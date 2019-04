José Luis Ábalos: "No me parece en teoría negativo un gobierno de coalición"

Voz 1727 00:00 José Luis Ábalos buenos días muy buenos días ministro ministro de Fomento secretaria de Organización del PSOE usted vio el Titanic la película con qué se queda con la historia de amor o con el hundimiento

Voz 1 00:16 aquí me quedo con el relato además es un mito ya pero bueno no creo que sea solamente el hundimiento yo creo que en trae más cosas pero bueno

Voz 1727 00:25 pues dice el número dos de Vox que el cine no es cultura que el ballet la ópera la zarzuela pero que el cine no es cultura

Voz 1 00:33 dicen cosas muy extrañas extrañas pues algunas da miedo pero vamos a dejarlas hay

Voz 1727 00:42 hace un año los titulares de prensa decían que el PSOE caminaba hacia la irrelevancia hoy ninguna encuesta pero ninguna les cuestiona que vayan a ganar las elecciones el que vayan a ser la la primera fuerza la más votada ha sido por otra han tenido mucha suerte estaban en el sitio oportuno en el momento oportuno

Voz 1 01:04 no en la vida política que siempre lo mismo para mí me hace gracia cuando alguien dice no de política no entiendo es cómo tanto negar cómoda la vida no entiendo nada no la política es es un poco la presión pueden pública de lo que es aún más pasiones no pero bueno lo importante es que como todo pues en la vida es saber cuándo se de la oportunidad y aprovecharla es asumir los desafíos es arriesgar exponer valor demostrar también de lo que es capaz de hacer y evidentemente hay dos momentos importantes que despiertan el interés de la ciudadanía uno es la decisión de presentar una moción de censura superar el vértigo de la propia presentación las reacciones por supuesto toda la oposición a la moción que era tanto como los que defendían al gobierno de Rajoy y que evidentemente son los mismos actores que en su día forzaron una crisis importante en el Partido Socialista segundo momento ella la propia acción de gobierno en el que eh pues la tenía ve que se puede hacer política que se puede gobernar que se pueden tomar decisiones en beneficio de la población y todo eso es lo que justifica o o avala pues este incremento de apoyos que reflejan las encuestas

Voz 1727 02:26 el demérito del resto no

Voz 1 02:29 sí eh todo acompaña normalmente nunca estas cosas son siempre por que el esfuerzo de unos y la incapacidad de otros de indudable

Voz 1727 02:41 por qué han dejado para el final seis decretos seis asuntos sociales esenciales como los que finalmente se convalidar un ayer en el Congreso toda la oposición considera que están ustedes haciendo electoralismo con con esta aprobación de de de decretos pues

Voz 1 02:57 delante me parece tremendo como cómo se sacrifica los intereses de la ciudadanía no es decir si una persona mayor de cincuenta y dos años esta necesita de unas ayudas las negamos porque hay riesgo de incurrir en electoralismo es que en que estamos pensando estabas pensando en la ciudadanía realmente es es un Gobierno que piensa la ciudadanía ese es un representante público que está pensando en los intereses de la gente los seis decretos de ayer algunos tenían eh eran anteriores a la propia convocatoria de elecciones otros eran necesarios porque tenían que atender necesidades urgentes y algún otro como el de la estiba por ejemplo que se presentó en el último Consejo de Ministros ya ha tenido una rápida convalidación tenía todo un desarrollo de cinco años con un periodo de caducidad claro y un mandato del Congreso para que se instara para instar a ese a ese decreto pero en cualquier caso frente aquellos que dice que este es un Gobierno en funciones éste es un Gobierno en plenitud no serán funciones una vez se haya producido el resultado electoral hasta en tanto se produzca la investidura pero de momento es el mismo el cuestionamiento que hace la oposición es también el mismo desde el primer día en que este Gobierno sale investido por lo tanto a mí me parece tremendo no es decir por ejemplo ayer el último de la estiba por decir alguno que en fin que no sé si lo pueden llamar electoralista es un acuerdo donde la patronal los trabajadores a través de las organizaciones sindicales y la propia Comisión Europea avalan ese decreto que viene a impedir lo que podría ser un cauce un problema en una actividad como la portuaria que representa el dos por ciento de las exportaciones de este país es decir el Partido Popular votara en contra es que no está votando en contra el Partido Socialista está votando claramente en contra de España y claramente en contra de la economía española

