Los cinco cambios de Luis Albert Segura

Voz 1431 00:00 Luis Alberto Segura presenta nuevo disco y con él inicia una etapa totalmente nuevo no sólo porque emprende carrera en solitario después de más de diez años junto a su banda LA sino porque además es su primer disco en castellano cambió bastante radical se titula amenaza tormenta yo no sé si es un presagio si tan mal esperas que llegue el cambio mira al ver cómo lo ves

Voz 1 00:32 pues no la verdad es que quiero intentar con ese título juntas intentar quitarle el lado negativo Sagredo yo estoy en un momento vida que quiero encontrar lo bueno a todo todo lo que pasa allí sucede intentar buscar en lo bueno no sé que eso no

Voz 2 00:52 poco a libro de ayuda total pero yo no sé es por la edad por el

Voz 1 00:58 con el cambio que this que hecho buena pero sí que creo que lo de la amenaza tormenta

Voz 3 01:04 o sea una amenaza eh

Voz 1 01:07 pues una amenaza a amenazar borrachera esta noche sabes cómo

Voz 1431 01:11 no tiene porque ser madre mía que estoy preparado para lo que venga no

Voz 1 01:14 exacto el saque creo creo que la intención es cambiar el concepto de la tormenta algo bueno siempre y cuando hablemos de tormentas normales no borrascas tormentas de estas destructivas no que son mentira la tormenta de primavera porque en cierto modo estamos en

Voz 4 01:33 a ver hola Luis qué tal de que no tienen que ser tormentas destructivas pero es ocurría este título en un momento que hay en Mallorca donde eres tú había unas unas tormentas que destrozaron casi un pueblo de ahí exacto sí de hecho

Voz 1 01:53 se vuelve a repetir algo que viene pasando me toda mi carrera no y es que saco él me sacó de la chistera título de disco en pleno proceso de grabación no deja de ser un un título más una lista de títulos en una hoja pero cuando ese título empieza a coger peso y forma hay se convierten en el título del disco es el título que uso para todas las carpetas con las canciones en la mezcla el y demás que días ya lo hemos puesto título a la película de repente el título se convierte en algo totalmente viable no tiene tanta fuerza tanto peso porque es el ejemplo de lo de las tormentas en el año Lence no estamos hablando de algo muy muy dramático en este último año en Mallorca fue algo de llegó por todo la noticia de que habíamos tenido unas lluvias terribles que hubo muertos en una auténtica locura no pero por cosas como esa hay más cosas que han ido sucediendo el proceso de grabación lo de Al amenaza tormenta llega será lo que es ahora mismo no lo concibo título por respeto a esas esos hechos por respeto a a a la toma de la decisión de que el título sea ese supuesto por querer hablar de esa tormenta buena no

Voz 1431 03:13 con cuáles han sido las Piñera

Voz 1 03:17 pues por ahora es muy bueno también es verdad que no los otros aún no se ha

Voz 1431 03:21 manifestaba han manifestado no porque es arriesgado de este cambio iría más ahora porque ahora

Voz 1 03:27 claramente pues no sé no sé exactamente porque ahora yo creo que es una cosa cíclica no

Voz 5 03:32 yo creo que con el kilo

Voz 3 03:34 que fue el último disco de a yo cerré un ciclo de diez años grabando un disco en el mismo estudio de grave Gemma ligero que fue el primer disco de LA para mucha gente el disco que me dio me dio la posibilidad de de abrir mi mis horizontes a a nacional pues internacional saque digamos que jabalí elige el cargo del que hemos visto cerraron un ciclo cumplo cuarenta años que también es como otro otro cierre de otra etapa otro ciclo no sé si si todo atiende a lo mejor a si lo ponemos todo sobre la mesa alguien es que sea un experto sobre la vida te diga vale vale es que está clarísimo que ahora necesitamos un cambio no pero sí que es

Voz 6 04:14 verdad que esperaba que que llegará el día en el que jugara con el castellano Easy ir

