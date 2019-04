"Tenemos una necesidad de naturaleza pero la vehiculamos de una manera que es dañina"

Voz 3 00:00 la autora que hoy nos acompaña es doctora en

Voz 1363 00:11 filosofía hay profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona está especializada en analizar nuestra relación con la naturaleza hay otros animales desde una perspectiva estética y ética Marta Tafalla es miembro del Centro de ética animal de una universidad Pompeu Fabra entre sus públicas

Voz 3 00:27 quién es

Voz 1363 00:28 destacar una filosofía de la memoria la antología de textos los derechos de los animales o la novela nunca sabrás aquí huele Bagdad ha recibido el premio apuesta dos mil once por su estudio olfato Llanos mía en la apreciación estética y hoy visita los muchos libros para hablarnos del ensayo editado por Plaza y Valdés eco animal una estética y sensorial ecologista y animalista Marta Tafalla buenas noches

Voz 3 00:55 las noches muchas gracias por acercarte hasta Radio Barcelona creo que haber nacido sin olfato es lo que te ha llevado a prestar especial atención a las sensorial pues sí mira a veces hay ausencias que son que son regalos al Alfaro darte un sentido te invita a hacerte muchísimas preguntas sobre las diferencias entre como los demás perciben el mundo oí cómo lo persigo pues los que tenemos en este caso pues la falta de olfato yo quería preguntarte cuantos placer este pierdes cuanta información te pierdes cómo cambia la relación con los paisajes y con los animales cuando no puedes oler los efectivamente para mí pues fue fue el inicio de un viaje si esté sí punto de partida esa reflexión la reflexión de esa ausencia el libro parte de esta experiencia personal no como a nos Mika con

Voz 1363 01:44 emita

Voz 3 01:45 sí el libro parte y a partir de ahí planteo preguntas sobre cómo es nuestra relación sensorial con el mundo natural porque vivimos en una sociedad que es muy visual venimos de hecho una tradición teórica que nos dice que la vistas ha sentido más importante para apreciar la belleza natural ya más vivimos en un momento en que estamos siempre rodeados de pantallas estamos siempre mirando el móvil o el ordenador de alguna manera nuestra relación con la naturaleza es una relación con imágenes que hemos perdido mucho o las relaciona con la naturaleza a través del resto de sentidos a través del tacto la gente que tiene olfato pues a través de a través de los olores la capacidad experimentar de una manera más corporal más plural sensorial

Voz 1363 02:27 este término equipo animal te permite señalar una deficiencia de la estética de la naturaleza tradicional como disciplina filosófica e me pregunto cuáles sino es lo podrías acercar a gente que no sabemos mucho de filosofía que las frases que nos hemos ido transmitiendo unos a otros y que lo hemos cogido prestas a grandes maestros y maestras

Voz 3 02:48 sí y es muy sencilla filosofía hay una rama que es la estética de la naturaleza que es lo que hace es estudiar cómo los humanos apreciamos la belleza natural la belleza de los de los animales que es un tema muy importante porque tiene mucha conexión después con cómo vivimos con la naturaleza tiene mucha relación con la ética ecológica de la ética animal y la cuestión es que en esta estética de la naturaleza siempre ha tendría pone el acento en los paisajes de los entornos pensado menos en el papel de los animales es hoy en día es una cuestión muy importante precisamente porque estamos en un en un proceso en el que hemos iniciado un exterminio masivo de especies y además somos muy poco conscientes de eso pero yo creo que es importante poner el acento cuando hablamos de la precio de la naturaleza poner el acento en esos habitantes de los de los ecosistemas que son las las otras especies animales usa animales para darnos cuenta de de este exterminio masivo que estamos provocando intentar encontrar las maneras de frenar

Voz 1363 03:45 lo Marta voy a estar un poco egoísta con los oyentes pero bueno de alguna manera esto es también compartir Boyan fijar

