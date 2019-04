José Antonio Ponseti nos cuenta toda la actualidad del mundo americano

Voz 1 00:00 una y trece de la mañana a las doce y trece en Canarias hola José Antonio Ponseti muy buenas qué tal feliz Madrugada querido pues muy bien y tú muy verdad muchas gracias te agradezco muchísimo ese libro que misma

Voz 1670 00:16 todo la demás mano no vale hablando no te voy a contar déjame porque porque tengo ahí hueco diecinueve si te con la tropa un poco celoso nada

Voz 1025 00:26 eh la editorial a empezaba en vía a empezar eso ha empezado a enviar pero estoy por decir que corte sólo por eso

Voz 1670 00:35 es que yo sólo iba a todos los jefes y lo ocurrido en New vuelo que no es cierto no sé si si hay algún curry toque en una acción propia Antón Meana no quería que hiciera Antón Meana ver escrito un novelón como bueno pero le falta ver el árbol y buscar hoy el libro en el proceso oye tememos que tenemos que dedicarle una noche un ratito de Larguero a salir al vuelo diecinueve sin ningún venga yo yo

Voz 1375 01:06 en la semana que viene si has estado

Voz 1 01:11 jueves jueves mejor porque a partir el once por Dios

Voz 1670 01:17 todo eso dando técnicamente puede ser el miércoles la voz a voz y si puede ser este miércoles caro porque el miércoles a media noche ya nos está escuchando una persona en Toronto que está flipando pero te hablaré pero no si hablan estos tiene tiene esta entonces esta esta sección lo está que tanto les gusta que es saber todo lo que pasa en América un español ha conquistado a América en este caso es la parte más norte de Canadá que es Toronto aunque participa en la MLS en la la mayor Uixó quede en la Liga de fútbol que no que no será ya estaba pensando en Colón pero claro desde Cristóbal Colón no se recuerda una conquista como esta que incendio ha llegado en su primer partido de debut anillos City yo de verdad Alejandro Pozuelo sevillano Cantero el Betis de veintisiete años ha dejado lo que se ha marchado a Toronto al Toronto Fútbol Club que hace un par de años fue campeón de la Liga la mayor Uixó que ya ha dejado una ciudad tal exhibición ha pegado tal exhibición de ese partido que se ha hecho viral en todo el mundo está en las regate los escaño los existentes sobre todo los dos goles principalmente uno de ellos de Alejandro Pozuelo ya te está escuchando me extraña porque yo he visto los goles y todavía estoy feliz el eso pero bueno esto es que aleja

Voz 1375 02:26 cuatro Pozuelo buenas noches buenas tardes en Toronto yo creo que son las siete y cuarto no

Voz 0753 02:31 hola buenas tardes si por aquí es más tempranillo que que allí yo creo yo soy hubiera he cogido la verdad María

Voz 1375 02:38 la estar ya en el sobre oye que sevillano en Toronto porque ahí debéis está bajo con la fresca ahora no

Voz 0753 02:46 sí pues mira me he tenido que me te porque iba caminando iba a dar un paseo iba he tenido que meter aquí en unos por Talone porque es que no me digo ahí me lleva ya he escuchado porque ya se hace evidente si yo borrar así

Voz 1670 02:59 frío no cinco graditos cuatro visto para

Voz 0753 03:01 se han el frío se soporta lo que pasa

Voz 2 03:05 que que que hay ello y lo que ha hecho es mucho viento y eso es lo que más te te

Voz 0753 03:11 fastidia pero después el frío bueno yo estoy acostumbrado ya yo llevo ya ocho años fuera de casa y bueno me también hacía frío

Voz 1375 03:20 en el filme que estamos acostumbrados oye este chaval que os acordáis tos salió de la cantera del Betis jugó en el Betis estuvo en el Rayo en el bien y ahora se ha ido allí a fichar por el Toronto hace unas semanas está jugando la la mayor que como decía Mario con dieciséis millones de dólares en los próximos cuatro años entrar en el top ten de jugadores mejor pagados pero es que ha debutado no sé si tenemos Álvaro Benito se puede colgar el vídeo de la jugada está en la cuenta de arroba El Larguero para que vea la gente que esté oyendo la SER el gol que marca porque exceda pincha como bueno Maradona es que yo no he visto un gol de Messi

