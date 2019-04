Gustavo: "Cuando vuelves a España de vacaciones te sientes doblemente extranjero"

Voz 1

00:00

nombre es Gustavo vivo fuera de España desde hace unos seis años los motivos que me llevaron a buscarme la vida fuera de España fue principalmente la crisis el primer año fue muy duro tuve que separarme de la Familia para poder aprender el idioma con ella conseguí encontrar trabajo y casa pudo venir la familia completa en los niños eran pequeños no conocía nada del idioma hay bueno fueron unos inicios un poco complicados después de estos seis años hay habiendo pasado por muchos momentos complicados difíciles en ocasiones arrepintiendo te en otras ocasiones pensando bueno es lo que hay echar la vista atrás Yves que tienes que vivir más el aquí y el ahora porque muchas veces tu vida no la puedes planificar tú hay otros factores que te obligan a tomar decisiones en las que pues muchas veces no hubiese pensado siquiera con el tiempo te das cuenta que el contacto con la familia con los amigos Se pierde de alguna manera a pesar de que hoy en día estamos son hombre comunicados con las familias hace difícil porque pasa el tiempo y ves que tus padres también se van haciendo mayores la vida pasa en tu país tú estás fuera cuando vuelves eres un poco extranjero en dos sitios donde vives devuelves de cara a las elecciones con el panorama también que desde afuera se percibe a uno se le quitan muchas veces las galas de de seguir intentando pensar en volver de seguir intentando seguir con tu vida donde la dejaste supongo que habrá que ser realista y asumir que es lo que hay