Voz 3 03:53 en una de las revelaciones que yo he tenido con con este libro igual soy un poco grande pero pienso que nunca es tarde dice dices que nuestra civilización nos ha educado en una estética superficial que concibe la naturaleza común decorado que adorna nuestras historias historias humanas que los otros animales pues son vistos como ornamentos no los encierran una burbuja en esta burbuja antropóloga implica que no se desvincula de la realidad cuál es esa realidad que nos estamos perdiendo a la que no estamos atendiendo pues yo creo que tenemos el problema de que como tenemos esta noción de que nosotros seres humanos somos ser más importante que hay en el planeta tenemos un poco esa sensación de que la naturaleza nos la han puesto aquí para nosotros y los animales están para servirnos nos cuesta mucho conectar realmente con él en el mundo natural y con las otras especies animales si yo entenderlos pongo un ejemplo muy sencillo el otro día por ejemplo les les preguntaba a un a un grupo de alumnos que viven en Barcelona les decía cuántas especies de aves reconocemos vosotros cuando vas por la calle y me decían pues cuatro o cinco bueno en en va hace lona se ha contabilizado quién edifica ochenta especies de aves distintas cómo es posible que no las vean o no las ven porque nos hemos educado en ponernos a nosotros el centro prestamos muy poca atención al al mundo animal incluso a las aves con las que compartimos las ciudades por ejemplo dices que está atención no

Voz 1363 05:21 prestamos esta atención completa entiendo que quitándonos la soberbia llena de de humildad seríamos capaces de entender el eco Sirio el exterminio que estamos haciendo

Voz 3 05:36 yo creo que si es que lo lo realmente impresionante es que estemos destruyendo ecosistemas exterminado especies a la velocidad a la que lo hacemos seamos tan poco conscientes de eso es es algo que de alguna manera no acabamos de tener conciencia en cambio las cifras son muy abrumadoras por ejemplo el informe Planeta Vivo que sacó el año pasado el Fondo Mundial por la por la naturaleza ese donde esta ONG decía que desde mil novecientos setenta hasta ahora hemos exterminado el sesenta por ciento de los animales salvajes vertebrados pero es una absoluta barbaridad había otro estudio también del año pasado que se titula La distribución de la biomasa en la tierra que es un estudio científico que es está citando muchísimo y que ha calculado que de todos los mamíferos cae en la tierra sólo el cuatro por ciento son salvajes el resto somos nosotros nuestros animales domésticos los animales de ganadería etc que estamos exterminado completamente la fauna salvaje

Voz 1363 06:31 es paradójico que nuestra necesidad de buscar la belleza en la naturaleza nos empuje a destruirla no tú firmas que

Voz 3 06:41 es el placer de la apreciación estética lo que nos lleva

Voz 1363 06:44 ahora el mundo que habitamos que es un Steen

Voz 3 06:47 para la observación

Voz 1363 06:48 pero dices que nuestra civilización

Voz 3 06:51 educado en esta estética superficial no por dónde empezamos en la educación cuando somos pequeños tenemos que revisar

Voz 1363 07:00 son dos conceptos me parece inabarcable mal

Voz 3 07:03 esta es una cuestión de educación yo es una cuestión cultural es verdad que el mundo del periodismo puede ayudarnos muchísimo con esas cuestiones pero es verdad es que de alguna manera tenemos una veces sea de naturaleza pero la vehicular muchas veces de una forma que en realidad es dañina ya acabamos dañando aquello que queríamos contemplar un ejemplo muy tonto tenemos unas vacaciones entonces queremos ver paisajes espectáculos décimos pues me compró un billete de avión me voy a Nueva Zelanda ahí voy viven con una semana claro ese vuelos muy contaminante tenemos un problema muy grave también que el cambio climático que se debe a que contaminamos demasiado con gas de efecto invernadero unos Evan hasta Nueva Zelanda contaminan un y además en una semana tampoco le a tiempo de ver gran cosa ni entender gran cosa y en cambio aquí tenemos pues a lo mejor cerquita paisajes absolutamente maravillosos y fauna espectacular y no la vemos no nos damos cuenta que nos han educado que lo importante es esta este paisaje espectacular este lugar lejano a veces tenemos los dos Un poco distorsionados de alguna manera

