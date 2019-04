Quico Catalán: "Para el 99% de las personas que han visto el partido no se ha impartido justicia"

Voz 1375 00:00 dejamos ese Valencia dos Real Madrid uno tenemos que hablar del resto de la jornada de miércoles muchas cosas han pasado ahora estamos en Huesca ahora estamos en Vigo ahora estamos en Bilbao en Vallecas en Éibar pero se jugó en San Mamés ese Athletic Club tres Levante dos con un Levante que está jugándose también la la permanencia y que ha ido cómo ha ido viendo como jornada ese aire metiendo ahí en ese grupo de equipos que van a pelear por evitar el descenso de aquí a final de temporada pero después del tres dos que ha llegado con un gol de penalti en el descuento para los eh vascos Quico Catalán a termina el partido muy cabreado hemos escuchado sus declaraciones al empezar el larguero y no sé si un rato después presidente sí hay en sintonía verdad Kiko hola hola ya has aterrizarán valenciano ahora mismo no sé si sigues pensando lo mismo que has dicho al acabar el partido o quieres matizar algo o reafirmaron

Voz 1 00:50 no se cierra sin puntos dicho normalmente cuando cuando comparezca ante los medios no parece no comparezco porque tenga un globo que sólo esté cabreado indignado ya lo tienes que no tiene no por supuesto sigo teniendo y lo seguiré teniendo porque sigo indignado con con lo que vivir no es la gota que colma el vaso Manucher final como todo nos un presidente que salga a los medios a montar shows no es mi forma de ser de así y creo que haciendo lo que está haciendo y lo esté haciendo sino denunciando una situación que es insostenible que no es sólo hoy con tres jugada es flagrante es que llevamos seis jornadas además del partido de hoy con situaciones muy similares ahora ahora repasamos ahora

Voz 1375 01:42 repasamos si te parece perdón a las tres jugadas de hoy pero has dicho efectivamente que son

Voz 0514 01:46 seis partidos que lleva aquí

Voz 1375 01:48 los partidos te refieres a los seis últimos o a seis coma

Voz 2 01:51 pero no no no se la PIN el guarda el penalti de Casemiro al menos titán en el Levante Getafe el el día del Villarreal en la salida de Leganés

Voz 1375 02:11 aún le falta un digo con el banda Casemiro con el Madrid Levante Getafe con

Voz 1 02:17 el Villarreal con el Leganés y te falta ya iré más bueno sí ni un penalti en Balaídos que aunque ganamos con bastante solvencia con tres cero en un hospital en el que también es incomprensible Chayo cuando cuando digo todo el mundo

Voz 1375 02:36 los pero que piensas que hay persecución contra el Levante

Voz 1 02:40 no no no no pienso eso sí lo es

Voz 3 02:43 esta emisora eso tendría sinceramente

Voz 1375 02:48 pero que hoy lo que has hecho hoy lo que has dicho es duro esto es inadmisible es vergonzoso no creo lo del bar

Voz 1 02:55 no no tenerlo porque porque no entiendo cómo pueden anular el primer gol cuando lo da la que está cinco metros el anula ese gol no entiendo dos en en la mano Iñigo Martínez en un centro lateral de Jason está el linier el frente de la jugada que no la pita no entiendo que el barro que no entiendo que el barro entre en la última jugada cuando parece no lo sé claro ya las tiran cuando las tiran y vemos las firmas que las líneas bueno en la última jugada el Vall el balón el pase interior de Madrid me parece fuera o ni lo he visto varias veces de Marcos y luego luego el penalti el balón el favor del Levante Simon llega el balón claramente el balón sale despedido claramente que luego posiblemente hay un contexto sin un concepto pero es que me parece me parece una locura ya entonces ya no sé si no sé ya no entiendo los protocolos no incluirlo donde no no sé ni mensajes usen mensajes que creo que que que estamos pasando una situación muy complicada y que nosotros los está preguntando mucho nosotros llevamos treinta y dos puntos en esos siete partidos con tal de hoy en eso no te digo los puntos entonces al final llega un momento en que desde la educación el respeto el Levante Bosnia el día en Madrid cuando el penalti de Casemiro pues aliño que no era penalti se tal cual hoy Mis declaraciones son diferentes ACS son un poco más duras Un creo que desde la educación desde el respeto pero creo que llega un momento en los presidentes tenemos que decir ciertas cosas porque no es el calentón de un presidente después de un partido es el calentón del presidente después de siete jornadas donde hemos vivido situaciones que creo que avistó toda España