Voz 1670 03:54 a dejándose es espectacular para que no lo haya visto está rodeado de defensas justo en la frontal del área parece que va a pasar el balón parece que va a buscar otro recurso de la pica de tal manera que es imposible que llegue el porte una cosa espectacular coge altura el balón baja justo a la altura del tenía claro que iba a hacer eso

Voz 0753 04:12 bueno a ver tenía claro que quería hacer lo pasa que me o no podía haber salido la verdad es que que él ya lo intente alguna veces en él ah pero recuerdo tengo una viene El Larguero tome la cogió él porteros me quedo corta vaya hombre mira a mí debo debo pues pues me salió la verdad que en esas situaciones complicado porque como tú dice no tienen mucho mucho espacio se te echan los defensas rápido en si May y no tiene no puede no pueden sea la única opción que te queda es esa bueno normalmente los portero en esa situación es siempre Chang normalmente pues adelantado intentando tapar portería hay bueno mira me salió

Voz 1670 04:54 eso con la zurda y luego llega con la derecha batirse con la derecha la pica a lo Panenka

Voz 1375 05:00 así es el porqué

Voz 0753 05:04 el juez pues puedo puedo darle la con la izquierda

Voz 1375 05:07 oye te han renovado ya

Voz 0753 05:11 eso media el presidente de puedes ver partidos dice Arana que no venga tú vas aprendiendo

Voz 1375 05:18 cómo te juega otro partido así limar para decir bueno estos que que inicio de temporada joyero barbaridad oye en Toronto y en Toronto qué tal

Voz 0753 05:26 aquí muy bien espectacular la verdad es que ella no

Voz 1375 05:30 nunca yo no has estado ente no había nada

Voz 0753 05:32 aunque alguna habían hablado bien pero la verdad que que de locos

Voz 1375 05:36 pero por qué te gusta que os gusta a los que habéis en Toronto

Voz 0753 05:39 bueno más que nada cuando cuando tú llegaban al aeropuerto ve te impresiona mucho porque la carretera ya hábitos edificio alto aquí hay cielo hoy y lo que más me impresiona eso yo que soy de Triana en la casa yo vengo aquí y veo los rascacielos eso a mí me impresionó la verdad imagina en la gente yo creo que

Voz 2 06:01 es que la gente también es muy es muy seco

Voz 0753 06:04 Cana ayudan esto te ponen una sonrisa esto es algo que que a mí me sorprendió en bici a mí me hablaron mucho a la persona que hablaron de Toronto me me habla más maravilla pero podía haber llegado aquí la verdad es que me ha sorprendido para bien a ver qué te pasa

Voz 1025 06:21 no no sé de nadie pero cómo vamos mal Toronto tiene todas las ventajas de una ciudad grande de Estados Unidos y norteamericanos

Voz 1375 06:31 no

Voz 0753 06:31 además hay que la gente a ve que a mí me recuerda mucho a la gente de allí

Voz 1375 06:35 España porque son muy cercana a así que si me gusta ir por la calle lo que tengo ganador la Tijuana David así mucho latino también no sí si hay mucha gente internacional pero hay muchas si hay muchas de Triana ha visto alguno de Triana no no no no lo hacemos oye ahora que va a hacer que estás por ahí en el portalón este va entrena Saura o que libras si no no no no no

Voz 0753 07:06 son libros lo que pasa que que bueno pues tanto fasto

Voz 1375 07:09 en un paseo por la zona

Voz 0753 07:12 la familia bueno mi mujer corpiño vienen el domingo ya bueno como estoy ahora mismo aquí solo pues se te hace un porque esto no puede hablar larga en el en el hotel

Voz 1375 07:22 dónde vives en qué zona

Voz 3 07:24 él es en el centro

Voz 1375 07:27 estamos chapa para buscar un pisito te da no luego en un ratito en unos días no si no la señora no no ya lo tengo ya lo tengo encontrado ya lo tiene ahora me da si mañana me dan ya viene para acá ha escogido una casa por fuera