Voz 3 04:23 sí que he flirteado con ello alguna que otra vez pero esta vez cuando me planteé hace un año en abril el probar algo nuevo que no fuese Celia que yo tengo como una ser una pizarra con un montón de cosas que tengo que hacer en mi vida como tengo que ir tachando

Voz 1431 04:38 este yo era una de ellas es

Voz 3 04:41 era el idioma no era aprobar en castellano por qué no puedo cantar en castellano durante tanto tiempo

Voz 1431 04:46 poco común reto también no coger la guitarra decir venga a ver qué sale si castellano

Voz 3 04:50 y así como otras veces lo que he hecho ha sido una canción y odiar la y meterán un cajón pues en esta ocasión salió yo creo que era la primera fue el cielo se rompe que fue el primer adelanto el disco Ivica algo había cambiado y que funcionaba que me sentía bien que fluía que cogió la libreta y de repente me estaba saliendo cosas como casi compulsivamente

Voz 6 05:11 el estos historia en septiembre el disco estaba acabado

Voz 7 05:15 y esto ahora a cantar en castellano es una un paso más en tu carrera en creativo digamos pero también igual es porque ha sentido que igual tu mensaje en inglés aquí en España igual no que tanto entre la gente el castellano igual si lo digo porque muchos artistas que ahora están empezando a cantar en en castellano dicen que es que mi mensaje no no llegaban

Voz 6 05:40 las si te digo la verdad yo nunca he dado mucha importancia mensaje sinceramente espero no cargar

Voz 3 05:50 sí mi carrera y con este con esta frase no pero sí que no no le he dado mucho mucha importancia porque le da importancia la melodía y a la música primero y luego la letra sea yo siempre he hecho la votación y luego la le escrito una letra porque no me queda más remedio

Voz 1431 06:06 no obstante estos aquí a lo mejor harías instrumental Weiwei

Voz 3 06:10 salvo la la la la la en el fondo le le pongo una letra porque porque el concepto de la música que estoy haciendo aceptó pop requiere una letra no pero sí que yo muchas veces fantaseando con ellos que que tengo que matarme a escribir una cosa que no me fluya tíos a tengo que hacer sí que hay excepciones no en las letras que que siento más mías y otras que son como rellenos pero es que hablas pasa ahora a Río

Voz 1431 06:38 Diego Paul el esa igual he leído muchas muchas entrevistas y demás

Voz 3 06:44 es muy visual tener una melodía magnífica pero no encontrar una letra

Voz 1431 06:48 mí lo contrario no decir ahora es que necesitó liberar necesite contra esta historia luego a ver cómo le pongo melodías pero son las dos caras de la composición

Voz 3 06:56 incluso escrito es que buscar a alguien que le musica letras no en mi caso ahora descubierto algo totalmente nuevo que es expresarme desde lo más profundo de repente yo me he encontrado a mi casa en el estudio de cuando acaba la letra pensar

Voz 6 07:12 o sea estoy

Voz 3 07:14 pagando muy dentro de mí osado estoy hablando de algo muy profundo sentimiento que casi estoy llorando escribiendo esto porque me estoy sincera ando de una forma que he tenido a mi alcance toda esta hasta hace tiempo y no lo ha hecho no por el por el idioma porque tengo un filtro que es el idioma que él escribía en inglés pues muchas cosas se quedan ahí no se queda en en el en el filtro no y ahora no ahora estoy como liberado hablo de cosas que que que temo el momento de ponerme delante de la gente o que la gente empieza a cantar esas cosas no que es algo que yo sí que he vivido pero la gente me ha cantado cosas que les escrita en inglés y que cantar juntas y reírse no pasa nada pero cuando es algo tan profundo Yves a mucha gente haga yo eso no lo he vivido a on