Voz 4 04:43 qué le voy a preguntar enseguida Iturralde me me me creo que

Voz 1375 04:46 es interesante que escuches ahí tú pero esta es la que

Voz 1 04:49 ha oficiado una queja oficial también se ha quejado lo has dicho no es lo que he dicho después del partido lo que estoy diciendo ahora porque creo que no no tengo que llamar a nadie ni tengo que enviar nada a nadie creo que el colectivo arbitral es un colectivo que trabaja desde la profesionalidad pero bueno que también se equivocan y se equivocan los de los hábitos de tan pueblos árbitro elevar ahora Iturralde González control de ir a lo que dirá pero también se puede equivocar el cuando sus apreciaciones por supuesto esto qué es lo que me va a decir pues mira

Voz 0514 05:22 Pablo González muy buenas horas buenas noches escucha al presidente Levante hola hola a ver si me parece muy bien todas las jugadas has dicho me parecería también bien por ejemplo que hubiese sin añadidos la del Valladolid pues favoreció y perjudique en Valladolid

Voz 1284 05:39 bueno es que eso está olvidado no es eso no se olvida no noche

Voz 1 05:44 se no son olvidado tú quieres que te diga que me han beneficiado o la Space no Partido Justicia no

Voz 0514 05:49 lo que yo te digo que cuando se critica algo el critica todo

Voz 1 05:53 sí claro pero es una pregunta oral de conduce beneficiarias tú eres no no no no no todo Manucho canción pregunta una pregunta si me preguntas pregúntame por las jugadas tema en beneficio de otras contexto que hace contexto que tiene

Voz 1375 06:07 es también unas cuantas Uralde

Voz 1 06:10 sí sí pero no pero sí claro pero si perdona perdona

Voz 1375 06:16 que hay tú lo que hay tú te dice es que evidentemente que te han perjudicado en esas jugadas pero en cuanto te han beneficiado en seis siete en ocho en cinco

Voz 1 06:23 bueno pero pero una pregunta sino pregunto yo le pregunto a Iturralde el Real Valladolid es fuera de juego fuera de juego

Voz 0514 06:31 a ver yo el día del Valladolid que pregunte me acuerdo no no me acuerdo para mí no era fuera de juego

Voz 1 06:36 después de a al fuera no es fuera de juego porque

Voz 0514 06:40 porque para que interfiere porque no interfieren en la vista del portero

Voz 1 06:43 la raya del bar es fuera de juego no es fuera de juego ya que marcó el bar

Voz 1284 06:49 a ver te si me pregunto a veces pienso luego te parte estamos claro texto no no altera todo el bar de contestaron

Voz 1 06:56 era fuera de padre no a ver a ver

Voz 1284 06:58 no me hagas trampas al solitario no no solitario que si te juro que te conteste que deja me doy lo demuestro voy lo están en contestarme salvar a mí que te voy a contar

Voz 0514 07:09 posición que está en posición de fuera de juego sí pero que en una posición de fuera de juego no club no implica que sea sancionable sancionable tiene que tener interferencias o interferirlo esos reglamentos

Voz 1 07:22 su ponencia en el juego como interferencia Karim contraria

Voz 0514 07:24 yo no estoy hablando

Voz 1 07:27 ya he línea de pase el día de Wall línea de gol y el azul movimiento que salen jugó hace un momento me molesta el portero estuvo entonces interferir hoy prefiere no sé yo no lo estoy profesional como pudo

Voz 0514 07:41 no no haber ya te digo

Voz 1 07:44 a ver yo yo estoy muy tranquilo Iturralde lo que pasa es que no sé si estás en condición de de comentarista en en colectivo arbitral o está en disposición de de portavoz del Comité Técnico de Árbitros no sé no sé porque hemos yo empiece diciendo que me empiece diciendo las que no digo yo sí que estará digo no te digo la verdad no

Voz 0514 08:07 cuando se denuncia que denunciar cuando se

Voz 1 08:09 bueno bien claro pero mira no lo dilas era Vilas en en el Bernabéu si un penalti a favor del Levante que pitan jugó la mano y luego dentro porque dentro era que el el gol anulado al Real Madrid que es fuera de juego que el árbitro pita gol llevarlo anula porque es fuera de juego bota el balón dentro dentro del campo no dentro de la portería y el siguiente remates fuera de juego en el Real Madrid también el el posible dos dos que la anulan Real Madrid por fuera de juego esas tres el gol el gol el empate del Levante en Huesca goles Pacho ante el Huesca que linier levanta la bandera es gol o no levantaba Andrei Small es un gol legal por parte Levante esas tres más la del Valladolid no sé si hay alguna más que