Voz 1727 05:00 señor Ábalos puede el PSOE vuelve a hacer depender el Gobierno de España de los partidos independentistas que tienen una agenda propia al margen de los intereses generales como se ha demostrado dejando caer en los presupuestos para este año puede volver a hacer eso no yo digo pactar con ellos digo que el Gobierno dependa de los votos en el Congreso de los independentistas

Voz 1 05:21 bueno todo nuestro esfuerzo es conseguir un grupo parlamentario suficiente que nos permita un gobierno socialista monocolor como ya planteamos después de la moción de censura que no quiere decir que tengan que ser militantes del partido como así además hemos demostrado pero sí con una orientación socialista no sometido a ninguna otra coacción esa nuestra aspiración pero no ya de independentistas en la de cualquier otro el grupo político que pueda digamos

Voz 1727 05:52 pero usted que siempre habla claros sabe que las encuestas ninguna no todas se van a equivocar dan esa posibilidad como como cierta no todo el mundo va a necesitar de todo el mundo bueno no no no

Voz 1 06:02 exactamente todo la puedan necesitar

Voz 1727 06:04 cuando una noticia tienen puestas que le dan ciento cuarenta ciento cincuenta diputados o no pero no que no no lo que yo digo es que no todo el mundo

Voz 1 06:13 situación mide lejos según las encuestas el Partido Popular por ejemplo no se plantea nada ser primera fuerza política lo cual en respecto de lo que venía defendiendo de ellos han defendido siempre que la primera fuerza política tenía que gobernar no ahora mismo su única aspiración no es ni siquiera necesitan sumar tres

Voz 1727 06:35 ya le preguntara casado cuando lo tengo ahora me interesa lo que piensa el PSOE la presidenta Calvo decía no hace mucho tiempo que no le teme a un gobierno de coalición usted tampoco

Voz 1 06:47 bueno yo no creo en teoría no me parece negativo un gobierno de coalición

Voz 1727 06:53 sí

Voz 1 06:54 entre otras cosas porque tenemos que asumir que el pluralismo debe conllevar también otras expresiones de de gobierno no

Voz 1727 07:00 por lo que sabemos en este momento por lo que dicen sus líderes y los programas que tienen el perfil personal que también cuenta mucho a la hora de entenderse en política usted señor Ábalos prefiere un gobierno de coalición con Ciudadanos o con Podemos

Voz 1 07:16 en la dicho que yo prefería un gobierno de coalición con Ciudadanos y no es cierto

Voz 1727 07:19 entonces estoy preguntando yo creo que no

Voz 1 07:22 otros hemos desarrollado una acción de colaboración con Podemos en estos meses yo creo que es positiva yo creo que nos ha permitido llevar adelante políticas progresistas ya me parece que que esa colaboración debería seguir dando se era una forma de gobierno pues no lo tengo tan claro eh porque aspiramos como digo a un gobierno monocolor a un gobierno del Partido Socialista pero yo creo que esas fórmulas de colaboración que hemos tenido hasta ahora deberían seguir dándose

Voz 1727 07:51 o sea que usted ve más factible colaborar con Podemos después del veintiocho de abril que conciudadanos es eso bueno porque

Voz 1 07:58 tenemos antecedentes hasta ahora podemos ha colaborado con este Gobierno y Ciudadanos se ha dedicado a obstruir la acción de este Gobierno y cuando se le ha planteado cualquier tipo de colaboración o sea insinuado alguna posibilidad de interlocución Respecto futuro no se han planteado un un veto eh cada vez que ha habido incluso una insinuación eh han reaccionado con histeria porque no quiere no quieren comparecer al lado del Partido Socialista

Voz 1727 08:27 para aclarar cualquier partido aspira a gobernar en solitario eso es una obviedad pero si tiene que ser mediante un gobierno de coalición irían a un gobierno de coalición con Podemos

Voz 1 08:35 no es que no nos lo planteamos es que no nos lo planteamos porque tanto si empezáramos a subir esa posibilidad de entrada estaríamos perjudicando al objetivo que tenemos

Voz 1727 08:45 usted fue de los que se creyó el informe PISA sobre la financiación de los morados

Voz 2 08:50 no mire

Voz 1 08:55 en aquel momento estaba gobernando el Partido Popular sabíamos perfectamente cuáles eran sus propósitos la el método de la filtración de la explotación del mismo cuando el propósito es desprestigiar a una formación política es evidente que cabe todo tipo de sospechas

Voz 1727 09:13 cree como algunos investigadores le han contado a la SER que el objetivo de aquellas maniobras era reventar un hipotético gobierno PSOE Unidos Podemos entonces

