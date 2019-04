Carrusel Madrid: SD Eibar 2-1 Rayo Vallecano (03/04/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid

Voz 0684 00:06 muy buenas a todos a todos los oyentes de Carrusel Madrid bienvenidos a un carrusel que tiene que ser el carrusel de la salvación eh Carrusel del Rayo Vallecano que tiene nueve finales una nueva parada este miércoles en Ipurúa ganar para seguir teniendo vida para mantener la esperanza en la salvación son seis puntos lo que tiene de distancia al Rayo Vallecano con veintisiete en juego para el equipo de Paco Jémez hay que olvidar S de esas ocho jornadas sin ganar siete derrotas y un empate el último domingo ante el Betis pero hay que quedarse con esa imagen el optimismo la gran imagen que dio el equipo de Paco Jémez que empató a uno ante el Betis pero mereció ganar formas de fútbol hoy también con un ojito puesto en El Alcoraz dadas las ocho y media Huesca Celta de Vigo a cuatro puntos de distancia está el conjunto de Fran Escribá así que ya con el que el partido en marcha en Ipurua comenzamos este carrusel Madrid primeros segundos de partido en Ipurua Eibar cero Rayo cero ahora tiene el balón en el conjunto de José Luis Mendilibar que intenta atacar por el costado izquierdo el centro al segundo palo se marcha saque de portería para Dmitri ha dicho para perdonen el límite ya aquí para el portero del Rayo Vallecano onces confirmados Iván Álvarez qué tal muy buena ola Palacio qué tal

Voz 2 01:27 oye dientes de Carrusel madre murió en los veintidós protagonistas ya sobre el césped y Burgoa comenzamos con el once desde el Rayo Vallecano el mismo que alineó Paco Jémez el pasado domingo frente al Real Betis Balompié en el estadio de Vallecas Iker horas y con esto el es quién portería línea de cuadra tras el lateral derecho para Tito en lateral izquierdo para Moreno la pareja y centrales Abdoulaye Bike Jordi Amat dos hombres en la medular que son Mario Suárez ya el barómetro en el enganche seguían de José Ángel Pozo la chapa bebé ley cierra para Álvaro García Yen punta juega Raúl de Tomás el Eibar de Mendilibar dentro de cinco cambios respecto al once que el domingo empatados en su visita al Ciudad de Valencia con Dimitrov en portería línea de cuatro atrás con Rubén Peña por la derecha por la izquierda Iván Ramis y Pablo Oliveira en la pareja de centrales Pape Diop y Sergio Alvarez en el doble pivote un costado para Orellana el otro para Marc Cardona arriba en la doble punta de ataque Quique García y el brasileño Charles día

Voz 0684 02:24 minuto y medio de partido en la verdad que ahora mismo el monopolio en el conjunto azulgrana del Eibar del conjunto local ya ha comenzado muy bien dos balones centrados al área del Rayo Vallecano por ahora sin peligro para la meta del macedonio de esto le Dimitri esquí aquí tengo como no al crack al comentarista de

Voz 1038 02:40 Carrusel Madrid Quini Álvarez qué tal muy buenas

Voz 0684 02:43 muy muy buenas tardes te sorprende que haya repetido Paco el once

Voz 3 02:46 con lo bueno y lo que sale bien como jueza en el partido del Betis hay que mantenerlo si la verdad es que salió bastante bien la intensidad fue bastante alta pero bueno yo sí achaca un poco que que no haya hecho un cambio no son tres días de descanso mira sin ir más lejos el Eibar ha cambiado cinco

Voz 0684 03:02 que llega le va por el costado derecho

Voz 1038 03:04 Paco arriba pero aquí no hay porque está avisando mucho en área del Rayo Vallecano el conjunto de Ipurua los armeros ya al primer cabreo de Paco Jémez decías quién

Voz 3 03:14 sí sí ya está cabreado eh sí cinco cambios será hecho Leiva eh yo creo que bastante inteligente sabiendo que que son tres partidos en una semana y bueno yo creo que Paco ha decidido mantener mimo once con lo que tú has dicho gas final hicieron un partidazo el otro día de mucha intensidad lo que sí que me gustaría ver ese minuto sesenta setenta y estos jugadores Se tienen tienen todavía ese fuelle que que tuvieron el otro día

Voz 1038 03:39 la verdad que esperaban cambios sobre todo en el lateral diestro por los dos entrenamientos en en que he estado viendo esta semana al Rayo Vallecano los dos únicos obviamente que ha tenido después del partido el domingo ante ante el Betis le estaba dando mucha bola vinculan el lateral diestro quizá podía ser el cambio Portillo que es verdad que ha jugado mucho menos pero sí de ahí el lateral español que hay que está exigiendo le en esa banda izquierda del ataque de el Eibar corta bien Tito toca el balón hacía Álvaro Álvaro ahora llega el balón hacia Raúl de Tomás es el que ya a campo contrario la pelota al centro del campo para Álvaro me dan que repiten esa pareja el medio centro con Mario Suárez la bola hacia el costado izquierdo las salva bebé hoy esperemos que no haya ningún enfrentamiento entre Vevey Raúl de Tomás eh aunque le gustó a Paco Jémez que llevan dos tuvieran carácter nosotros no queremos que hoy todo sean alegría sino no que ir a disputar hay falta sobre Raúl de Tomás y ahí vemos Iván como no para Paco eh no

Voz 1284 04:29 desde el primer segundo de partido ya está de pie debemos completamente trajeado color gris camisa rosa y corbata negra y te comento rápidamente antes de que se vote la falta estabais hablando de las posibles rotaciones pues en el banquillo de Paco Jémez están Luisa vincula Uche acabó en barba como portero suplente Alberto García Javi Guerra Calcuta y el argentino Óscar Trejo para

Voz 4 04:48 me pregunto por dar nombre propio Quini por qué sorprende de la convocados