Voz 1375 09:07 yo no recuerdo puede financian y que recuerde usted tampoco tampoco tampoco que repasemos toda la temporada Iturralde es como es el portavoz de todos Iturralde a día de hoy Kiko es el comentarista de la Cadena SER arbitral se tomen muy bien

Voz 0514 09:25 es que en las mayorías que te han dicho que tan perjudicado que eso ya lo hemos denunciado en Carrusel yo no soy portavoz de nadie lo único que hago es dar información y luego tú o el que quiera que coja su opinión

Voz 1 09:37 no no no tengo que ser portavoz de da información sí porque ante mí ante mi respuesta dices dices lo primero que dice es es que por qué no cuento las que me han beneficiado que para mí

Voz 1284 09:49 es en ese informe decirlo no de Xavi al perjudicado

Voz 1 09:55 dudas todas las jugadas esas yo te digo tienes toda la razón ya está no estás informando tú estás diciendo al presidente del Levante que él no oculte en aquellas que me han beneficiado partiendo de la base que esas decisiones no me benefician Se imparte justicia Iturralde que es muy diferente pues se imparten justicia vale más en Paris el criterio a tu gritas al fútbol con el criterio a tu criterio conmigo del noventa y nueve por ciento lo expresó este partido nos ha impartido justicia pero bueno así para atiza impartió y del noventa y nueve

Voz 0514 10:33 ciento ese es mucho eh

Voz 1 10:35 no si tu hermano de Íñigo Martínez en el área

Voz 0514 10:38 el balón le da la mano pero no es punible que el balón le dan la mano está claro pero no es punible

Voz 1375 10:45 esto no es penalti claro Kiko

Voz 1 10:49 no te te pregunto fue penalti el de Vardy Iturralde fue el penalti de Vardy tiene contra el Real Madrid el de Vardy contra el Roma en contra el Real Madrid en casa que pitan penalti falta el Real Madrid le dan la mano

Voz 1284 11:02 en la mano

Voz 0514 11:06 que ya lo dijimos y lo denunciamos y tampoco fue el de Casemiro si eso ya lo hemos denunciado

Voz 1375 11:10 se que de Casemiro tengo una más el penalti de ver qué paranoico y que espera el tiene a ver a ver Tito

Voz 0514 11:17 creo que eso es que sólo dijimos ya si eso lo dijimos en el el día que jueces contra el Madrid dijo que has es contra el Atlético de Madrid también dije que se había equivocado encontró vuestra el árbitro también lo dije yo lo único que te digo que te digo que cuando se quiere denunciar algo hay que luchar para las dos formas y luego te digo hoy creo hoy eh hoy si quieres bajar

Voz 1375 11:37 los jugada por jugada no aquí para ti la mano de Íñigo es mano pero no es punible el gol anulado a Koke está bien anulado por falta al portero

Voz 0514 11:44 la la de Coke y las imágenes te dio al portero se lo puede cargar en el área pequeña se le puede disputar un balón no tiene ningún privilegio de que no se le pueda disputa el balón esos mentiras sonó nuestra ningún esto el reglamento que llega a rematar al balón llega que llega resolución al valor es gol clarísimo pero yo creo que hiló cuando vea las imágenes igual yo estoy equivocado yo he visto las imágenes y las he visto repetidas lo que remata es el brazo del portero no remata el balón en ningún momento Koke remata el brazo al rematar real brazo ya es diferente la jugada falta lo que pasa que hay una muy mala gestión que es lo que elevan a decir al árbitro por parte del Comité Técnico de Árbitros haya una muy mala gestión porque él Dagoll el que sólo anulase el asistente cuando dices que el porqué el bar no entra el va revisa todo el bar revisa esa jugada IB que remata al brazo que no remata el balón por eso yo pero bueno ya el penalti penalti

Voz 1 12:39 el penalti el penalti para mí

Voz 0514 12:41 el has pero aquí perdón sí sí que que me responda

Voz 1 12:45 no el de la Juande con que yo también he visto la jugada se el portero no tiene bloquea el balón en ningún momento

