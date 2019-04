Vuelve Ketama

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Marta González Novo

Voz 3 00:39 bueno se lo podrán imaginar hoy en el laboratorio musical nos vamos a recorrer unos cuantos kilómetros desvela qué tal hola a Marta bueno vamos a recorrer setecientos sesenta y cuatro kilómetros para ser exactos que es la distancia que separa Gran Vía treinta y dos que es donde estamos en los estudios de la Cadena SER a Ketama Marruecos pero para nosotros Ketama pues tiene un apellido apellido

Voz 4 01:03 el laboratorio musical de Inés Vila esta semana experimenta con

Voz 2 01:09 va

Voz 3 01:41 bueno pues el punto de partida es Madrid hice hablamos de distancias y de caminos para camino el que abrieron ellos miraron el flamenco hacia el pop hacia los ritmos latinos hicieron un hueco tan hondo que en quince años nadie ha sido capaz de ocupar su lugar ahora vuelven con la reedición del disco arriba de aquí a Ketama bronca de Ketama y con una gira de conciertos que el próximo jueves en una semana los sube al escenario el Circo Price bueno que viene además tenemos la suerte bueno yo nunca pensé que iba a hacer esto entrevista me en

Voz 1515 02:08 canta me ilusiona voy a hacer Antonio Carmona hola ciática

Voz 5 02:14 hemos ido colaboradores durante muchos años en la antena de la SER diferentes programas te llegan a decir que un día iba a estar aquí sentado

Voz 6 02:23 bueno John eh Josemi hay

Voz 7 02:26 Don Juan tú te lo has creído bueno lo que sí yo me he creído que he estado cuatro años contigo que perdía el sueño

Voz 5 02:33 totalmente de levantaba a las siete de la mañana pero nunca mejor despertó que colaborar pero es que llamamos Coca Miami es déjame que te adelante las siete de la mañana que programar aquel que era en Hoy por hoy con el cambio horario era la una del mediodía aquí las seis de la mañana en Miami Mariola Orellana dibujo cuando cogió el teléfono decía Marx son las seis hacer

Voz 8 03:00 algún día algún día llegaría

Voz 5 03:04 pues bueno yo digo pero si Antonio no se ha cortado todavía ponle le al teléfono María muy contento viendo cosas

Voz 1515 03:12 en algún momento de ese tiempo en el que tuvimos la mano trabajando juntos te habías imaginado que un día iba a volver al programa con tu familia y regresando con Ketama

Voz 7 03:23 bueno la verdad es que uno es nunca se lo espera esto El destino esto de las ganas que teníamos de oculta no para para tocar esa canciones y de hecho el público lo está disfrutando y lo que más me ha disfrutado yo creo somos Juan José Millas nos hizo indiscutible

Voz 1515 03:39 Josebi Juan hola Szabo

Voz 7 03:42 han pasado muchos años han pasado quince

Voz 1515 03:44 niños se puede seguir manteniendo el mismo grado de locura o ya Ana locura está en otro lugar

Voz 9 03:51 bueno pues yo creo que sí a cada cada momento pues tiene su su su locura no pero en el momento de que estamos en un momento de locura de de alegría de disfruté porque el jueves hecha como bien ha dicho estamos en Madrid en el Circo Price con el teatro ya vendido

Voz 0448 04:10 la verdad que estamos con una con una ilusión impresionante que bueno Juan Cobo ha sido la vuelta la aportación de la mi hermano pero a mi hermano moverse en el escenario a Melilla es pues para el mal lo considera una de las grandes estrellas que tenemos en España no es el verse andando

Voz 8 04:34 yo la verdad sino saber si fuera revele diría oye no vale un pimiento pero no no y luego hoy la música de Josemi ensalmo ni ahí exacto

Voz 1515 04:44 para mí es maravilloso bueno para que se hagan una idea hace cuarenta y ocho horas quedaron agotadas las entradas el concierto es el jueves de la semana que viene para ver la vuelta de Ketama en Madrid esto significa que es que Madrid quiere mucho

Voz 8 05:00 marinos que de Madrid no ha visto crecer nosotros trabajamos nos habla de la mano de Manolo Caracol

Voz 7 05:08 este hecho Decca entonces queríamos darle las gracias no a Marguerite como les damos Margherita antiguamente se Marguerite sí creo que era una buena idea hay gente invitada

Voz 9 05:22 se puede decir que claro no se puede decir

Voz 7 05:24 ya tiene la Mala Rodríguez viene Lolita a viene Mi primo Pepe Luis

Voz 8 05:29 ver colina náuticas no mire mire una cuadrilla muy buena para disfrutar