Voz 1038 04:51 había que se cayera Santi Comesaña siguieron flujos lave para Michel y luego el tema de Franco di Santo eh sancionado dos partidos no solo solo ya también le dijo a Mateu mal Simon atacó el edificio ojo que el saque

Voz 0684 05:05 en Córdoba para bebé disparaba

Voz 1038 05:07 el extremo portugués que por cierto está de vuelta a casa jugó la temporada pasada en el bar con mucho cariño Él ha recibido porque hemos pegar abrazos en la previa con todos los utillero miembros del cuerpo técnico de José Luis Mendilibar la verdad que es un tío que se hace querer porque es verdad que es un tío muy amable es un tío muy simpático bebé y seguridad

Voz 4 05:25 lo hacemos de toma no pero es verdad que

Voz 1038 05:27 son lo que de lo que mejor se llevan en El Vestuario sí pero se sabe lo que pasa que al final eso es un trabajo esto es un trabajo y tú vas a trabajo

Voz 3 05:35 y no no tiene

Voz 1038 05:37 porque llevarte bien con todos sus compañeros tú tienes que salir a trabajar hace lo que tú sabes hace

Voz 3 05:42 y más ellos y no sabemos si se llevan bien o mal pero dentro el campo Setién que lleva como tienen que ser los mejores amigos uno cubrió al otro está a las duras serán maduras y en este caso el otro día de acudieron al final partido no discutieron durante el partido en doce lloc sí que lo veo bien que que tengan esos roces esos Piqué porque al final eso crea que que que que tienen sangre que les duele

Voz 5 06:02 a el dispongo de Quique García la paros de dimitiría esquí la primera ocasión clara ahora así para ley que estaba

Voz 0684 06:10 sano mucho el área madrileña

Voz 5 06:12 buena la internada por el costado izquierdo con regate incluido de Cote

Voz 0684 06:16 de espejo la zaga del Rayo Vallecano pero nunca

Voz 5 06:18 yo el balón era Cardona con

Voz 0684 06:21 pierna izquierda hizo exigirá a dimitir esquí pero está seguro

Voz 1038 06:24 el portero Mateo un Iván primera llegada del con

Voz 1284 06:26 junto vasco y ojo lo que tiene arriba el Eibar y con Orellana con Marc Cardona con Quique García también con Charles son jugadores muy ofensivos una alineación para ganar el partido de Mendilibar

Voz 0684 06:36 Irujo otra vez Charles en que hace un buen regatea hacia banda izquierda ahí apareció Orellana el centro al segundo

Voz 5 06:41 algo llega a tocar de cabeza

Voz 0684 06:44 a despejar Álex Moreno ahora está ayudando en defensa bebés saque de banda para el Eibar que está presionando mucho en estos seis minutos primeros departido y cero Rayo cero ojo que el balón queda será en el área Nava con Abdoulaye lleva Quique García

Voz 1038 06:58 las encaran ambos jugadores le está diciendo Abdoulaye a Charles al brasileño no te tires pero no me fío mucho de Abdoulaye

Voz 3 07:06 ver ni ni de Charles no son dos jugadores que calientes y decíamos la semana pasada no ahí al final un jugador un poco regular durante X minutos si llegamos al último minuto y te la lía tiene que sabe tiene esa que esto en la primera división y que cualquier jugada que tú no estés acertado como la semana pasada que que que el Betis sin hacer nada salvo un mundo de Vallecas y otra vez fuera la convocados

Voz 1038 07:31 ya también los otros dos centrales del equipo Gálvez Emiliano Bella eso sí que me extraña

Voz 3 07:36 eso sí me extraña porque la semana pasada vimos y un poco nervioso en algunas circunstancias yo en la segunda parte esas ya desde joven casi leía una tremenda claro yo pensaba que que que una de las rotaciones y que podía ceder no poner sobre todo emotivo ya con la excusa de que bueno cómo se juega miércoles domingo pues vamos a García Escudero descalzo claro pero no sé qué tiene que pasar ahí porque ni con Míchel ni con Paco están entrando ninguno

Voz 1038 08:00 no la verdad es que es una cosa rara lo de Gálvez Emiliano Velázquez ni Abdoulaye que van cambiando de depósito quienes han hay que quería romper líneas a Álvaro me dan pero con la pelota que puede meter en largo Aqua buscando la espalda de Tito está bien el lateral español que eso sí en defensa le da mucho Martín Luisa vincule quizá por eso también apuesta a Paco Jémez ahí estará volaba otra vez para Álvaro medirán en posición de defensa Kilómetro cero la bola para Jordi Amat el central catalán que está buscando alguna ayuda pero es que están hasta tres jugadores del Éibar presionando la salida del balón del Rayo Vallecano harán bien Abdulá lleva al costado izquierdo donde aparecía de Moreno sí apoya Mario Suárez tiene que aparecer más el ex del Atlético de Madrid ahora la banda largo querido buscar la incorporación de Alex corta de nuevo la zaga armera que quiere crear juego desde atrás tocando el balón hacia Paulo Oliveira ahí está el portugués tocando con Ramis es el auténtico jefe de la zaga que y esto sí que lo tiene claro Mendilibar son Ramis y otros tres más en el medio ojo que la pifia

Voz 0684 08:56 el Elche aunque tiene que quitarse la encima Paulo Oliveira la pegó horrible el portero serbio no no estuvo atento ninguno de los dos

Voz 1038 09:03 ante de los del Rayo Vallecano pero la bolas para

Voz 0684 09:06 sí soy un para la franja a él la tiene Álvaro Medrano ojo que buscaba muy bien el interior de bebé jo que bebé Se marcha de metro Betselem es Corner flojo correr para el Rayo Vallecano a ver si ha pitado fuera de juego córner porque sabía muy bien dimitiría aquí pero fuera juego no Amparo

