Edith Espínola: "Este trabajo es la esclavitud de este siglo"

Voz 1995 00:09 necesita visibilidad las trabajadoras de empleo del hogar seiscientas dieciséis mil novecientas personas seiscientas dieciséis mil novecientas personas que somos muchas personas trabajen en España en el empleo droga el ochenta y nueve por ciento son mujeres y la mayoría de origen extranjero ese sector que sostiene los cuidados es el que tiene los salarios más bajos de toda la economía española este domingo una concentración en Madrid empleadas en lugar para exigir sus derechos laborales porque no

Voz 3 00:37 él es el único sector que no tiene ningún tipo bueno Nos va a contar enseguida evidentes

Voz 1995 00:45 Spínola que es portavoz de la Asociación de servicio doméstico nativo Eid buenos días es más fácil contar los derechos que no tenéis a los que sí

Voz 1302 00:52 tenemos por supuesto es más fácil contar que las compañeras que cotizan a la Seguridad Social e no tenemos derecho al paro no tenemos una Ley de Riesgos Laborales no tenemos el retorno por baja de maternidad en no estamos incluidas en el Fondo de Fogasa que influye en nuestras pensiones y así puedo seguir también tenemos el despido por desestimiento el único sector laboral cómo puede ser que nosotras que somos la más precarias que estemos en en esto igualada a los asesores de por ejemplo de Repsol o de Telefónica que tienen este esta cláusula también que voy a me entretiene

Voz 2 01:31 en en un salario superior antes que la empresa dice mañana novenos los entendemos Si no hemos perdido la confianza ya no te puedo tener aquí la compañera interna

Voz 1302 01:48 en se quedase sin casa se queda sin trabajo no tenemos derecho al paro se queda literalmente en la calle

Voz 1995 01:54 ahí tenemos que hablar con los del Ibex con los si tenéis estáis en el epígrafe vosotros y los del Ibex treinta

Voz 2 01:59 no lo estamos esperando la invitación para la mesa redonda de de negociar nuestro contrato

Voz 1995 02:06 me parece exagerado pero yo creo que tenía razón vosotras afirma es que trabajar como interna es la esclavitud moderna cuéntanos cómo es el trabajo de una interna hoy año dos mil diecinueve en España país desarrollado con una serie de retos fantásticos de futuro pero con serios problemas como es el trabajo de una interna a día de hoy

Voz 1302 02:30 el trabajo interna al día de hoy en si trabajan un chalé para una familia su habitaciones en el sótano sin una ventana generalmente está habitaciones está la ola despensa o de los productos de limpieza ella se levanta a las siete de la mañana si tiene niños porque tiene que preparar el desayuno el uniforme ayudarla que se vayan a la escuela en ya empieza a trabajar hasta por lo menos la la una limpiando haciendo la comida haciendo todo lo que tiene que ser hasta si es que tiene la suerte de las dos horas de descanso como interna se puede retirar a descansar muchas veces ni siquiera descansan porque tienen tanta plancha acumulada que utilizan suegra descanso para planchar ya después siga siendo esperando que los niños vuelvan coles y es que no comen en la casa

Voz 2 03:22 preparando la merienda ayudándoles a que hagan preparando

Voz 1302 03:26 la mochila al otro día porque lo digo porque yo lo hice ya estando con ellos con las tareas ayudándole en las tareas luego lo lleva al baño para que seducen se pongan el pijama mientras tuya insiste toda la escena la cena generalmente te dicen a mí me habían dicho que nosotros ganamos temprano y a las siete y media ocho llevábamos cosa que nunca sucedió yo sería la mesa a las nueve de la noche y ellos cenaban hasta las diez y luego de recorrer y luego tenía que recoger todo otra vez entonces yo me levantaba a las siete de la mañana y me acostaba a las once de la noche dio a acostar porque me desmaya al la cama del cansancio como uno

Voz 4 04:06 tiene hablábamos antes que en muchos casos dormir con los niños entonces el niño llora sin niño se despierta

Voz 2 04:11 eres tú las vidas y si tienes la suerte cobra salarios que ahora son novecientos pero si no lo haces por lo que te

Voz 1302 04:24 lo que te salga porque estás tan necesitada de un trabajo que entonces Tomás lo que te da porque hay que tener en cuenta que nosotras las trabajadoras que son extranjeras dependemos de este contrato de la cotización en la Seguridad Social para renovar nuestra tarjeta de residencia nosotras no podemos quedarnos sin trabajo eso es que no molestan cuando no dicen es que ustedes no quieren cotizar es que nosotros necesitamos cotizar no podemos estar sin cotizar ya que nuestra pensión va a ser la más mínima no podemos darnos ni siquiera un mes sin cotizar

Voz 4 05:00 sí eso es es complejo porque es verdad que cuando a la hora de la incorporación de la mujer al mercado laboral en los cincuenta sesenta Se delegó todo completamente pues cuidados y tareas domésticas en empleadas del hogar parece que los empleadores muchas veces no quieren verlo como bueno yo voy a intentar con buena voluntad que las cosas salgan bien pero no quiero verlo ahora el cambio tiene que estar primero en que se reconozcan puesto de derecho laboral y luego en que cambien realmente las políticas de conciliación porque vosotros también tenéis que conciliar

