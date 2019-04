La historia de la niña marroquí víctima de violación

Voz 2

00:09

Samira ya se hace un par de semanas de vino una chica que estaba en un centro de Iker había leyendas de la mayoría de edad de esa chica ya se había quedado día en la calle y que a la calle La de la a nosotros la Asociación y nos contó no se haya llevado había estado tres representa un centro eso está inmersa la aliñar pues claro lo servir edificable a contar su historia tal sectoriales que el había violado porque ya no era hija del padres entidades entero de que no su hija de verdad la niña tenía dieciocho años a ir contra el padre el sentido de que no era su hija Hilario a como como castigó a la madre no la India salir corriendo de la policía el padre fue se la niña sabiendo que a partir de ahí pues salir corriendo de llevar mexicana era melillense a centros de acogida ya está en el centro de acogida sectorial la cuenta pero cuando cumplí dieciocho años lo dejan en la calle cuando esa niña pues reúne todos los requisitos para hacer valer pedido protección para ver ingresado directamente a los dieciocho años o ante ido a un centro y de protección de mujeres no bueno pues no se hace nada se deja que cumple dieciocho años se le dejan en la calle se leerá eh hundida en la calle como seguir ahí porque la reacciona Irene haber nacido Fire pues esa protección que pidió en el centro que Nasser ahí salieron a cumplir la mayoría de edad masiva de la protección entonces nosotros llevábamos la poesía los trámites para que las la lento hubieran como solicitante de asilo Igor afortunadamente está en un centro y está eh está guardada y está pues bueno intentando salir p'alante eh no es difícil porque nosotros no andén en en media hora que podrán no no contó aquello que tenemos de lo que pasaba llamó a la policía en un relato que a mitad de la mañana ya teníamos ya estaba la vía en un centro de acogida de de de como visitante tantea ciclos no pero no se había hecho nada entre ese centro de acogida