eslogan bueno los eslóganes generalmente más en nuestros días se dirigen más a la más al corazón que la razón de hecho el Partido Popular tuvo un tuvo un eslogan que era con cabeza y corazón no funcionó muy bien de hecho perdió por dos millones de votos

Voz 0194 12:07 sí hay palabras sí palabras que son

Voz 5 12:10 recurrentes y incluso eslóganes que prácticamente se repiten dentro de un país de país a país uno de ellos es cambio cambio es una palabra recurrente sobre todo para partidos que están en la oposición Empieza el cambio Súmate al cambio fue un eslogan de Rajoy en dos mil once

Voz 0194 12:28 por eso no tenemos además si quienes lo escuchamos y perdón idea del PSOE del ochenta por lo recordamos antes vamos a escuchar este de Rajoy

Voz 11 12:39 cuál es el cambio que tienes educación de calidad para nuestros hijos formación profesional que funcione que estudiar me permita trabajar Súmate al cambio

Voz 0194 12:47 yo creo que todos los partidos políticos en alguna campaña o en algún momento han utilizado la palabra cambio

Voz 5 12:52 exactamente sobre todo cuando están en la oposición y están llamando a ese cambio otra fórmula de éxito otra palabra de éxito seguro por ejemplo seguro que también lo hemos vivido últimamente el cambio seguro lo utilizó el peso en su momento aunque no fue eslogan de campaña valor seguro es el del PP hoy estos son especialmente interesantes porque con la llamada la seguridad están es implícitamente advirtiendo contra la incertidumbre

Voz 1880 13:16 luego también hay otra que se repiten mucho que es la palabra país o directamente España no por ejemplo Errejón en dos mil

Voz 12 13:21 quince hablabas decimos un país contigo porque queremos lanzarle un guiño tenderle una invitación

Voz 5 13:27 on

Voz 0194 13:28 a todas esas heroínas y a todo el país y lo de España también es es un Pancracio que es una clara elección al país bueno antes decíamos que el eslogan de Vox es por España más sencillo imposibles

Voz 5 13:38 esa mente que además es que da mucha información informaciones eslogan con con tan pocas palabras de mucha información no es un eslogan típico de un partido atrapa todo un partido que es que que tienen de un electorado amplísimo Juan un electorado transversal es un par es un eslogan de un partido que tiene muy claro su Target electoral que se dirige con una relación muy directa un algún sector concreto del electorado

Voz 13 14:03 Nos decía es Miguel Ángel que tú estuviste en las presidenciales de

Voz 1880 14:06 Estados Unidos supongo que más de una vez escuchar

Voz 13 14:08 es esto

Voz 0194 14:11 exacto será el lo lo más importante no es la América exactamente

Voz 5 14:16 sí que lo alternaba él también tuve la ocasión de ir a varios mítines de todos los candidatos y el slogan era hacer América grande de nuevo pero el lo alternaba mucho con construir el muro levantar el muro continuamente

Voz 0194 14:29 no se ahora me lo dirás tú si este ha sido el mejor lema de todos los tiempos

Voz 1366 14:44 te digo ahora me lo dirás no sé porque estos la radio pero cuando lo habido inmediatamente ha sentido con la cabeza el mejor lema del mejor eso sí

Voz 5 14:52 confesar aquí una cosa yo lo llegué a tener de sonido el teléfono para mi ha sido el mejor eslogan y por varias razones primero cumple todo lo que debe tener un eslogan apelación a la emotividad apelación a la movilización apelación a la ilusión en tres palabras simplemente un tema muy importante que sea fácil recordar el eslogan el Yes we que cada uno todo todo el mundo es capaz de recordarlo pero además tiene otro los elementos era una parte de un discurso muy famoso que dio por lo tanto remitía ese discurso la gente iba al es el discurso por otra parte tiene musicalidad el Yes we Kenny se tradujo en un vídeo de Will ayer es este

Voz 15 15:31 igual era un vino

Voz 0194 15:38 pidió que se mezclaba la voz de Barack Obama con famosos con el Yes we can

Voz 1366 15:45 no yo creo que en el vídeo más visto durante aquella campaña aquella campaña electoral

Voz 0194 15:52 es la importancia de la música también en una cosa son los eslóganes luego la la importancia de la música que utilizan no

Voz 2 15:59 los partidos

Voz 16 16:04 mi yo

Voz 1880 16:07 y es que resulta que Juanes se ha enfadado no porque utiliza esta canción bueno pero es que es peor no es que utilice esta canciones que han hecho una versión no la han usado tal cual sino que cambian la palabra Dios por Vox descaro Juanes lo ha escrito además un un un texto en redes dice una enorme tristeza mucha indignación llenan y corazón en estos momentos porque alguien afín a un partido político de España ha manipulado la

Voz 9 16:30 canción Adiós Le pido con el fin de hacer campaña política Press que escucharla

Voz 1366 16:40 es que no lo adiós así sabía de la polémica pero lo que he escuchado dile te preguntas cómo vamos a buscar

Voz 5 16:50 mal atención es atraer la atención es el valor de

Voz 1880 16:54 claro porque esto estamos hablando más música polémica de campañas en cuenta si la música que utilizan los partidos políticos en sus campañas es tan importante yo creo como los lemas No Nos decía Miguel Ángel ayer ya contábamos que Pedro Sánchez hizo una lista de Spotify si el problema es que muchas veces no consultan y a los músicos por ejemplo este es el caso de Love of Lesbian con este tema el Partido Popular utilizo este Fantastic Chain en un acto de campaña electoral con María Dolores de Cospedal pero la cosa no se queda aquí en España no es exclusivo nuestro por ejemplo Nicolas Sarkozy decidió utilizar la canción kitsch de M GMT en sus actos de partido

Voz 1366 17:43 por cierto no recuerdan a través de Twitter que no hemos dicho no hemos dado el eslogan de Unidas Podemos yo creía que todavía no estaba presentado esta tarde al menos no no teníamos le dice mala historia la escribes tú no sé no sé si es el oficial y el definitivo pero pero eso nos dicen a los vamos a ir Sara

Voz 1880 17:59 pues nos vamos a ir con los Vampire Weekend escuchábamos antes el Yes we can de los músicos que apoyaban a Obama bueno pues Obama quería que los Vampire Weekend estuvieran también en su segundo mandato pero ellos dijeron que no

Voz 17 18:15 solamente una una nota al pie la división en Podemos empezó con una canción Un grupo Errejón Istán le le encargó un himno a Joe Crepúsculo una cosa así Mother ni muy no gustó ir es cuando sacar la estaca como el himno de todo empezó con una canción tengo que hayan

Voz 1366 18:30 en la en pero los tertulianos antes de hacerla que es que ves porque no lo hay porque porque no lo hacía

Voz 1971 18:37 segundo en los una cosa de todo olvidado una campaña electoral de Manuel Fraga que decía la igualdad por encima del sexo API

Voz 1366 18:45 Alianza Popular quiere para ti mujer libertad e igualdad como siempre siempre

Voz 0194 18:54 hacer segundas partes de las caras hombre como supuesto osea que siempre hay material para todo Miguel Ángel lo digo gracias apoyado por el problema que hemos tenido con el transporte pero muchísimas gracias