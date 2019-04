La coca indade Galicia

Voz 0313

00:00

hola buenas tardes no es por buscarle excusas a nada ni ni tampoco justificaciones pero ahora que ponemos tanto el foco en los desequilibrios económicos en la España vacía ovacionada en la desigualdad de oportunidades y en cómo los agricultores son los pescadores por ejemplo cobran precios raquíticos cuando luego el consumidor en la ciudad tiene que pagar bastante más qué les parecería un producto que en origen vale pongamos dos mil euros el kilo que cuando llega el primer intermediario ya subido casi hasta los treinta mil pero que en el mercado en la calle la última fase de distribución se puede vender fácilmente a cincuenta o sesenta mil euros el kilo tres parece un negocio redondo verdad Un milagro bueno milagro a medias porque estamos hablando de algo ilegal hablamos de la cocaína y resulta que España sigue siendo una puerta fundamental para el tráfico de esta droga en Europa resulta además que en Galicia esa Galicia de los años ochenta noventa sobre todo que también retrató la serie Fariña pues igual las cosas no han cambiado tanto como pensábamos El País Semanal va a publicar este el próximo domingo un reportaje que lo confirma donde se habla de los nuevos capos de la coca de la comarca dos al mes de cómo intentan ser más discretos que los personajes de Fariña que llega a una conclusión inquietante el chatos el rechazo social a la droga existe claro que existe ya hace tiempo además en Galicia pero el dinero que genera el negocio de la cocaína a eso ya no se le hacen tantos ascos es lo que hay