Voz 1431 08:00 claro en los festivales de hecho va a cambiar mucho la historia

Voz 3 08:03 claro que se refería yo creo Íñigo

Voz 1431 08:06 que es verdad que muchos optan por este cambio al castellano para poder empatizar todavía más con su público en los festivales que al final ahora sí es donde actúa es su equipo admiten festivales no también eso es lo que ha motivado mucho el cambio que que la mayoría de conciertos ahora son en festivales y entonces por una necesidad vital pues ese cambio se produce si ya te

Voz 3 08:29 yo en mi caso siempre he intentado mantenerme muy al margen del hacer algo para mercantil izar un deseo que necesito expresarme no siempre estás ahí en el en la línea de de no pasarte o ir con cuidado porque después tienes que he vivido esto yo vivo de esto no así que yo siempre manteniendo un poco en esa línea hay siendo honesto con lo que quiero y lo que me gusta sí que es verdad que ahora me enfrento a algo que es totalmente nuevo no cuando veo a Mike Elizalde con esa horda de de gente cantando a sus

Voz 6 09:01 ideas es historias

Voz 3 09:04 pues es un sentimiento que yo he tenido a mucha gente cantando delante canciones mías en inglés pero es diferente es otra historia así que bueno me enfrento algo totalmente nuevo con cuarenta años y como si empezara de cero Sala estoy súper excitado esto

Voz 1431 09:17 bueno también tú dices que para tiro importantes el sonido también ha habido un cambio muy importante en el sonido a mí me llama mucho la atención y me encanta cómo has metido las cuerdas esos violines en varias canciones que otras cosas que otros detalles para partían han sido significativos en este en este disco

Voz 3 09:34 pues es curioso porque cuando más me enfrento a un producto comercial por así decirlo porque estando en España cantando en castellano ya pasas a un a un nivel más comercial porque ya puedes alcanzar más público sigue me encontraba una tesitura en la que requería quería un sonido mucho más más austero más sucio más escuchado mucho mucho Stones que tiene tenían el sonido más sucio del rock como escuchase las escuchas discos antiguos de los Stones y es es muy austero todo no Bowie igual Bowie también en su día debía ser una cosa como su obra elaboráis barroca pero lo escuchas ahora y austero suena seco es una guitarra de doce cuerdas secas que están sólo en un lado jugado mucho con esa instrumentación no que es con muy muy distintas muy de melómano porque en el fondo no es nada moderno pero sí que llevarme eso a un terreno de dos mil diecinueve cantado en castellano yo con mi historia y creo que todo el conjunto hace algo que cuando menos es atractivo para dedicar una escucha hay ver qué ha hecho este tío no de repente que me trae el tío defendemos bien iguala pues ya Guaino pero quiero decir que no que la instrumentación como decía lo de las cuerdas por ejemplo creo que es algo anti comercial en cierto modo basar una canción en las cuerdas que las cuerdas llevan el peso de la canción al oro vamos a ver qué pasa a ver como la como lo coge la gente

Voz 1431 11:01 pues vamos a escuchar lo vamos a escuchar esos violines en el escrito en la pared

Voz 4 13:11 y hablabas antes de que con el castellano seis quinientos que han aflorado más en este disco encontramos por ejemplo en escrito en la pared habla como de una relación tóxica vemos cómo muchas letras que invitan a ser valientes que encontramos en este

Voz 1 13:30 pues encontramos como decía antes un poco de Live era guión de de ciertos ciertas cápsulas que tenía guardadas que no había salido cosas que me pasan cosas que veo cosas que oigo cosas que me dicen no me cuentan o que se que existen yo creo que todos hemos pasado por por una amistad tóxica o por una reacción tóxica de diferentes grados Gaultier porque son malos tratos no pero no importa que llevan hasta precisar algo tóxico que te degenere a malestar innecesario y que no merece sigue una debe no tiene basado no pues de sólo un poco la canción de de verte metido en una situación en la que en la que no tienes libertad de expresión o te coartan totalmente tu forma de actuar y de moverte en la vida no