Voz 5 05:38 oye pero cuánto va a durar ese concierto otra día yo creo que vaya bien estaba pieza de música y de energía

Voz 3 05:47 bueno lleváis eh kilómetros ya recorridos en esta gira que empezasteis en febrero por primera vez en dieciséis años que que hacía que no se juntos a un escenario en este tiempo habéis le había dado muchas vueltas a la cabeza el hecho devolver o ha sido una decisión

Voz 8 06:02 más

Voz 9 06:04 bueno pues yo más que vuelta yo creo que una un recuerdo que tiene de momento que ha vivido que que fue eso pero bonito que nos reímos muchísimo que también al AVE hicimos un una cosa con mucha seriedad a la vez Reino que fue trabajar el investigar la música

Voz 7 06:22 bueno puede puede muestra cada uno con nuestro proyecto con nuestra nuestra colocada era de músico loco y ahora puede estamos otra vez con la locura de estas juntos no cuál fue ese momento qué elegisteis tenemos que vuelves decidido hay que vuelve hombre yo creo que lo que me pasó yo creo que el punto de dijimos aquí hay que

Voz 8 06:45 a recogerse como primos que somos como como un hermandad como gente que se ha criado en el mismo barrio de Campamento

Voz 7 06:54 y no tira la el Habichuela mismo que tenemos por dentro no hay estamos disfrutando del mejor momento y dando la mejor versión que pueden pueda

Voz 1515 07:04 vamos a hacer un recorrido porque cuando decimos que que Tamas se ha criado en Madrid desde luego profesionalmente a vis cantado tanto a Madrid nosotros que en el programa

Voz 10 07:13 muchas veces yo estoy pensando hay ningún tema que hable de Madrid que ya alpina

Voz 1515 07:18 al la referencia indiscutible

Voz 10 07:20 es que tan malayos digo es que hay

Voz 1515 07:23 encantado tanto Madrid porque vosotros en qué barrios crías de todo fue el origen el germen inicial de Ketama como nace

Voz 0448 07:30 nosotros no queríamos en el barrio de Campamento padre ese vine aquí

Voz 11 07:33 voy a trabajar

Voz 0448 07:37 me trajo a mi traje de todas las para ir luego empezamos a meternos en los lado los metimos en el tablao de Manolo Caracol que fue donde nació Ketama cuando empezamos a actuar con Joselito Soto Ray Heredia Antonio yo y luego ya vino el menor de de de nosotros Josemi que además además recuerdo que el primer concierto que hicimos no lo presentado me echó una bronca la madre

Voz 5 08:03 en este desgaste o acuerdo AIN el Durruti

Voz 7 08:10 este grupo Durruti Cullum lo tuvo de Schubert adquirieran no

Voz 5 08:16 es de una era era en el cine

Voz 7 08:18 historia sí sí sí sí Mario Pacheco que fue el descubridor nuestro de nuevo medio que era el tío que descubrió puede Rafael Requena pata negra genios de la música que que ya ya poquito ya no hay nadie como él enough metió a tocar con los punkis hay ir

Voz 5 08:35 de repente yo lo conocido en ya era Amparo Amparo con una escoba detrás de niño el niño tenía trece años lo yo muy pequeño pequeño la primera vez que tú sales a escenario actuar como ante ante Ketama fue se concretaba fue el primer día de una de una gira por Canadá con su padre con seis siete años munición

Voz 1515 09:01 es que claro yo soy de Historia de la música de nuestro país venís de un clan que forma parte de la historia de la música de nuestro país no sólo Antonio Juan vuestro padre también vuestro tío Pepe Habichuela yo la duda que tengo hace poco estuve en el programa tu hija Marina Antonio menos pero en el día que King que nos fuimos a hacer el programa con motivo de lo de Madrid central que vino a Manuela Carmena Kevin inste a tocar venías con el hijo de Juan guapísimo

Voz 5 09:28 no me decirlo hay alguien en la familia que os haya salido un ingeniero un abogado

Voz 9 09:35 bueno pues yo te puedo decir que mis hijos el mayor está en la empresa Deloitte y el otro de Deloitte y tengo otro hijo que que está haciendo la carrera de Psicología

Voz 8 09:46 se va a poner rico con esa que

Voz 5 09:49 tenemos y la verdad es que para tratar no me he dado cuenta yo algo que alegrías a buen precio después como ya se lo cambiaremos por una faceta o de percusión lo que sea

Voz 1515 10:08 estos dos tanto que trabaja en Deloitte como el que estudiando Psicología Josemi

