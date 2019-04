Julián López: "Mi personaje es neurótico, inseguro y le falta ambición, lo tiene todo"

Voz 1 00:00 pues Mister y qué relación tiene con el mar

Voz 2 00:07 y un poco distante

Voz 3 00:10 eh la verdad porque soy de soy manchego entonces he crecido y me he criado en La Mancha que es todo lo contrario al mar con lo cual de hecho me marido además los barcos probar con la aparca las embarcaciones me mareo mucha facilidad en el mar más todavía con lo cual el

Voz 1 00:27 es una relación extraña pero me gusta me gusta verlo

Voz 3 00:30 hora dentro ya lo pasó peor recuerdas

Voz 1 00:32 es la primera vez que MR Mar que llevaron a una playa sí tendría tenía muy poquitos años igual no se unos

Voz 4 00:43 seis siete años I

Voz 3 00:46 el creo recordar que fue con mis padres en Torrevieja hay esa sensación maravillosa ya no se olvida no el

Voz 4 00:54 el olor el sonido oí que

Voz 1 00:57 la magnitud del mar ahí a tus pies esa sensación de libertad en vacaciones de tirarte

Voz 3 01:03 en camiseta durante semanas claro no otra preocupación me viene ahora sí a mi me gusta pero no por eso son muy de pantalones cortos y camiseta

Voz 1 01:11 las has dicho sí manchego eres de la tierra de Perales de Cuenca de Provencio El Provencio cómo es tu pueblo

Voz 3 01:22 claro a diferencia de Cuenca El Provencio está en plena Mancha porque Cuenca ya Serranía y eso con lo cual la Illa pero no distanciados pero pero es la provincia de Cuenca Mi pueblo es un pueblo muy pequeñito muy normal

Voz 4 01:36 sinceramente hay bueno es el pueblo

Voz 3 01:39 que en el que nací crecí y tengo muchas amistades mucha familia sigue viviendo allí con lo cual procuro verles poco procuro ir bueno es donde han pasado las cosas de mi vida porque te has puesto porque Julián López se ha puesto de seudónimo Mister Paqui bueno igual no va mucho con mi personalidad porque yo tampoco me considero un tío así tan pero sí sí porque es un seudónimo que le gustaba Curie Curia fue uno de los primeros ídolos mío de mi vida entonces marca mucho tanto él como Winnie siempre los tengo en la cabeza entonces me ha venido ese nombre me gusta mucho Julia López

Voz 1 02:17 qué ha hecho alguna vez has dicho alguna vez que tu casa había mucho ambiente musical que se veía cine escucha música pero en el pueblo había cine

Voz 3 02:26 no había un cine antiguo en el cual mis padres y me han contado de cuál de películas que se veían hay pues con los estrenos que se veían igual en el resto de España pero cuando yo era niño era un cine lo cual ponían te ponen una de Cantinflas sea no era contemporáneo a mí yo sí es el primero que tengo una película Cantinflas claro no era un estreno con lo cual luego ya siguiente cine cuando hacen ya cerraron es siguiente cine era pues una una sala de proyecciones donde ponían VHS entonces yo veía las películas tiempo después VHS no tenía esa posibilidad de ir a un cine a ver un estreno

Voz 1 03:00 recuerdas por ejemplo que sentiste cuando viste Regreso al futuro

Voz 3 03:06 pues es que es una maravilla si soy muy fan futuro de Robert Zemeckis en general y era caro todo queríamos ser Michael J Phone Si viajar en el futuro hoy y conquistar a las chicas que vivir aventuras es que lo que tiene el cine no que te transporta eso sí sí

Voz 5 03:26 pues el de cómo funciona el primero enciende los circuitos de tiempo este visor indicado concede más este dónde estás este dónde has estado registra tu tiempo de destino en este teclado digamos que quieres ver cómo firman la Declaración de Independencia over el nacimiento de Cristo