Voz 1284 09:20 han levantado ha levantado la la era él el linier de Alberto Undiano Mallenco el colegiado navarro estaba ligeramente parece adelantado bebé pero el pase de Medrano era buenísimo el pase era buenísimo

Voz 1038 09:30 Sala la habían ensayamos mucho esta semana buscarla la espalda en los laterales

Voz 3 09:34 sí yo creo que será la jugada de no yo creo que este partido es menos de tocar y más de juego directo no y en este caso a la primera que ha podido mete el pase entre líneas infiltrarse pasen tres centrales lateral lo han hecho entonces yo creo que sí que van a buscar mucho esta situación durante todo el partido

Voz 1038 09:51 ya sabéis que nos podéis escuchar en este carrusel Madrid dedicado hoy al Rayo Vallecano este Eibar Rayo cero cero ahora mismo en el minuto nueve de la primera mitad Carrús el Madrid en el ochocientos diez de la onda media también para través de nuestra aplicación en la Cadena Ser el X la emisora Radio Madrid de ahí tenéis el directo alternativo en el que os estamos con dando una final clave por la salvación para el Rayo Vallecano todos los mandos técnicos del gran Carlos días Marjaliza eh que si en octubre ahí está Carlos que está poniendo aquí el mejor sonido para que suene esto de lujo un carrusel Madrid

Voz 0684 10:22 otra vez la volea el ataque es para el Eibar ojo el disparo desde fuera del área de Quique García entraba dentro pero le vale

Voz 1038 10:29 on eh era blandito habrá las manos de dimitir estoy pero estamos viendo con muchas dificultades para defender esas jugadas al Rayo Vallecano eh bueno e Iván Juárez ha venido le si actúa cuando tú Kutxa Ipurúa escuchas Éibar

Voz 3 10:43 eh te imaginas que los primeros quince minutos intensos y que vas a sufrir no es sólo que de que le esta pasando Rayo tiene que saber pasar estos cinco diez minutos más IVA y luego apaciguar un poco la intensidad de este de este IVA que entre otras cosas con Mendilibar muy muy intenso en el se basa en portería a cero en intensidad y que luego ya saldrán cuatro cuatro dos de toda la vida del no cambia aquí bueno intenta e intentar pasar estos sobre todo diez quince minutos de de la primera parte que salen con mucha intensidad

Voz 1038 11:13 está por eso viene el cabreo de Paco Jémez porque no está teniendo el balón el Rayo Vallecano lo tiene más y con más intensidad y con más cabeza

Voz 0684 11:19 en el Eibar que ahora recuperar el balón

Voz 1038 11:21 posición de mediapunta ya parece Charles que abriera el balón hacia el eh

Voz 0684 11:25 pierda el centro chut otra vez tiene que dejar la pasa esto le es quien está muy exigido hoy el macedonio era un centro chut del que ponía Rubén Peña

Voz 1038 11:35 el costado diestro otra vez otra aproximación del Eibar que está encerrando al Rayo Vallecano

Voz 0684 11:40 esto no es lo que vimos en el partido el paso

Voz 1038 11:43 menguante el Betis es verdad que el Betis a lo mejor ya menos exigido estar jugando bien fuera de casa y que el Eibar bueno también está en una posición intermedia en la tabla hasta un poco como Leganés ocho dos sobre por encima del descenso casi sin riego pero que estamos siendo un Rayo Vallecano que ha salido un poco ha optado eh once minutos y todavía no hemos visto apenas pasar del centro del campo otra vez cabreado Paco por una falta incomprensible en el centro del campo Iván afán

Voz 1284 12:06 la de Álvaro Morán sobre Marc Cardona está cabreado el técnico no es para menos porque son treinta y tres llegadas del Eibar en apenas diez minutos ahora esta falta ya está jugando mucho en la mitad de campo en la que está defendiendo el equipo vallecano faltar

Voz 1038 12:18 muy lejana para el área de dimitir aquí pero seguro que la va a colgar es el asturiano el lateral zurdo José Ángel más conocido como Coté como le gusta que le llamen en el argot futbolístico a la va a poner con la pierna izquierda a Coté en el área el tienen peinaba aquí

Voz 0684 12:31 de García la que da al balón Abdoulaye va a tiene que quitar

Voz 1038 12:34 Arsenal décima el central senegalés era peligrosa pero todavía con esta el balón en las inmediaciones del área rayista tiene que despejar otra vez ahí sale rápido al corte Abdoulaye que está muy exigido muy presionado por Ramis que había subido a rematar esa jugada y ojo que la salida pues era rápida de Álvaro medirán el balón buscaba otra vez declaro el Rayo buscar la espalda del lateral diestro buscará bebé en velocidad pero esta vez sí que estuvieron atentos defensa Quini

Voz 3 13:01 sí la de hecho perfectamente yo creo que lo tiene bastante claro el Rayo no jugada que tiene con espacios en el centro el campo buscar buscar las espaldas de los laterales que que donde donde es tan grande el hueco creo que lo tiene bastante claro el planteamiento Paco es salir estos primeros minutos intenté aguantar el chaparrón e intensidad que puedan sacarían de Zidane y sobre todo cuando la tenga pues buscar el laterales B

Voz 1038 13:25 ya pero hay que tener un poquito más el balón no está teniendo apenas la posesión nevó la el Rayo Vallecano la intentaba con un segundo saque de banda consecutivo la peinaba Álvaro más bajito de la clase el que peinaba ese balón ahí estaba recuperando otra vez la bola del conjunto vallecano el balón que llega de espalda a Sadam a Raúl de Tomás así hacer poco ante un cero al experimentado edad de tan buen nivel como está siendo ya está haciéndolo esta temporada Iván Ramis otra vez la pelota en área propia o en campo propio en este caso del Rayo Vallecano tiene que sacar de banda Tito la presión con otra vez muy intensa muy fuerte en la que está haciendo el conjunto de José Luis Mendilibar ahí va Tito que está ganando metro pasito a pasito ya pasando al campo del Eibar otra vez tocando atrás tiene que empezar desde atrás mascar la jugada hay pensarlo un poquito mejor el Rayo Vallecano de hecho hoy le llega a los pies de estola Dimitrov pide un balón que prácticamente estaba en en el campo del del Eibar e ahí está la bola buscando a la espalda de bebé otra vez llegan a cortar muy bien la tarea era Paulo Oliveira y además fuera de juego debe en el segundo fuera de juego para

