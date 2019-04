Manu Carreño: "El Real Madrid es un auténtico desastre"

Voz 1375

00:00

no puedo decir que sea otro Real Madrid porque yo la única diferencia que veo en este Real Madrid es que ha habido un nuevo inquilino en el banquillo que en vez de ser Solari se llama Zidane con todo lo que eso representa que ya sabemos que es Zidane pero como nos temíamos muchos Zidane no parece que vaya a hacer milagros en este tramo final de temporada probablemente tampoco los espere nadie porque tampoco hoy ningún milagro que que invocar ahora mismo simplemente acabar de la mejor manera posible pero como dice Romero va a ser una larga travesía porque si en vez de Zidane hoy en el banquillo estuviera Solari o antes Lopetegui estaremos diciendo pues lo que hemos venido diciendo toda la temporada es un desastre el equipo pero un auténtico desastre en defensa relegando defendiendo Benzema con el gol poquito más lo de Marcelo es para que alguien se lo mire tres partidos decidan tres titularidades para Marcelo no sé hasta cuándo hay que seguir premiando a un jugador que no está mereciendo seguir siendo titular pero de momento tres de tres no va a jugar el siguiente porque le han sancionado con la quinta amarilla después de un pistoletazo lamentable que ha tenido Marcelo tirándose delante del árbitro además a ver si pitaban falta porque ya no podía ir a por el balón bueno en fin han entrado Isco y Bale del banquillo y tampoco han aportado demasiado va a ser duro y entiendo que la motivación es difícil que la tengan estos jugadores cuando ya no se juegan nada en en Madrid acostumbrado a pelear por todo pero repito la única diferencia es que en vez de Solari está Zidane en el banquillo en el campo no se ve nada nuevo