Voz 3 03:48 cómo era de niño Julian por ejemplo en clase que que

Voz 1 03:51 lugar tenías en clase en el colegio

Voz 3 03:54 pues sin clase era como el discreto el tapado yo que el tapado porque el tapado siempre es el que luego se va a mostrar en algún momento no entonces yo era tapado que era el que está ahí buen chico educado las cosas no hace ruido como un gatito que va dando sabe sino hacer ruido pero que un día ocurre alguna cosa ese destapa eso me ocurrió tanto en el colegio generalmente tiene que ver con el arte no cuando ocurre algo musical al ocurre algo de vamos a hacer teatro tal cuando salía hay Instituto también me pasó cuando de repente Saz un taller de teatro y yo empiezo a hacer un más cosa que News sabía que tenía dentro hizo Julián que está siempre en clase y comedido tal y a partir de ahí me empezó a ganar amistades y era como alguien especial digamos no me pasaba así por ir poco a poco les yo haciendo los rodajes y eso entró como muy poco voy con el equipo para que quiero que me conozcan conocerles a ellos antes de entrar como un elefante en una cacharrería haciendo bromas cosas y no quiero ganarme quiero inspeccionar un poco Julián en tu casa tus padres cantaba en la coral de El pueblo si it to aprendí a tocar la trompa

Voz 1 05:00 describe al a los oyentes alfareros como es la trompa

Voz 3 05:04 la trompa en este momento precioso que que generalmente cuando lo digo la gente se ríe porque es como el nombre pero es un instrumento que viene de de la trompa de caza con la cual salían a cazar y era como está Turull ha dicho cariño enrollada con la campana hacia fuera no y que derivó en la trompa actual que es un instrumento que tuvo su apogeo en la época del romanticismo y que es un sonido que te embelesaba además un sonido que a mí me atraía mucho del niño porque me gustaba mucho porque era como el perfecto puente entre la cuerda y la voz no lo que hay un poco en medio de viento metal pues tampoco entre pasta perfectamente con una sección de violines como con un cantante poco por supuesto con la familia el viento metal la madera entonces esa esa polivalencia a mí me atraía mucho

Voz 1 05:52 quién te enseñó a tocar o quién te animo o quién te puso una trompa por primera vez

Voz 3 05:57 pues en casa ese ambiente museo al que había era como venga va Valiño niño que apunta la Escuela de Música y luego ya cuando a ti que te guste como veíamos los recuerdos conciertos de La dos y Si la tropa me atraía mucho también su fisonomía no cuando el niño también te atrae mucho eso hice a mi me gusta asumido país la forma que tiene mi padre se aseguró de que de que si me compraba una trompa la iba a aprovechar así fue durante muchos años hay Inma animaron en muchos amigos que muchos amigos empezamos juntos a A va a la escuela de música pues ellos también tocaban otros instrumentos y era como si diversidad natural trompa trompeta tu tal y cada uno tiene sumó su instrumento hizo un extraño que me ha marcado mucho la vida evidentemente si hecho nosotros te conocemos como actor pero tiene una larga trayectoria como músico de hecho IVAs como para profesor de música en el Conservatorio la verdad es que ahora hecho echo la vista atrás así lo veo yo hago una instancia una tranquilidad que que no fue así hace hace muchos años cuando ya tenía que un poco elegí no el camino tuvo una transición de un año que fue muy duro para mí fue habitualmente me marcó mucho porque era ya estaba en en el Grado Superior en el Conservatorio había tocado con orquesta con formaciones de cámara tiene un proyecto mío y luego también empezaba cosas en televisión empezaba la hora chanante su apogeo tal y ahora qué hago y lo pasé realmente mal y los que me destacados saben porque no fue una decisión y es fácil afortunadamente ahora por suerte creo que IER ha ganado mucho y tengo una profesión también creador hoy con la que sigo aprendiendo pero ya no soy músico activos un músico pasivo qué aprendió también a disfrutar eso en principio era como yo también quiero tocar y tal pero pero es muy difícil no es no es montar en bicicleta ojalá fuera así entonces yo ahora mismo cojo el instrumento y tiene que estar en forma italiano pues hacerlo con lo cual había que elegir si os sí lo hice

Voz 1 07:49 Julian ha situado a la hora chanante cuando conoces a los chanante es cuando cuando entramos en contacto