Voz 1284 14:27 el Rayo Vallecano y comentabas ahora el despejen largo de Dimitri esquí todo lo contrario a lo tuvimos el otro día contra el Betis que el Rayo en corto podía salir desde atrás y hoy el Eibar les ha exigiendo

Voz 3 14:36 yo que yo creo que San cambiar las camisetas no está más posesión del Eibar que y en general un juego más directo y el Rayo que suele ser un es un equipo más de toque está haciendo juego directo bueno o no lo veo mal no lo bien que que sobre todo los primero minutos no se la juegan en atrás porque ya sabemos que el Rayo una de las carencias que tiene este año son las pérdida de balones en defensa

Voz 1038 14:57 no tiene que ponerse el Rayo Vallecano y a lo mejor eso también qué quiere y busca Paco Jémez pero otra vez otro balón en largo desde posición defensiva así va a hacer poquito daño el Rayo Vallecano al Eibar que está muy bien asentado en posición defensiva ya busca hasta con cinco hombres el ataque recupera el balón otra vez Tito ojo que ahora sí encuentran hueco en el sector izquierdo de la defensa del Eibar es Raúl Tomás el que estado toca cometerán con pozo que es apenas el primer balón que toca el mediapunta andaluz hará cambiando ya a banda izquierda ahí aparece Álex Moreno en posición de interior un poquito más abierto está bebé que puede ponerla con la diestra tocan la espalda de Pape Diop y otra vez el balón hacia atrás y decíamos que en la previa que estaban pendientes de dos partidos no sólo este Eibar Rayo que obviamente va a centrar toda la intención de este carrusel David sino que también estamos pendientes de El Alcoraz Iván creo que tenemos novedades en ese encuentro

Voz 1284 15:46 hemos novedades porque acaba de adelantar el Celta de Vigo gran jugada entre Iago Aspas Iraitz Méndez

Voz 6 15:52 ha definido finalmente el veintitrés del Celta que está ganando cero uno al Huesca y ahora mismo es verdad que el Rayo

Voz 1284 15:57 seguiría estando a cinco puntos de la permanencia que la marca el Valladolid pero esta victoria del Celta abriría todavía más brecha entre el conjunto madrileño y el equipo cero

Voz 3 16:04 este cómo puede cambiar un equipo como jugador es increíble cómo puede cambiar un equipo bueno yo esto es un aviso para para navegantes eh y veo al Celta y al Villarreal bastante fuertes e si uno de los dos tiene que salir del descenso de primeras con las sensaciones que están creando así que todos estos equipos que están a cinco seis puntos que no se relajen que esto al final para sacar puntos

Voz 1038 16:29 ayer Quini hablando con gente del club no vean lo que cambiaba a las diez de la noche y luego a las once once y cuarto cuando terminó el partido entre Villarreal y Barça L que lo tenía prácticamente ganado en el Barça al descanso con ese uno dos y luego la remontada el Villarreal estaban tirándose de los pelos en Vallecas

Voz 3 16:46 que ya totalmente al final el el el partido de Villarreal ayer da síntomas de que este Villarreal como juega así que como hemos jugó ayer basta salvado seguro y lo estamos viendo en esta final es un equipo que que que con Yago Aspas cambió totalmente

Voz 0684 17:01 perdona Quini que la tiene buena beberé el centro desde banda izquierda lo tiene que cortar Paolo Oliveira y ahora así córner para el Rayo Iván

Voz 1284 17:08 el primero del partido para el equipo de Paco Jémez dieciséis minutos le ha costado al Rayo llegar hasta al área defendida por la Sociedad Deportiva Eibar pero hay córner saque de esquina

Voz 1038 17:17 yo creo que ahí ya le estaba diciendo algo Raúl de Tomás agrega el a la pusiera de primeras

Voz 4 17:21 tras controlar de todo lo mejor

Voz 1284 17:24 me pongas como la del otro día

Voz 4 17:26 esa relación de amor odio seguro que va a dar mucho

Voz 1038 17:29 lo que sí mucho mucho en el partido reabierto esperemos

Voz 0684 17:31 todo sea Bono al iba Álvaro Medrano desde el costado zurdo el ataque rayista con pierna izquierda con pierna derecha es la pone el remate de cabeza a se marcha rozando el palo quería pedir otra vez otro Corner Mario Suárez quería rematar igual que hizo la cerámica en ese tanto que luego hoy no constó tres puntos para el Rayo Vallecano pero la tenido Mario Suárez buen remate de cabeza que se puebla viendo el poste

Voz 1284 17:54 ha tenido un poco de mala suerte porque despeja Ramis y el balón le golpea luego en la cabeza Mario Suárez y es verdad que se marchó muy cerca del palo la primera gran ocasión para el Rayo del partido

Voz 3 18:02 sí estoy viviendo unos datos que me está llamando la atención y la verdad es que bastante Si hablamos de estos primeros quince minutos lo que hemos comentado estamos viendo que que el Eibar está siendo bastante

Voz 1038 18:13 pedí hora al Rayo y que está teniendo la posesión

Voz 3 18:15 bueno con la posesión la marca tiene cuarenta y cinco por ciento deposita

Voz 1038 18:19 uno del Eibar cincuenta y cinco ratio pues pues yo te diría que hubiera salido sesenta cuarenta ahora véase porque la sensación que da la sensación que da que como que tiene más cercano o quizás en una posesión mucho más efectiva

