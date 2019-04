Matilde Asensi: "Por cada libro que escribo, leo 200 o 300"

Voz 1 00:00 uy no

Voz 2 00:02 Arenas SER Hoy por hoy con Toni Garrido miran a la hora a la que comenzábamos este programa y pico de la mañana

Voz 1995 00:11 en Twitter un gesta quiero que todo el mundo la decidirá bastante enigmático ponía sea cura Nets Si en mayúscula y nos dio por mira si somos sacó

Voz 3 00:24 la manera que tienen en Japón de llamar a la flor de cerezo

Voz 1995 00:27 es un símbolo de ese país Inés pues ya sabes Netflix

Voz 4 00:32 no de las películas de las serie

Voz 1995 00:34 en principio la combinación de ambos términos pues no decía mucho hemos encontrar a la persona adecuada para explicarnos no Matilde Asensi muy buenos días buenas ideas de usted explicar a la audiencia extraordinario audiencia puerta aparte de la Cadena Ser que de esa cura Netflix

Voz 1527 00:50 es una locura Demi community manager de mi editora que yo igual que vosotros ayer por la mañana me desayuna con esto Inge dio míos han vuelto locos y es que como casi todos mis lectores están o les gustaría que se hiciera serio película de alguno de mis libros y todavía no se ha hecho ninguna pues a mi editora ahí al Community que lleva mi redes sociales se les ocurrió juntar Netflix con esa cura para llamar la atención y a partir de ahí pues como que se produjo una locura general se convirtió en Trending Topic y ahí fue cuando yo entré lo miré dije pero como que Trending Topic bueno ya pues ya me me calme porque de momento me dio un subidón

Voz 5 01:30 me dije bueno oye mira que hagan lo que quieran no hay respuesta todavía por parte de esa plataforma que no habrá respuesta sencillamente no lo sé pues mira pues si vamos a hacer una tarea habían estaría chulos sí hombre

Voz 1995 01:45 sí sí es como ustedes saben la escritora española de referencia literatura histórica de aventuras sectores fieles en todo el mundo han convertido cada uno de esos libros todos en un fenómeno editorial hace apenas unos días añadía otra sacude a una novela inspirada en una apasionante historia real que gira en torno al arte y a la figura de Vincent Van Gogh cuya trama se mueve entre la Francia del siglo XIX japonés es muy interesante pero volviendo a a sacuden en Flix

Voz 5 02:15 cuál sería la película cuál sería el libro del que te gustaría que realmente hicieron una

Voz 1995 02:19 es una serie ves tú también te has quedado atascado

Voz 1527 02:22 en el tema este es alucinante pues es que no lo sé a mí me mira por presos como siempre el problema para hacer mis libros en serio en películas el presupuesto porque son muy caros según dicen todas las productoras cuando nos reunimos pues yo creo que es más sencillo por ejemplo sería ya busque aquí en España y es a lo largo del Camino de Santiago y ese me encantaría la verdad se quedaría genial pero como a gustarme me gustaría en todos todos

Voz 1995 02:47 Matilde debía presentar a Agustín Martínez Agustí muy buenos días Bombers Agustín es escritor como tú recientemente ha conseguido llevar a cabo uno de sus libros a la ficción televisivas el autor

Voz 5 02:56 es enhorabuena Agustín muchas gracias es seguro que has visto además Monte Perdido esta última serie estrenada por Televisión Española

Voz 6 03:07 en las bueno

Voz 7 03:11 no son unos animales

Voz 1995 03:17 de los lunes si Rafa no veladamente fenomenalmente bien Agustín

Voz 8 03:21 sí bueno yo estoy encantado está yendo súper bien de audiencia hay la respuesta de la agenda a la serie está siendo muy buena

Voz 1995 03:28 porque hay momento que tú escribes quieres hacer una se dice pero voy a escribir un libro luego por fines acaba haciendo bastante sementales agarrar como cómo es otoño y si tienes algún consejo para para Matilde cómo cómo es tu proceso bueno yo darle consejos a la tierra es complicado

Voz 5 03:42 sí sí yo siento no para una serie Agustín claro lo tenemos todo para dar de cómo fue tu proceso cómo fue el proceso de pérdida

Voz 8 03:52 pero yo soy ebanista antes de de escritor de novela

Voz 1527 03:55 preguntar es guionista no tú eres periodista

Voz 5 03:57 esta playa yo reniego del periodismo político también es periodista a Matilde tu si eras periodista de todo se sale como sale