Voz 1 09:21 hombre era vidente era evidente que por eso ya lo hemos dicho que el principal perjudicado de aquella operación aunque se hiciera contrario otras transformaciones políticas pero el principal perjudicado fue el Partido Socialista para evitar un gobierno del Partido Socialista

Voz 1727 09:37 usted que es miembro de este Gobierno está en condiciones de afirmar que la policía política quiénes se dedican a la guerra sucia ya no están operativos en ningún rincón del aparato del Estado

Voz 1 09:49 pues no lo están por una razón y es porque el propósito por el que se montó aquella unidad no existe no existe esa ese propósito no existe ese objetivo e intentó no existe yo no lo que no puedo decirle si hay elementos que hayan colaborado y que son funcionarios y que puedan estar prestando servicios lo ignoro pero el fundamento la misión el objetivo de aquella policía que fue crear una unidad incluso saltándose el sistema de provisión de plazas dentro de la Administración no se creó un grupo que saltándose todos los procedimientos en este de de plazas para e ir contra los adversarios políticos desprestigiando los montando pruebas falsas y dos para dar cobertura eh colegas correligionarios que estaban implicados en casos de corrupción idea credibilidad

Voz 1727 10:48 hace lo que dice uno de ellos en esa reunión en Nueva York que actuaba por mandato de Rajoy de Fernández Díaz

Voz 1 10:56 mire no lo sé es evidente que el ministro en este caso el interior ya está ya ha salido en algunas en otras situaciones también yo recuerdo con el tema de la agencia anticorrupción figuran grabaciones e inútil es bastante probable que como responsable del departamento y esto tuviera conocimiento por lo demás pues yo creo que hay una hay un proceso judicial es el que debe determinar esas responsabilidades

Voz 1727 11:28 vamos a hacer una pausa ministro que tenemos que hablar de Cataluña todavía

Voz 1727 16:07 a las nueve y tres minutos de la mañana a las ocho y veintitrés en Canarias seguimos hablando con el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE con José Luis Ábalos en esta mañana de jueves que se sientan a la mesa del análisis de Hoy por hoy Esther Palomera Ernesto de feria Argelia que Queralt ministro en el debate de La Vanguardia de ayer con los cabeza de lista por Barcelona para las elecciones erales la candidata popular Cayetana Álvarez de Toledo decía esto sobre la vocación de diálogo del Partido Socialista por qué diálogo cuando quieren decir menos libertad porqué dicen diálogo cuando quieren decir la ruptura de la soberanía común de todos los españoles porque dicen diálogo cuando cuando quieren decir el fin de la fraternidad entre españoles no van de frente dicen mira

Voz 5 16:52 nosotros vamos a buscar una fórmula de encajar a Catalunya en un estatus distinto al resto de los españoles

Voz 1727 16:59 está buscando en el diálogo el Partido Socialista con los partidos independentistas dice el PP un estatus diferente con respecto al resto de los españoles

Voz 1 17:09 la verdad es que me parece una irresponsabilidad tremenda todo lo bien todo lo que escucha que hoy en día ya la realidad autonómica es asimétrica ya no es es a aquí se refiere pues se ha enterado de cómo funciona el Estado autonómico yo a veces me parece que estamos planteando cuestiones quiere después de cuarenta años de Constitución uno debería saber ya cómo se organiza territorialmente el Estado no ahora mismo en las comunidades autónomas Etienne diferentes competencias todas de acuerdo a la al ordenamiento constitucional que incluso ya estableció vías de acceso eh planteando niveles competenciales distintos de hecho el modelo constitucional eh que planteó el Estado autonómico algo singular en el mundo no existe este sistema no es trasladable lo que hay son sistema sanitario federales aquí pues planteamos el autonómico porque en definitiva planteamos un modelo abierto

Voz 1727 18:09 ya contemplaba dos artículos de acceso a la

Voz 1 18:12 claro por algo bonito ha abierto dos maneras la Constitución no dice ni siquiera que comunidades autónomas que componen el Estado español no las cita eh porque ha sido un modelo abierto parte de su éxito ha sido que fuera un modelo abierto que se fue desarrollando sobre la práctica política la negociar creo en el diálogo con las diferentes comunidades es cierto que después de cuarenta años ya conviene con la experiencia definir un modelo ya eso es lo que nosotros planteamos en aquella comisión para para la evaluación del estado autonómico que boicotearon los que no quieren hablar de esto los independentistas porque están en otro ámbito Illa derecha eh porque está por la obstrucción porque definitiva