Voz 9 10:12 sí el mayor les da por tocar algo y si ganan porque claro no lo bueno y lo multa quiere decir que que me parece bien que los gitanos también estemos en diferente

Voz 5 10:24 ella que no exactamente que estuvimos

Voz 9 10:26 día algo que animó a los a los jóvenes gitanos a que no sólo lo manifesté en la música porque el día que que que estemos en la política o extremo en en más

Voz 1515 10:39 el que vamos a aportar muchas cosas al de Deloitte que tan elevada

Voz 9 10:42 bien muy bien a veces es muy bien yo voy a hacer

Voz 1515 10:44 pero poco a poco a saca de la guitarra

Voz 6 10:47 sí hay sí hombre claro claro

Voz 8 10:49 a un político como Lola Flores faltan políticos como las verlo además de verdad

Voz 1515 10:57 vamos a seguir haciendo recorrido musical para recordar lo que ha sido la historia de de Ketama bueno internacional pero

Voz 3 11:03 desde luego con sus raíces en Madrid muy bueno estábamos hablando del concierto nos habéis dicho las colaboraciones de el próximo jueves en el Circo Price vamos a escuchar himnos una sucesión de himnos no estamos locos Vente pa Madrid Flor de Lis

Voz 12 11:16 muy mal

Voz 3 11:18 sí realmente puede que esto sea un problema porque puede que pase esto

Voz 5 11:31 me pasaba en Miami suele pasar esto es lo que creo que es la canción más autobiográfica de qué tal

Voz 8 11:42 sí la verdad es que sí sí en nuestros momentos

Voz 3 11:59 decir que el público disfruta mucho obviamente eso sí unos pero que los que más disfrutan sois vosotros cuando tocáis estas canciones que cumple veinticuatro años hace una especie de regresión al pasado recordando el momento exacto en el que las con pusisteis alguna escena en concreto

Voz 8 12:13 yo me acuerdo ahora que estuvimos en esta casa estudio cuantas semanas número uno con con problema con varias semanas número uno que era la primera vez que que que alguien de flamenco en cuarenta Principales estuvimos he una burrada de de de de

Voz 5 12:34 ya de semanas con la verdad

Voz 1515 12:37 no estaba pensando ahora mismo como cómo habrán sido los reencuentros es decir después de quince años sin tocar estos temas que han sido número uno que no sabemos todos de memoria que todos hemos bailado hemos disfrutado y que tenemos interiorizados cuando vosotros os encontráis os volvéis a apuntar volvéis empezar a tocarlos como

Voz 9 12:55 pues sí que es la primera vez que no juntamos en el estudio en un estudio en un local de ensayo empezamos a hacer viviré un tema que que a lo mejor es menos conocido pero muy muy especial para nosotros empezamos ahora los tres pero como niños pequeños tiene una cosa que tenía sí estoy contando y eso me pone de punta el momento súper especial no porque en verdad las músicas una cosa que que son alimento para el alma no hizo una cosa que me remueve una parte muy especial de SER no

Voz 1515 13:25 cómo fue quiero que me expliques los tres cada uno con su sensación ese momento primer día que volvéis al estudio después de quince años separados decidís tocar este tema quién llama primero a quién a qué estudio vais os los preliminares para que la gente entienda que vosotros cuando estáis también teniendo esa vivencia que luego transmitirse en el escenario era de nuevo pero esa vuelta que vosotros seguramente tal vez ni si hubiese pasado por la cabeza que a volver como fue José primero cuatro acceder a a la sala de ensayo

Voz 0448 13:58 lo que pasa que cada concierto que hacemos ese primer momento

Voz 1515 14:03 sí pero yo quiero saber ese primer momento vosotros tres solos sin público volviendo quince años después a la sala de ensayos

Voz 0448 14:09 me fue cogerla dos guitarra empezar a hacer el tema viviré le llamo decidí yo ni me llegan más que yo

Voz 8 14:18 empezamos saber Vera José Miguel lo veo llorando empieza yo unas yo yo empieza a y tuvimos que parar poco

Voz 5 14:26 ya existen indicios pasan los tres con porque viviré

Voz 9 14:31 sabes lo que pasa que que que aparte de puntos de Antonio de su momento que tuvo también a los músicos hay una sensibilidad especial dentro de la del del de la alegría que que que les pedimos

Voz 0448 14:44 sí

Voz 9 14:44 pues una un punto de profundidad aire ternura

Voz 13 14:48 nosotros somos muy pone murió por lo menos yo soy muy llorón y yo me he tomado vino y me emociono director hoy es un motivo de celebración también porque una manera de expresar también no

