'El arte de la entrevista: 40 años de preguntas y respuestas'

no se me acercan más como un viejo que como conocido no verdad que la gente hay un montón de gente que ha ido incorporando a lo largo de los años que me trata como

la imagen pública que todos tenemos en algunos personajes sobre todo en los políticos tenían una imagen pública muy blindada no entender rascar un poco por debajo de las métodos para poder hacer eso ahora entonces lo vas aprendiendo no vas aprendiendo a lo largo de los años vas aprendiendo a poco a poco hacerlo ya tienes la intuición al principio no la curiosidad fundamentales lo más importante rigor en los datos una transcripción fidedigna de todo lo que nos cuentan nuestro invitado y sobretodo curiosidad mucha curiosidad son las claves que Rosa Montero considera imprescindibles para conseguir hacer una buena entrevista la intuición periodística también es importante tener una buena historia que contar por eso Montero se ha negado a entrevistar a personas que consideraba no aportaban nada a la sociedad como Jesús Gil porque darle esa plataforma un señor que me parecía tremendo y que ya salía todo el rato en el país también entrevistas políticas dice su autor en el prólogo que haciendo repaso de todos estos encuentros se ha dado cuenta del inexorable paso del tiempo y ha tomado conciencia de que el concepto de la edad ha cambiado de manera radical también cree que lo ha hecho el propio género periodístico pero que es un género precioso que efectivamente además nos permite un cierto debate en la sociedad de de formas de ver el mundo básicas no era y ahora mismo quizá estas entrevistas largas y en general la el periodismo de texto largo y tal pues están más de capa caída porque hemos perdido capacidad de concentración los le