Voz 1727 18:56 o no tiene un modelo o lo que pretende implantar el modelo unitario

Voz 1 19:01 que defendió Fraga Iribarne en el proceso constituir

Voz 1727 19:04 gente yo es que no sólo han creído nunca salvo que gobiernen porque cuando gobiernan en comunidades autónomas este discurso ya no es así ya ministro aspira el PSOE y el PSC a encontrar una solución definitiva a la crisis catalana o ir encontrando la manera de entenderse poco a poco

Voz 1 19:23 para para empezar no hay nada definitivo los procesos políticos que están fundamentados en el diálogo en el acuerdo en cada realidad que vivimos ha habido algo definitivo la Historia España no eh porque hubiera hago definitivo es tanto como la fatalidad no ahora lo que aspiramos es a recomponer lo que esa fracturado que es la convivencia lo que aspiramos es a recomponer la lealtad institucional que está fracturada la lealtad y la cooperación que hace falta eh y que lamentablemente nuestro sistema el tema de la cooperación pues no está definido eh y lo que queremos es que nadie en Cataluña ni en ninguna otra parte de España sienta ninguna tentación de abandonar este proyecto común que creo que es enriquecedor para todos pasa

Voz 1727 20:15 Expósito de la convivencia escuche lo que pasó ayer en el Parlament cuando la líder de la oposición Inés Arrimadas intervenía en la tribuna

Voz 0545 20:22 las bestias con forma humana eso no lo podemos hacer entonces las bestias con forma humana según

Voz 4 20:27 todo runner Arrimadas

Voz 0545 20:32 perdona perdona que no va por buen camino quien dice que somos bestias con forma humana perdonen que me quemaba quitar la palabra por recordar lo que el señor Torra deja por escrito o cómo va

Voz 1727 20:43 no estaba el presidente del Parlament estaba el vicepresidente ejerciendo de presidente en ese pleno y le dice a la líder de la oposición va por mal camino cuando reproducen la tribuna un artículo que había escrito el el presidente de la Generalitat es el pongo como ejemplo del clima de deterioro de las instituciones en Cataluña

Voz 1 21:01 no es evidente es que el tono se ve se ve que efectivamente hay una fractura aclara el tema es trabajamos por la superación de la fractura o simplemente el alimentamos decir especialmente aquellos que ejercen la representación de la fe pedanía que tiene siempre que tener incorporar una mayor dosis de responsabilidad la están asumiendo o es al contrario lo que están es incrementando la fractura que vive la sociedad mire por aquí

Voz 1727 21:33 dar por aclarar el que puede ser su socio de gobierno usted no lo ha descartado en esta en esta entrevista Pablo Iglesias me decía hace unas semanas nosotros llevaremos en el programa electoral el referéndum de independencia con otras cosas eh referéndum un referéndum en Cataluña sobre la salida política a esta situación eso no lo va a llevar el partido socialista en su programa

Voz 1 21:55 como sobre la salida fue una salida política un referéndum

Voz 1727 21:58 el referéndum sobre independencia seguir en en el marco constitucional actual es decir un referéndum sobre la situación política de Cataluña con respecto a España Podemos lo va a llevar

Voz 1 22:08 no va a apoyar ningún referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña en ningún caso podemos someter a consulta de la población pues la reforma del Estatuto de Autonomía castigó cualquier cuestión que encaje dentro de lo que es en el ordenamiento constitucional dentro de la integridad territorial de España pero en ningún caso vamos a a a admitir un referéndum sobre la autodeterminación

Voz 1727 22:36 Esther Palomera

Voz 4 22:38 el ministro hace un momento de

Voz 1727 22:40 el bloqueo de aquella comisión parlamentaria que se constituyó para revisar el modelo autonómico a principio de esta legislatura hay que presidía un socialista que se llamaba José Enrique Serrano Justo acusaba a la oposición de bloquear los trabajos de aquella de aquella comisión pero si no recuerdo mal los propios socialistas se opusieron e impidieron la comparecencia de compañeros suyos socialistas como presidentes autonómicos ex presidentes de Gobierno secretarios generales del partido socialista por qué no aquel momento al Partido Socialista que avanzaran aquellos trabajos eso en primer lugar

