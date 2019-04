Voz 1 00:00 no

Voz 1430 00:02 bueno con Spain y volvemos a esa incluso son ocho Time muchas gracias por dejar su pequeña isla del mar Báltico por compartir unos minutos de su tiempo con la familia de los muchos libros

Voz 2 00:14 además le ha encantado de de

Voz 3 00:17 de de encontrarse con con la primavera aquí una primavera rabiosa

Voz 1430 00:22 es la que tenemos este año en alguna ocasión ha comentado que puede escribir casi en cualquier parte probablemente se deba a su pasado periodístico aunque dice que prefiere hacerlo mientras escucha a Schubert o a Mozart en su estudio o en la biblioteca me pregunto si ha sido este el entorno insta a la banda sonora donde ha desarrollado las nuevas aventuras del señor Carlson

Voz 4 00:46 si están bien informada pero sí soy una periodista pero ahí está el dinero

Voz 3 00:51 tú sabes lo que es mi mejor amigo It's the day saber que que contó con la lista cualquier periodista o cualquier escritor pues tiene su propio o en ambiente medio ambiente donde donde se encuentra mejor algunos en una habitación cerrada dice yo con Schubert y me encuentro perfectamente y podemos quedar en cualquier

Voz 2 01:16 sí pero horario nadie

Voz 3 01:21 de ahí tenía lo podría hacer aquí de solamente dame de tú sigue con tu programa de yo podría seguir adelante

Voz 1430 01:28 hemos tenido un momento muy bonito y es que el señor Jonas son ha visto por primera vez el libro el aspecto de un libro en sólo trading en su traducción en el prólogo de El abuelo que volvió para salvar al mundo editado por Salamandra y traducido del inglés al español por Enrique de erizo usted explica porqué adscrito la continuación del abuelo que saltó por la ventana así que me viene a la cabeza la expresión latina excusatio non petita acusa Tio manifesta excusa no pedida acusación manifesta en muchos lectores y lectoras deseaban una segunda parte incluido Alan son su protagonista qué le pedía a su edad necesitaba más aventuras porque ha escrito esta segunda parte

Voz 3 02:11 nuestro Estado Levy el esquí y dice que igual sí que hacía cuando una excusa porque él había prometido que no en son que no iba a tener que no iba a tener ninguna ninguna novela más obviamente J

Voz 2 02:29 tú

Voz 3 02:31 todos los desastres que ha habido en en que seré ganaron en el libro sobre los desastres del siglo del siglo XX ahora bien que tocaba hablar de los de la actualidad de la actualidad en un primer momento puse utilice un personaje que se llama Martín pero no acabábamos de entendernos a mí entonces pues al final de despedí retome a Dahlan Carlson

Voz 1430 02:54 qué bonito que bonito a expedir un personaje porque no se entiende con con su autor afortunadamente escucho su voz interior y volvemos a encontrarnos con el señor Carlson todo en pisan una playa en Bali Alan se encuentra celebrando su ciento un cumpleaños su amigo Julius les regala un viaje en globo y cuándo se encuentran disfrutando del mismo pierden el control del artefacto y tienen que efectuar un amerizaje de emergencia perdidos en alta mar son rescatados por un carguero norte norcoreano bautizado con el nombre de honor y fuerza que transporta grano y tiene la misión de cubrir a bordo de subir cuatro kilos de uranio enriquecido con destino a Pyongyang la capital de Corea del Norte es uno de los lugares más enigmáticos del planeta con un líder supremo obsesionado por la industria armamentística por qué eligió este de este escenario este punto caliente en en el mundo

Voz 2 03:44 cuál

Voz 3 03:46 ahora ya digo porque no puntos calientes que hay ahora mismo en el en el globo terráqueo pues son una Norte Estados Unidos en Europa con lo cual no es una ya que con lo que tengo y Merkel coincidan diré me está invitado a las ventas van a subir

Voz 1430 04:08 estaremos muy pendientes bueno lo cierto es que se va a ver obligado a su edad a restaurar el orden mundial a liderar una misión política que lo va a llevar a Nueva York a Suecia a África a exponer sus planes a Donald Trump Angela Merkel es una novela que usa personajes reales y entra y sale de la ficción muchos de los conflictos con los que se encuentra el Ansón heredados del siglo anterior au fruto de decisiones que tomaron antes en política internacional es difícil distinguir no entre realidad y ficción cuál es para usted el gran desafío político del siglo XXI

Voz 2 04:45 de Challenge se les dice que el PP lo que hay actualmente

Voz 3 04:58 desde entonces el desarrollo político de de enfrentar dos partes nosotros contra nosotros como ejemplo tenemos a Suárez a Suharto in en Indonesia desde que él la economía bajó dijo no me vais a nosotros a que a mí de culpar a la genética a la genética China entonces pues muchos chinos de de de de origen chino murieron en Indonesia por culpa de lo que dijo