Voz 1363 08:04 necesitamos entonces revisar nuestra estética no acercarnos a una estética ecologista y animalista real que nos reconcilia con la tierra con los animales que la habitan me gustaría no sé que nos diera alguna clave por ejemplo dices esto de de esto hacernos en miles de kilómetros para ver aves exóticas y no fijarnos quizá los que tenemos en nuestro propio entorno no incluso en los entornos urbanos hay hay pequeñas aves sí hay otros animales no solo nosotros

Voz 3 08:36 efectivamente si por ejemplo un paso muy sencillos darnos cuenta de en qué grado compartimos las ciudades con con otras especies con aves que además hacen un esfuerzo por adaptarse y es muy importante no sólo verlas porque son son fascinantes eso es es fabuloso contemplarlas además es una cosa que no es de ese estrés en los genera porcinas y no sienta muy bien pero ese es un proceso aprendizaje también entender cómo se comportan y entender por ejemplo también los problemas que les causa vamos es decir uno de los problemas que tiene las aves que conviven con nosotros en las en las ciudades es que como nosotros hacemos tanto ruido Ellos tienen problemas para escucharse entre sí entonces ha habido muchos estudios por ejemplo de cómo estas estas aves que conviven con nosotros en en los parques en las ciudades los Carbonero los corrillos los gorriones de Los Verdes unos pinzones estos estos pequeños pájaros claro como nosotros hacemos tantísimo ruido cuando ellos intentan comunicarse pues porque están definidos su territorio porque están buscando pareja a los padres están comunicándose con los pequeñinos que todavía están aprendiendo a volar y tal pues no se oyen ruido nuestra paga sus voces entonces están teniendo pues hay que buscarse estrategias como pues en algunos casos cantar más alto en otros casos cantar más temprano por la mañana no somos esas cosas yo creo que si fuéramos un poco más conscientes de los efectos que no estas acciones tienen en las vidas de los animales y la naturaleza igual podríamos empezar a cambiar

Voz 1363 10:05 qué egoísmo no se supone que somos el animal más inteligente del mundo y estamos acabando con él y somos incapaces de convivir con otras especies que que tienen unas necesidades aparentemente más sencillas no de satisfacer que las nuestras

Voz 3 10:20 sí es que bueno de alguna manera nosotros pensamos tanto nosotros mismos que Nos hemos vuelto ciegos a lo que hay fuera de nosotros y es mucho cante hasta que hasta qué grado es decir hasta que grado por ejemplo estamos provocando un cambio climático tan grave y no no reaccionemos incluso pensando en nuestra propio en nuestra propia salud tiene nuestro propio futuro por ejemplo ahora en en marzo la uno celebro la asamblea de Medio Ambiente en Kenia en Nairobi hizo público un informe sobre el Ártico en el que decía que es ya inevitable que en los próximos treinta años la temperatura del Ártico suba entre tres y cinco grados y que eso va a desestabilizar completamente el clima del planeta claro yo creo que es que cuando la ONU está diciendo algo así la ONU que es una entidad conservadora no no es un grupo de ecologistas locos cuando la ONU decía algo así yo creo que es que deberíamos parar todos ponernos a pensar dar realmente comenzará a decidir cómo Nos enfrentamos a esto viendo a este antropólogo centrismo mencionas a Schopenhauer entre otros filósofos según él el egoísmo que

Voz 1363 11:25 ya a todos los seres humanos se vuelven más sofisticado perdón a todos los ERE

Voz 3 11:29 es vivos se vuelven más sofisticado y peligroso en el humano el filósofo propuso tres vías para acallar esta Bolonia

Voz 1363 11:35 a vivir que nos convierte en en egoístas la estética la compasión y el ascetismo tu aseguras que son caminos que están íntimamente relacionados

