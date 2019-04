Adela Cortina: "No debemos pedir perdón por lo que hicimos hace 500 años"

Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:13 notado han bajado las temperaturas una corriente de aire frío y seco recorre la sociedad española es una corriente demuestra un tremendo orgullo por sus ancestros orgullo por sus antepasados como sea español fuera una habilidad tiene un accidente genético la mayoría de nosotros conocemos a nuestros padres los más afortunados a nuestros abuelos pero ninguno de nosotros conoce antepasados remotos

Voz 3 00:39 la cortina muy buenos días buenos días dilo tú conociste tus abuelos

Voz 0010 00:43 pues yo conocí a uno de mis abuelos porque los otros tres ya habían muerto cuando yo nací y la verdad es que al que conocí lo conocí muy poco porque a los cinco años sumió se murió él con lo cual los he conocido poco pero a mí una cosa que me pareció muy interesante de este tema es cómo cambia la función de los abuelos porque los que yo conocí ni siquiera me pudieron servir de ejemplo Bargalló ahora los abuelos son fundamentales para la vida de la gente no para la formación de los jóvenes no sea el papeleo de los abuelos ha cambiado radicalmente

Voz 1995 01:13 nosotros estamos como siempre muy orgullosas de hablar con Adela Cortina porque la miramos y nos parece que es una gran presencia en este programa ya es catedrática de Ética en la Universidad de Valencia es una de las grandes pensadores de nuestro tiempo sí que es normal que no ser que enorgullece a contar con una sabía en el programa tiene sentido Adela estar orgulloso de nuestros antepasados

Voz 0010 01:34 pues yo creo que no tiene ningún sentido dijo estar orgulloso y tampoco estar avergonzado de los antepasados realmente yo soy una ilustrada impenitente y entiendo que cada persona es hija de sus obras ah bueno tiene que tener el reconocimiento por lo que ella hace no por lo que una herencia biológica cultural le puede haber llegado no tiene creo que ningún sentido oí no creo que haya nada es que estar orgulloso ni tampoco avergonzado con toda esta historia que se ahora se hace de pedir perdón por hace quinientos años ETA no tiene ningún sentido cada uno es hijo de sus obras y cada personas hija de sus obras esto es absolutamente trasnochado

Voz 3 02:16 por ejemplo buenos días tú cortada en cuanto mide uno sin estás orgulloso de medir uno noventa y cinco exacto

Voz 4 02:27 sin embargo creo que sería estarían poco

Voz 3 02:29 es decir estar orgulloso el Mir uno veinticinco es como estar orgulloso de sí bueno ya que estamos hablando de la mía no llegan ni por casualidad

Voz 0010 02:40 pero bueno tampoco me siento culpable en absoluto como mucho más baja bueno yo qué le voy a hacer tampoco es malo luego llegas a los aviones y cabe en cualquier líquido no me hablas de aviones por favor ha habido muchos ese es el problema es fácil comprobar cómo

Voz 1995 02:57 no si están muy orgullosos de sus ancestros no por ejemplo los descendientes de la Casa de Alba hablan constantemente de eso manera vamos a escuchar por ejemplo el actual líder de la casa el duque de Huesca

Voz 5 03:09 pues hace muchos años mis padres y claro tenían la inquietud de que se pudiera conservar todo el patrimonio acumulado durante tantos siglos

Voz 2 03:20 los

Voz 5 03:23 la artística pues dos pensaron que la mejor forma para proteger la fuera una

Voz 1995 03:30 la acción que se que aquí palabras como conservar patrimonio acumular durante siglos bueno son palabras definitivamente aristocráticas ahora la geología está más demoran más democratizado y buscamos a nuestros antepasados luego hablaremos de esa moda de buscar tus antepasados aunque fueran pobres para rescatarlos del olvido Letizia tiene algo de justicia social es decir ahora ya también los pobres pueden saber quién es de dónde vienen

Voz 0010 03:57 bueno a mí me parece muy bien que la gente intente averiguar quiénes son sus antepasados si les resulta curioso oí de la misma manera que hay gente que colecciona sellos pues también a alguien puede tratar de ver cuáles son sus antepasados pero a mí me parece mucho más inteligente tratar de justicia hacer justicia en el presente para no tener que rescatar después del olvido a la gente creo que el presente es nuestro momento Ia eso de rescatar a otros pues bueno me parece que es más bien pérdida de tiempo y por otra parte lo de conservar patrimoniales creo que hay que conservar el patrimonio artístico pero ahí hay que trabajar desde el punto de vista público y privado para conservarlo porque es un bien de todos no sólo de unos pocos

