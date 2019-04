Voz 1

00:12

el único ponemos lo que tiene que poner un full es todo el Real Madrid un partido de competición en Mestalla con de Karim Benzema se relajó la defensa del Valencia apareció Karim Benzema por delante de doble al borde de la chica rematando de cabeza picadillo no suele elevó mucho neto que no pudo tocar no pudo evitar el tanto el primero del Real madre el primero de Karim Benzema Valencia dos Real Madrid