Voz 0514 12:55 a balón avanzaba entonces a ver no lo es es que por eso te digo que no es que como es opinable si si remata el balón yo estoy contigo es gol remata el balón Kiko es gol pero yo te estoy diciendo que yo creo sinceramente que remata al brazo no el balón para que veas que lo que estamos hablando que al final te estamos va más de acuerdo que que que en desacuerdo si tú ves que remata el balón y a mí me pones una imagen que remata el balón estoy contigo cien por cien la última regla al portero se le puede cargar le puede disputarle el vale en el minuto noventa y uno y penalti pisotón dentro del área está súper curiosa porque estoy de acuerdo en el inicio de jugada que a mí viendo las imágenes también me lo decía aquí hay fuera ruegos sí que eso lo hemos dicho también en Carrusel que en el inicio de jugada me parece que salen fuera de juego me parece que pasa que por qué no con en las líneas porque en las jugadas que ratifican la decisión arbitral no ponen las líneas nunca pero en este partido ningún partido sólo ponen las líneas en las jugadas que rectifican al árbitro

Voz 1 13:53 pues a decirme que no tiene quieres decirme quién soy pero dejó

Voz 0514 13:58 para para los árbitros del bar no hay fuera de juego para mí te estoy diciendo Kiko que yo con las imágenes que tengo en televisión para los árbitros reloj se equivoca bueno no sé yo no tengo la esas imágenes donde ellos han visto a mi hilo vuelva a denunciar lo denuncia muchas veces en Carrusel que a mí me gustaría que esta imagen sevillista que no del partido le ratifiquen rectifique y luego es lo mismo un paquete para que no estuviésemos discutiendo ahora sobre una jugada que es muy fácil Marcos y luego el Pisuerga pisotón pisotón

Voz 1 14:31 no pero espero estar James Dean pero previamente al fuera de juego pero no pre aparte que previamente había fuera de juego en la jugada le sí prime antes del pisotón hay un descenso del balón totalmente claros por parte del jugador del Levante

Voz 0514 14:46 bien porque a ver que despeje el balón que toque primero el balón no exime de que no sea falta eh no exime de que no sea falta es decir eso de que no es que tocó primero el balón lo que ese lo que se repita son las faltas son seis una contra temerarias en una entrada temeraria uno el bar lo ha revisado como hay contacto nunca va a decida lo hizo cuando hay contactos pero yo lo tengo

Voz 1 15:09 ha sido eso lo tengo asumido eso porque he vivido varias de esas

Voz 0514 15:13 sí pero no correcto digo si esto lo denunciamos lo denunciamos que ya te digo el día del Madrid lo denunciamos el día del Atlético de Madrid Luis denunciado lo hemos denunciado en Carrusel por eso te digo que a mí sí que me gustaría que la jugada donde el bar dice que no es fuera de juego aclaró que no haya o no hayan problema que le dice señores de con esta imagen y con lo hemos visto al bar y abrazo Carvalho muchas veces dejó ellos habrán porque no lo hacen y en la Champions y lo hacen cuando restricción Gary cuando ratifican aquí no si buscamos la transparencia no pasa nada tú pones las líneas índices señores jazzístico yo pues mira en esta jugada ya lo tendremos claro una línea y fuera Kiko

Voz 1375 15:48 no te has tenido discusión digamos subida de tono con el árbitro entrando en vestuarios

Voz 3 15:56 no no no ninguna discusión

Voz 1375 15:59 a mí este este digo no temes que te sancionen

Voz 3 16:03 no para nada no tengo ningún temor de nada

Voz 1 16:07 qué crees que te pueden sancionar no no lo sé lo desconozco no lo sé creo creo que no es nada malo sinceramente creo que un presidente un club en un momento determinado tiene que decir las cosas que siente que ha vivido que que ha sufrido el están perjudicando mi cómo no es un calentón de ningún presidente lo que he hecho yo hoy sino que es la gota que colma el vaso después de muchos partidos donde Iturralde reconoce reconoce que hemos sido perjudicados con decisiones arbitrales pues hoy es el día donde el presidente antes desde la educación el respeto dice las cosas como son que sentido vergüenza que me me parece una vergüenza lo que he vivido hoy sí me parece una vergüenza lo he dicho públicamente y lo vuelvo a reiterar creo que soy una persona que tiene una tarjeta de visita o de presentación e impoluta creo que siempre he sido educado respetuoso con mi relación con el colectivo arbitral es magnífica pero llegado el momento pero llega un momento en que en que las cosas se tienen que decir si por esto me sancionan pues oye con no pasa nada