Voz 3 14:20 con ella te das cuenta de que de que todos en cierto modo hemos pecado de eso

Voz 8 14:25 a una amiga con un amigo con con una novia con un novio no con con

Voz 3 14:28 familiar no

Voz 6 14:32 de de de de suelta ya eso déjalo esas puedes vivir si no necesitas eso pero cosas como esta en inglés me costaría mucho más expresarme porque sí

Voz 3 14:43 ya te lo llevas son terreno que parece una película que me estoy hablando en un episodio de cualquier serie de moda no pero no realmente es una realidad ya existe ahí creo que más de uno se puede sentir identificado con ciertas frases no lo hay una fórmula de cómo amar no sea no tan sólo debe poder actuar salir es decir son cosas que parecen obviedades pero que con la edad te das cuenta de que y yo ya he pasado por esto tío con los veinte con veinticinco o los XXXII hilo aguanté no hice nada no que parece

Voz 1431 15:14 que tengo que decidir pero que tanta no

Voz 3 15:20 ay ay

Voz 1431 15:22 yo te digo una cosa si un psicólogo coge tu disco seguro que te o porque no porque esta idea de deliberación que dices está presente en muchas canciones no sé si te has dado cuenta pero la idea de ser valiente de atrever te venga inténtalo

Voz 3 15:38 fíjate yo claro entonces ya no ya no

Voz 1431 15:40 voy a preguntar no voy a caer en la única pregunta de periodista de cuánto hay de autobiográfico pero supongo que sí que ha traspasado mucho de tu momento vital no de venga hago este cambio no sé si a lo mejor lo trasladadas en una canción al plano del amor pero en realidad es un poso que tienes ahí de venga de ser valiente de tirar para delante

Voz 6 15:58 sí sí totalmente esas si es así es que es literal sabes que has hecho un sí

Voz 1431 16:03 sí parece que he recibido yo no preguntas pero sí bueno de hecho mira también te así como izado tú Instagram ahí tengo y tú eres consciente

Voz 3 16:13 de todas las pautas que tienes con una taza en la mano

Voz 1431 16:15 no cuanto café del cada día no sé se lo mejor partido café cuanto café ahí no queda todo ahora nada pero esto es un café café has tomado en este disco con Antoni Noguera

Voz 3 16:32 mucho mucho de hecho al segundo día lo fuimos a comprar una me expreso espeso en el estudio

Voz 6 16:38 porque ya estaba

Voz 3 16:39 ahora hubiera que has a buscar café expreso estudie muy bien me temático de expresiones expresadas pues mucho café pero también es verdad que que que no es caro es el lado rockero pero tengo muy igual que esos que estoy en mi casa tengo y famoso

Voz 6 16:55 ya tengo tres niños pequeños dormimos poco y a veces nada

Voz 3 17:01 claro llevar un proceso creativo donde realmente quiere es expulsar todo lo que tienes sin poder descansar y dedicar el tiempo que quieres hace que que los litros de café aumenten a todo todo no

Voz 1431 17:13 son eres adiós está claro si eso sí perdona

Voz 3 17:16 una eso que quiero decir que todo es todo claro maravilloso de de creación sea no hay nada mejor que puede estar en plenitud en casa en felicidad absoluta con niños en otro estudio grabación ahí no es que cansa esas una realidad acá a gota a gota de Caballería cada uno y media ya no da ni al mando de la tele sabes para ver una serie o lo que sea

Voz 1431 17:41 a lo mejor la sensación a veces no de no estar ni con una cosa Nickon otra de totalmente días que oye no me escondido nada pero bueno a la vez es y ha sido una especie tales cambios de este disco no ver disfrutar de encerrarse en tu casa sin tiempos vamos el reloj eso que un día tienes que parar porque quieres estar con tus hijos es una vuelta puedes no estoy haciendo yo creo el principal cambio