Voz 1 23:19 es que no ya en segundo lugar si me

Voz 1727 23:22 en segundo lugar me gustaría saber por qué en el programa del Partido Socialista que hemos conocido hasta ahora no no aparece nada que tenga que ver con Cataluña se ha convertido el debate catalán en un estorbo para esta campaña electoral

Voz 1 23:38 lo primero justamente no estuvo posiciona que se preste o se sucedieran estas comparecencias no lo cubo que no se considerarán prioritarias porque las prioritarias para nosotros es que fuera a los presidentes autonómicos de son los que están ejerciendo la competencia y los que no pueden ilustrar sobre las los problemas que existen en la gestión de las comunidades autónomas lo otro era justamente para distorsionar la marcha de la comisión no es porque les interesa realidad además replicarle pero

Voz 1727 24:12 en aquel momento eran presidentes autonómicos del Partido Socialista como hoy sigue siendo alguno de ellos Emiliano García Page Susana Díaz el partido socialista no tuvo interés

Voz 1 24:23 no verdad no fue el caso ese el caso recuerdo yo hacía saber

Voz 1727 24:28 vale joe porque además ciudadano

Voz 1 24:31 cierto que por cierto después de todo lo que vivió Alfonso Guerra por la derecha tener que escuchar a la derecha reivindicarlo me parece tremendo yo no quiero recordar cuál fue el caso que supuso el derribo de Alfonso Guerra que me parece lamentable que la derecha los terrible indicando ahora a aquellos hizo para obstruir no para favorecer los trabajos e es todo lo contrario

Voz 1727 24:56 ya que menciona son Cataluña en el

Voz 1 24:59 no es muy sencillo nosotros Cataluña entendemos que es parte de España nosotros hacemos una unas medidas un programa para el conjunto de España no para unos para otros aún sabiendo que existe efectivamente una crisis institucional en Cataluña y en ese sentido ya también algunos elementos por ejemplo cuando hablamos de abordar la cuestión de la financiación autonómica o las inversiones claro que también ahí se siente concernida Cataluña estamos haciendo medidas para el conjunto de España no separándolas par de España pero es que por el otro lado de la derecha lo único que hablamos o que hablan mejor dicho que proponen son penalizaciones para el conjunto de Cataluña porque excepcional el autogobierno en Cataluña afecta a los independentistas pero afecta muchísimo a las nueve independentista porque en definitiva es dejarlos en una situación de excepcionalidad tema es que nosotros no queremos a costa de un problema e explotarlo electoralmente Ernesto

Voz 0587 26:06 de arte de hacer a las dos preguntas que tengo quería decir que el problema no es sólo que la derecha Halle ahora Alfonso Guerra sino que también hay que preguntarse qué le ha pasado a Alfonso Guerra o las cosas que dice pero bueno es otro tema

Voz 1727 26:22 tiene algo quiere comer algo ministro sobre este comentario Ernesto

Voz 15 26:26 no dos

Voz 0587 26:28 cosas quería preguntarle la primera es un pacto de investidura es algo distinto a una moción de censura

Voz 15 26:36 de en esta

Voz 0587 26:38 las circunstancias estas elecciones lo que tenemos es que practicamente nadie duda que vagan en el Partido Socialista me refiero a las encuestas y el ambiente que hay en en este país en cambio la duda se refiere el pacto de investidura esa es una opinión pregunta y las dificultades que eso tendría incluso en cumpliéndose el avance treinta cuarenta escaños por parte del Partido Socialista y la segunda justeza explicando en relación a Inés Arrimadas una cosa que me parece a mí muy importante

Voz 4 27:08 es que una cosa es culto

Voz 0587 27:11 captar el clima que hay en Catalunya en el enfrentamiento la fractura otras cosas alimentarlo o constatarlo y alimentarlo a mi me parece que eso pasó ayer en el Parlamento y creo que tiene que ver con el desbordamiento de Ciudadanos

Voz 1727 27:23 esto empieza bueno pues no se estaba alimentando Inés Arrimadas el enfrentamiento ayer en la tribuna del Parlament

Voz 1 27:30 bueno sin duda eso sigue alimentando al proceso Ozil desde luego no no les resta gravedad e es evidente que algunos no saben salir de la confrontación tema es hasta cuándo en hablas de alguno

Voz 1727 27:44 la de Inés Arrimadas hablo de Ciudadanos

Voz 1 27:46 Nos habló del Partido Popular pornografía la ultraderecha que eso ya es consustancial no pero entiendo que no saben salir pero no saben sale entre otras cosas porque creen que así les va bien a ellos como partido de lo que tiene que darse cuenta que la sociedad no les están ofreciendo a ninguna alternativa