Voz 3 18:31 eso es que hace mucho más daño nada claro

Voz 1038 18:34 de que a lo mejor ha estado tocando un poco el balón el Rayo posiciones en posición de atrás hemos visto como la tocaba Abdoulaye cómo llegaba hasta y es que Jordi Amat pero da que arriba todavía hemos visto poquito al Rayo sólo ese balón colgado desde la banda izquierda de bebé igual que llegó el gol ante el Betis es saben no ha podido ser el remate de Raúl de Tomás y otra vez la posesiones para el conjunto armero allá parece Orellana ha cambiado de banda está la derecha tocando el balón atrás hacia yo Álvarez Sergio Álvarez que tiene que mover el balón hacia posición de central ahí está buena la apertura de me Paula Oliveira hacia Peña el centro de Peña creo que se ha quedado sin campo así que en buena noticia purga ser saque de portería para dimitir esquí hoy está sufriendo un poquito más en ese costado defensivo al

Voz 1284 19:18 Moreno eh es que Rubén Peña y Orellana son dos grandes jugadores es Rubén Peña le conocemos muy bien aquí del fútbol madrileño que estuvo en el en el Leganés y luego Orellana que ha pasado por tanto seguimos en el en el fútbol español lo va a tener difícil Álex Moreno pero bueno de momento lo está salvando

Voz 3 19:32 tampoco jugó data posiciones no

Voz 7 19:34 pero ya está en Leganés madre mía yo creo Levy de todas posiciones encima delantero marcaba goles

Voz 3 19:43 a veces lo decía pero este chico que esa final vale

Voz 1038 19:46 de veces son jugadores que les encantan cualquier tipo entrenador ojo que quería buscar la espalda otra vez a Jordi Amat estaba muy rápido para ayudar en posición defensiva Álex Moreno se la quitó a Quique García bola otra vez ahora sí para el Rayo Vallecano a ver si puede conseguir pasar con el balón controlado controlado al campo contrario porque es que la presión de hasta seis hombres del Eibar le está ahogando todas las vías de comunicación y todas las vías de pase al Rayo ahora es la recuperación buenísima de Kote que está encarando haciendo la diagonal desde Izquierda derecha vuelve a cortar el Rayo sigue esto tiene que ser falta Undiano falta sobre Mario Suárez tiene que respirar un poquito el conjunto de Paco Jémez diecinueve minutos y medio ir poquita cosa sea que llevarnos a la boca del conjunto madrileño

Voz 3 20:29 sí sí afinar y tuve la posesión de uno y otro es verdad que el Rayo tiene más posesión posición ficticia no el el Eibar sí que te impresiona más arriba crea sensaciones de peligro dicen me hago el Rayo toca atrás cómodamente sin crear ninguna sensación de peligro no al final tú esto que diría Quique Setién se iría contento no como siempre decimos el vestuario ya no ganar la posición pero en este caso el IVA sí que está haciendo más daño en intensidad y en cercanía del área

Voz 1038 21:00 a ojo porque lo intentaba ahora otra vez Charles ha estado bien ahora sigan el corte Abdoulaye va que ella está un poquito más fino que el otro día se ha tirado rápido a los pies del delantero brasileño ha cortado esa acción Jordi Amat tocando con Abdoulaye hasta cuatro futbolistas del Eibar presionando en la frontal del área del Rayo Vallecano es obliga al pelotazo de dimitir esquí balón perdido

Voz 0684 21:20 al al Rayo que recupera ahora así buena la acción defensiva de Álex Moreno la bola para Jordi Amat Jos

Voz 1038 21:25 tiene que abrir al costado derecho donde aparecen menos hombres él

Voz 0684 21:29 del Eibar la bola para Alvarito García Álvaro las espalda a la espalda buscando eh Raúl de Tomás Raúl de Tomás tocando con pozo pozo abriendo ahora así que ha encontrar un había buena el Rayo Vallecano Tito tocaba con Álvaro pero Álvaro nos entendió con pozos recupera el balón el Eibar horas y recuperación de la rápida del Rayo Vallecano además en campo contrario buena la acción ahora de Alec Moreno tiene que abrirá banda pierda donde aparece bebé ojo centro chuta beberé para donde Dimitrov Village bien lo intentó desde esta vez engaño con el centro disparo a portería es correr para el Rayo iban en el segundo del partido

Voz 2 22:02 para el equipo de Paco Jémez dio el peligro está viniendo por esa banda izquierda gran jugada les Moreno y el disparo de bebés segundo correr

Voz 1038 22:09 no estará buena Elgin sí sí sí sí

Voz 3 22:11 lo digo que que alguna de estas darla no el portero siempre pega el pasito como vimos ayer la sede yp pegan siempre pasito yo creo que hay que intentar una cada cada cinco seis hay que intentarlo porque el portero ya va pegarse pasito y luego toda forma hueco

Voz 1038 22:25 ahí hasta ese segundo córner como decía Iván Álvarez córner desde el costado izquierdo igual que el anterior esperemos que acabe con mejor destino el cabezazo quién sabe Design Mario Suárez y Jordi Amat que han subido a rematar la jugada iba con pierna derecha

Voz 0684 22:39 Álvaro vendrán el centro ahora sin que potente el set

Voz 1038 22:42 vio el portero del Eibar para despejar de puños

Voz 0684 22:45 es bolas en posesión para el Rayo Vallecano que inquiere

Voz 1038 22:48 desahogar un poquito el ataque ahora que bajen los centrales a posición defensiva todos los que han subido ese Soler emitir es que el que abre hacia ese costado zurdo del ataque del Rayo Vallecano cabeceaba bebé la bola no les llega Raúl de Tomás en pelota para dentro Beach que esta vez sí que ha salido con autoridad aquí