Voz 3 18:08 ha sido tal que así realmente ha sido totalmente pensando en poder estar en casa ahí está acostumbrado a irme un mes a Los Angeles au o cuándo o dónde fuera no irme para evaluar irme estar centrado en el disco

Voz 6 18:22 en esta ocasión no bien

Voz 1431 18:26 podemos decir que bien se compagina ese concilia bien

Voz 3 18:29 yo creo que sí yo creo que sí de hecho tuve miedo de que de que al escuchar el disco me parece un horror no de de de de de que no estuviera conectada ningún de ninguna forma por haberlo hecho tan a trompicones no porque realmente yo lo he dicho más de una vez pero yo he estado grabando

Voz 2 18:47 el giro mensaje de de arriba a mi mujer de Baños poner la pausa subí darlos seguir llevando pero eso es un ejemplo de todo lo que se puede llegar

Voz 3 19:00 de todas las situaciones que se pueden llegar a crear tenía a los niños en casa no a niños en el estudio a niño ese silencio porque estoy grabando la guitarra no grite es tal de hecho y hoy es el disco con Cascos se oyen gritos

Voz 1431 19:11 en su adiós

Voz 2 19:14 si algo hay pero es que es normal ha acabado sesiones con casi los tres niños sentadas en esa father estudia no

Voz 1431 19:22 sí sí sí sí

Voz 2 19:25 es de hecho el pequeño Elliot se duerme con las canciones dice lo casi cada noche me con esa canción sea quiero decir que todo esta con muy dentro del disco

Voz 1431 19:34 también tiene violines además dice no vamos a ver si habla venga vamos a escuchar la también

Voz 10 19:43 aquí le Contas es soñar con estar se está bien

Voz 9 19:53 yo

Voz 10 19:57 tiene que nieve

Voz 11 20:00 no no se da

Voz 10 20:03 la gente de héroe eh está que eh a quién

Voz 1431 22:08 bueno decíamos que uno de los principales cambios de este disco es el placer de haber grabado en casa que pedía ese cambio no cerrar té contigo mismo por eso la decisión de ese parte separar de no disolver LA durante un tiempo

Voz 12 22:25 sí porque hace años a hacer antes de de dar el paso con ha con el más

Voz 3 22:34 yo me podía permitir el lujo de estar en cuatro bandas a la vez sea tenía el batería de tres bandas tenía mi proyecto sólo que iba a tocar a los bares grabado otras cosas a quiero decir a la semana estaba con cinco proyectos diferentes

Voz 6 22:46 pero los tiempos han cambiado

Voz 3 22:49 mis condiciones llamó a la misma ya no sé si son a nivel cerebral estoy preparado para eso no me ocupa mucho mucho espacio pero no es decir todo el espacio dedicado diez años al cien por cien

Voz 6 23:01 prácticamente a diario y creo que que en ese momento creí que no podía ha

Voz 3 23:09 seguir con l a abrirme paso algo nuevo que no sabía que era que se ha convertido en la amenaza tormenta en este proyecto nuevo pero creí necesario a apagar y meter en un cajón LA y arrancar una cosa nueva y creo que ha sido una buena decisión porque no creo en las medias tintas en tener estar a medias en siete proyectos a la vez no si me meto me meto porfiar y quiero estar en carne y hueso total

Voz 1431 23:37 me acción como lo recibió el resto de la banda

Voz 3 23:40 pues bueno estábamos en pleno en ensayos de gira de verano hay y obviamente a mí me atormentada esto eh porque el preclaros

Voz 1431 23:48 venta

Voz 6 23:50 a la vez más no ha

Voz 3 23:52 una tormenta que que cómo podía caer estos al en la banda no aun siendo un proyecto mío donde yo grabo los discos impongo yo llevo un poco la batuta no pero sí que somos cuatro miembros de una banda como como estaba Mickey Mouse está el para todos

