Y la fábula se desmoronó

Voz 1150

00:05

Diego Pérez de los Cobos frente a Ferrán López el espectáculo promete serio momento estelar del juicio en curso lo ha propuesto Xavi Melero defensor de forma el abogado más elogiado de cuanto se sientan Un con los acusados poco amigo dos discursos políticos siempre atento a cualquier vía técnica que permite abrir un oportunidad en interés de su defendido base jurídica tiene una decisión que está en manos del Tribunal poder de atracción también se dirigiría la lealtad de los Mossos a las instituciones del Estado que lo López ha defendido en perfecta coincidencia con el mayor Trapero la actitud de la policía la Guardia Civil el papel de Puigdemont del Gobierno catalán en aquella jornada icónica a la que la política española lleva año y medio encadenada os titulares sin embargo se ha llevado a una frase de Ferrán López Puigdemont dijo que si se producía el escenario de disturbios que preveíamos declaraba la Independent en la salida de tono intención real el buen sentido de la ciudadanía evitó en aquel momento al presidente el riesgo de caer en la tentación el desliz llegaría a veintisiete días después la fábula se desmoronó el sentido común del ex presidente catalán José Montilla en dos frases extraídas de una entrevista reciente de El Confidencial con el tiempo veremos si la sentencia del Constitucional sobre el Estatut en vez de fortalecer el Estado de Derecho en España lo que hizo fue ponerle un petardo Puigdemont necesita conflicto porque sin conflicto no es nada Francia piensa en cómo hacer evolucionar la democracia antes de que parezca en una encuesta de Le Monde en sí Jano en Manel Osaka llama asociar los ciudadanos lo de la ley y en esta línea el historiador Gerar muy bien sustenta que las clases populares no quieren representación quieren participar en la vida política con sus propios medios como abrir estas vías sin estrellarse contra un orden institucional que se resiste a cambiar ahí se jugará en parte el destino de la democracia