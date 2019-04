El Larguero: Análisis y protagonistas del Valencia vs Real Madrid y entrevista con Quico Catalán junto a Iturralde González (03/04/2019)

Voz 1 00:00 muy buenas noches once y media vaya a miércoles de Liga vaya miércoles devociones de alegrías del agro

Voz 1670 00:46 más de tristezas de decepciones

Voz 1375 00:49 lo primero recién terminado el Real Madrid ha caído en Mestalla Valencia dos Real Madrid uno está hablando Casemiro

Voz 1025 00:56 en Movistar Casemiro enseguida estamos Conner

Voz 1501 00:59 lo decía como información que está hablando Casemiro en Movistar ahora lo escucharemos eh hola Mario Torrejón para informar a la gente tiene que saber la oferta que hay en los medios de comunicación exactamente está hablando Casemiro y lo vamos a escuchar aquí en El Larguero en la laboral no lo podía escuchar

Voz 1375 01:13 Don Antonio Romero m está ya muy buenas

Voz 0239 01:15 Manu Carreño Don Mario Torrejón muy buenas a todos aquí estamos con Juanjo Moreno a los mandos gracias modelo desde la cabina un crack Moreno tienen color eso

Voz 1375 01:23 desde la caverna trasmisiones de Mestalla donde acaba

Voz 0239 01:26 determinar este partido en el que el Real Madrid es que a pesar de lo que ha podido decir Casemiro todavía caliente a pie de césped que ahora vamos a escuchar me parece que ha tenido quince o veinte minutos en la primera parte de una puesta en escena que no ha estado mal pero ha jugado el partido que le ha convenido al Valencia al Valencia con un sistema táctico férreo atrás esperando a la contra se encontró con el gol de Guedes en un fallo de actividad de la defensa del Real Madrid en la segunda cuando el Madrid se ha volcado un poquito más el Valencia ha podido matar en más de una ocasión a la contra al conjunto de Zinedine Zidane mal partido del Real Madrid gran partido el Valencia gran partido de Parejo a un punto el Valencia de la Champions y el Madrid Manu en la Travessera de ser

Voz 1375 02:04 este Valencia es mucho más reconocible con ese centro del campo que tantas alegrías les dio la temporada pasada Iber ya a Soler Parejo con dos Biaggi Guedes titulares es es y además en buena forma a los cuatro fíjate Guedes hoy la ovación que sea ya sea llevado cuando la quitado o Marcelino no bueno es otro Valencia sin embargo no puedo decir que sea otro Real Madrid porque yo la única diferencia que veo en este Real Madrid es que ha habido un nuevo inquilino en el banquillo que en vez de ser Solari se llama Zidane con todo lo que eso los que ya sabemos que es Zidane pero como nos temíamos mucho Zidane no parece hoy hacer milagros en este tramo final de temporada probablemente tampoco los espere nadie porque tampoco hay ningún milagro que que invocar ahora mismo simplemente acabar de la mejor manera posible pero como dice Romero va a ser una larga travesía porque si en vez de Zidane hoy en el banquillo estuviera Solari o antes Lopetegui

Voz 1670 02:51 daremos diciendo pues lo que hemos venido diciendo toda la temporada

Voz 1375 02:54 es un desastre el equipo pero un auténtico desastre en defensa reflejando defendiendo Benzema con el gol poquito más lo de Marcelo es para que alguien se lo mire tres partidos de Zidane tres titularidades para Marcelo no sé hasta cuándo hay que seguir premiando a un jugador que no está mereciendo seguir siendo titular pero de momento tres de tres no va a jugar el siguiente porque le han sancionado la quinta amarilla después de un piscina fue lamentable que ha tenido Marcelo tirándose delante del árbitro además a ver si pitaban falta porque ya no podía ir a por el balón bueno en fin han entrado Isco y Bale del banquillo y tampoco han aportado demasiado va a ser duro y entiendo que la motivación es difícil que la tengan estos jugadores cuando ya no se juegan nada en Madrid acostumbrado a pelear por todo pero repito la única diferencia es que en vez de Solari está Zidane en el banquillo en el campo no se ve nada nuevo hoy que lo ramas titular tampoco es que haya estado muy bien el tico ninguno de los dos goles enseguida tiempo de San Trini enseguida los escuchar a todos los protagonistas que van a ir saliendo hay en Mestalla acaba de terminar el partido está por ahí Javierre hola Javi muy buenas

Voz 1193 03:59 hola qué tal buenas noches Manu desde esta zona mixta aquí en Mestalla como tú decías un muy mal Real Madrid o muy mal también centro del campo Casemiro Modric Kroos y el equipo que no ha espabilado en tan sólo Karim Benzema vamos a esperar aquí a los jugadores a que dé las explicaciones pertinentes pero la verdad es que es un año horrible un año para olvidar en el Real Madrid pues nada

Voz 1670 04:20 a esperando en el micrófono de Javier Herráez las explicaciones de los

Voz 1375 04:22 padres iban a pasar por ahí del Valencia del Madrid en la sala de prensa esperando que comparezca Zidane y luego Marcelino está Ximo más mano hola Ximo qué tal hola muy buenas Manu

Voz 0962 04:31 aquí estamos esperando que comparezca primero el técnico

Voz 1670 04:34 yo francés y luego exultante imagino Marcelino que ha hecho

Voz 0962 04:39 Oria por primera vez el Valencia encadenado diecisiete partidos consecutivos oficiales sin conocer la derrota no pierde desde finales de enero en Liga no lo hace desde el cinco de enero y todo eso le ha valido para fíjate cómo cambian las cosas ganar en Sevilla hora ganarle al Real Madrid y ponerse a un punto en la Champions bueno puesto enseguida pendiente efectivo pendientes

Voz 1375 04:57 RAE con Romero Gallego Pulido Mario Torrejón a mí Álvaro Benito vamos a hacer el sanedrín de este Valencia dos Real Madrid uno que deja al Valencia quinto y a uno del Getafe a un punto de la Champions el el Valencia e Ike deja al Real Madrid a tres C del Barça con ocho partidos por jugarse a trece del Fútbol Club Barcelona pero no sólo Valencia dos Real Madrid uno se jugaba esta tarde se de miércoles antes se ha disputado el hueso k tres Celta tres en una locura de partido con el Celta en ganando cero dos goles de Bryce decide Yago Aspas luego le daba la vuelta al partido el Huesca marcando

Voz 2 05:34 en Riga llego ya Ávila e incluso Pulido

Voz 1375 05:38 que marcaban el setenta y tres ponía por delante al Huesca y cuando parecía que iban a quedarse los tres puntos en casa vitales para seguir optando a la a la permanencia volvía a empatar Bud debut para el Celta de Vigo aun así con tres tres ha tenido dos ocasiones el Huesca una sobretodo en Riga llegó a puerta vacía en el descuento que le daba la victoria al equipo oscense con el banquillo echándose las manos a la cabeza rezando en la grada literalmente porque sumar de uno en uno ya no le vale al Huesca ya han tenido la oportunidad de sumar los tres ir a verle ganar cuatro tres al Delta que al final saca un punto en zona de descenso está el Celta de Vigo ahora mismo con veintinueve con veintinueve el Celta sigue el arte penúltimo y el Huesca farolillo rojo con Veintitrés falta que jueguen todavía

Voz 3 06:24 de los pucelanos mañana el Real Valladolid de la de los demás

Voz 1375 06:27 zona de abajo porque además de juego también el Eibar dos Rayo Vallecano uno el Rayo sigue penúltimo con veinticuatro ahora mismo los trece abajo Huesca veintitrés Rayo veinticuatro Celta veintinueve por encima Villarreal treinta Valladolid treinta con un partido menos Levante treinta y dos en el Eibar dos Rayo Vallecano uno goles de Charles y de Pedro León para el Eibar de Pozo para el Rayo no suma el equipo cogemos el empate contra el Betis hoy se va de vacío de de Ipurúa y el partido más polémico del día ha sido en San Mamés ganaba dos cero el Athletic Club de Bilbao al Levante goles de Yuri de Williams el Levante le daba la vuelta practicamente con el empate primero marcaba Roger el cincuenta y uno y luego Cavaco en el noventa empate a dos en el noventa y uno ha habido un penalti a Muniain que después de dos minutos de consulta de bar ha hecho que el Atleti lo marcará hice pusiera tres dos así que el Athletic Club de lo que es octavo con cuarenta y tres se pone a un punto de Europa ya cuatro de la Champions espectacular por no decir otra cosa lo del equipo de Garitano eso sí ha terminado cabreado no lo siguiente el presidente del Levante teníamos bastante calma bastante paz en los últimos días con el Bari los árbitros pero ojo la rajada de Quico Catalán presidente del levante ahora de preguntaría Iturralde que ha dicho esto al final al finalizar el partido

Voz 4 07:51 sí es que admisible es un presidente siempre que tendió puentes son presidentes siempre que que entendió ciertas cosas es un presidente siempre que que ha intentado por todos los medios eh buscar la cordialidad es un presidente siempre que creo que con el colectivo arbitral me he portado bien no lo siguiente ya no porque porque lo de hoy es una auténtica vergüenza han sido tres decisiones arbitrales que yo creo que que el árbitro cuando las en su casa echar la cabeza y el árbitro el bar no entiendo sea no lo puedo entender es que Gianni protocolos ni ni formas de trabajar no uno o no lo hemos señores no esto no puede seguir así se queja un presidente que tiene seis partidos detrás con situaciones como las de hoy seis no es hoy son seis estamos la mejor liga del mundo para algo o para todo esta es la queja de Levante no hay otras formas de quejas no sé si es la más correcta pero me da igual no se puede permitir si a partir de ahí me tienen esa reacción al quinientos partidos les sancionan quinientos partidos

Voz 5 08:52 no

Voz 4 08:52 el decir las verdades lo que ha visto todo el mundo creo que no es malo esto beneficia al fútbol

Voz 1375 08:56 esta es la verdad de Quico Catalán presidente del Levante e Iturralde González muy buenas

Voz 0514 09:02 hola buenas noches nuestro árbitro de la Cadena SER

Voz 1375 09:04 estaba escuchando en Carrusel con Dani Garrido luego entraremos en detalle y luego hablaremos de ese partido e Athletic tres Levante pero rápidamente para los oyentes de Larguero se queja y dice que es una auténtica vergüenza Ken Ibar ni nada que esto no voy con sentirse de las tres jugadas la primera hay mano de Íñigo Martínez en el área

Voz 0514 09:20 la misma no hay mano le pega al balón en la mano pero es un centro aún metro la mano latina bajo nueva manera normal no es no es punible

Voz 1375 09:28 claro que tengan la mano a mano pero no punibles no hay ninguna intencionalidad

Voz 0514 09:32 es bueno o no que o no se hace grande la tiene de una manera natural la mano segunda ya una misma mano a diez metros correcto esa misma mano a diez metros que la pueda quitar que la puede retirar no la retiré es penalti pero tan tan tan tan cerca no tiene capacidad de reacción

Voz 1670 09:48 bien está en reglamento no lo ha explicado una vez

Voz 1375 09:51 la segunda jugada en la que se queja Quico Catalán Gol anulado a Koke por falta al portero

Voz 0514 09:56 portero dentro del área eso es es es eso no es cierto de que no se le pueda tocar no se le pueda cargar Se le puede disputar un balón como si fuese un delantero o como si fuese un defensa no tiene privilegios dentro de ella simplemente coger la con la mano yo creo lo he visto las imágenes para atrás para atrás para delante yo creo que Koke no remata el balón le remata al brazo del portero del Athletic por lo tanto si les remataba el brazo es falta si les remataría al balón aunque Le Carré fueron se puede cargar aunque disputa el balón ahí en el aire y haya pues allá contacto hubiese sido gol pero la clave es que remata el brazo no al balón