Voz 1431 24:07 a esos cuatro personajes muy mucho tiempo juntos en definitiva

Voz 3 24:12 así que cayó mucho mejor de lo que pensaba ir todos vieron que llevaba un tiempo sin estar aquí con poco pensando en otras cosas y demás claro con él le estos últimos años ha sido mucha gira europea giras fuera de Estados Unidos México sigo muchos saltos como muy loco todo de repente vieron que era momento de vamos a descansar cada una acogidos automáticamente cogió riendas de otras cosas nadie más está haciendo está en música para Hollywood directamente hace música para para para estudios de Hollywood hacer música para tráilers de películas y demás tiene su proyecto Sofía capital que arranca

Voz 6 24:52 ah muy pronto

Voz 3 24:55 a Ángel está con los Vancouver cerrando el bajo y girando ya desde el día dos puede decir es ya la semana siguiente ya estaba estaba giraban digo quiero decir que todos somos tenemos otras cosas que hacer el ya que levante el teléfono rojo que tenemos todas diga chicos

Voz 6 25:14 hoy

Voz 3 25:15 vamos a ir todos lo pasamos de puta madre y volveremos a tocar y a girar muchas cosas pendientes que hacer con el Leal quedaron reeditar Gemení gel que tengo horas y horas de canciones que no se no se metieron en el disco no tengo un jabalí gel dos que nunca salió de catorce canciones que está ahí en un cajón muchas cosas que hacer con ellos giras

Voz 6 25:35 o sea que queda mucho trabajo pero ahora momento de amenaza tormenta ahí Luis Alberto

Voz 1431 25:42 bueno pero va a venir muy bien no porque al final todos ves a coger aire entonces no sentís que perdáis nada sino que es por otro lado luego volví

Voz 3 25:51 todos ganáis yo espero que sí creo mucho en darse aire y coger perspectiva hay espacio

Voz 1431 25:58 mira vamos a escuchar una de mis canciones favoritas que además creo que viene un poco al caso porque se llama a las puertas

Voz 13 28:17 y

Voz 1431 29:32 bueno pues ahora toca toca en directo y a ver cómo se recibe este disco de hecho esta canción seguro a las puertas que seguro que se va a bailar mucho en todos los festivales

Voz 3 29:41 esta tiene si tiene tiene rezuma

Voz 1431 29:46 sí ya me imagino en el Sonorama ya dándolo todo hombre esto

Voz 3 29:49 hecha para eso es curioso pero cuando cuando casi casi cuando cerramos lo de Sonorama yo estaba acabando el disco estaba en pleno proceso de de de de mezclas Soros estábamos con eso ya ya pensábamos hacíamos cosas no quiere decir que arregla las canciones para ello pero sí que tuvimos como el el punto es como el el festival por antonomasia sí

Voz 1431 30:12 sí es verdad que pensar

Voz 3 30:14 más en cosas como la de las puertas y demás que pueden ser las canciones que más hay que ir a las puertas por todo lo alto y con la cuerda ahí todo el tío

Voz 1431 30:25 ya lo hizo sí sí sí que más tienes por delante tienes unos cuantos conciertos ya cerrados Madrid Barcelona Mallorca y Valencia

Voz 6 30:33 así tenemos eso tenemos tres festivales más que anunciamos en breve

Voz 8 30:39 y luego gira de otoño invierno

Voz 1431 30:43 muy bien te va acompañada Joana Serrat además no solamente la ilusión sí sí sí

Voz 3 30:49 ah sí porque voy a hacer algo que no que con él era lo hacíamos mucho que era tener a una banda abrió ahora que dice sí

Voz 6 30:59 tener llegará pues pues es muy

Voz 3 31:02 igual es que cuando saber me propuso que estuvieran fue como por supuesto nueve nueve imaginar algo mejor no en la Joy Eslava además muy divertido

Voz 1431 31:15 bueno pues señores amenaza tormenta vuelve Luis Albert con un disco en solitario que vaya muy bien muchas gracias a vosotros hasta luego