Voz 1 05:22 por culpa de lo que dijo Suharto en esta

Voz 1430 05:26 nueva novela El señor Carlos son está más activo que nunca sus ciento un años me encanta el detalle contemporáneo de estar observando el mundo desde su Tablet en lana el uso del humor es habitual que les devuelve a usted como autor que le ofrece este recurso

Voz 2 05:43 y en todo hace eh

Voz 3 05:51 dice lo que lo que lo que tiene que tener el mundo dice es tener una distancia sobre sí mismo poder verse desde otro punto de vista el humor sin sin estas dos cosas y sin mantener una distancia sobre sí mismo y el humor El Mundo no sería no sería posible número once el texto es el humor y la distancia sobre sí mismo es la solución para todo

Voz 1430 06:13 una gran frase que nos apuntamos tras una larga carrera como periodista como consultor de medios como productor de televisión el señor Jonas son decidió dedicarse de pleno a la escritura años después de publicar esta novela que que siempre quiso escribir el abuelo que saltó por la ventana le pregunto si un fenómeno literario cambia la manera que usted escritor tiene de mirar al mundo de escribir sobre el mundo

Voz 6 06:40 sí pues mismos es el básicamente es el

Voz 3 06:45 mismo lo único siempre siempre ha estado preocupado por por lo por las mismas cosas para que es que en intervenían su vida otras personas y otras zonas y y nada el Little me preguntaron en su momento cuánto había tardado en escribir el el abuelo que saltó por la ventana dice que que cuarenta y siete años cuarenta y siete años que a su vida

Voz 1430 07:08 en una ocasión le ha escuchado decir que la escritura le ha dado identidad me pregunto qué ve usted como autor cuando mira hacia atrás cuando observa la vida que llevaba antes de dedicarse por completo a la escritura a observar el mundo a través de diferentes personajes

Voz 2 07:25 a merced de la fortuna es

Voz 3 07:29 que tenía que haber empezado antes que que se dedicaba a un organismo muy superficial muy frívolo e Iker se tenía que haber dedicado al tema de de de ser autor de libros antes mucho antes

Voz 1430 07:41 en cambio ha sido protagonista al abuelo le ha dado un nunca es tarde

Voz 3 07:47 sus Apple que ahora les hacen voz de lo que creo es que tenía una empresa una empresa de de mediática que tenía más de cien empleados Un buen día pues se lo vendió lo vendió se encontró con bastante dinero

Voz 4 08:06 había con él estaba

Voz 3 08:08 muy quemado muy quemado pues el vendió la empresa hay bueno pues encontró con dinero pero sin ninguna ocupación Él había sido ex periodista éxito lo que sea yo ahora se encontraba sin nada derepente en la frontera entre Italia y Suiza donde donde entonces se retiró pero cuando me preguntaban cuándo me como yo me puse a escribir un manuscrito sobre el vuelo pero en en cuando me preguntaban lo que yo era lo que yo era entonces pues según decía porque en todo el mundo todo el mundo dice aquí en el país en el Occidente preguntan siempre a qué te dedicas donde bien tus ingresos y sin embargo en el este preguntan siempre cuántos hijos tienes pero yo vivo aquí pues yo pregunto yo decía pues soy soy autor yo dos de libros soy autor del libro pero realmente no era verdad porque no no había publicado nada todavía entonces pues cuando ya se terminó de hacer el libro el el abuelo que saltó por la ventana y yo como día entre Suiza Italia pues se mi mi editor dijo dice dice bueno vamos a vamos a ir a por el mundo a ganarnos el mundo entonces pregunte empieza por Italia por qué basado el otro

Voz 1430 09:16 cuántas veces ya han mirado con desconfianza fuera de su país por ser un autor sueco que no escribe novela negra

Voz 2 09:25 tú a lo que cuando estuvo haciendo la promoción en París se dio cuenta de dos cosas

Voz 3 09:31 que la gran ayuda que había tenido de Stieg Larsson el autor de Millennium tú también puedes que no había no era un autor que suicida si se ve de otra forma civil civilmente deprimido

Voz 4 09:52 entonces te has

Voz 3 09:58 a día de la frontera nada soy bastante feliz de recibí una carta de amor de Canadá

Voz 2 10:08 en

Voz 3 10:11 es adulto de una señora majísimo lo guapísima que decían años

Voz 2 10:16 si tú me difamar él debería Howman insiste en dado on rezar Flor

Voz 4 10:27 las señales que vio le dijo dice que sí

Voz 3 10:29 te hacía años sí que ella gustosamente se escaparía porque de residencia al sin los tuvieran en la tercera planta qué maravilla

Voz 2 10:38 sí sí sí sí sentí es debilidad Hanson

Voz 4 10:44 lo si ella quería hacer ligar con él

Voz 3 10:46 porque en el en el post data de usted muy igual

Voz 1430 10:50 por supuesto por supuesto damos fe Jonas Jonas son muchísimas gracias por este personaje tan inspirador gracias también por inspirar los con su historia personal que al final es una historia de lucha hay de observación del mundo es una manera de estar en el mundo

Voz 2 11:07 en sanciones Next no