Voz 6 10:39 y la tercera penalti en el minuto noventa y uno

Voz 0514 10:43 a ver este penalti viene de un posible fuera de juego en el inicio de la jugada de De Marcos que como al final acaba en penalti que es lo campista un rato a la decisión de la asistente de dejar seguir no se ve en las imágenes Chile llegan a rectificar ven porque también hay creo que es aquejado que había fuera de juego que no han visto las imágenes todas las imágenes que ratifiquen un fuera de juego una decisión arbitral no piten las imágenes del bar para mí para mí la imagen que tengo para mí cargar pero yo no tengo la líneas en el BOR para missing pare me parece fuera de juego de De Marcos en el inicio de jugada y luego en el minuto noventa y cuatro pero le pisa lo suficiente uno pero le pisa de tomada la decisión como hay un pisotón correcto el bar no puede entrar para decirle oye el pisotones en no es suficiente orejas es suficiente ya está supeditado hay un contacto hay un pisotón el bar no va a entrar nunca ahí nunca

Voz 1375 11:36 se ha pasado de frenada al presidente del Levante

Voz 0514 11:39 yo creo que por las circunstancias que se están poniendo abajo yo creo que que son unas de son una declaración ese duras una declaraciones duras que que lo más me imagino que funcionan al margen lo que sí que tendrá en Melilla debería haber debería sanción

Voz 1375 11:54 ni te muevas de ahí que luego seguimos contigo y haberse hablamos con Quico Catalán en directo en este tiempo de larguero son las doce menos dieciocho minutos muchas cosas que ir que que contar muchas ciudades a las que ir Vigo Huesca Eibar en Vallecas en Bilbao en Valencia

Voz 1670 12:11 con el Levante y con el Valencia que acaba de ganar al Real Madrid y todo esto en la portada un Larguero donde luego estar también por aquí Bruno Alemany para contarnos

Voz 1375 12:18 lo más destacado de futbol internacional que ha habido un montón de cosas en Francia en Alemania en la Premier League también desgraciadamente al Real Madrid se ha quedado fuera de la Champions Juvenil de la Giuly ha caído ante el Hoffenheim alemán cuatro dos así que en la Final Four estará el Barça pero no el Real Madrid el resto de asuntos que lo repasaremos con con también con Ponseti con su yanqui Lander para hablar de Fernando Alonso y lo que ha dicho de de la Fórmula uno y su posible cuenta con condiciones pero ahora nos vamos a Mestalla porque están compareciendo ya los primeros protagonistas

Voz 1 12:48 indicó pasas el celo

Voz 1670 12:56 no no Félix estrés

Voz 7 12:58 es gratuito our renting un pueblo compartidos con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia oferta porque saquen renting consulta condiciones de Fuensanta en punto en lo has en moto Rato

Voz 1 13:13 ah

Voz 1375 13:18 con el Volkswagen nos vamos a Valencia donde está Antonio Romero Javier Ximo más malo hay también Javier Subirats comentarista de La Ser hola subirán muy buenas hola qué tal buenas noches qué buen Valencia estamos viendo en este tramo de temporada llega en un momento

Voz 1670 13:30 esto espectacular a la hora de la verdad clasificó para la final de Copa vivo en la Europa League tiene jugar los cuartos con el Villarreal y hoy claramente superior al Real Madrid

Voz 0905 13:39 se está llega llega con mucha confianza hay muchos jugadores que se han sumado a a la causa hay hoy ha realizado un partido fantástico no yo creo que ha hecho un gran trabajo defensivo y después ha sabido interpretar muy bien el contraataque ideas pues también ha estado muy certero en las jugadas a balón parado

Voz 1375 13:59 Nos habéis venido diciendo toda la temporada tú Santi Cañizares Pedro Morata joe es que mientras no estén bien los cuatro pilares de centro campo el Valencia es otro porque arriba no llegan balones porque atrás la defensa puede estar mejor o peor pero el motor tiene que llegar a carburar fíjate hoy Soler Parejo con novia Guedes esto es esta es la seña de identidad de este Valencia de Marcelino

Voz 0905 14:19 efectivamente no el centro del campo del del año pasado en en gran forma con un Soler que va que va mucho mejor incluso le ha venido muy bien la competencia con Ferrán para para para superarse un Guedes al que también Cheryshev ha hecho buenos partidos pero que está poco a poco cogiendo la forma después Parejo y con novia pero sobre todo Parejo en plan

Voz 1670 14:41 dueños del balón J S S dueño estatales se del temblor

Voz 0905 14:45 ante alante también pues el buen momento de de Rodrigo y la ayuda que está dando Gameiro pues eso hacen que el Valencia pues esté en estos momentos de deduce como se suele decir además de una línea defensiva que lógicamente está muy bien trabajada

Voz 1375 14:59 viendo la tendencia de los equipos viendo cómo está el Getafe aguanta la cuarta plaza que ya es un milagro que la esté aguantando los partidos lo está aguantando pero el Valencia cada día está más cerca Le va mordiendo a cinco a cuatro a tres ahora esta uno

Voz 0905 15:12 alguno de la Champions yo era en ese principio de comentas era muy pesimista de que pudiera alcanzar la Champions no pero es que ahora la dinámica del equipo es es fantástica y soy muy muy optimista no porque esta esta nada no está nada y aún quedan partidos para para sumar no pues pues no lo sé está claro que el Getafe está ahí con con un punto de más pero pero el Valencia hasta está enrachado y además con los jugadores en gran forma

Voz 1375 15:39 importante ha sido mantener a Marcelino cuando alguien se puso nervioso eh cuando alguien dijo Anil Murcia hay Dios que que va voy a consultar con Peter Lim que igual hay que cargárselo a Mateo Alemany supo templa

Voz 1670 15:49 el gaitas cuando había que templarlas efectivamente no

Voz 0905 15:51 eso sí que sí que coincidíamos que Marcelino había hecho una buena labor y que el Ike

Voz 0104 15:56 el equipo seguramente iba a ir para

Voz 0905 15:59 IVA como así ha sido cuando se recuperaran esos jugadores el nivel que que habían tenido el año anterior pues lo lo mostraran este año que los jugadores que habían venido pues alguno diera diera más nivel no y en ese sentido es lo que ha ocurrido IVE y un acierto al mantener a Marcelino por supuesto

Voz 1670 16:15 en un acierto mantener al Subirats en la Cadena Ser Javier Subirats un abrazo placer gracias siempre hay gracias anormal

Voz 1375 16:20 buena a los valencianistas enseguida en el micrófono de mano en la sala de prensa en el micrófono de Javi Herráez los protagonistas enseguida nos pedirán paso pero además de Romero en la cabina de comentaristas en Mestalla está por ahí ya gallego hola Jesús muy buena hola Manu buena noche también Julio Pulido qué tal Julio qué tal buenas noches por aquí Don Mario Torrejón aquí seguimos ahí está también el míster Álvaro Benito hola Álvaro buenas noches Manu pues eh

Voz 1670 16:42 ahora espera que nos pidan paso que seguramente iremos interrumpiendo el sábado

Voz 1375 16:45 en los oyentes son todo oídos pero vamos los los oyentes están los oyentes y los tres espectadores hizo sobretodo los jefes del partido sobre todo los madridistas lo que están pidiendo es que alguien tiene que hacer algo porque esta imagen si estamos en estamos en la recta final el Madrid no se juega nada pero esto puede ser una sangría muy dura y muy dolorosas y esto sigue por estos derroteros que incluso le podría perjudicar a Zidane que claro

Voz 1670 17:08 tras esta comiendo este marrón porque sólo han pedido pero claro

Voz 1375 17:10 desde de tirar los ocho partidos que quedan haciéndolo de hoy

Voz 1501 17:13 y y el de Lore Manu

Voz 0104 17:16 lo que hace falta avanzar dos meses Lesaka que sacado esto hay que la gente se vaya a recapacitar a sudar canciones y ahora con energías renovadas traer gente que tenga hambre que agita la coctelera hay que Zidane tendrá que reflexionar de cómo tocar la tecla de la motivación en unos jugadores que lo han ganado todo entonces eh hay que acertar mucho con los fichajes Si con las bajas si también por supuesto en en yo no yo no creo en esa revolución ya hemos hablado pero sí una renovación yo creo que es necesaria sobre todo para activar otra vez el hambre no las ganas de ganar las ganas de competir las ganas de disfrutar de la de la alta competición

Voz 1375 17:53 es que es difícil que hoy el madridista diga bueno hemos perdido pero es que como el Madrid ahora mismo está con la motivación a hacer yo creo yo creo muchos esperaban que al llegar Zidane no solamente iba a llegar la calma y la paz que eso por supuesto que ha llegado sino que también lo jugadores iban a decir venga nuevo entrenador aquí estamos pero es que no Marcelo sigue como está peor Isco hoy tal cosa que Gallego o no

Voz 1670 18:15 sí que ha cambiado la magia de

Voz 0919 18:17 Carla varita de que todo funcione esa muy difícil pero yo creo en la gran diferencia es la motivación hoy el Valencia está en una dinámica buena y tiene una motivación tremenda en este momento la temporada por la Champions por lo que era el tiene la final de Copa mal si compite por eso el Madrid no compite ni por convencer a Zidane no ya por el tercer puesto por terminar con dignidad no ni por convencer al nuevo entrenador sabe no ha habido ese que dan por hecho que van a seguir todos porque a lo mejor alguno lo da por hecho se lleva una sorpresa yo creo que algunos quedan por llegan a seguir y otros que les da igual irse

Voz 6 18:51 yo yo entiendo los mensajes de tranquilidad

Voz 1501 18:54 Danza ciudad hacia la plantilla ir siempre está arropada pero yo creo que lo mejor alguno lo confunde porque llega un momento en el que crees que buen rollito con Zidane él me quiere mucho pero no es decir yo te doy confianza para que tú te saquen lo mejor de ti pero es que luego tú no sacar lo mejor pero no ni lo mejor ni siquiera yo yo creo una de las cosas que demostrar partido porque como otros tantos partidos pero bueno hoy porque es que estamos hablando es que al margen de que Lopetegui se equivocara en cosas que seguro que sí

Voz 0962 19:18 Irán en Mestalla vamos a ver yo dice

Voz 1670 19:21 el edil

Voz 0962 19:23 a es esa acababa de sentar el técnico francés toma asiento es decir del micrófono para responder las primeras preguntas esta rostro serio padeció su primera derrota en la rentrée como entrenador del Real Madrid escuchábamos ya ha

Voz 7 19:43 queda cómo define este partido en el que han dominado ochenta minutos de partido han tenido una posesión de balón ya final se encuentra al final que ha faltado al Madrid para no traducir

Voz 1994 19:54 bueno sobre todo la primera parte yo creo que como usted desea entramos muy bien el partido con con la posesión de Val de balón presionando arriba y no ha faltado tampoco bueno meter el primer gol nosotros no hemos llegado nada la primera parte ya ha sido es un poco el polen pero aparte de eso no puedo reprochar nada a mis jugadores yo creo que lo he intentado jugamos con sí y al final que ha sido un partido igualado pero pero los resultados es así es es una derrota del gota

Voz 1670 20:38 primera respuesta decidan en directo en Mestalla José Luis Calderón tras el dos uno segunda pregunta al mito

Voz 0239 20:43 el primer tiempo y en el segundo te cree que la faltado al al equipo para intentar recuperar su nivel goleador el tener más ocasiones es el viaje