Voz 1025 07:43 con naturaleza atascado dentro de la duda

Voz 0753 07:46 no dentro de la de la ciudad escogió un principio ahí en un en un pisito de esto de la planta XXXVI solamente eso es

Voz 1670 07:55 cuando se va la luz que cuando se va la luz está arriba abajo llegó a la altura

Voz 1375 08:00 qué te has también está teniendo un calcetín que comprar que se ve Toronto entero desde ahí no si eso me dice mira

Voz 0753 08:07 no sé si en un paracaídas para va a eso no

Voz 1375 08:11 bueno bueno oye pues nada te vamos a dejar pero pero tiene pinta de que de ahí no te vas a morir mucho tiempo tú eh

Voz 0753 08:17 yo si sale todo bien aquí y la verdad es que mira que llevo una semana la verdad es que sus espanto solamente por por la gente por ahí Cruz el trato que me han dado la verdad que que si Dios quiere a ver si me renuevan

Voz 1375 08:31 sí estamos nosotros viendo el debut de verdad que no es que no haya visto el debut de de Alejandro Pozuelo que lo vea porque va a flipa con el partido que hace no sólo el gol de vaselina penalti para pero la UTE pero hay que seguir por supuesto no no no de un partido solo no vale pero escúchame una cosa si te llama Setién que pasa

Voz 0753 08:53 hombre eso ya son palabras mayores que no se sabe y que la sangre tira mucho pero yo creo que ya es yo creo que que ya que ya pasó yo me tiene veintisiete años y tiene veintisiete sí bueno pero bueno todavía mira Joaquín aquí sí siempre es para Joaquín yo creo que eso es como Joaquín pues como así algún foco oye yo si Dios quiere yo estoy aquí muy bien la verdad es que te pero está mucho mucho años aquí

Voz 1375 09:24 esa Joaquín en Toronto

Voz 0753 09:26 esto no vemos aquí en Toronto no hago aquí ya estaría bien ya que que se quedara ya allí en Sevilla

Voz 1375 09:31 tranquilitos trincar ya a empresas

Voz 4 09:34 no se derramaba

Voz 1670 09:37 bueno pues suelo gracias por atender Roque

Voz 1375 09:40 es por ahí por Toronto y que te vaya muy bien que te vamos a seguir de cerca eh muy bien perfecto cuando hablamos un abrazo deja déjame que te cuente

Voz 1025 09:49 Honda DJ ahora que contaba esto yo cuando llegó a Miami inicialmente alquiló en la casita y luego te tengo dudas de pues eso irme a buscar un apartamento hay dos torres muy famosas en Miami Beach la Green Day Simon que están un poco más allá de la calle cuarenta y uno en pleno Miami Beats vale índigo bueno pues aquí va a ser y entonces me enseñan pues eso era un pisó treinta y uno treinta y tal hijo la verdad que era un sitio precioso imagínate las vistas en Miami Beach al mar

Voz 1 10:23 vamos que rodeaba foro La Haya que haya Image de hit de Hurt estaba ya por alquilar y me dice bueno

Voz 1025 10:30 acuérdate que este que este edificio edificio que tiene muchos vecinos judíos le digo

Voz 5 10:37 yo tengo un problema con nadie

Voz 1025 10:40 mire no me dice es que debido al Sabah Al Sabah eh

Voz 1 10:46 la fiesta judía caro el fin de semana el ascensor para en todas las plantas entonces hasta que llega a treinta y ocho caro pues yo voy a calcular me bajé parando en plantas Itar de veintitrés minutos en llegar a la portería dije desde banda alquilar un piso para entre semana y otro va al fin de semana puede de tío o imagínate veintitantos y que cuando llegas arriba casa me dejó el PAL madre

Voz 1670 11:17 a te oye no tenemos tiempo para música lleva todo eso cuente Ponseti que esto

