La gente corriente, esa desconocida

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos Ignacio Urquijo sociólogo profesor universitario diputado del PSOE acaba de publicar un libro en el que formula una pregunta aséptica de gran inocencia formal pero que resulta una especie de mosca cojonera en medio de la precampaña electoral el libro se titula cómo somos un retrato robot de la gente corriente nos muestra al ciudadano común protagonista absoluto de la vida cotidiana y presenten todos los cambios sociales y políticos pero que según dice Urquiza aparece desenfocado en los planes políticos el atención mediática invisible por omnipresente como el aire que respiramos Se debe borroso en todas las fotos con las que cuadrícula hemos la sociedad millennials Generación X viejos jóvenes etc Urquiza nos lo presenta de formación media baja no vive ni en Madrid ni en Barcelona no lee periódicos maneja poco Internet trabaja en la industria la construcción a los servicios como obrero tal vez algo cualificado pero no jefe gana entorno a los mil euros puede que algo más las pasan moradas para llegar a final de mes Urquiza uno recuerda que esa es la radiografía del votante mayoritario el que inclina la balanza de los resultados electorales pero sobre el cual no hay relato y al que nunca se coloca en el centro del escenario del que la política y los medios creemos saberlo todo de que sabemos muy poco aunque llene las calles los parques los bares y los estadios al que en un damos con nuestra visión de las cosas sin que la suya no merezca especial atención se que conozco a mucha gente a la que no conozco escribió Bécquer en unas de sus rimas pues bien cuando se acercan las citas con las urnas esa muchedumbre de gentes corrientes asusta porque es desconocida como la España vacía