Voz 3 07:55 sí es una mezcla extraña y bueno extraña mezcla robot como todo lo vuestro sí sí sí es que somos unos cuantos entonces yo al primero que conozco es Armesto en nuestro Sevilla en la residencia universitaria porque ellos hacían Bellas Artes pero Carlos Areces y Joaquín Reyes creando una promoción anterior porque son mayores y luego Ernesto Raúl y yo veníamos por detrás pero todo hacía salen menos yo que hacía Magisterio de Educación Musical para hacer una carrera que tuviera que ver con la música aparte del conservatorio y entonces Ernesto ya lo conozco una en la Residencia Iregua Raúl después porque Ernesto me dice que conocer agudo Albacete y tal luego suben Ernesto mete conocer una persona a lo hago aquí al que conozco yo les pues esa es como una mezcla ahí hasta que todos nos ponemos en funcionamiento oí daremos pero no

Voz 6 08:38 ahora echará ya late vamos con el primer invitado de hoy esos muchachos que en un momento de la vida eligió un camino que le hizo convertirse en un gilipollas renegó

Voz 7 08:49 es una prórroga y veinte como ir

Voz 8 08:53 bueno estoy estoy bien gracias

Voz 6 08:56 eh eh vienen Tim Pawlenty la vida es como una

Voz 9 08:59 la montaña rusa era eh bueno pro probablemente sí porque no hay cuál es tu leísmo que invita a ir vamos ir siempre a tope eh

Voz 3 09:15 pero hasta que aguanten la maquinaria de la maquinaria

Voz 1 09:18 cuando decides o cuando dices en casa que me voy a que me voy a no sé si a marido me voy a un casting me voy no sé dónde pero cuando dices en casa oye voy a elegir este camino o voy a aprobar

Voz 3 09:33 creo que tenía como lo veinte veintiuno años había había terminado la carrera en Cuenca estaba trabajando en lo que salía en en el pueblo para no a expensas de a ver qué pasaba y luego ya claro como Ernesto Joaquín ya están en Madrid empiezan ese proyecto de La hora chanante me empiezan a decir oye aquí se está cociendo esto yo era como una recordaba cuando yo con ellos hacia hacia los cortometrajes teatro lo bien que me lo pasaba digo simios Ahora Madrid con la excusa de seguir allí en el Conservatorio esta no Madrid pudo ir haciendo estas cosas que sí fue es de mira quiero este trabajo quiero sí retomar el conservatorio tiene que ser en Madrid porque allí es donde yo el puede cuento Bonnie en realidad Madrid por supuestos es que tiene todo sí pero yo sabía que en el fondo era para estar aquí palestinos un momento me decía Ernesto venta hace un sketch yo IVE lo hacía y luego volvía al conservatorio pero yo estaba ya en contacto y al final fueron muchos los que tenía que ir le fue comiendo terreno una cosa

Voz 1 10:27 Julian tengo extraído esta madrugada al Alfaro que tiene como tema La luz que es para ti la luz

Voz 2 10:36 sí

Voz 3 10:38 para mí la luz yo creo que es el principio final de todo

Voz 4 10:42 es un

Voz 3 10:45 la la alegría la esperanza la armonía también que es algo muy presente en mi cabeza hay hay la vida en definitiva

Voz 4 10:55 a y el final también quiero pensar que hay

Voz 3 10:58 luz aunque luego en calidad pero es como una luz cegadora que te que ya ya nos dejas de ese consciente de lo que después esto creo

Voz 1 11:05 has dicho una cosa muy curiosa cuando te preguntábamos cuál era el papel que tenía sin clase que la he tenido siempre un papel como de tapado hasta que de repente pum salta a la luz no de repente sales tú crees que hay personas que tiene

Voz 3 11:18 luz por ejemplo si lo yo por suerte he conocido a muchas tú tienes luz por ejemplo si hay hay gente que tiene mucha luz y hay gente más opaca más bueno que no que no deja que que traspase la luz que no la semana que rebota Hay es así entonces nosotros yo creo que siempre el ser humano tiende a quedarse con con lo seres luminosos porque son los que les aportan algo también es aquí tal