Voz 1527 04:08 efectivamente yo es que vamos a dejar las cosas atrás sí

Voz 5 04:12 yo sé entonces aunque Zaplana

Voz 8 04:13 a plantear un proyecto de de serie de televisión que era Monte Perdido pero cuando lo planteo hace ya cinco años era muy complicado sacarlo adelante un poco por por qué a nivel de producción exigía muchísimo hoy era era muy difícil que eso alguna cadena entrar a hacerlo entonces con ese material yo decide escribir una novela escribirla no grave Monte Perdido tuve suerte ha fue muy bien se vendió muy bien salió fuera de España y todo eso y luego en el camino volvía a tener suerte creo yo porque me encontré con la posibilidad hacer la hacer gracias a José Manuel Lorenzo ha de Leo ya a Reyes Baltanás que la productora ejecutiva porque eso al final yo creo una historia necesita como creyentes digamos alguien que de verdad crea que eso hay que allí unas series pueblos

Voz 1995 04:59 te Matilde creen es inminente

Voz 5 05:01 en creer lo digo los fans de Matilde crezcan si es seguro que estoy seguro que encuentra a su paso es hasta hoy pero en tu caso Agustín tú ya habías adaptado no

Voz 1995 05:14 el libro de crematorio de de Chirbes y habrá Hastings en en esa serie adaptación del libro a la serie es lo mismo adaptar tu propia tu propio libro que libros de otro

Voz 8 05:26 bueno es muy diferente claro es muy muy diferente yo tenía la ventaja de que al ser guionista me veía capacitado para para adaptar mi propia novela normalmente trabajado en con Jerónimo restante también la adaptación de Víctor Ros crematorio hemos hecho adaptaciones y casi siempre bueno que el escritor sino es guionista se quede como en un segundo plano

Voz 5 05:49 volverá

Voz 1995 05:51 esto Matilde tú no te puedes quedar en segundo plano el guión eh

Voz 1527 05:54 yo no sé escribir guiones es escribir libros pero guiones hasta el día de hoy no

Voz 8 05:58 no es que al final escribir un guión a levantar una serie también es es asumir que la historia va a cambiar las hay cosas no lo ir

Voz 1527 06:05 Guaje baje cinematográfico que el lenguaje literario

Voz 8 06:08 a ver entonces a veces si uno se empeña hay hay un proceso de sufrimiento de cosas de la novela que no pueden ir a la serie que tienes que asumir son de otra forma y hay algunos escritores que yo creo por ejemplo Chirbes lo que hizo él entregó la novela hay confió en Jorge Sánchez Cabezudo y en su hermano hijo venga adelante hacer la hace de la novela y funcionó desde el voto

Voz 9 06:28 es una por una cosa Agustín e Imaz y también te incluir eso para describir toda una serie tu tiene que no puede repetir otro serie pero tampoco puede ser tan diferente que al público no se pueden porque ya tienen sus gustos en la SER es como es este el equilibrio entre algún nuevo sí bueno generar algo nuevo sin salir la línea

Voz 8 06:56 bueno yo creo que por un lado hay hay un lado de evolución de la televisión es decir si ahora sí podemos contar historias de una forma que no las podíamos contará antes saber la televisión de ahora no tiene nada que ver con la televisión que se decía hace tres años pero ello más que la originalidad y todo eso a la hora de de cómo contar una historia para mí lo más importante es la honestidad Baser creerme de verdad la Historia que estoy contando creerme la historia de los personajes que hay en esa que hay en esa serie para mí eso es lo fundamental si eso funciona si de verdad te crees todo lo que hay dentro de esa de esa historia la feria va a funcionar

Voz 1995 07:26 Matilde nosotros hemos preparado algunas opciones inspiradas en tu libro me gustaría que te unos dijeras porque ya estamos trabajando en ello nosotros los fans Matilde ya está

Voz 5 07:35 bajando la adaptación cómo lo hacemos

Voz 1995 07:38 vale dinos cuál te parece más más adecuada te proponemos para empezar por ejemplo una banda sonora de de aventuras clásicas

Voz 10 07:48 esa cura kurdas gran aventura de Matilde Asensi

Voz 5 07:53 que mismos todo vale para dos mil a veinte mil leguas de viaje submarino

Voz 11 07:58 pero además no ha sonado mucho a guión no saben si hubiera sido una como antes se vuelven otra vez las