Voz 1995 04:43 eso es que el duque de Huéscar tiene apreciaciones sobre si es de todos fue suyo

Voz 4 04:49 te da hablando antepasado yo siento casi veneración así me antepasados interpretó Mi abuela Tecla que era una persona extraordinario ella Biden mi yo siento que haya viven mil yo creo que es muy importante reconocer lo que vemos a ellos mismos no hemos nacido ayer somos prácticamente copias de nuestros antepasados y esto tenemos que reconocer también

Voz 0010 05:11 bueno yo creo que no yo creo que no somos copias de nuestros antepasados sino que hay una evolución que es tanto biológica como cultural y hemos heredado una lo que es llamar la lotería natural y social no pero nosotros no debemos yo creo que tenemos que partir de nosotros mismos ya actuar desde nosotros mismos también igual que la abuela Tecla tendrá una cantidad de antecedentes verdaderamente impresentables si te pones a a ver qué cuál es tu árbol genealógico oí tú no tienes porque el sentirte tan agradecido a ellos no

Voz 1995 05:45 pues todo ha puesto de la cara de yo

Voz 0010 05:48 mi abuelo tecla de estar formado me parece maravillosa pero seguro que estoy seguro pero no tendrás impresentable con toda seguridad

Voz 1995 06:00 no te lo era de Italia José pero bueno vamos a seguir hablando de Ginecología las de la presencia del pasado en el presente lo vamos a hacer con Adela Cortina vamos a repasar en algunos lugares todo esto lo han convertido en espectáculos de televisión gente conociendo sus orígenes es un programa de televisión en otras uvas todavía Godall llegado a España seguida seguimos hablando de eso pero antes Alma Naranjo buenos días

Voz 1995 06:29 mira seguimos con Adela Cortina la que como siempre hemos pedido que nos ayude a pensar hablamos sobre geología sobre nuestro árbol genealógico porque muchas veces la hemos del pasado y más tanto el fijarlo sin el pues bueno pues para mucha gente esta ayuda conocer mejor quiénes son vivimos tiempos de inmediatez es está claro de puro y sin embargo en muchos países de nuestro entorno la genealogía ese puesto muy de moda en Francia casi siete de cada diez personas han empezado busqueda sobre su familia cada vez hay más empresas que te ofrecen buscar tu algo árbol genealógico hay encuentros organizados y asociaciones de aficionados iría es algún encuentro de esos Adela

Voz 0010 07:11 pues la verdad es que no lo que creo que hay asociaciones de todo de amigos de cantantes de amigos de artistas y luego creo que las empresas son lo suficientemente inteligentes como para crear demanda no entonces cuando uno para hacer demanda y entonces crear oferta la gente perdón hacer oferta y entonces creando una alta porque ellas ofrecen ofrecen ese tipo de servicios y entonces viene la demanda eso me parece sumamente inteligente por su parte no

Voz 1995 07:40 bueno en en el Reino Unido desde hace algunos años funciona quién te crees que eres el título me encanta se para que hoy es una frase muy inglesa de quién te crees que es que busca en tus orígenes por ejemplo el cómico Stephen Fry supo gracias a ese programa que una rama de su familia era víctima del Holocausto

Voz 7 07:59 la el primer hijo diecisiete años segundo lugar de la muerte Auschwitz jamás ahí está la hermana de mi abuelo me hacía de mi madre Recha

Voz 1995 08:12 el programa funciona también en Estados Unidos país con una historia más reciente suena la promueve el programa en el que Susan Sarandon descubrió la identidad de su abuela materna Anita esta noche Susan Sarandon tiene la misión de encontrar a su misteriosa abuela Anita creo que en esa época probablemente trabajar

Voz 0010 08:33 no sabemos quién fue realmente además de haber dado a luz a mi madre y a su hermano luego desaparecía siempre pensé que estaba muerta

Voz 1995 08:39 su viaje la llevará a Italia donde descubrirá el misterio de sus raíces italianas Alterio de sus raíces italianas en España hace pocas semanas de la periodista Samanta Villar también vivió un momento descubrimiento genealógico fue así