Voz 1 11:42 cómo has escrito tu principio has descrito tu camino no has querido nunca que te vincular al con la comedia pura y dura sino con el trabajo actoral del que has dicho además la música me ayuda en la interpretación

Voz 3 11:55 no sé si con lo que acabas es decir del orden que tú

Voz 1 11:57 cabeza tiene que ver luego con como desarrollas tu trabajo actoral tus películas con Borja Cobeaga con el que ahora es la serie que estrena esta semana pero pero es verdad que tú siempre has dicho eso no no quiero que me digan que soy gracioso ni qué hago el chiste fácil sino un trabajo actoral a más largo plazo

Voz 3 12:16 claro porque yo yo de niño al resto de mis compañeros vuelvo al tema de los chanante Muchachada porque nos ha unido mucho y hemos crecido y aprendido juntos vale entonces a diferencia de ellos a mí era el que más siempre me han llamado la la interpretación porque porque para que a todos nos apasionaba el cine el teatro sobre todo el cine la televisión y yo había una conexión la mía personal por la música porque cuando tú estudian música es un lenguaje nuevo es una manera expresarte nueva que no es que es distintas un lenguaje distinto entonces en la interpretación también es tiene puntos en común con como somos nosotros porque hablamos nos movemos hacemos gestos pero estás en otro en otro nivel total en ya un personaje criterios son me atraía mucho y me ponía muy común en mucha conexión con el convivida anterior que es la de conservatorio la de músico con lo cual es una especie de mezcla de entre pasión entre que bueno así no pierdo lo que aprendí en el Conservatorio la cosa de interpretar alguno interpreta una partitura pues aquí interpretar un guión yo lo inconscientemente es lo que me a lo que me impulsaba decir yo lo que quiero es eso es darme personajes hacerlos hacerles crecer y lo que es lo que más disfruto Si sean sean cómicos dramáticos como tanques

Voz 1 13:22 cómo es tu personaje en justo antes de Cristo La Ser pues me persona que Marbella

Voz 3 13:29 sabes que existe en la imagen en la que aparece es

Voz 10 13:32 pues así cargando

Voz 11 13:38 no puedes hacer de vientre tú solo por ahí que vivimos en comunidad en las letrinas hay con todo el mundo es que no puedo ellas empieza a comentar que su equipo que vas a tu aire su silencio una paz Los Pajaritos pues momentos México otro sitio que no es necesario que nada allí te sientas con los compañeros ahora soy otro útiles de verdad esa esa Tito por la mañana

Voz 3 14:05 sí me capítulo III sí sí sí empieza sí fíjate dijo mira si es un personaje de lo más ricos que me han tocado que lo tiene todo osea es es un neurótico un inseguro un falta ambición de repente saca algo dentro sí que se cree que se va a quedar con ellos pero lo es barata le pasan muchísimas cosas y hace que les pasen al resto que es una de las cosas atractivas el personaje Félix Bueno y mira yo una vez Le dije a Pepe pone estábamos Pepón Montero es uno de los creadores y también ha dirigido algún capítulo le decía pones que digo leyendo este capítulo tenía sensaciones de cuando cuando yo leía Astérix de chavalín entonces leía lo guión estaban también escrito si me imaginaba la viñetas y él decía dice que esto es un piropo medidas esto porque no es que ellos estén influenciados por el por el humor de Astérix ellos tiene su voz propia pero pero el espíritu un poco era ese ese hemos visto todos películas de la época romana muy solemnes no dice oye también pasan cosas

Voz 1 15:08 les tenemos que escribir ya Julian preguntamos siempre a nuestros invitados quién ha sido o es el faro de su vida

Voz 3 15:13 quién es así el tuyo supongo que igual te habremos dado muchos la misma respuesta yo es que me viene mi padre mi padre mi madre sin duda porque lo han sido y lo siguen siendo muy emocionante ir creciendo Liberté cada vez más cercano a ellos hay son sin duda Alfaro en vida

Voz 1 15:33 me llaman