Voz 1527 08:04 historias veladas en Radio como se llaman ahora ante

Voz 11 08:07 serán Radio novelas pero no la tienen otros

Voz 1995 08:09 además aquí no vamos a ir a música no no necesitamos algo con cierto misterio

Voz 1527 08:15 vamos de guiones

Voz 12 08:20 grana

Voz 5 08:21 aventura de mandil estamos en porque no quiere sobornos a todo adrenalina no esperábamos hagamos ahora voy viendo la serie sí totalmente totalmente pero vamos a bajar Un

Voz 1995 08:33 vamos con algo de Debussy

Voz 13 08:37 no en invierno

Voz 5 08:45 a estos montajes deja de Bangkok también

Voz 14 08:52 pan

Voz 5 09:02 la cura

Voz 1995 09:04 lo importante es que sea cura tienen un libro y Agustín Martínez tiene una serie con gran éxito vamos a hacer una pequeña pausa enseguida

Voz 15 09:14 sí

Voz 10 09:17 pero hoy

Voz 16 09:18 con Toni Garrido Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 09:27 este año se cumplen veinte bueno utilice todo cumple veinte años

Voz 5 09:33 Koeman que ha cumplido ochenta pero aparte

Voz 1995 09:35 si se cumplen veinte años desde que Matilde Asensi apareció por primera vez en el paisaje literario de este país desde entonces cada una de sus aventuras literarias se convierte en un fenómeno editorial cuyos lectores se cuentan millones ahora Matilde Asensi tiene un nuevo libro sea cura en la trama

Voz 1527 09:53 tan fascinante que parecía irreal pero dime real verdad bueno a ver como siempre hay una base real basada en la realidad totalmente en la historia por encima está la capa de ficción que poco yo entonces no sé exactamente cómo podríamos separarlas saber yo te yo te cuento

Voz 1995 10:12 la las sinapsis tu memoria esto es verdad o esto mil novecientos noventa un empresario japonés pagó en una subasta ochenta y dos millones y medio de dólares del año noventa eh ochenta y dos millones y medio de dólares por el último retrato pintado por Van Gogh convirtiendo la obra en ese momento la máscara de la histeria acosado por los equipos a su país

Voz 17 10:33 esto seguro que verdad

Voz 5 10:40 este millonario aseguró que Enrique Pérez

Voz 1995 10:42 salia sería incinerar junto al cuadro para que nadie más pudiera verlo nunca venga menta todas no no se sabe a ciencia cierta qué pasa finalmente con esa obra el Retrato del doctor gadget pero el hecho es que nadie ha vuelto a verla desde que su comprador murió en mil novecientos noventa y seis a todo esto Real juegos país

Voz 1527 11:05 todo lo que yo me encontré

Voz 1995 11:08 y como contraste esta historia leyenda

Voz 1527 11:10 sencillamente la es siempre siempre es lo mismo es con libros usar yo estoy leyendo algo me encuentro algo empieza a buscar ese algo y al final me encuentro con una montaña que se convierte en un libro estaba leyendo estaba leyendo un libro pues curiosos me parece curioso que era subastadores de Simón de Puri que hablaba sobre las subastas de Sotheby's y Christie's pues el típico mundo así que desconocen por completo pero que bueno te resulta curioso leyéndolo en contra de la historia del multimillonario japonés Joyce Aíto de Suu incineración con un Van Gogh me quedé tan perpleja por decirlo finamente que a partir de ahí me puse a buscar Illa descubrí toda la historia todavía sobre esa historia sobre lo que yo he creado mi ficción

Voz 1995 11:53 pues es fascinante claro que eximen de Brick es el hombre que es el más famosa subasta ahora el mundo que tiene una cuenta en en Instagram que Si ves la cuenta ya no lo sigue leyendo el libro

Voz 17 12:07 porque

Voz 1995 12:09 mira mira te la cuenta Matilde en tu caso Agustín Monte Perdido Monte Perdido sale de algún hecho

Voz 8 12:16 no no no sale ningún hecho real luego miro hechos reales a la hora de describir documentar me sobre personajes de la historia del secuestrador niñas entonces ahí dentro en casos reales pero no parte de ningún caso real

Voz 1995 12:30 vale entonces en lo que queda claro sin que vuestro oficio es básicamente si es que hay una parte oficio que es escribir pero la mayor parte del tiempo que estáis leyendo

Voz 8 12:40 es la mayor parte del tiempo si yo estoy copiando mucho tiempo además la porque hay muchas historias alguno cuando empiece a dar vueltas a a leer

Voz 1527 12:48 sí

Voz 8 12:49 sobre el tema que estás tratando te encuentras que la realidad te da muchísimas cosas

Voz 5 12:53 cada Matilde cuál sería la proporción por cada palabra que escribes cuantas les

Voz 1527 12:59 madre mía yo que sé no lo sé yo te puedo decir por cada libro mío habré leído doscientos trescientos cuatrocientos libros de otra gente quizá me pasé a lo mejor estoy pecando de exagerada pero leo muchísimo más de lo que escribo muchísimo

Voz 1995 13:14 por esos básicamente dedicar tu tiempo dejó

Voz 5 13:16 músico dicho oye bueno a ver que yo hago lo de los niños lo digo siempre escribir niños de la guardería con un poquito más de éxito al menos en el lucrativo que lo niños sí

Voz 1995 13:29 la porque hace veinte años y lecturas funcionario de Sanidad habías estado la radio pero hace veinte años tú estabas las funcionaria

Voz 1527 13:37 es que te necesitaba tiempo y cuando estaba en esta casa no tenía tiempo para nada hasta los domingos trabajábamos y se quemaba algo embarcaciones también entonces no podía escribir vamos escribí requiere por lo menos un proceso mental largo o lecturas y documentación y con ideas por lo menos por lo menos saber escribir porque es que encima si trabajas en Radio escribir es mucho más complicado tú redacta noticias de cinco líneas con sujeto verbo y predicado sin subordinada ni su cultiva Ny nada

Voz 5 14:07 no es lo mismo

Voz 1527 14:09 garantizo que no

Voz 5 14:10 como que escribí para leer nada que ver exactamente

Voz 8 14:15 no

Voz 1527 14:15 nada que ver estar aquí y necesitaba ese tiempo entonces prepara unas oposiciones deje la radio que no se lo creía nadie todo el mundo pero vuelve vuelve yo que no que no huecos y entonces en ese tiempo fue cuando aprendí a escribir digamos a era lectora de toda la vida pero el tiempo que estuve funciona fría fue cuando aprendía a escribir

Voz 9 14:34 es fantástico se ser lector como como oficio pagado verdad

Voz 8 14:38 al sentirse pero yo creo que la pena es que muchísimos escritores no pueden dedicarse a su oficio la gran mayoría de los de los escritores de este país tienen que trabajar en otra cosa para para comer y entonces la escritura se convierte casi en robar

Voz 5 14:55 a Santa Mónica

Voz 1527 14:56 yo quitaba horas al sueño cuando estaba trabajando en el hospital como funcionaria quita el sueño quitaba estaba siempre juntando días hacía más turnos para poder luego coger más días osea tienes que buscarte las tienes que buscar tu la solución porque es complicadísimo trabajaría escribir pero si quieres puedes

Voz 1995 15:14 Agustín como es Monte Perdido

Voz 5 15:16 como es contemplar física en lugar de tuviste que cómo estoy

Voz 8 15:21 bueno voy a hacer una una confesión ya es que yo fui mucho tiempo después sea yo he perdido no había estado antes de describir la la novela

Voz 1527 15:29 muy bien Agustín no hace falta ir a los sitios para escribir

Voz 1995 15:32 en tu caso Matilde tú has escrito tengo por aquí la has estado en estancadas chinas en el camino de Santiago la conquista mediará ahora en China

Voz 1527 15:40 por eso propongo a Agustín porque realmente ha hecho un trabajo de documentación ya ha recreado un espacio con su imaginación para crearlo en la mente del lector yo creo que eso tiene muchísimo más valor que ir al sitio físicamente para perder la magia porque cuando estás en el sitio la magia que tú ves en tu cabeza la pierdes

Voz 8 15:58 sí porque el uno está creando un espacio está creando en tu imaginación israelí reza hay muchas gracias orgullosa

Voz 1995 16:07 si tuvieras una tarjeta Iberia Plus que atendía sin chavismo viajaría es gratis batirle con todos los sitios a los que nos has hecho viajar a los demás

Voz 1527 16:16 bueno he estado en muchos sitios pero por placer es decir cuando viajo no me gusta viajar para trabajar

Voz 5 16:21 pero no ya que voy allí unos archivos

Voz 1736 16:25 a unas cositas la historia la literatura está lleno de ejemplos que sobre éxitos literarios sobre países donde nunca ha pisado calma y sobre el oeste es así es que el mejor