Voz 1375 20:54 dar mucho no sé si pero

Voz 0239 20:57 no más circulación balón llegar por banda

Voz 1994 20:59 no es sobre todo ligar ligar tirar que había que hacer algo sobre todo en en en los metros final sabes porque porque había que llegar para nosotros había que hacer mucho más en el en el final de cuando llevamos cerca de la portería rival pero bueno ya te digo que al final hicimos también con los cambio yo creo que el equipo ha luchado hasta el final Hay bueno es una es un momento complicado porque ha sido un momento es también una temporada muy complicada e igual no es una derrota pero excepto la hay y pensar ya en el próximo partido nos queda ocho partidos y yo creo que vamos a intentar hacer es lo mejor hacerlo mejor

Voz 8 22:01 si Zidane aquí Alejandro Romero en directo para en directo para el transistor de Onda Cero y el equipo lo ha intentado que ha tenido el dominio al principio del partido pero la verdad es que da la sensación que el dominio ha sido un dominio estéril no que que no tenía tampoco pegada porque el primer córner del Madrid en el minuto cincuenta y cuatro de la segunda parte el primer remate de Benzema prácticamente sacando el partido y antes de del gol ya que pegada faltado al Real Madrid no sé leo aquí una frase que decía Benítez su antecesor en el cargo en el Valencia que había qué tal

Voz 1670 22:33 al equipo orgullo y carácter ganador de la sensata

Voz 8 22:36 como que lo ha perdido el Real Madrid ese orgullo y ese carácter ganador bueno

Voz 1994 22:41 es que es un momento complicado porque una temporada complicada pero pero bueno ahora nosotros sí por ejemplo hoy y nos alejamos de más de de bueno estamos hablando de de de quedar lo más arriba posible al final de temporada hay yo creo que con con esta derrota es complicado pero el año ha sido complicado ahora no te voy a decir nada yo estoy con mis jugadores y vamos a intentarlo vamos a hacerlo vamos a intentarlo hacerlo mejor es posible ha sido nada estoy con ellos y ellos lo que van a nacer es luchado hasta el final ahora no es complicado porque vamos a tener un mes a donde vamos a tener que hablar de cosas que no bueno sí bueno vamos a intentar acabar lo bien que íbamos a por para la próxima

Voz 1670 23:45 vamos a preparar la próxima temporada hasta diciendo ciudadano

Voz 0962 23:48 mucho más preguntas para

Voz 1670 23:50 este Real Madrid yo quería preguntarle sobre

Voz 0962 23:53 Odriozola el lateral vasco lo está haciendo bien el último partido bajo su punto evita gracias

Voz 1994 24:00 sí sí sí lo está haciendo bien y como muchos jugadores de tipo I y Álvaro es uno que que compite es uno que que lo da todo en el campo hoy

Voz 8 24:15 estamos contentos con él hola Mister buenas noches Rafa Villarejo en directo para el partidazo de Cope más más aquí aquí al final

Voz 1375 24:23 ahí

Voz 8 24:25 ha dicho que estas derrotas duelen que que el equipo va a intentar el objetivo de quedar lo más arriba posible puede servirle también este final de temporada usted particularmente de cara a la próxima temporada como examen individual para algunos futbolistas no comer nada

Voz 1994 24:40 nada ya me preguntaron si examen nada son jugador del Real Madrid esta gente y estamos trabajando un momento complicado este año hay bueno hay que casi aceptar también hay que hay que vivir también los momentos malos pero nosotros no va a cambiar nada el única cosa es que bueno hoy jugamos también encontraron buen buen Valencia que es un equipo juega mucho que hay bueno es un poco a lo mejor lo es un poco esto lo que ha sido la diferencia pero nosotros no va a cambiar no no no vamos a cambiar nada vamos a Nos queda ocho partidos

Voz 8 25:30 terminar bien dos última para pedir caras Rodrigo check in fútbol de siempre te saber si crees que el resultado ha sido justo después de ver lo visto sobre el rojo nos eh

Voz 1994 25:43 no me mente digo que que siempre los resultados son son justo entonces lo acepto es así pero ha sido un partido igualado yo creo que a juego sobre todo porque ellos tenido dos dos bueno los dos goles es con balón parados mismo el primero porque no es no es gol a balón parado pero pero es consecuencia de eso ya está yo creo que ha sido un partido igualado pero hay que aceptar que el Valencia ganó el partido

Voz 0962 26:19 hola señor Zidane buenas noches Ximo os mano en directo para El Larguero de la Cadena SER

Voz 1375 26:24 quería preguntar o

Voz 0962 26:26 jugador que es eh Marcelo se ha propuesto usted recuperarlo después de lo que pasó en con Solari como lo está viendo cómo valoraría lo que ha visto hasta ahora de Marcelo que se perderá el siguiente partido le tocará Red Quilón por sanción

Voz 1994 26:41 sí pero lo veo bien Marcelo es Marcelo sabes llegó a contar con él su juegan importante a mi me gusta cómo cómo juega hay ya está el próximo como tú desea a tocar a a Arregui que veremos el final de temporada pero yo lo veo bien lo veo metido entrenar entrena bien sí sí la temporada no sólo para Marcelo yo creo que para todos es un poco complicado pero ya te digo que hay que exportar también en los momentos más complicada más difícil porque es hace parte de una carrera de de jugador

Voz 1670 27:28 bueno última pregunta era la decisión más mano para El Larguero y las explicaciones de Zidane Bono intentando justificar de alguna manera eh a sus futbolistas en el partido de hoy y hasta el equipo más más si Marcelo en Marcelo con eso ya es verdad que las explicaciones futbolísticas nunca fueron el fuerte de decir

Voz 1375 27:46 eh lo siguen siendo hay que

Voz 1501 27:48 ya veremos la semana que viene veremos en ahora tenemos que hablar y análisis de la veremos la pregunta sí que ha dicho es que a la primera parte no hemos llegado

