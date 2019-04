Flash Deportes SER de las 10:00 (04/04/2019)

en Liga y quince en el curso en total Zidane yo estoy con mis jugadores ellos lo que va a nacer es luchado hasta el final no vamos a intentar acabar lo bien que íbamos a preparar la próxima

es una auténtica vergüenza han sido tres decisiones arbitrales que esto no puede seguir así se queja un presidente que tiene seis partidos detrás con situaciones como las de hoy

además Huesca tres Celta tres que no sirve a ninguno de los dos y Eibar dos Rayo uno que casi salva al Eibar alejando al descenso en diez puntos y condena prácticamente a los madrileños a seis puntos de la salvación Paco Jémez advierte que van a seguir dando guerra hasta el final

Voz 3

01:03

cada tropezón la derrota pues simplemente te aleja más pero no no no está muertes eh vamos a pelear hasta el último aliento que tengamos y hasta el último minuto hasta el último punto que haya que pelear