Voz 8 08:54 durante la Guerra Civil o abuela perdió un hermano

Voz 0010 08:58 soy un hermano pequeño

Voz 8 09:01 también tenía un año cuando murió

Voz 1995 09:06 mía Logista que le contó a Samantha cosas sobre su abuela

Voz 3 09:09 que ella no conocía es Mireia Nieto Mireya muy buenos días hola buenos días qué tipo de gente quiere conocer sus ancestros sus antepasados gente curiosa curiosidad nadie se acerca al pasado miedo también porque alguna sorpresa alguno se lleva se llevan sorpresas por porque no lo sabemos todo de nuestros abuelos bisabuelos ni siquiera de nuestros padres muy interesante cuál es la sorpresa más frecuente entre comillas filiaciones Elia CNES desconocidas matrimonios también primero segundos

Voz 1995 09:46 cuando dije voy de hermanos que aparecen en el camino

Voz 9 09:50 hermanos Si medio hermano sí

Voz 10 09:54 sí sobre todo eso de nosotros de nosotros mismos de nuestros padres y nuestros abuelos

Voz 1995 10:02 qué espera encontrar a alguien cuando porque generalmente los pies no mi tío abuelo fundó el Banco Hispanoamericano y conquistó que espera encontrar la gente cuando acude a una consulta de ginecología

Voz 10 10:14 muchas muchas veces el origen de su primer apellido algo que no se puede encontrar casi nunca porque los apellidos vienen de la Edad Media casi todos también las la gente suele ir con mente abierta de decir

Voz 3 10:29 pues lo que yo encuentre esto es lo que

Voz 10 10:33 estoy capacitada para para entender y para

Voz 3 10:37 que me sorprenda ya ha siempre

Voz 1995 10:39 yo procuro Antonio Garrido Granada tú por dónde empezaría a buscar

Voz 10 10:43 pues Antonio siempre tiene que empezar por la persona que quiere hacer su árbol genealógico

Voz 9 10:51 yo te preguntaría quién eres quién es la familia que te ha rodeado Si

Voz 10 10:59 has pues un origen biológico porque a veces la familia y los orígenes biológicos no coinciden

Voz 4 11:06 pero no se mira Coronado no Extremadura coronado conquistadores están muy documentado en la esto de las Américas los coronados

Voz 1995 11:15 era de Extremadura con ella así es un ayudante dos pasos ya resuelta todo el genealógico

Voz 11 11:23 la entidad aclara pero un apellido puede tener diferentes orígenes en los más comunes son los que seguramente

Voz 10 11:33 el origen es en toda la geografía española por ejemplo un García ha dicho que dice en nombre no tenía García se ponía entonces puede ser que hayan Garcías que el origen del apellido sea en Castilla León y otros de Andalucía

Voz 1995 11:49 Mireia el pasado reciente europeo es muy complicado no pensamos entre en Alemania en Italia pero en Francia tienen un pasado que todavía no terminan de asumir en España que estamos a vueltas todavía con con muchas de las cosas que ocurrieron hace cuarenta años la gente no tiene miedo a enfrentarse a ese pasado difícil descubrir que todo aun represor franquista que derepente era una muy mala persona condenada por algo al contrario que la gente no tiene miedo a eso

Voz 10 12:18 es un freno para la genealogía en España el periodo de la dictadura de la Guerra Civil da miedo porque nuestras familias bueno algunas lo han afrontado hablándolo y otras lo han escondido en lo más hondo de su corazón y unos no han hablado de esto las familias entonces de repente hay gente que intuye que hay algo que que encontrar precisamente puede ser un motor para iniciar el árbol genealógico para otros no tocarlos en absoluto

Voz 1995 12:50 tu trabajo tiene algo de detectives de descubrir mucho de activos no no sé es una imagen muy cinematográfica la tú

Voz 3 12:58 sí una detective de familias y de hecho yo de pequeña quería ser eso un detective privado vale uno

Voz 1995 13:07 ella ya lo estamos descubriendo que esto esto Adela de de los antepasados es azaroso por ejemplo Rocío Monasterio que es militante de Vox se jacta de ser descendiente de Concepción Arenal que es feminista por antonomasia en este país Tom Hanks el actor el más ilustre de los actores norteamericanos este exteniente de Abraham Lincoln y una que no ha llamado mucho la atención y es que Beyoncé la estrella del pop es sobrina nada menos que de Gustav Mahler sobrina cuarta pero es además consta Malet ahí Adela sí que hay algo de morbo no yo tengo un tío que inventó

Voz 0010 13:46 supongo que si alguien le hace mucha ilusión tener un tío que inventó la Coca Cola pues estará muy contento la verdad es que personalmente me me Main difiere pero bueno comprendo que es una curiosidad hay que efectivamente la curiosidad es el motor de las actividades humanas muchas de ellas es exactamente