Voz 5 16:38 con la mente que con los ojos de verdad vivirlo para saber no pero es verdad lo hemos contado más de una ocasión es buen amigo

Voz 1995 16:45 el guionista de Al filo de lo imposible Javier Ortega tipo maravilloso estupendo tal que ha ganado todos los premios que se pueden ganar con literatura de viajes con documentales de ellas es es el hombre que me aquí mejora descrito la Annapurna que él tiene una frase que es todo lo que sea no volver a casa a dormir excede mis límites él hace Santander Madrid Santander ya no vieja ha salido clamaba una vez de España

Voz 5 17:13 la serie El guionista

Voz 1995 17:15 no los que hacían el brama no es lo que dura no Sebastián Álvaro pero el guionista ha llegado al material y a partir de ahí empezaba a fabular a construir una narrativa sobre la proeza la hazaña la superación el hielo sobre todo eso pero no ha viajado nunca vamos teléfono de aludidos nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 5 17:34 no pero llama Ortega bien se documentaba bien no le hacía falta

Voz 8 17:37 a mí me pasa una cosa curiosa esa ahora voy ahora sí fui al lugar donde está ambientada la la serie con el rodaje o no el libro y ahora con el rodaje de la serie fui a Benasque entonces me llamaba mucho la atención que la gente del pueblo lado los de allí ejemplo tu ha pasado muchísimo tiempo aquí verdad sea lo conoce a la perfección los tiene como lo describe el ambiente tal es curioso eso como bueno esa esa conexión que que se establece entre tú

Voz 5 18:02 mundo imaginado y el mundo real y Matilde cuando propones escribir sobre algo concreto que forma es la propia historia a la que te va llevando tú ya tienes unos parámetros claros de aquí arrancó Kibo hoy este personaje es decir es la propia historia

Voz 1527 18:20 a ver a mí como ha dicho antes Agustín la historia las lecturas lo que voy leyendo me lo da casi todo casi todo eh tú tienes por ejemplo yo empecé con la historia de Aíto para escribir esa cura del multimillonario japonés la subasta en Christie's los ochenta y dos millones y medio la incineración con el cual a partir de ahí empieza a buscar más libros por supuesto también en Internet y las lecturas es lo que te van dando más datos y empiezas a tomar notas empiezan osea es como un soufflé siempre es algo que mete en el horno que despacito despacito va creciendo va subiendo la historia no a lo que vas leyendo lo que en realidad casi todo lo que hay de parte de ficción en todos mis libros está sacado también de la realidad de la documentación a que un momento dado chungo y entonces ahí tienes algo más que lo pone luego en el libro tuyo no pero pero realmente son las lecturas de la documentación lo que te dan todo lo que necesitas

Voz 5 19:20 interesante desde aquí hacemos un llamamiento a todos los productores de televisión de noventa por favor ya está bien los fans ayer fue durante todo el día uno de los temas más comentados a cura Netflix Agüero no sabíamos dile que al principio no sabíamos que era es decir no yo tampoco creme me desayuna con esto y me quedé muerta van

Voz 9 19:42 como tú tú tú imagínate que tu nombre tú

Voz 1527 19:44 que me parece bien es que no tengo nada que decir que me parece bien que mi editor Emmy como estas cosas pero tú te levantas la mañana te encuentras con esto así ti te sorprende imagínate mi que soy la que pone el nombre

Voz 1995 19:55 ya verás ya verás que van a conseguir entre unos y de otros esas más de veinte millones electores de móviles en sí que eso llegue en su día a ser una serie una película ya tiene una nueva novela a convertirse en uno de los éxitos literarios el año se llama cura de los era de los libros que les recomiendo que lo lean y le recomiendo que los lunes

Voz 5 20:14 poco tarde a mi juicio para los que madrugar a las diez y cuarenta

Voz 1995 20:18 de haber anoche mientras una batalla larga a las nada menos veinte de la uno de Televisión Española a la serie creada por Agustín Martínez Monte Perdido es una una muy buena opción aunque luego madrugue en papones Eloy como digo Matilde muchísimas veces

Voz 10 20:33 gracias a dos otro beso adiós

Voz 18 20:39 son tan claras veo la tuyo dar o no pudo aquí yo es vos tu país

Voz 10 20:56 en Hoy por hoy con Toni Garrido