Voz 1670 27:56 sí verdad da la primera pregunta de la pasa como Casemiro gran partido que yo creo que es el mensaje que repitió muchas veces

Voz 0919 28:03 no

Voz 1670 28:04 vamos a ver como tal en esto pasa un poco lo que viene ya veremos lo que has sido siempre Zidane en su discurso yo desde la perdona Antoni el otro día dijo que no era

Voz 0905 28:12 cásting hoy ha dicho que no es un examen

Voz 0239 28:15 claro este mensaje cala en el vestuario buenos que él quiere que cale en el vestuario porque él la bonito

Voz 0905 28:20 oye pues entonces porque de lo que hemos visto esta noche

Voz 0239 28:22 te digo que lo quiere él quiere hacer no me gusta la palabra pero lo veo utilizar la limpieza el cambio el recambio que sean los vestuarios sin sin notar falta de respeto en gente que le ha dado mucho a lo largo de sus últimas temporadas del Real Madrid

Voz 0905 28:37 es el mensaje que lanza Zidane es esto no

Voz 0239 28:39 los militares no Zidane mensajería dicho es vamos a terminar la temporada y luego yo quiero quiero quedarme con otro mensaje porque hay un futbolista que está fuera hoy ha tenido un rato que no ha salido mal sólo faltaba que jugando veinte minutos saliera mal que Claret B y luego su manera de despedirse del campo para mí es lamentable de marciano pero es evidente que en ese gas tenga dice Pulido Bale está fuera veremos a ver si te sacan noventa cien ciento cinco o lo que sea pero está fuera

Voz 1025 29:05 y luego él sigue empeñado su mensaje en que Marcelo está dentro yo he visto

Voz 0239 29:11 según Marcelo todavía fuera de forma es verdad que un poco más fino que en la época de Solari Diego fino bueno

Voz 1670 29:17 no no digo fiero no futbolísticamente físicamente

Voz 0239 29:19 ella me imagino que no pero la gente me entienda hiel aunque a mí me consta que en el club hay gente que sigue teniendo dudas de lo que pueda rendir Marcelo de aquí a que le quede por contrato en el Real Madrid Zidane vuelve a mandar el mensaje Marcelo me guste Marcelo se va a quedar él no va a tirar piedras sobre el vestuario no Nova a decir públicamente ni una palabra en contra de esta saga aún ganan un partido tan medio quedó a mí como el cómo pero sus mensajes son claro Pulido otra cosa es que no gusten o no

Voz 0905 29:48 tomé bien a la teoría del túnel del tiempo ya que lo mejor que pueda hacerlo madridistas es meterse en Delorean como decía Álvaro Benito y aparece en el mes de agosto con tres cuatro buenos fichajes y olvidar esta temporada pero sabe qué pasa que el Norman es una película ahora es la realidad y la realidad es que semana tras semana el Madrid tiene que salir a jugar al fútbol que no se juega nada

Voz 0239 30:12 Ariel por inercia pulido por inercia de que queda en ocho por inercia

Voz 0905 30:16 seis bueno Moliner bueno bueno vamos a ver vamos a ver si por lo menos once dos uno posiblemente los gane proxímetro pero si el mensaje que lanza Zidane el otro día después de del partido contra el Huesca no es un cásting hoy esto no es un examen eso cala en el vestuario del Real Madrid saben que pase lo que pase tienen el puesto aseguró la próxima temporada si es que marzo de hecho pero vamos a quemar cero está hecho unos zorros juega es que está hecho unos zorros si juega no es que Moreno pero está jugando ahora te quiero decir es que Casemiro está hecho unos zorros y juega Llera boba eh el el el mensaje que esta semana a semana es oye da igual esto no es un examen esto es no es que garantiza estabilidad semana compita que compita otros yo tengo el pues yo creo

Voz 0239 31:01 yo creo que el futbolista que es el mensaje que está me parece que ese no es el mensaje que están lanzando gran rueda no yo creo que eso es mío que no yo creo que no porque no te del escuche decir muy rotundamente en una rueda de prensa en la que no haber cambios seguro pero que ahora no es el momento de decirlos fue lo que dijo yo entiendo que los tiene claro ahora si tú lo que esperas es de Zidane siete

Voz 0905 31:22 ocho bajas de cara a las no no nos ha dicho que iba a tener

Voz 0239 31:25 películas de Dios no no no yo estoy de acuerdo

Voz 0905 31:28 sea así porque yo he dicho ya estábamos ha pedido deba haber revolución y que esto es una mala temporada para algunos

Voz 1284 31:33 problema vale el Casemiro ácida aclaró que en el año que viene no pues claro que les de verdad

Voz 0905 31:37 ver dicho Casemiro no pero te quiero decir que el mensaje actual lo digo para la imagen de hoy del Madrid sea la imagen de porque decimos oye porque está dando esta imagen el Real Madrid Bollit prestado esta imagen de Madrid porque es un equipo abandonado está abandonado es un equipo que da una sensación de abandono de que no tienen nada por competir y que da igual además porque Zidane con el buenismo les dice oye que esto no es un examen y no pasa nada vamos a olvidarnos tiro que viene ya veremos tiró la busco

Voz 1375 32:03 si seguimos que están a punto salir jugadores del Madrid del Valencia

Voz 9 32:06 sí

Voz 10 32:13 sus vuelos a los que esta chica tenga eco es que en Carrefour compras de otra manera porque tienes dos por en más de dos minutos hasta el nueve de abril como el España les Carrefour Baby compras dos unidades o restringió euros con noventa acumulando un cheque ahorros así son hasta soluciones para pagar menos en Carrefour Carrefour Carrefour

Voz 11 32:31 lo hacemos lo mejor ya expandir los impresos

Voz 1670 32:35 venía es un sitio tampoco

Voz 12 32:37 como eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura el olvido es la falsificación del pasado impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificar

Voz 7 32:53 el pasar a la historia es el referente para no repetir errores que tiene tuvo Fernando VII ahora lo que tenemos todos los españoles lo que pasa es que el resto no lo sabéis enterado que este Nos arruinó culturalmente pero lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar por qué es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podría ser por qué no estoy y qué estas haciendo así como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 1670 33:28 al no

Voz 7 33:30 por Ata con Carlos

Voz 1 33:41 te come

Voz 7 33:45 cuando quieras ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco

Voz 5 33:50 no queremos que la vida y el sexo sí mucho más

Voz 1 33:54 con no entra en Cadena Ser punto com nuestra es que regateó Cadena SER

Voz 9 34:06 lo más le

Voz 1 34:10 este viernes

Voz 13 34:11 es setenta y dos millones de risas de anécdotas

Voz 1670 34:14 setenta y dos millones de viajes

Voz 13 34:16 bueno vale igual son demasiado quejas este bien

Voz 1670 34:20 setenta y dos millones de euros

Voz 14 34:22 además el millón de Euromillones que toca siempre

Voz 15 34:25 la lotería este recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad

Voz 16 34:29 tenemos ya el C3 de Jacobo García el que no corre vuela si genio

Voz 1670 34:33 el y el de muerte Rodríguez me lo voy a pensar

Voz 17 34:35 está disponible oportunidades de Citroën vuelan vehículos de ocasión totalmente revisados con garantía de hasta treinta y seis meses y condiciones especiales de financiación sólo hasta el

Voz 7 34:46 esto de abril

Voz 18 34:50 dónde

Voz 1375 34:55 por mal con Romero con Gallego con Pulido con Mario Torrejón con Álvaro Benito ha terminado

Voz 1670 35:01 la prensa de Zidane a la seguimos comentando cosas en el sanedrín de El Larguero de ese Valencia dos Real Madrid uno escuchamos a Marcelino en directo o Ximo

Voz 8 35:08 se va a hablar así que la NASA intención estar Palencia para ser no

Voz 0962 35:11 cuarto

Voz 8 35:12 además sacando pecho de que le ha ganado un grande

Voz 0962 35:15 había estado cerca antes de hacerlo y repito

Voz 8 35:18 los demás estuvimos muy muy igualados cuando estás tan igualado llega un momento me tienes que ganar pero hemos hecho hoy como nuevo creo creo que pudimos y merecimos en alguna otra ocasión partidos anteriores

Voz 19 35:29 eh

Voz 1994 35:30 según viendo las una y creo que no

Voz 8 35:37 no somos favoritos a a nada somos tenemos que seguir trabajando con la esta misma ilusión ambición y humildad que lo venimos haciendo seguir ganando partidos sólo hay muchos equipos implicados son calendario muy difícil eh muchos enfrentamientos directos también ahora una pelea dura por mantenerla no primera división lo que va a provocar que todos los partidos van a ser muy muy complicados muy bueno nosotros estamos muy satisfechos de los resultados estamos cosechando el nivel competitivo del equipo de juego a ojalá ojalá no tengamos lesionados porque si no tenemos visionados creo que estaremos más cerca de conseguir ese objetivo míster Javier al fondo preguntas en directo

Voz 7 36:27 buenas noches enhorabuena por la victoria en segundo lugar a veces los periodistas nuestra la trinchera muchas veces de de tópicos no y cuando un equipo no va bien seguir hablando Marta

Voz 1670 36:38 Lino en directo en la sala de prensa está hablando también Dani Parejo jugador del Valencia en Bir Sport escuchamos

Voz 20 36:44 diecisiete partidos sin perder eh ahora llegó esta semana seis de seis para jugamos el sábado bueno yo creo que nos acercamos más si cabe a nuestro objetivo marcado e a principio de temporada pues bueno yo creo que todavía quedan eh Horner más que suficientes para que cambie mucho ahora tenemos que centrarnos en el siguiente partido Vallecas es un partido difícil igualmente a nuestros puntos eh Dani Se nota voy quién se jugaba algo importante que se juega el Valencia más que el Real Madrid por tal y como están las cosas en la clasificación bueno yo creo que el Real Madrid es el Real Madrid tienen los jugadores que tienes que tiene muchísima calidad te exige mucho con el grupo que se ha visto en Valencia el primer minuto solidario con muchísimo compromiso eh ayudando saliendo a la contra e salvos primeros veinticinco minutos creo que nos ha costado un poco eh que ellos han apretado perdíamos el balón fácil Rayden minuto veinticinco hemos empezado treinta vamos a empezar a tener la pelota hemos empezado aquello está detrás de la pelota pues no recuerdo ninguna ocasión clara de ellos ir nuestras muchísimos eh pero no acaba de entrar no sé si en ese momento podía llegar a desesperarse porque os he visto pedir mucha calma tanto a Marcelino el aquello como Matí pedir mucha calma al equipo pues no es verdad que cuando vas a conocer los resultados ajustado eh cualquier equipo en los momentos finales eh te acaba eh acaba sufriendo tacada metiendo un poco en tu campo bueno yo creo que lo demostramos el otro día hace tres días en Sevilla hemos gustado demostrar hoy que somos un equipo muy solidario e muy comprometido que sabemos a lo que jugamos que bueno al final los frutos están ahí

Voz 1670 38:32 Dani Parejo en directo en Bir por volvemos al final de la rueda de prensa de Marcelino Ximo

Voz 8 38:37 de atrevimiento si seguir unos escucha no técnico asturiano hablando de cómo está el equipo de cómo llegar físicamente a este tramo final de temporada llegar equipo dispara una racha de resultados y de juego muy buena vamos a hacer todo lo posible por mantenerla Easy Podemos que debemos tener esa mentalidad mejorar hasta final de la competición

Voz 1375 39:03 el Belén a las preguntas para Marcelino he luego vendrá Javi Blanco con las portadas de los periódicos de mañana pero Álvaro