Voz 3 23:04 mío vaya puños como Mazinger Z pues es un portazo su dedazo lo hemos vivido también aquí en tierras madrileñas en el alcohol y me parece un acierto cuando lo firmó el Eibar si le está dando muchísimos puntos un portero que encima crea mucha seguridad

Voz 0684 23:18 ojo porque el que rompiera por banda izquierda es el Eibar spot del que quieren Álvaro García que está ayudando en defensa al centro el Cote despeja de cabeza Jordi Amat en el primer palo menos mal que no aparecieron ninguno de los delanteros el Eibar bueno el despeje del central catalán el saque de banda para el Eibar

Voz 1284 23:35 ya estamos viendo buenos minutos es verdad que le costó al Rayo en esos primeros instantes pero ha tenido dos ocasiones consecutivas y está viendo un partido bonito el nerviosismo saca se ha cambiado un poco de banquillo porque ahora Mendilibar era el que estaba echando un poco de bronca sus padres no le estaba gustando estos últimos minutos al técnico de Leiva

Voz 0684 23:49 ecuador de la primera parte ahora al centro otra vez de banda izquierda ojo porque ese azulino Abdoulaye en segunda instancia quiere recuperar el despeje rebotan un jugador del Eibar va a ser saque de portería para Dmitri aquí pero debería decir que no

Voz 1038 24:01 bueno guineano riqueza no te fían mucho eso es cada vez que coger

Voz 3 24:06 balón como que cierra los ojos y lo ha pasado algo la sensación no que crea au sino o bueno en la memoria que tenemos los los numerosos fallos que que ha tenido este año pero luego tiene estas cosas

Voz 1038 24:20 alto el viernes que por qué me parece

Voz 3 24:22 es un canal iraquí era casi sin quererlo y parece que es muy torpe no para sacar la saca el balón y luego que no frena la yo no sé si ya ha dejado los frenos en algún sitio pero que no frena ahí es el va todo y muchas veces se sigue verdad que eso lleva contundente pero otra vez debería de de frenar un poquito más

Voz 1038 24:37 ahí está otra vez la bola para de ley para que quería sacar en largo de banda Cote buscando la cabeza de Quique García Aran que bueno ha sido el movimiento de Orellana rompiendo la línea aparece Pape Diop eso bola Orellana es el que está actuando por esa banda izquierda el centro de Cote centro con remate de Sergio Álvarez pel rebate del medio centro del Eibar se marcha a cabezazo arriba pero otra pez ese quebradero de cabeza que siempre ha tenido esta temporada el Rayo Vallecano que son los centros laterales Iván que casi siempre les remataban con Michel vimos que sí había lo había trabajado mejor con Paco Jémez pero hoy otra vez está buscando

Voz 1284 25:15 eso Mendilíbar y sobre todo con el peligro de dos delanteros como son Quique García y Charles luego en el banquillo tienen también a a Sergi Enrich que marcó el pasado fin de semana es Bella que estamos viendo dura lleva un poco dubitativo pero a Jordi Amat sí que lo ve un poco más seguro de tanto en la salida como luego a la hora de defender el capitán del Rayo se está viendo bastante seguro en la dice

Voz 1038 25:31 Jordi es clave Jordi es un fijo ahí para Paco Jémez veinticuatro de la primera ahora se ha tomado unos minutitos también Dimitris Fidel ha dicho a todos que llevamos un trato de agobio pelotazo largo ahora la bola en campo propio DRAE perdón en campo armero es para el Rayo Vallecano costado derecho delata que saque de banda que efectuaba Tito pero que perdía rápido Alvarito García que el hombre que iba a salir del once que no dio el cien por cien yo creo que no deseo la mejor imagen ante el Betis

Voz 3 26:02 yo esperaba un bebé en vez de perdón Embarba aún en estado hablando toda la semana don de Guardo cada semana estos dos tres días de que Embarba podría volver y además yo creo que al final he que ha decidido opaco ha decidido jugadores que se han dejado la vida no han estado bien ofensivamente el caso de Álvaro pero sí que está deja la vida vamos a darle su su premio íbamos a a mandar una señal al al vestuario como diciendo que no se deje aquí la vida no no va a jugar yo creo que ha querido premiar animo once porque el partido fue bastante bueno contra el Betis y en este caso ha mantenido el mismo once como te he dicho antes

Voz 1038 26:38 aquí hay que apretar todos es la consigna de Paco a las nueve finales que quedan al Rayo por ciento se ha recuperado a tu la llevan si ya están recuperados ayer

Voz 1284 26:46 es un rodillazo de Quique García ha salido muy bien al cordel central se legales del Rayo le dejó la rodilla sin querer Quique García pero ya está completamente reincorporado el central del Rayo otra

Voz 1038 26:54 vez atacando por banda izquierda parece que son las dos banda que han elegido nata que los dos equipos tanto hoy como Rayo Vallecano donde están haciendo y creando más problemas al equipo contrario pero esta vez se hicieron un lío entre Marc Cardona gente José Ángel entre acotes que dejaba el lateral asturiano pero es balón para el Rayo Vallecano para Tito que nos está haciendo hoy especialista en sacar de banda que es lo que más está haciendo durante ante el partido hará el apoyo de Álvaro con Ponzo pelotazo de Ponzo es que no está creando nada en centro campo hacia delante el Rayo Vallecano lo estamos viendo dar dos pases seguidos y eso es buena noticia para el equipo de José Luis Mendilibar ahora sí que quiere buscar qué

Voz 0684 27:30 pasé Ujo porque está entrados de banda derecha Álvaro García se le marchó Un poquito control pero con consigue conectar con Raúl de tu va a Shell disparo del retrete con pierna izquierda sigue marchó fuera rozando el palo del árbitro Vidic que pena la ocasión que ha tenido R de Iván