Voz 4 14:07 yo creo que mira yo creo que tal ves es daneses ya de de de identidad no algo que hoy en día es fase de perder o pensamos que lo podemos comprarlo en ambas son lo que sea va a contar muy brevemente me vuelva era si visigótica eso sí que era visigoda entonces yo tengo algo de cuando voy a Toledo a mi se me y me encuentro como en casa

Voz 1995 14:28 esa porque era por eso claro más que buscar y Mireia en esto tú tienes que que ayudarnos también más que ayudarnos en nuestros antepasados ejemplares la cuestión sería de la serlo nosotros para las generaciones futuras

Voz 0010 14:41 bueno yo la verdad es que en ese punto lo tengo clarísimo sinceramente me encuentro bien normalmente dentro de las partes y no creo que tenga ascendientes de todas partes a lo mejor sí pero depende de las personas a las que te encuentres en un lugar determinado más que que tengas recóndita alguna algún gen que te venga de entonces yo creo que lo importante es encontrarse con gente que vale la pena en cualquier lugar del mundo y ahí uno se encuentra muy bien pero creo que lo importante es trabajar en el presente pues para que tengamos un mundo en el que cada uno pueda llevar adelante los planes debía que tiene razones para valorar que creo que es lo importante no que cada uno pueda vivir libremente sus concepciones de Villabuena y ese es el mundo que habríamos de hacer que puede quedar para el futuro y puede quedar como ejemplo para el futuro para que las generaciones futuras intenten hacer algo similar a mí me parece más interesante texto francamente

Voz 1995 15:36 porque Mireya tú comprobará con mucha gente como mucha gente construye su presente amparado de lo que fueron sus antepasados y a partir de ahí construye su propia vida

Voz 10 15:47 exacto hay mucha gente que vive arrastrando lo que el abuelo quiso para su familia para el futuro de su familia sigue trabajando en una empresa familiar sin quererlo por ejemplo os sigue teniendo una mentalidad de un bisabuelo porque el bisabuelo estaba obsesionado con X de pensamiento y toda la Familia que ha venido después siguen pensando igual que el bisabuelo no han parado nunca pensar si si aquello que sienten que es la vida eh suyo o ese heredado es es de segunda mano tú te has buscado sí claro yo empecé hace ocho años con mi propia árbol genealógico que no he terminado porque nunca se termina un árbol genealógico hace seis que me dedico a ayudar a la gente a investigar el suyo

Voz 1995 16:33 mi tú hasta donde has llegado

Voz 10 16:35 pues esa es la pregunta que me hacen siempre y yo siempre digo que no importa lo largo que sea largo El árbol sino lo intensa que sea la búsqueda lo mucho que aprendas en el camino de de de en contra estas biografías preciosas o también a extrañas de todos los antepasados correcto te has llegado mira yo lleguen sobre el siglo XVIII en algunas ramas pero al final sentía que lo que más me apasionaba a la genealogía de la Edad Contemporánea y entonces yo suelo hacer el árbol a lo ancho quiero conocer a descendientes de tatarabuelo sí de Qatar abuelos cuartos ahí disfruto muchísimo

Voz 1995 17:15 bueno bueno pues Logista muchísimas muchísimas gracias por atendernos un placer

Voz 10 17:21 gracias a vosotros

Voz 1995 17:24 mira yo creo que está bien conocer y como tú dices la curiosidad es extraordinaria pero hay que mirar mucho más al presente y al futuro que que al pasado en el que muchas veces estamos enconados unos y otros y la política de Baby vive más ahí que en el presente y el futuro

Voz 0010 17:41 pues eso es lo que pienso yo vamos me parece muy bien que la gente sí tiene curiosidad por su pasado trata de investigar quiénes han sido sus ancestros Si me parece pues pues muy bien como muchas otras cosas pero creo que hay que invertir más tiempo en ver qué es lo que nos ocurre en el presente y como preparamos el futuro porque realmente hay mucha gente que está sufriendo y lo está pasando verdaderamente mal y eso no es admisible eso es impresentable y eso tenemos que cambiarlo entonces muy bien curiosa ya por supuesto pero construcción del futuro creo que todavía más Adela Cortina

Voz 1995 18:16 estática de Ética de la Universidad de Valencia gracias una vez más por ayudarnos a pensar

Voz 0010 18:20 gracias a vosotros