Voz 2 15:07 sí eh eh

Voz 1515 15:33 hagan por un momento un ejercicio de ser capaces de meterse en ese espacio en esa sala de ensayos a la que Tamas regresa por primera vez después de quince años deciden tocar este tema para ensayar lo por primera vez ninguno de los tres porque acaban de poner a llorar es capaz de llegar al estribillo porque porque no pueden con la emoción

Voz 8 15:53 no puede no puede no puede porque han sido muchos años sin sin tener la guitarra de Juan la de Josemi estaba bastante huérfano también no nos quedamos huérfanos de repente los tres porque eramos nosotros eso éramos un clan que funciona dábamos los tres iguales los corre por aquí la misma sangre sabemos dónde dónde y ese lo puede hacer daño donde donde nos podemos reír somos los tres iguales bueno igual es que hayamos criado desde pequeño de que tenía un año yo estilo criado sistema o

Voz 1515 16:27 este es José mi hijo Juan es que además antes preguntaba la diferencia de edad el primero en nacer es Juan seis años después Antonio Juan Antonio son

Voz 8 16:36 me curó el de sesenta y tres no

Voz 5 16:38 pongáis ahora discutir cuántas diferencia hay de edad sabes

Voz 9 16:42 los años cinco cinco corneó

Voz 1515 16:45 bueno cinco mayores Juan Antonio San José

Voz 9 16:48 seis

Voz 0448 16:50 yo soy con Antoni vale

Voz 1515 16:53 claro al final uno se ha criado a los pechos sea mayor después de que tú has ido criando los poco a Verdejo Estados

Voz 8 16:58 sí sí lo normal tiene mucha culpa de que yo haya de que ya ha tocado desde que yo haya sido músico Elie mítico Pepe es el que mi padre eso es que no sirvió más que mi padre mi padre mi padre y lo veían

Voz 14 17:12 o cuando no estaba tocando la guitarra o estaba de viaje

Voz 8 17:18 sí yo decía dónde estaba yo recuerdo la primera vez que me que la única vez que ido al al cine con con con una el Papa que fue

Voz 5 17:29 a ver el el fuera de la ley aquí en nunca fui sacando eh van nunca ha visto cómo a The Fighter psicólogo que tengo una alegría que loca

Voz 2 17:44 eh eh

Voz 1515 17:55 venga vamos a seguir haciendo recorrido por los recuerdos por la música que forma parte de nuestra propia identidad a todos los que hemos querido a Ketama que son muchos estos para mucha mucho la gente por la calle ha parado mucho en este tiempo para deciros es que Madrid tiene me huele mucho a Ketama no

Voz 0448 18:12 aunque yo siempre una demanda que gente no paraba para diciendo el tema problema yo conocí a mi mujer la que ahora dibujar la madre de mis hijos de con el tema Vente pa Madrid

Voz 15 18:27 me pegaba unos pasó de de de llegaba a las siete lo vayan a mi casa y mi mujer salía con un zapato también de mucha juerga de Madrid sí sí sí sí sí sí sí lo

Voz 5 18:38 reconocemos la vida vivía también en la época de

Voz 16 18:41 llegará y en la época del carné la en la época de los caracteres o en la época de la plaza Santa Ana la verdad es que demuestra muchas noches nosotros pues aquí dando vuelta hacer

Voz 5 18:54 yo Galina eh

Voz 14 18:56 me lo puede no

Voz 2 19:01 una vez

Voz 5 19:01 además más yoga

Voz 2 19:11 eh

Voz 3 19:28 bueno en ese disco ya que a Ketama hubo un nombre propio Antonio no sólo Antonio Carmona sino los Antonio Flores que colaboró con vosotros en mente Pamarot y Antonio venga estamos escuchando con quién graba dice esta versión de Se dejaba llevar y Antonio Vega es en esta remasterización El ángel caído

Voz 2 19:45 eh eh hay que

Voz 3 20:02 entre ellos ya que la

Voz 2 20:05 medio del y oculto tras

Voz 3 20:18 es una canción que incluirse en esta remasterización es un homenaje a Antonio Vega

Voz 8 20:23 ya Bangkok que era de lo que habla no

Voz 7 20:26 ha estado hablando de de que sea al autor

Voz 8 20:29 en retrataba no no para conocerse mejor no llegue la verdad que era una una maravilla hay Antonio es que nunca se va del corazón ahora va hacer cuántos años me ha hecho cinco si año que han muerto parece que que nada la verdad