Voz 1284 27:46 el INE fijado porque estaba solo a la izquierda bebé a ver si el brasileño le recriminaba o no a Raúl de Tomás que no será haya pasado es verdad que ha levantado los brazos bebé pero finalmente no ha ido más la jugada gran disparo de Raúl de Tomás que cada vez que entra en juego es verdad que lleva mucho peligro sobre la portería de ley

Voz 3 28:00 ese giro lo hace de maravilla eh Quini ni si encima se pasan de frenada los dos jugadores del Éibar le queda a su izquierda tirando el paro la algo es ahora es preciosa y es una pena no que no haya entrado porque yo creo que el Rayo está buscando eso no está buscando el está bien bien colocado y todos atrás y salir una contra y pilla pilla la este iba

Voz 0684 28:21 Irak puede que le pille otra vez ahora en el costado izquierdo el pase de

Voz 5 28:24 deben cetro Rull de tu nos buscar vi increíble la que apoya hora R de TV pira parecida a la jugada del primer tanto el pasado domingo ante el Betis buena la jugada en profundidad para bebé en centro de la buena lo lo hizo mejor el toquecito de Paulo Oliveira y cuando la tenía solo en el punto de penalti Raúl de Tomás puso el interior de la pierna derecha incomprensiblemente se marchó fuera señaló

Voz 1038 28:52 con dos ocasiones consecutivas al Rayo

Voz 2 28:54 las dos en las botas de Raúl de Tomás que ha marchado lamiendo el palo derecho de la portería defendida por Dimitrov cuando estamos viendo cómo está lloviendo diluvio dando en Ipurúa ha comenzado hace unos minutos pero está cayendo de lo lindo

Voz 1038 29:05 menos mal que estamos bajo cubierto aquí en la aquí

Voz 0684 29:08 cabina de prensa del porque sino nos íbamos a poner fino fino filipino como desvele la serie

Voz 1038 29:14 la pelota a lo largo de la defensa

Voz 0684 29:16 el Rayo Vallecano y así está hay que asustar Quini hay que meterles un poquito de presión y las mejores ocasiones

Voz 3 29:23 la que tengo apunta son del Rayo se lo está haciendo en los haciendo está asustando al a este Éibar que que los primeros quince minutos y tiene intensidad robando balones en el centro el campo llegando bastante bastante bien pero en en ocasiones de más claras se yo creo que es el el Rayo en sobre esta de de Raúl de Tomás que que que que la pone la pierna con este campo que está bien hoy y que hubiese cogido porterías una pena que no que no llegue hasta que llegas aquí el primer gol

Voz 1038 29:49 parece que la lluvia ha dado ánimos al conjunto armero

Voz 0684 29:52 porque va a ser saque de esquina para el Eibar creo que es el primero no iban el primero para el Eibar bueno pues contamos el saque de esquina ya

Voz 1269 29:59 ahora vamos con la ronda hay he levanta el brazo izquierdo

Voz 0684 30:02 Orellana a Fabián Orellana el chileno que lo va a poner con pierna derecha a Cintra Orellana que va Ramis contundente de cabeza fuera nos vamos de Ronda en Carrusel

Voz 1038 30:12 sí

Voz 0684 30:20 a la ronda informativa en Carrusel Madrid que comenzamos iban en Ipurua a punto de alcanzar la paz

Voz 2 30:27 ver a media hora de juego de partido veintinueve minutos en Ipurúa Eibar cero raya cero tan

Voz 0684 30:32 bien tenemos otro ojo puesto les la Alcoraz Iván

Voz 2 30:35 mismo minuto veintinueve de la primera parte Huesca cero Celta uno hay que recordar que en apenas media hora juega

Voz 0684 30:41 el Real Madrid visita la cancha del Valencia visita Mestalla partidazo espectacular por cierto sin Isco Issing Gareth Bale en el once de Zinedine Zidane que forma con Keylor Navas Sergio Ramos Varane Cross Benzema Modric Marcelo Casemiro Lucas Vázquez Odriozola Jim Marco Asensio recordamos jugados ayer ese Atlético de Madrid dos Girona pero los tantos de Godín ID Griezmann Espanyol uno Getafe uno a pesar el pinchazo del conjunto azulón sigue en esa cuarta posición en la tabla ir para mañana tendremos a las ocho y media en Leganés Valladolid hoy mala noticia en La Haya en cuartos de final ha caído el Real Madrid cuatro dos en Alemania ante el Hoffenheim no va a poder estar en la gran final en esa en al por en la que sí que estará el Fútbol Club Barthes

Voz 1038 31:30 una

Voz 1038 32:16 hemos tenido corner sin consecuencias córner a favor del Rayo Vallecano una pena porque el primero sobre todo era el buen rematador buen remate en este caso de Mario Suárez pero esta vez no ha podido ser era el tercer Cornet del partido Iván no si el tercer córner

Voz 1284 32:32 cuarto del partido el tercero para el Rayo que

Voz 0684 32:35 ahora recorta Quique García Se marcha lleva que aun así le persigue el central senegalés ahí está García la pone al segundo palo el remate fue

Voz 5 32:42 pero es un tipo de llegar el tanto de ley vale el remate en el segundo palo de Fabián Orellana seis tan cambiando de bandas Rubén Peña ahí Orellana y ahora buena a la acción de Quique García

Voz 0684 32:56 el remate fuera de Orellana Quini

Voz 3 32:59 sí que llegaron con peligro de décadas que llegan están llegando en esos últimos minutos bien a finales el el talón de Aquiles no del Rayo en los los centros laterales que siempre hacen daño y en este caso la vuelto hacer daño y bueno el portero sigue la la tapa bastante bien lo tenía controlado pero bueno de aquí parecía que era que era gol

Voz 0684 33:19 en hay que darle otro sus Tito como esa de Raúl de Tomás que fue

Voz 1038 33:22 nació más clara de gol que era prácticamente

Voz 0684 33:24 un penalti un penalti en juego que tiró fuera el delantero cedido por el Real Madrid pero va a tener más

