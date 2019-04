Voz 1

llega la pelota al remate era enteras herrero cuchillo de palo algo todo hay de a para entrar a su exequipo uno que describen describe como todo de una manera magistral por el pitaron Parejo volcar algo tocado Lito con Ross crítica natural con pierna derecha los pelota Corredera no llega nadie la defensa del Real Madrid de esa pelota no puede llegar no puedo acudir Keylor Navas Itt como un avión libran gozó de la marca de Mariano Rajoy de Casemiro Harry rival tragará e ir ante el cuello conectar con cabeza apelable que tras la fiesta Mestalla que hay que sentenció el partido y ponen al Valencia con punto de puesto Champions marcó el Valencia marcó de un gran cabezazo en árabe sólo el capitán Parejo Valencia dos Real Madrid celebra su tras seguro