Voz 0919 39:09 quitó a esta hora que están diciendo todos los diarios digitales en sus portadas en las webs

Voz 1375 39:14 de este Valencia dos Real Madrid uno Álvaro hola hoy punzantes

Voz 0919 39:17 hola Manu con el Real Madrid por ejemplo han as punto com el Madrid baja el té

Voz 0514 39:20 con en Marca punto com el Valencia ha sonrojado

Voz 0919 39:22 Chris diarias deportivos editados en Cataluña el segundo proyecta decidan se desmorona dice sport en Mundo Deportivo el efecto Zidane a cada vez Valencia diarios generalistas en el país lo firma José Sámano el Valencia tiene más presente que el Madrid y el mundo un Madrid vulgar canje con en Mestalla

Voz 1670 39:38 duros titulares con el Madrid el del y fracaso segundo

Voz 6 39:41 pero decide abrir ahora a todos los que te hace gracia mucha gracia sí si esto estos tres partidos

Voz 1670 39:49 mira el fin de ciclo

Voz 6 39:52 bueno lo que sí es cierto es que Zidane ha venido para

Voz 1375 39:54 por un incendio que eso es cierto que lo está pagando porque si esto siguiera con Solari no sé lo que pasará tal y como estaba el vestuario los jugadores han en rebeldía algunos que yo ya no me subo la báscula que no sube al autobús que no sé no bueno

Voz 1501 40:07 como estaba todo yo creo que decida a concretas sobre el mismo sí correcto pero tampoco

Voz 1375 40:13 más pero apagado el incendio poco más no sé si alguien esperaba algo más

Voz 0104 40:18 yo te digo poco más que dije que dije antes de que se anunciara que iba a llegar Zidane y no se sabía lo que iba a pasar que el entrenador que viniera que este desgaste al que que va a tener Zidane porque va a ser un desgaste porque porque el equipo ya está ha dejado ir está dejando ir es muy difícil encontrar una motivación incluso a buscar dar el el el el camino del sacrificio de sufrimiento para llegar al estado de forma que es lo que implica para llegar a un estado de forma tú tienes que sufrir entrenando tú tienes que sufrir compitiendo llevan llevan llevarte al límite para mejorar ese estado

Voz 1375 40:50 no sé yo si

Voz 0104 40:50 está el equipo en eso cuando no hay nada en juego claro no sé si era necesario este desgaste va haber hecho esa esta renovación que necesita el equipo desde la distancia

Voz 1670 41:00 es que está bien pero ello no

Voz 0104 41:02 claro yo no sé si pues se podía haber ahorrado este desgaste porque vamos a ver cómo acaba que todavía queda quedan ocho perdieron siete partidos

Voz 1670 41:08 ocho privadamente ocho

Voz 0104 41:10 pues pues vamos a lo que supone si este desgaste no al final no supone algún roce con algún jugador alguna historia por porque al final de todo te cansas no se fían pues desde fin de siempre en rueda de prensa las está defendiendo siempre pero hasta hasta dónde llegará esa defensa

Voz 1501 41:27 yo creo que el problema me parece que desgasta va a ser muy poco sobre todo de cara a la afición que es lo que importa ahí es la que te juzga al final y no yo creo que va a ver muy muy poquito la canción aunque en los ocho está por encima claro que ahora es verdad que puede haber

Voz 1375 41:39 tras y que confiaron proyecto que empieza en verano y que

Voz 1501 41:42 con entrenamientos durante otra cosa lo que pasa a partir de septiembre simpatía setiembre es igual pues eso eso es otro cantar pero hasta ahí yo creo que el desgaste poco yo creo también la reflexión que hecho antes creía justo la mitad diciendo que lo que dijo

Voz 1670 41:51 este partido antes de las cosas es que al margen de

Voz 1501 41:54 y los de Lopetegui fueron seguramente muchos y muy continuados que Solari tomó ciertas decisiones buenas al principio luego fue demasiado al extremo con otras si no se descontroló como tú dices la situación completamente terminó por por sucumbir en una semana trágica o al Real Madrid al margen de eso de que esta ahora aquí es que hay doce catorce jugadores

Voz 1375 42:13 titulares titulares indiscutibles cuyo rendimiento

Voz 1501 42:16 es bajísimo rendimiento individual bajo el rendimiento colectivo sea sea terribles que hoy ha vendido muy

Voz 1670 42:22 el fatal el Real Madrid eso Mario el centro del campo perdona perdona Robert sale el portero Keylor Navas Javi

Voz 1193 42:29 aquí está Keylor Navas serio buena voz una sonrisa porque qué tal buenas noches hola buenas noches complicado no es una travesía para el Real Madrid lo que pasa es que el equipo ha visto un poco estático no no sé si en el campo Tube en la portería he visto al equipo que le faltaba algo

Voz 5 42:45 bueno yo creo que el equipo no jugó de todo mal muchas veces y nos faltó un poquito de profundidad pero yo creo que es al bloque es que ellos tenían atrás ese muy bien parados entonces tratábamos de tocar el balón de un lugar a otro para intentar encontrar algún agujero que ellos dejaran para aprovecharlo pero éste fue complicado

Voz 21 43:06 ya son quince derrotas esta temporada en cuarenta y nueve partidos nueve en Liga en en treinta es difícilmente asumible

Voz 5 43:15 sí es un momento muy complicado yo creo que este es un año que que no es como todos hubiéramos deseado pero esto hay que hacerle frente yo creo que hay que afrontar este momento oí y ojalá que no sirva para para aprender de todos los errores que hemos cometido este año para que los próximos años es las cosas sean diferentes y podamos disfrutar de de lo que ve

Voz 1193 43:39 lealmente merece ese club que es ganar

Voz 1375 43:42 me da la sensación hoy el valenciano tenía una marcha más que nosotros físicamente el equipo ha pasado por encima sobre todo la Xunta