Voz 1302 05:30 bueno una trabajada en este lo no concilia porque ella en sale los haga la cara de las dieciséis hora igualó ya el domingo otra a la ocho la noche la IX en la noche de la ley dice XXXVI horas de descanso continuo cosa que nunca sucede entonces esta mujer solamente muchas veces sale para dormir para descansar útiles la el domingo para ir a comer con algún amigo o pasear por el parque o conocer un poco de Madrid hay compañeras que están viviendo hace quince años

Voz 2 06:01 no saben que lo Arriola letras

Voz 1995 06:04 edil en vamos a poner un ejemplo de una película que ganado ha ganado un Oscar Landau es el mejor director que es otra de esas cosas de la sociedad que uno no entiende alguien que refleja una situación de explotación y abuso el reconocimiento que haciendo una película vamos a escuchar un fragmento de Roma con el fin de Alfonso Cuarón que se llevó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa donde se retrata realismo de la vida internas en su barrio lo contaba cuando era pequeño su barrio en su en su casa así dormían a una de las niñas

Voz 5 06:39 niña

Voz 1995 06:41 muchos conocen ustedes algún otro trabajo de la exigencia es ser sensible atento y amoroso con sus empleadores porque nosotros exigimos toda esa paliza sino que es que tienes que ser muy cariñosa con los niños

Voz 1302 06:57 por supuesto es más nosotras somos contratada muchas veces para cuidar niños se busca que la la chica que va a trabajar la mujer que va a ser de trabajadora sea latina porque las latinas somos cariñosa y cuidamos a los niños como si fueran nuestro

Voz 2 07:15 como un catálogo es tal lo cinco colegios si queréis que tu hijo

Voz 1302 07:21 ah a que el inglés contratar compañeras de África o compañeras filipinas quiere solamente que te limpie contrata a mujeres de Europa del Este o musulmana o africanas entonces tenemos estamos clasificadas racial izada bueno y te exigen que tú estés siempre con buena cara cariñosa que les trate bien en que nunca a tenor cuando porque yo solamente te están diciendo esto porque yo te quiero porque tú eres de mi familia nosotros te queremos como de la familia pero te

Voz 2 07:56 te mantenemos como la familia pobre la familia de segunda

Voz 1995 08:03 tú has estado trabajando en una casa hasta qué punto es invisible alguien te pregunta hola qué tal cómo estás que te encuentras bien necesitas algo

Voz 1302 08:10 a mí jamás me han preguntado está bien te sentir bien solamente cuando ya te ven así con una gripe espantosa que tienes ya la cara desencajada porque está mal te dicen a sentarte a un ratito porque no les gusta verte sentada entonces cuando la empleadora el empleador llega tú tienes que estar haciendo algo porque si no ya es que no tienes nada a mí me enseñaron a decir es que no tiene nada que hacer

Voz 4 08:36 para cuándo es el has ta que estáis utilizando en este movimiento que pedís que esperanzas tenis de conseguir algo

Voz 1302 08:43 qué esperanza tenemos de que la población realmente asuma el que este trabajo es la esclavitud de este siglo de que nosotras estamos esclavizadas y que tienen que dar el paso y darse cuenta hacerse un escaneo mental de de Si yo estoy luchando por la igualdad sí estoy educando a mis hijos con hacia el respeto hacia la empatía así al cambio climático hacia que todo sea mejor yo tengo que dejar de ser hipócrita y tener a mi trabajadora en condiciones dignas o firmar un contrato de cuarenta horas que trabaje realmente las ocho horas y que yo me haga responsable de los hijos que yo he traído porque yo los meses los he querido no le puedo dar toda la responsabilidad esta mujer lo hace creo la película yo lo hice muchas veces

Voz 2 09:35 de lo actuado de madre para niños que no son niños porque se delega muchas veces también a la educación que es como una cosa solo

Voz 4 09:45 cuidados educar a a los niños tienen que ser cosa

Voz 1995 09:49 venga padres y madres y cuando vienen aquí viene muchos músicos gente me gusta darle las gracias porque hay gente que nos hace felices nos entretiene y nos emociona yo siempre digo gracias por todo y me gusta más que es bueno ser agradecido en tu casa no solamente déjame que te dé las gracias sino déjame que te pida perdón porque me da vergüenza en esta sociedad haya seiscientas dieciséis mil novecientas personas viviendo en la cara B en en la transparencia y la indiferencia de todas sí que Edith Salazar de peón evite Espinosa Espín

Voz 6 10:24 la portavoz de la Asociación de servicio doméstico activo si cuenta con con estos altavoces cuenta con con mi gratitud con mi te pido perdón te pide disculpas

Voz 2 10:34 pero no

Voz 1302 10:36 en te agradezco mucho el perdón que que lo que lo que lo diga pero lo que también ajustaría es que tengamos más espacio para hablar para contar para que se sienta esa fuerza porque a través de los medios nosotros llegamos a las compañeras y realmente hacemos este trabajo que hace falta que la sociedad despierte y que se pongan

Voz 2 11:00 otro lado luchando pero un empleo de hogar

Voz 6 11:04 sí gracias Celia Montalbán chicas gracias