Voz 1375 17:12 por estas palabras te pueden sancionar al presidente

Voz 0514 17:15 dos cosas la primera es estoy de acuerdo con él porque se como personas ha sido un diez siempre con el colectivo arbitral yo creo que hoy se equivoca desde el desde no se de no de amistad pero desde que le conozco a él y sé cómo nos ha tratado que siempre nos ha tratado viene se recluye en particular yo creo que hoy se equivocan las declaraciones de si le sancionan o no lo que está claro es que las declaraciones las van a mandar al o a los abogados del Comité las van a mandar a competición y ellos decidirán si son sancionables o no pero ya te digo yo creo que puede haber sanción yo creo que sí por lo de la vergüenza al decir que esto es una vergüenza la palabra esa de la vergüenza yo creo que hay sigue diciendo también que que hoy diciendo que segó pero para mí siempre ha sido una persona ejemplar en cuanto al trato con los árbitros se sin ningún sin lugar a duda como hoy se puede hablar con él se discute ya está

Voz 1375 18:05 el presidente te agradezco que dé la cara una menos diez en directo entrar

Voz 4 18:09 no en el Larguero desde Valencia y hablando con Iturralde

Voz 1375 18:12 dejando tus explicaciones para que cada uno saque sus conclusiones yo también creo que te equivocas pero sobre todo por una cosa sabes que no necesitamos decirte lo lo que admiramos la gestión de equipo catalán al frente al Levante y siempre que lo hemos hecho pero yo creo que te equivocas porque no les va a ayudar al Levante por esto en mi opinión esta sí que es mi opinión pero también yo tu calentón has dicho sí

Voz 1 18:33 por qué no le voy a ayudar al Levante no

Voz 5 18:35 yo quiero decir que por esto no vale por esto no van a dejar de equivocarse los árbitros a partir de la siguiente jornada yo creo que no van a decir ostras que ahora dicho Kilo Catalá esto voy a tener ahora le pitaron fuera jugó a favor

Voz 1 18:45 creo que no haciendo pero haciendo una cosa Manning no pretendo es no pretendo eso yo no pretendo con con estas declaraciones que ahora los árbitros me favorezcan no pretendo eso porque si yo en algún momento

Voz 1375 18:59 tu vida eso en la cabeza me tendría que dejen de equivocarse Yeregui hombre ya que vas a poder que te ese inventen un penalti te lo quiten pero con esto no pretendo es que no se equivoquen en tu contra pero no lo vas a conseguir lo único que pretendo

Voz 1 19:10 que que es que muchas veces los clubes como el Levante muchas veces no tenemos la oportunidad de que la gente sepa de verdad la situación es que hemos vivido momentos puntuales porque yo hoy así que estoy haciendo un historial de lo que ha ocurrido pero pero los medios de comunicación muchas veces se quedan con el penalti Casemiro el penalti del Wanda que son dos partidos contra dos grandes equipos que tiene una repercusión a nivel nacional hoy pues a lo mejor si el presidente Levante no hubiera salido no estaríamos hablando en estos temas no solamente la situación el debate a eso me refiero a eso me refiero que en momentos puntuales momentos puntuales los presidentes de los clubes pequeños que nos estamos jugando la vida cada partido pues tenemos que salir las cosas vuelvo a reiterar pues un calentón es la gota que colma el vaso de una situación que llevo viviendo muchas jornadas que he decidido hacerlo público de esta forma en otros momentos pues lo hecho de una forma más suave pues como el ya de día del Real Madrid donde dije que para mí no era penalti que que no entendía la di como el bar no había actuado tal cual salí en aquel momento también a salir hoy salido de otra forma con respeto con respeto creo que no faltó al respeto a nadie con educación aunque oye sin molesta pues oye lo siento mucho pero es el sentir mío creo es el sentir de un vestuario que se siente impotente que estaba llorando cuando entró yo haberles de una afición que está sufriendo situaciones complicadas de decisiones arbitrales que os están perjudicando y eso es una realidad y eso es objetivo a partir de ahí pues bueno

Voz 1375 20:40 así tres sí que queda mucho todavía no hombre

Voz 1 20:43 claro que queda ahí y que no bueno pues nosotros no te quepa menor duda que vamos a luchar vamos a conseguir

Voz 1375 20:49 aquí aquí entre reflexiona para poder como socios

Voz 1 20:52 no pues todo esto juegos la situación general

Voz 1375 20:54 es una es una frase dicha eso es una vale vale joe presi