Voz 1727 28:06 pero aquí quien le quitarle la palabra ayer haya eh

Voz 1 28:09 era una persona se retroalimenta vamos a ver precisa sí si es es que es así vamos recibe el independentismo ha generado en Cataluña e la exclusión de todo una parte e importante yo creo que la mayoría de Cataluña eh aquí se ha negado e identidad y la participación y la posibilidad de formar parte de un proyecto de en Cataluña y que el nacionalismo es evidente que lo que hace es un clima siempre irrespirable porque cuando se uno se empeña en afianzar y en imponer una identidad hacía irrespirable esos así que yo lo que trato yo es cómo combatir el independentismo Si yo me sitúo en el otro lado pero lo digo esa es la forma más eficaz yo creo que no respecto a la primera pregunta que se hace es que hablar de pactos es incluso hacerlos imposibles yo pero sobre todo merman mucho las posibilidades de la disputa electoral entonces es normal que salvo Cuno este desesperado salvo Cuno ya renuncie claramente a las posibilidades de de de salir victorioso de esa contienda en ese caso es cuando ahora de pactos pero cuando uno se está jugando la primera posición y además que esta posición sea lo más digamos desahogada posible es un error plantearse limitar acciones yo puedo entender que Casado que ya tiene clarísimo que que no puede aspirar a ser primera fuerza pues que esté con su estrategia de triple alianza puedo entender a ciudadanos que ésta con una hemorragia electoral seguramente por la derecha y por eso su escora miento hacia la derecha pues ya le ofrezca un Gobierno al Partido Popular presos desesperación pero en nuestro caso que estamos una situación de respaldo que aspiramos a tener un gobierno en solitario a hablar de esta cuestión es anticiparnos una realidad que no tenemos por qué

Voz 1727 30:05 tenemos que terminar tenemos que terminar Argelia tú que no eres periodista no me hagas trampas una pregunta no dos como Palomera ahí claro que bueno pues déjame hacer un comentario previo yo creo que ayer lo que

Voz 0247 30:18 paso buenos días ministro que lo que pasó ayer en el Parlament respecto de Arrimadas me temo que es lo que se vive en Cataluña cada día al margen de la actuación de Ciudadanos en en en la en el posible tensionan mientras la de las situaciones que las palabras de las personas que no piensan como el establishment independentista no gustan y pretenden será calladas dicho lo cual eh ministro Ábalos eh usted ha hablado ha dicho concretamente eh no está intenciones formar un un un gobierno monocolor no y acto seguido ha dicho lo que no impide independientes con orientación socialista para mí estas tres acepciones pueden suponer cosas muy diferentes y por tanto me gustaría signos pudiera aclarar y sobre todo no el tema de con orientación socialista en que pacto estarían pensando

Voz 1 31:22 bueno es que ahora mismo tenemos un grupo parlamentario y cuatro diputados un gobierno con independientes de orientación socialista es lo que me refería antes ahora mismo ya los tenemos y evidentemente para un gobierno de futuro se puede plantear sobre el mismo esquema ahí esto no qué supone coaligarse con nadie

Voz 1727 31:42 tenemos que terminar son las nueve y treinta y nueve ocho y nueve en Canarias ministro porque el Gobierno no quiso que compareciera Villarejo en la comisión de investigación

Voz 1 31:50 pues bueno bueno en un momento determinado donde realmente eh teníamos claro ya buena parte de las conclusiones por cierto conclusiones aprobadas por la mayoría que vienen a además a ratificar esta valoración que yo he dicho al principio sobre la utilización de esta unidad no y en aquel momento Villarejo eh era una persona pues bueno como está disfrutar de la hora ya un testimonio de una persona que estaba podido utilizarlo en su propia defensa

Voz 1727 32:22 no teme el PSOE teme que le pueda perjudicar a modo de lo que Villarejo pueda decir absoluto y una última pregunta bastar cómodo en un grupo parlamentario de fieles donde no haya ningún discrepante porque se los han pulido a todos no

Voz 1 32:38 mire de discrepar ABF los que más discrepar son los supuestos fieles me dice esto además que no es así es que no es así no generalice vemos una alguna decepción que hemos tenido nosotros hemos tenido hablando francamente controversia creo que en cinco provincias no no ha habido ningún otro problema que yo recuerde en por lo tanto en estos momentos pues ni siquiera haya José