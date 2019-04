Keylor Navas: "Creo que mejoramos a nivel de juego respecto a los partidos anteriores"

No hay resultados

Voz 1 00:00 Prades sale el portero Keylor Navas Javi aquí está el horno habas serio buena razonadas sonrisa porque qué tal que buenas noches hola buenas noches complicado no es una travesía para el Real Madrid lo que pasa es que el equipo ha visto un poco estático no no sé si en el campo Tube en la portería visto en el equipo que le faltaba algo

Voz 2 00:18 bueno yo creo que es que el equipo no jugó del todo mal muchas veces y nos faltó un poquito de profundidad pero yo creo que es debida al bloque que ellos tenían atrás han es muy bien paradas entonces tratamos de tocar el balón de un lugar a otro para intentar encontrar algún un agujero que ellos dejaran para aprovecharlo pero

Voz 1610 00:39 por ese fue complicado son quince derrotas esta temporada en cuarenta y nueve partidos nueve en Liga en en treinta mente asumible si es un momento muy complicado yo creo que ese es un año que

Voz 2 00:53 que no es como todos hubiéramos deseado pero sé que hacerle frente yo creo que que ese afrontar este momento oí y ojalá que no sirva para para aprender de todos los errores que hemos cometido este año para que en los próximos años es las cosas sean diferentes y podamos disfrutar de de lo que realmente se merece ese club que es ganar

Voz 3 01:15 me da la sensación hoy el Valencia de que tenía una marcha más que vosotros físicamente que el equipo ha pasado por encima sobre todo las bombas

Voz 2 01:24 bueno yo creo yo no sé es que desde fuera desde dentro yo no lo sentía totalmente así yo creo que nosotros nos fuimos arriba y ahí es donde ellos estaban atrás esperando y aprovecharon las contras salieron con sus jugadores que son bastante rápidos y hay por ahí sufrimos un par de veces pero un momento yo creo que tuvimos nosotros el balón ellos estuvieron ahí es defendiendo bien y bueno yo voy a los compañeros es físicamente bien como siempre se puede mejorar pues a clarísimo es obviamente cuando se pierden partidos ese algunas cosas se tuvieron que haber hecho mal no se puede no se puede ocultar eso pero ese creo que mejoramos bastante a nivel de juego con los partidos anteriores y eso es bueno

Voz 1 02:12 dijo ayer Zidane que el próximo año no haber debate en la portería que él lo tiene claro tú también lo tiene claro te quieres quedar tienes contrato tú te ves portero de Madrid el próximo año

Voz 2 02:22 bueno yo siempre voy a tratar de de dar lo mejor de mí de convencer al míster que puedo jugar es ya no lo que él diga lo que él piense sólo él solo en los Saëns mente yo tengo contrato y quiero estar aquí pero bueno vamos a ver qué Plaza ese libro que ese momento hay que enfocarnos en terminar ese año bien a pesar de todas las dificultades que hemos tenido este tenemos que por honor al escudo que representamos a nuestras familias y a la gente que nos apoya tenemos que saliera a ganar los partidos que quedan

Voz 1610 02:56 yo sé quién tengo contrato es es taxativo de que tú te quedas frío sus decida lo que decida

Voz 2 03:03 a ver si el míster me vaya a ser que te voy a hacer pero entonces no yo sabes como siempre he dicho yo tengo contrato y voy a pelear mientras éste aquí mi presente horitas el vial Madrid entonces es que tengo que seguir luchando por esa camiseta como lo ha hecho siempre y hay intentar de que podamos llegar a saber dónde ese siempre hemos estado que que es ahí peleando por los títulos que yo creo que eso es lo que nos gusta a todos

Voz 3 03:34 temporada como esta te referías a lo poco que has jugado o a la poca confianza que has tenido pues

Voz 2 03:40 bueno todo yo creo que esto al final no es fácil estar ahí de no jugar mucho yo creo que ese uno como futbolista es disfruta dentro de la cancha pero no sólo eso si uno quiere dar el mayor rendimiento posible es en la cancha que jugar partido a partido porque de se entrena bien se trabaja bien pero siempre el ritmo de juego es el sólo unos minutos los que lo hagan entonces ese yo quiero tener vimos juego quiero sentirme es de confianza dentro de la cancha como como en otros años Si a seguir yo creo que eso eso es lo que quiero para el próximo año

Voz 4 04:15 yo solamente una más en levantó mucha polvareda la titularidad lotería de Luca Zidane Guti no sé cómo te pilló oí que te sugiere la figura de de Luca como portero y que te parece toda la polémica que se levantó por el hecho de que fuera titular