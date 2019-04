Algunas deducciones

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa el Gobierno ha logrado sacar adelante en el Congreso los que que había probado de los llamados viernes sociales lo primero y más importante una buena noticia para los beneficiarios por esas medidas entre ellos para no alargar unos los parados mayores de cincuenta y dos años que quizá con las nuevas ayudas puedan llegar a fin de mes seguramente el partido que ha votado no el PP de Casado o el que sea abstenido Ciudadanos de Rivera debían considera tal medida un lujo superfluo algunas cosas además parece deducirse de la sesión de ayer aunque todos sabemos que la vida da muchas vueltas y hoy sí pero quizá mañana no que vaya usted a saber qué pasará el veintiocho A vemos por ejemplo que el acuerdo entre los partidos que apoyaron la moción de censura Rajoy sigue vigente que ayer no falló ninguno en el voto favorable al PSOE refunfuñando no claro es lo que toca a ver si vamos a dar nada de gratis incluso echamos algo de teatro la asuntos bien podemos acusaron una Sánchez de dejara la clase trabajadora la intemperie frase que tiene su gracia pero de una sesión de ayer también puede deducirse que la derecha va a necesitar el complemento de Vox como el comer porque los votos conjuntos de Pepe y Ciudadanos solo sirven para perder