Voz 1025 11:23 el tema de la escalada que ha hecho un animal un estadounidense que ha subido un reino si se mira Gene Rey no sea ahora que todo el mundo está hablando no sé si habéis visto vosotros del documental que ganó el Oscar el de frío y solo he visto así

Voz 1670 11:40 es una pasada

Voz 1025 11:40 pues bueno imagínate que lo que ha hecho Estévez creía

Voz 1670 11:43 le o de lo recomendó Borja me lo recomendó Borja de técnico me lo pasó Borja técnico unido de pues adelante

Voz 1025 11:49 te tienes que ver lo que ha hecho este que que que se ha hecho el Fitz Roy por la ruta que llamaban de afán web que son mil quinientos metros para arriba de piedra y ha subido sin cuerda arriba hice la ha bajado

Voz 1670 12:02 qué ha hecho tu huido arriba he dicho buena ahora que estoy arriba ahora me lo escalo Paola que es algo que nadie había hecho lo de luego se moja en ruta por paseos con una cuerda pues este no no no no animada pelo para arriba son tres

Voz 1025 12:21 mil trescientos y pico metros de parte

Voz 1670 12:23 a mil trescientos cincuenta y nueve pues poca broma eh

Voz 1 12:27 aquí hay que verlo vamos a hacer el documental que se me ha encantado el friso

Voz 1670 12:31 por ahí Manuel Esteban Manolete que me veía del mítico Manolete Manolete

Voz 1372 12:35 también conozco Toronto donde jugó a España previo al Mundial de Estado asumido

Voz 1670 12:43 es verdad

Voz 5 12:43 pero luego también te digo que fíjate si la MLS tiene buen gusto que este año en verano en la selección de la MLS elegir

Voz 1372 12:53 al Atlético de Madrid como el equipo que va a ir allí a jugar para difundir fútbol de calidad por todo Estados Unidos porque el otro equipo de Regional de Madrid tiene que jugar

Voz 1670 13:04 van a tener que dejar jugadores suficientes Brown cargó como estaba noche como

Voz 1372 13:10 que viene la agenda capilar delanteros apunta T Joao Félix en la nueva perla del fútbol europeo diecinueve años el seis asistencia entre activos con el Benfica el propio representante ha reconocido caro Real Madrid Juventus les han hecho ofertas más más que activa

Voz 1670 13:32 el boca metido la pata

Voz 1372 13:35 F dieciocho kilos al Barça por el Arturo Vidal de todavía se está

Voz 1 13:38 tan bien lo que lo vamos yo no

Voz 1372 13:42 ya alzaba el está la agenda del Atlético también han hablado de otro jugador Yago Aspas pues el Bayer Leverkusen pese a la lesión de tienes en su agenda ya sondeó la posibilidad de hacerse con sus apellidos

Voz 1375 13:56 Javi Blanco por dónde van los proyectos mañana pues en el diario The White repaso en Mestalla con fotografía evidentemente

Voz 1670 14:03 esa derrota hicieron un Valencia lanzado a la Champions desnudó al Madrid en Marca el Valencia se pone a un punto de la cuarta plaza de Champions el Real Madrid vuelve a las andadas ir de vacaciones en Mundo Deportivo titula así con exclamaciones se refiera a la falta de Lionel Messi dice la extraordinaria efectividad de Messi en las faltas en las que suma cuarenta vínculos con el Barça atemoriza a los rivales y el Sport revolución en la defensa del Barça acelera la remodelación de los centrales tras el caos defensivo del Villarreal quieres saber de qué va el Far hoy por favor sabes que salvo que a mí siempre me provoca de que Balza te provoca de la

Voz 5 14:40 es como la luz la luz en general

Voz 1670 14:43 de pago a la luz quién interventor y mientras en sabe se encienda tú no sabes ni Chavela

Voz 5 14:51 en mi época no sé si os pasado yo era muy Debussy luz en Airbus y lucen yo lo yo lo tengo de lo sigo teniendo

Voz 1670 15:00 porque abonando Iberdrola Iberdrola Clavería musical

Voz 1 15:05 así llamaban ilumina por la noche dice que data