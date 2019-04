Voz 1727

buenos días para qué sirve la política durante muchos años ni en Europa ni en la España democrática ha hecho falta formular esa pregunta básica la política sirve para facilitar la vida de la gente para intermediar en los conflictos para evitar la violencia pero en el año dos mil ocho todo lo que creíamos sólido saltó por los aires la crisis financiera luego económica y finalmente política nos ha devuelto las preguntas elementales para qué sirve la política pues sirve por ejemplo para lo que vimos ayer en el Congreso todos los partidos todos criticaron el ventajismo del Gobierno al aprovechar la disolución de las Cortes para aprobar por decreto media docena de medidas que se convierten de facto en su programa electoral pero todos los grupos todos menos el PP acabaron aprobando los convencidos de que este país que lleva cinco años paralizado no entendería que por ejemplo llega un Brexit duro no tengamos un plan de contingencia o que hubiera que esperar más para ampliar los permisos de paternidad o que nos hubiera dado a los ayuntamientos la posibilidad de invertir su superávit en mejoras para sus vecinos estos tres decretos concretos tuvieron el apoyo no sólo de la izquierda idea del nacionalismo periférico también tuvo el apoyo de Ciudadanos que además se abstuvo en otros dos decretos sólo el PP jugó jugó la partida de ir a la contra hasta el final votó no a todos ellos fue el retrato final de la legislatura la respuesta a la pregunta para qué sirve la política con la que todos iremos a votar bueno