Voz 1038 33:30 pasiones y seguro que va a marcar algún gol más que leyó

Voz 0684 33:32 ven a los veinte que le ha pedido Paco Jémez ahora mismo está en doce pero la bola para el conjunto armero que buena la presión de Mario Suárez para robar el balón la pelota que la tiene Raúl de Tomás abre hace banda derecha ya aparece Álvaro

Voz 5 33:45 diez dentro de Álvaro o no llegaban

Voz 0684 33:47 el remate pozo si habían cambiado los papeles Raúl de Tomás y Pozo buena la jugada del Rayo Iván sí muy buena

Voz 1284 33:54 juega por banda derecha con ese centro de Álvaro García hasta el césped rápido ahora con la lluvia que está cayendo sobre el Ipurúa y al final es saque de banda para el Rayo

Voz 1038 34:02 saque de banda que va a ejecutar Tito eh tiene hasta tres compañeros que se están aproximando para darle un balón Pere estas seis defensas del Eibar que eso hace de malla de maravilla pero la bola aparatito el centro de Tito es malo ha salido va a ser saque de puerta para Nitro Beach

Voz 3 34:17 es raro que raro decir que un centro de Tito malo eh

Voz 1038 34:20 sí porque suele ser también muy seguro hoy viene muy bien

Voz 3 34:23 coincidió conmigo en en cuando él empezaba las comía increíbles sea siempre suele decíamos chico como como las siempre las pone bien Tito afinar la puesta de de de las rotaciones de esta semana porque Tito siempre te vas a caer un seis un siete ya ha dicho mejor me la juego defensa que no que no jugarnos juegan vincula que que al final es más indeciso en la zona defensiva el tema es alpino que celebra cerrar mucho mucho la puerta de la titular

Voz 1038 34:51 edad

Voz 3 34:52 el siguiente partidos contra el Valencia y el Valencia también es un equipo que ataca mucho sí pero juegas en casa no lo mismo jugar en casa que en Ipurúa no en casa sí que va a haber rotaciones así creo que en el lateral va a ser una de ellas Lille pero además tienen los dos

Voz 1038 35:08 pero eso dos laterales que son más extremo que

Voz 3 35:11 qué laterales con la izquierda

Voz 1038 35:13 ya vincula la derecha pero bueno veremos qué es lo que decide Paco Jémez para el partido del próximo sábado también ocho y media también lo haremos aquí integro en Carrusel Madrid a partir de las ocho y media por eso acompañáis inseguro Day no Carlos Carlos tú también te apunta las sí si me estáis de lo que sí que sí ha juntado con nosotros lo vas a perder treinta y cuatro de la primera en Ipurúa ahora tiene el balón en posición defensiva el Rayo Vallecano que ante la presión del Eibar otra vez tiene que pegar pelotazos eso seguro que no me gusta Paco Jémez que quiere salir siempre con el balón jugado desde atrás que bien la lucha que bien se la lleva Pape Diop en el medio centro senegalés que aseguró que han coincidido con con Abdoulaye y seguro que se han pegado una brazo fuerte y bueno en la previa la pelota sigue para el Eibar ahora cambiando de banda atacando en el costado derecho es Rubén Peña hay que intentaba buscar esa acción en ese lateral apoyaba con Orellana hallará el pelotazo en largo otra buscando a Raúl de Tomás que hoy

Voz 0684 36:13 qué pifia de Pablo Oliveira el hispano los de Raúl de tu más quizás se ha precipitado estaba en la esquina del área todavía fuera del área del Eibar pero la visto tan claro ha querido hacer una vaselina campo así yo no sé si es bueno pensarlo

Voz 3 36:28 sí sí porque el balón se te queda siempre bastante bastante plano no en el CP al cimientos CP que ya se está empezando a quedar un poco más el balón al principio sí que esta rápido ahora ya está pasando ese tramo de de lluvia que que que el balón se queda si yo creo que hay es una es una forma de de sorprender al portero no siempre te pegándole sobre todo porque la siguiente diálogo ya no te va a salir pero bueno al final ha ido la mano yo creo que bueno intentarlo oí que siga y que sigue volcado

Voz 4 36:54 lo lo ha tenido perdona Quini decía el Rayo

Voz 0684 36:58 acción buena Iván para Raúl de Tomás sino

Voz 0684 37:38 ha estado atenta a la zaga del Rayo Vallecano

Voz 1038 37:41 de quería buscar en largo a Charles pero ha estado

Voz 0684 37:44 creo que era Jordi Amat muy bien cortando y haga la bola

Voz 1038 37:47 en posesión para el Rayo también en falta falta sobre Alex

Voz 1284 37:50 bueno Iván si intentaba salir al contraataque el lateral del Rayo que se quejaba del pie derecho la ha pisado Sergio Álvarez el centrocampista del Eibar un partido demasiado limpio de momento sin tarjetas y con muy pocas Fall

Voz 1038 37:59 mira una conexión buena hora del Rayo Vallecano

Voz 0684 38:02 en ese costado derecho es Álvaro García que tiene que tocar en medio

Voz 5 38:05 no apareció el barómetro en el disparo

Voz 0684 38:07 si fuera el área treinta metros lo intentó el jugador cedido por el Valencia lo intentó de zurda se marchó arriba Quini

Voz 3 38:15 si todas las jugadas que queden por ahí yo creo que deberían intentarlo no el césped esta rápido y ahora mismo cualquier bote que que desde más es peligroso para para el Eibar y y me parece bien me parece bien que lleguen a esa zona de de línea yo creo lo tienen muy claro no es cada vez que la tengo un jugador de campo buscadas es para dos laterales y cuando caiga el balón cerca del área pegarle a portería pero ahora mismo lo tiene bastante claro Rayo que le veo muy bien colocado y muy bien situado en el campo ahora mismo si después de