Voz 0448 20:46 como ese ya éramos amigos Dani Flores Antonio

Voz 7 20:50 lo imagináis Fun mucho mucho mejor sería maravilloso día maravilloso

Voz 8 20:56 yo para para la música para para la gente para para el planeta porque lo que hablaban lo de lo que decían y lo que escribía eran era pura poesía llegar al corazón yo creo que hay ahora

Voz 0448 21:09 menos artista de esa categoría mucho menos eso nación del corazón lo que hacía que salen sale más

Voz 1515 21:22 embotellado bueno hay uno con el que que afortunadamente tenemos la suerte de seguir teniéndola que forma parte de trabajo

Voz 6 21:29 si la escuchamos si te lo dice

Voz 5 21:38 me encanta tenernos aquí volvemos a fiesta

Voz 3 21:44 en esta nueva edición del disco incluye cuatro temas que no estaban en el de aquí a Ketama en el año noventa y cinco y aquí entre otros os canta Jorge Drexler

Voz 2 21:52 y aunque la gente converse y nadie escucha el conciertos los brazos abiertos

Voz 3 22:03 típica tener los brazos abiertos como embajadores de Madrid a alguien que ha venido aquí está aquí para largo

Voz 8 22:11 desde aquí Touré de aquí yo casi ninguno sumó de de Madrid todo venimos todos venimos aquí a buscar esa cosa que describe Juanjo Millás me decía el otro día en la presentación del libro realmente Madrid no existen así

Voz 5 22:26 sí lo madrileña tampoco por ahí desperdigados por ahí vamos a escuchar otro tema de otra colaboración

Voz 3 22:36 vale que pro cantante estrella

Voz 17 22:40 el fin es sexo in probable me

Voz 1515 22:48 bueno sabéis encargado esto cuanto decías antes que había gente que en estos años me enamoré de mi pareja con ese tema de problema graves encargado Pablo Alborán

Voz 0448 22:59 la verdad es que somos no encanta Pablo la manera de cómo transmite como le gusta al flamenco como Dahl ojito flamenco queríamos que era una persona que este tema de podía sacar un partido distinto al que nosotros de Ganemos creo que hemos acertado

Voz 1515 23:25 os habéis redescubierto en alguna cosa es decir las manías y las manías que os veía

Voz 5 23:30 quince años seguís teniendo las pues mira

Voz 1515 23:33 el escenario ya no hace tan

Voz 5 23:36 no es agudizan ya verá pipa del tiempo que manías tenéis alguna superstición

Voz 1515 23:45 es algo antes de salir al escenario

Voz 8 23:47 Melilla ahí lo que lo ahí lo tenemos todos claro oración grande para arriba sabe pero estamos juntos me dicen el mismo cambio bueno yo compartir camerino

Voz 0448 24:01 qué es la principal que tenemos ahora menos

Voz 8 24:05 fíjate que antes no la tenían los rezos lo sabe lo que te digo ir a ido

Voz 5 24:13 Milito cuánto a ver era el ritual

Voz 3 24:20 eso vengo

Voz 8 24:21 nada dura noventa minutos simplemente para que diurnos de puertas para que esté en cada nota hay en cada momento no yo creo que hay que tener creencia en estos momentos que que que tampoco cree la la la gente ahí me sabe que hay algo detrás de todo

Voz 2 24:43 mejor

Voz 3 24:46 me hacía tanta ilusión está entre

Voz 1515 24:49 ya lo decía Inés estos días digo que vuelve que te vamos a entrevistarle después de haber tenido tanto tiempo a Antonio en el programa

Voz 3 24:57 a ver juntos es un regalo verdad muchas gracias

Voz 19 25:01 yo hubiera tus hijas me han dicho que baila muy flamencas no podía ser de otra cosa siento decirle con cariño que hay los enlaces que una cosa como casi familiar yo entrevisté a tu hija hace poco él mismo un día te llevas tú

Voz 5 25:21 bueno candidatura

Voz 1515 25:24 qué tal vuelta que bien tenerlos en casa así quieren verles al concierto en el concierto tendrán que esperar porque hace cuarenta y ocho horas se ha vendido todo concierto el jueves de la semana que viene pero eso significa que tenéis

Voz 5 25:36 que volver a Madrid muchas más veces cuando gracioso mucho por qué Josemi yo a ti no te conocía Juana Josemi si cuando Javier Colina que dirigía al programa y Antonio el más serio pero el que más corazón además músico gestor hace todo vuelve a casa enhorabuena esto es verdad que es Vila quemaran

Voz 3 26:06 ella hace semanas

Voz 9 26:07 ella muchísimas gracias un abrazo