Voz 3 11:47 sí es que es muy es un es un grandísimo filósofo yo creo que salen que entendió entendió muy bien el tipo de problemas que que tenemos si lo vuelves a leer hoy que tenemos ahora verdad entendió muy bien dentro pero no se supera es muy impresionante como yo creo que el paso del tiempo ha ido dando la razón a menos en algunas lo digo en todo pero pero sin algunas cosas muy muy decisivas como este egoísmo por ejemplo está dificultad que tenemos para conectar con el con el medio natural la intentaba pensar fórmulas aunque él era muy pesimista y creía que íbamos a ir muy mala dirección era un tipo muy muy pesimista pero intentó buscar fórmulas para que recomendaba a los lectores para intentar de alguna manera de encontrar un camino mejor para para el ser humano su visión siempre es así como muy muy ascética he muy de ten en parte inspirado por el pensamiento oriental ten menos deseos estén menos necesidades de intentar vivir de manera más más simple es curioso que en algunos casos coincide con algunas de las ideas de Henry David por ejemplo tengo una vida simples reconectar con el con el mundo natural entonces se habla también de la de la importancia de de esta contemplación estética de la de la naturaleza es interesante porque la plantean desde esta manera también de de alguna manera asumir nuestra propia Fini tout nuestra propia humildad que olvidarnos un poco de nosotros no él habla de apagar el propio yo y abrirse a contemplar lo que no somos nosotros ir para él es un ejercicio de alguna manera espiritual y yo creo que aprender a hacer eso pues sería una manera de avanzar quizás

Voz 1363 13:27 Marta Tafalla está especializada decía al comienzo el programa en analizar nuestra relación con la naturaleza y con otros animales además compareció en el Parlament de Cataluña en dos mil catorce cuando se debatió el uso de animales en circo han participado en el documental para la televisión catalana personas no humanas Marta me preguntan qué momento despierta piensa Animalista de convivencia no sé si es en la carrera o es de pequeña en qué momento una toma consciencia de dónde está cómo quiere relacionarse con los otros seres

Voz 3 13:59 pues a mí me me comenzó de manera muy progresiva pero las semillas y que ésta de la infancia porque mi mi madre de mi madre y toda mi familia matando pues creció en en una de estas pequeñas granjas de subsistencia en un pueblito de Galicia entonces cuando yo era pequeña animal no explica muchísimas historias de de los animales que tenían en la granja por ejemplo pues me explicaba pues que ya de pequeña jugaba con los cerditos de Italia pero luego claro los mataban y eso me generaba pues un montón de de preguntas e inquietudes de alguna manera yo creo que la la semilla estuvo un poco siempre hay alrededor porque me la despertaron muchas cosas que me que me contaba la familia o cosas que veía no de la relación que tenía la gente a veces con los con los perros por desgracia pues vimos en un país del cual todavía se abandonan muchísimos perros ese maltrata muchos perros de alguna manera la semilla estaba ahí desde desde el principio lo que pasa es que luego procesar todo eso a pensar sobre ello una manera más razonable y buscar pues fundamentos filosóficos y buscar información pues eso ha sido un viaje muy largo

Voz 1363 15:04 y me imagino que todavía queda mucho viaje

Voz 3 15:07 sí porque es lo que es verdad es que estos temas son enormemente complicados y aquí necesitamos yo creo la cooperación de muchas disciplinas distintas de muchos tipos de profesional es decir de alguna manera necesitemos encontrar las maneras de cooperar desde las ciencias naturales a las a las disciplinas pues más humanistas colaborar con los medios de comunicación con la educación es esto

Voz 1363 15:28 jo colectivo y necesitamos oídos que quieran escuchar también verdad

Voz 3 15:32 eso sí si no hay esa disposiciones

Voz 2 15:35 ni nuestra coordinado

Voz 1363 15:38 no sirve para nada Marta Tafalla eco animal una estética y sensorial ecologista y animalista muchísimas gracias por este ensayo en tiempos de revisión