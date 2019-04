Flash deportes SER de las 14:30 (04/04/19)

tres partidos hoy para cerrar la jornada treinta en la Liga Santander a las siete y media el Sevilla recibe al Alavés en un duelo directo por Europa a los vascos son sextos con cuarenta y cuatro puntos mientras que los de Caparrós están séptimos con solo un punto menos una hora más tarde Leganés vive aún necesidad Valladolid con las bajas aseguradas de Broadway IN Siri por los pepineros Anwar igual por parte de los blanquivioletas y a las nueve y media otro duelo vasco sevillano la Real Sociedad recibe al Betis duelo entre dos equipos que no están en plena lucha por Europa pero que de ganar hoy entrarían de lleno en esa lucha por la Europa League ayer el Athletic venció tres dos al Levante el Eibar dos uno al Rayo Huesca Celta empataron a tres el Real Madrid perdió su primer partido tras la vuelta Zidan dos uno ante el Valencia así valoraba el técnico blanco el encuentro

Voz 1038

01:03

el fuego empero el equipo de Zidane no fue el único Madrid que perdió ayer los sub diecinueve que disputaban los cuartos de la Youth League también cayeron cuatro dos ante el Hoffenheim se quedan fuera de la Final Four que se disputará el Barcelona cambiamos de y vamos a baloncesto hoy última jornada de Euroliga a las siete del Baskonia visita al CSKA de Moscú y el Real Madrid recibe las nueve al Zalgiris Kaunas y tenemos buenas noticias el Iberostar Tenerife aplastó ayer al Apoel jugará la Final Four de la Champions de momento es todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER