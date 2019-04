Play Segunda: Las últimas diez (04/04/2019)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de segunda con un equipo de Primera Play Segunda en Segunda

hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento noventa y dos de Play Segunda y bienvenidos a la jornada treinta y tres de la Liga unos tres entramos ya en los últimos diez partidos de Liga con un Osasuna intratable suma doce victorias seguidas en casa seis partidos consecutivos sin recibir gol en El Sadar su segunda vuelta está siendo espectacular con veintiocho puntos de treinta posibles nueve victorias un empate y una derrota por detrás Sporting y Cádiz para que os hagáis una idea han sumado solo diecinueve puntos en la jornada treinta y dos navarros han sido el único equipo de los once primeros que ha ganado quitando el Cádiz caso modo los tres puntos en jugar porque le tocaba el Reus podemos acotar todavía más si decimos que Osasuna fue el único de los cinco primeros que ganó el pasado fin de semana perdieron gran en Mallorca y el resto de sus perseguidores no pasaron del empate lo que da una idea de los sufrida e igualada que está la segunda Osasuna saca doce puntos al séptimo pero del segundo que es el Granada a ese séptimo que es el Mallorca sólo hay siete puntos de Asia mientras que por abajo entre Lugo Extremadura y Córdoba parece que se van a jugar las dos plazas de descenso que quedan y así llegamos a las últimas diez jornadas de Liga esas a las que que al bien situados para pelear por el objetivo llegamos sin casi nada decidido y con casi todo por decidir más emoción imposible que pasara no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablabas de segunda con un equipo de Primera con Rubén Díaz a los mandos arranca la segunda en segunda normalmente muy difícil repetir el once de una jornada otra aquí también hay sanciones hay lesiones hay decisiones técnicas también como pasa entre Segunda y allí también Paco Bobbio está mirando yo de digo pero que repetimos el once de la semana pasada llegó el tres y el tres inicial sin pero no porque además no me acordaba yo quiero

Voz 0509 02:19 por decisión técnica amor problema físicos por decisión

Voz 1643 02:22 hemos José Antonio Duro repite Paco Hernández subdirector del play a lo muy buena muy buena y esta semana de Izquierda Uxue Caballero la muy buenas

Voz 1509 02:29 hola qué tal decisión técnica nos hemos cargado

Voz 1643 02:31 duro sólo para que tú estés hoy en Play Segunda si a ver Oscar yo necesito aquí contrato fijo ya eh me parece es eso usó es otra ventanilla de Play Segunda me parece buena

Voz 2 02:41 visión técnica sobre todo porque José Antonio no está pasando por su mejor momento físico

Voz 1643 02:45 no yo estoy llamando este manda para el tuyo sale verdad hecho y Laura da el visto bueno la próxima semana firmar si el contrato de Sando canapé ganarte el puesto hoy entre Paco y su de que tenemos para programa ciento noventa y dos

Voz 0509 02:57 bueno pues vamos a analizar la semana con Joseba Etxeberria hay Sergio Sánchez el tirón de Osasuna al frente de la tabla aprovechando los fallos de sus perseguidores los las importantes victorias de Zaragoza y Córdoba la importancia del Granada

Voz 1643 03:10 Málaga y en la llamada de

Voz 1509 03:12 el ascenso os vamos a contar la última hora y las novedades de los partidos más destacados de la jornada XXXIII el líder visita al Lugo el segundo recibe al cuarto en el Granada Málaga en Los Cármenes el Albacete visita a Alcorcón acompañado de un millar de seguidores manchegos

Voz 0509 03:25 esta semana nuestra historia es la del Numancia un equipo que a pesar de ganar en Los Pajaritos al segundo clasificado se llevó la pitada por parte de sus aficionados que no les gustó el juego de sus ex jugadores y que les gusta aún menos que estén en tierra de nadie y casi sin

Voz 1643 03:41 era el juego ya a estas alturas de la temporada hipotermia

Voz 1509 03:43 haremos con las capitales de Héctor Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda envió Wenger con noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana

Voz 0509 03:50 pero antes de todo eso repasamos los partidos de la jornada

Voz 1643 03:53 en esta semana le toca descansar al Mallorca

Voz 0509 03:55 jornada que empieza el viernes a partir de las nueve de la noche con el Tenerife Sporting de Gijón para el sábado Deportivo de la Coruña Rayo Majadahonda las cuatro a las seis doble ración de segunda división en el Granada Málaga partidazo de la jornada el Extremadura Almería para las ocho y media queda el Real Oviedo en Las Palmas el domingo va a empezar a las doce del medio día con el alcohol con Albacete para las cuatro de la tarde en Lugo Osasuna a las seis Nástic de Tarragona Numància ocho de la tarde Elche Córdoba cerrando la jornada el lunes Cádiz Real Zaragoza a partir de las nueve

Voz 1509 04:25 echamos un ojo a la clasificación de la Liga Un dos tres exlíder Osasuna con sesenta y tres puntos segundo Granada con cincuenta y ocho III el Albacete con cincuenta y siete cuarto el Málaga con cincuenta y cinco quinto el Deportivo con cincuenta y cuatro y el Cádiz sexto con cincuenta y dos por abajo decimonoveno Extremadura con treinta puntos vigésimo el Córdoba con veintiséis Ibiza Asimo primero el Nàstic con veinticuatro

Voz 1643 04:47 pero así Ibra la jornada treinta y tres en la Liga un dos cero una jornada que analizamos aquí desde ya en Play Segunda de los once primeros de la tabla sólo ganó Osasuna si no contamos al Cádiz que sumó los tres puntos porque le tocaba contra el Reus el líder sumó su su décimo segunda victoria consecutiva en El Sadar y sumó su sexto partido seguido en casa con la portería a cero ganaran un el caso gol al Extremadura el segundo tanto consecutivo de Rober Ibáñez que servía para ampliar la ventaja al frente de la tabla sobre todo sus rivales por detrás empató el Albacete con el Tenerife el Málaga empató con el Sporting el Deportivo igualó en Oviedo el Almería empató con el Rayo Majadahonda y Alcorcón y Lugo en empataban perdieron el Granada en Soria y el Mallorca en Córdoba el Dépor lleva seis jornadas sin ganar y el gol de Quique González que ya lleva catorce Le hace colocarse a un solo gol de Enrique Gallego sí de Enrique Gallego que lleva quince que está jugando en el Huesca en primera Ike sigue siendo el pichichi pese a jugar desde enero en primera división llama la atención esa derrota del Mallorca en El Arcángel con doblete de pie Bakari porque los de Vicente Moreno habían sumado catorce de los últimos dieciocho puntos es además la primera victoria del conjunto el cordobés que busca a protagonizar un milagro similar al de la temporada pasada en esta jornada además dos equipos amarillos Alcorcón y Las Palmas sean yo diría que casi despedido del posible ascenso de jugar playoff el Alcorcón tras su empate en casa con el Lugo fallando además Esteban Burgos un penalti y la Unión Deportiva Las Palmas después de su derrota en el Gran Canaria con el Elche en la que es además la segunda derrota consecutiva como local de Las Palmas tras caer con el Mallorca también la semana pasada y en el último partido de la jornada el Real Zaragoza ganó su particular final ante el Nàstic is se aleja del descenso a la esfera de sumar en unas semanas los tres puntos de el Reus así llegamos a las últimas diez jornadas de Liga Nos queda por jugar la mitad de la segunda vuelta se Nos faltan los partidos decisivos teniendo en cuenta la primera mitad de la segunda vuelta gritando Osasuna los números del resto de equipos que luchan por el ascenso la verdad es que dejan bastante que desear todos los datos de lo que nos queda de lo que llevamos ya en esta segunda vuelta los tienes usó Caballero

Voz 1509 07:06 sí Óscar muchos son los equipos que pelean por conseguir ese ansiado ascenso como por ejemplo el Osasuna es el líder destacado con sesenta y tres puntos lleva nueve victorias en once partidos y les separan seis puntos del tercer clasificado aunque no le espera un calendario sencillo ya que se tendrá que enfrentar a Deportivo Albacete Cádiz y Oviedo el Granada también está a la caza del liderato pero eso sí sin confiarse lleva tres partidos sin ganar tiene cincuenta y ocho puntos y uno de los calendarios más complejos tendrá que medirse lejos del Nuevo Los Cármenes a Sporting Oviedo Albacete y Mallorca y recibir la visita del Cádiz el Albacete también firme candidato para el ascenso los manchegos están realizando una campaña casi perfecta aunque llevan dos victorias de los últimos siete partidos las jornadas treinta y nueve cuarenta y cuarenta y uno serán decisivas ya que tendrán que medirse a Granada Sporting Málaga precisamente el Málaga está viviendo un momento irregular siete empates en los últimos nueve partidos los de Muñiz tendrán grandes piedras en el camino se tendrán que enfrentar a Mallorca Cádiz Oviedo Albacete el Deportivo otro los recién descendidos y aspirantes al ascenso que lleva desde la jornada seis en puestos de promoción su calendario quizás es de los más asequibles teniendo sólo tres enfrentamientos directos dos de ellos en casa frente a Mallorca y Cádiz y otros fuera de Riazor ante Osasuna los gallegos tan sólo llevan dos victorias en los últimos nueve partidos y el Cádiz un año más en la pelea por el playoff probablemente no está pasando por su mejor momento de la temporada en las últimas jornadas con tan sólo una victoria en los últimos cuatro partidos las últimas jornadas también serán bastante exigentes teniendo que visitará Deportivo Granada Sporting ir recibiendo en el Ramón de Carranza a Málaga y Osasuna

Voz 1643 08:42 así dieron la jornada treinta y tres de Liga Un dos tres a jornada que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria buenas tardes buenas tardes está por el que más sabe de segunda de toda España de de alrededores compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez la Serge muy buenas hola qué tal muy buenas Joseba de los once primeros quitándole el Cádiz que iba a ganar porque le tocaba el Reus sólo ganó Osasuna qué difícil es hacer un pronóstico no sé pero una quiniela segunda imposible

Voz 4 09:11 sí es muy muy complicado no al final pues bueno te das cuenta de de la igualdad que hay cada partido pues igual es una batalla Hay y se ven todo tipo de resultados no

Voz 5 09:24 qué que bueno la verdad es que Osasuna

Voz 4 09:27 pues está está intratable es bueno me primero ya con cierta distancia además bueno de los once últimos partidos hagan al mueve que que bueno hablando de una de una Liga tan tan igualada pues es una barbaridad no

Voz 1643 09:42 Osasuna que juega este fin de semana en Lugo juega contra un equipo que está jugando el descenso pero hay un partido que le podemos subrayar porque este fin de semana hay un Granada Málaga que va a decidir Sergio quién es el rival de Osasuna por el campeonato de Liga Hay quizá porque el ascenso directo

Voz 5 09:59 sí es un partido que puede decidir muchas cosas hice puede decir que es uno de ellos o que Salgado otro beneficiado no porque dependiendo del resultado a la espera de lo que pueda hacer por ejemplo el Albacete les puede venir muy muy muy muy bien el empate entre ellos no entonces vamos a ver de qué son capaces por ejemplo el Málaga tiene la ventaja de que todavía le queda por jugar el partido que no se juegan lo encuentro frente al Reus con lo cual siguiendo otros tres puntos si consiguiera ganar al Granada si ya está en breve hasta los sesenta y uno no me entendía Osasuna definiendo lo que haga luego como tú decías a los puntos conseguiría también superar al Granada por el Estado cambiaría la vida totalmente esta semana el equipo de Muñiz no a la espera de que llegar a ese partido frente al Reus

Voz 6 10:40 pero aún así vamos a ver de qué

Voz 5 10:43 desde que aparte de Granada no vienen de una chica siempre para ellos porque Granada viene de perder lo emplea al Numancia el dos uno y el Málaga viene de empatar en casa de un partido que parecía que ya o tiene que dar el salto de nuevo que no lo ha conseguido va a marcar mucha va a marcar muchas cosas lo que pasa es que ahora mismo es tantos enfrentamientos directos y también con una clasificación es un tanto engañosa con ese partido que falta el Reus porque podríamos pensar incluso bueno el Málaga se pone a tiro de piedra de Osasuna que es que Osasuna también estaba le faltaba que le adjudiquen esos tres puntos no tiene que disputar que tendría que disputar frente al equipo catalán va a ser un partido muy importante pero yo creo que además de para ellos para los que están alrededor porque por ejemplo la situación del Deportivo de La Coruña que bueno es una situación que se ha complicado en las últimas jornadas dependiendo también de lo que pasa en el partido te puedes meter en una situación bastante buena pero yo creo que en ese partido sobre todo juegan tres que son Granada Málaga ir Alba

Voz 1643 11:36 pues así está la cosa por arriba tras una jornada que no se le ha dado bien a los equipos que están luchando por el play off por el ascenso quitando Osasuna que ganó el quitando el Cádiz que somos los tres puntos de Reus y lo que más me sorprende Joseba de las últimas semanas es quizá la Unión Deportiva Las Palmas porque llegó al banquillo ya que sí que había todavía tiempo para reaccionar pero esa derrota en casa con el Elche de este pasado fin de semana hace que sale Haendel playoff porque tampoco era tanto tienen ventaja con el descenso sino vamos todavía que podía pasar

Voz 4 12:08 sí la verdad es que que bueno que las Palmas parece que no termina hay de arrancar no porque bueno ya la distancia pues con el sexto es muy muy amplia teniendo en cuenta además que que el Mallorca pues estas esta semana tiene el partido en el Reus que sumaría cincuenta y cuatro y estamos hablando de una distancia de doce puntos no hay bueno y al final pues las sensaciones de Las Palmas no son del todo buena Si bueno la verdad es que en principio lo va a tener muy complicado tendría que hacer unas diez últimas jornadas extraordinarias Si bueno y los partidos que tiene ahora es heridos no son no son nada fáciles no al final el tiene una hora iban a Oviedo reciben al Cádiz iban Albacete que bueno sabemos que que cada partido pues es diferente y hay muchísima igualdad pero bueno hay hay rivales que son que son muy fuertes equipos muy competitivos con nuestros tres que te digo que son los tres siguientes rivales Si bueno y unido a eso en la distancia que que ya de por sí tienen y que las sensaciones no son del todo buenas pues bueno yo la verdad es que veo complicado que se puedan enganchar al imán

Voz 1643 13:22 lo que Si va a hacer es decidir cosas que pueden pasar por arriba o como a los siguientes tres rivales está jugando el play off así que dependen de lo que haga Las Palmas en en esos partidos de los puntos que les quite en esos encuentros por abajo hablábamos era la semana pasada de hambre al Zaragoza gana al no hasta luego tiene que sumar los puntos del Reus ese le pondría muy bien la salvación lo consiguió ganó el Zaragoza al Nàstic también importantísima victoria de un Córdoba que un rival complicado como era el Mallorca que decíamos hombre otro milagro es imposible o es muy difícil es complicado Ojo de esa con el Córdoba alguno hasta empezar a echar cuentas era sacar la calculadora

Voz 5 13:56 sí bueno y es bueno no tener mantener esa esperanza vida esperanza que real porque ahora mismo estamos hablando antes de los equipos de arriba que no sumado los puntos frente al Reus no han hecho el Zaragoza ni el Córdoba no entonces el Córdoba ahora de veintinueve puntos si eso no hemos esos tres de alrededor respecto a hacer composición no porque cortados tendría el Lugo a cuatro puntos tonalidades necesite una reacción espectacular que decíamos la semana pasada que el Nástic lo tenía muy crudo el Córdoba algo menos pero también lo tiene muy difícil la victoria frente al Mallorca tres dos ya en frente un equipo que llegaba en una muy buena racha comedor de Vicente Moreno pues sirve para coger impulso para las razonables el ánimo yo creo que bueno el Zaragoza ahora lo que puede hacer es respirar tranquilo pues cuando victorias los últimos tres partidos señor la victoria frente al Elche y la victoria que era fundamental frente al Nàstic respira tranquilo al Zaragoza y respira el Córdoba no no tranquilo todavía pero coge un poquito de aire y le faltan esos tres puntos ha conseguido ganar después de unas sensaciones que eran muy malas que parecen que eran de un equipo sentenciado Si todavía se puede creer y sabemos lo que pasa en la segunda división no el alirón dos tres es capaz de suceder cualquier cosa va haber muchos parte los para adelante en los que van a haber enfrentamientos directos el que ahora se en una situación que están en situaciones complicadas en Lugo no que no da no da síntomas de recuperación en ningún momento incluso tuvo la suerte de que en el partido frente al Alcorcón Esteban Burgos falla el penalti pero aún así las sensaciones son de los gallegos bastante complicadas yo creo que ese es el objetivo que se ha marcado a todos los equipos de abajo no poder alcanzar al Lugo que es el único que da la sensación de que puede ser alcanzable por ellos pero para el Córdoba yo sigo pensando que si lo consigue otra vez vamos será repetir un milagro porque la situación es muy muy difícil pero es verdad que no está ni muchísimo menos de seguridad

Voz 1643 15:40 pues los animan mucho con la afición del Lugo pero llevamos diciéndolo varias semanas aquí entre Segunda que los equipos de abajo hasta ahora es el que menos confianza nos da por la permanencia en cuanto a los partidos del fin de semana Joseba hombres Granada Málaga al hecho de que su mayúscula pero el partido bonitos en esta jornada

Voz 4 15:57 se partidos interesantes

Voz 7 16:00 sí bueno pero yo creo que

Voz 4 16:02 el partido pues qué mejor pinta tienes ese no el Granada Málaga dos los equipos que que llevan toda la temporada en en posiciones de arriba bueno ya digamos que estamos en ese umbral de las últimas diez jornadas ya todavía quedan

Voz 5 16:20 mucho pero opino que menos

Voz 4 16:23 yo creo que es el partido más más importante dos o más atractivo de la jornada creo yo

Voz 1643 16:29 Sergio vas tu a los Cármenes eso otro lado

Voz 4 16:32 eso no lo duda

Voz 1643 16:35 siempre sí sí sí

Voz 4 16:37 es verdad que los con bastante tiempo pero hay partidos lo que es quite fallara seríamos muy malo salvadoras éxito así que está claro que además la clasificación ha hecho que sea

Voz 5 16:47 un partido especialmente interesante pero que a priori pintaba muy bien pues son dos equipos potentes dos equipos rivalidad con cercanía vamos a tener desplazamiento de aficiones seguro que con muy buen ambiente tiene muy buena pinta

Voz 4 17:00 por lo que decís estamos en las últimas diez jornadas y ahora mismo cuando ya se empiezan a jugar las habichuelas de forma decisiva no hay van a estar mucho

Voz 5 17:07 esos equipos que mientras pero lo que pase en Los Cármenes

Voz 1643 17:10 tú es ese va a ser el gran partido del fin de semana ese gran Nalda Málaga que se juega el sábado a las seis de la tarde ha dicho el Málaga Granada no Granada Málaga partidos en no los Cármenes estaremos atentos a todo lo que ocurra lo contaremos en Carrusel y la próxima semana lo analizaremos en Play Segunda con Joseba Etxeberria ICO Sergio Sánchez sea muchas gracias ya está próximo jueves

Voz 6 17:32 Granada

Voz 1643 17:33 a Málaga que lo veremos en Movistar Plus en el partidazo con Juanma en la casa con Raúl Ruiz ícono Sergio Sánchez vamos a analizar ahora a parte de ese encuentro de los Cármenes a alguno de los partidos más atractivos de fin de semana empezando como siempre por el líder que visita el ancho Carro para jugar contra el Lugo el domingo a las cuatro de la tarde en Pamplona hasta Javier que da ahí no la Lucky muy buenas qué tal muy buenas doce victorias seguidas en casa seis partidos consecutivos en el Sahara con la portería a cero ha dicho Joseba Etxeberria EFE Osasuna está intratable yo creo que puedes ponerle otros diez quince calificativos del mismo estilo que no te equivocas

Voz 0888 18:04 sufres que miras las estadísticas los datos que arrastra este Osasuna desde que el pasado mes de noviembre parece que le dio la tecla Joseba Jagoba Arrasate perdón hará que el equipo va imparable porque incluso en las últimas jornadas nueve victorias de las últimas once jornadas que llevamos en esta segunda vuelta unos números estratos pericos que intentará darle continuidad este domingo en otro de esos campos malditos para Osasuna sí que es cierto que sólo ha jugado tres veces pero es que las tres que ha visitado la Anxo Carro ante el Lugo lastres ha perdido por lo tanto se quiere cambiar esa racha del conjunto navarro en Galicia para acercarse al objetivo no es otro que el de sumar esos tres puntos que resten ya sólo nueve jornadas para intentar estar lo más cerca posible de esos puestos ya de ascenso directo con dos dudas en la posible convocatoria de el míster vizcaíno de Osasuna con el pichichi entre algodones y con el máximo asistente con gripe es decir Juan Villar que arrastra el nuevo molestias musculares está entrenando al margen del grupo sino puede llegar como parece porque es seria duda para ese partido sería sustituido por Brandon Thomas que suele ser habitual titular a los partidos de lejos de El Sadar lo de Rubén García ya que ayer estaba en cama y que parece que para mañana ya podría entrenar junto al resto de sus compañeros y aunque ella estaba pues algo más justo va a poder ser de la partida por lo tanto Osasuna que quiere dar continuidad a esa buena racha a intentar olvidarlo a Tenerife hace quince días y que quede en un mero accidente para ello tendrá que romper su mala racha en Lugo

Voz 1643 19:39 pero yo no quiero era gorro Lucky pero dijiste hace para semanas que Osasuna no ha ganado en Tenerife dieciocho visitas tal no gano lo has dicho la de Lugo y uno te digo mal ya piensa lo que quiera

Voz 0888 19:50 no no a ver alguna vez se tiene que romper la racha de estas cosas lo de Tenerife creo que coincidimos todos en que fue un accidente cero dos al descanso el equipo siguió valiente a pecho descubierto a por el cero tres te mete el uno dos sigue uno tres creo que el otro día frente al Extremadura se aprendió la lección y se vio un Osasuna más práctico no tan vistoso no con jugó tan brillante y es que quedan diez jornadas Si vale lo de la vistosidad tal Se deja a veces a un lado lo que importan son sumar los tres puntos y estamos viendo quizá a los una más practico que también lo veamos el domingo en Lugo

Voz 1643 20:24 apenas hay otro accidente se lleva al taller de chapa y pintura porque sabemos que de mecánica este año va como un tiro la que muchas gracias

Voz 0888 20:31 abrazo el sábado a las seis de la tarde el

Voz 1643 20:34 segundo recibe al cuarto el Granada recibe al Málaga en Granada hasta ahora Luis muy buenas

Voz 6 20:40 hola qué tal Óscar muy buenas en Málaga está gusta Rodríguez hola justo aquí estoy yo aquí estoy a

Voz 1643 20:45 ves que viene de perder en Soria y de ver cómo se aleja el liderato aunque ser segundo

Voz 0344 20:51 vale lo mismo que ser primero si quiere subir sí claro si es que aquí está claro oí quedó claro desde hace ya bastante tiempo que lo que importa es el corte con respecto al tercer clasificado y eso es lo que mira el Granada Club de Fútbol parece que el Osasuna está jugando otra Liga veíamos cómo entre más la Granada Deportivo de la Coruña Albacete todos están dejando puntos en el camino y por lo tanto ya la mirada mira hacia abajo y no hacía arriba sino un Granada Club de Fútbol que ha entrado en una mala dinámica de nuevo son dos empates y una derrota dos puntos conseguidos de los últimos nueve posibles han entrado ciertas dudas en el conjunto de de Diego Martínez no ya tanto por la puntuación IS cochecito que ha ido disminuyendo con respecto a Albacete y al Málaga Club de Fútbol también Deportivo de la Coruña sino también sobretodo por la falta de gol es la gran asignatura pendiente de las últimas jornadas en el el Granada de Diego Martínez es verdad que echa el cerrojo prácticamente en la mitad de los partidos que juega XXXII Jornadas hasta el momento no tiene quince porterías a cero este Granada Club de Fútbol la mejor defensa de la categoría Press que sólo ha conseguido tres goles a favor los últimos cuatro partidos y es muy difícil meter puntos de tres en tres en cada una de las jornadas que disputa así que en esas anda el Granada Club de Fútbol sobretodo ensayar la portería ayer lo hizo además de manera muy puntual en la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva rojiblanca y eso es sin lugar a dudas el gran foco de atención durante toda la semana de trabajo en los en los rojiblancos

Voz 1643 22:15 mala racha de Granada no les va tampoco mucho mejor al Málaga en las últimas semanas pero si el Málaga justo no basta sólo los Cármenes porque hay euforia en ese partido el conjunto malacitano había seiscientos veintiséis entradas y yo creo que si les da más llaman más

Voz 1259 22:31 sí sí bueno bendito loco todos se pusieron conciertos yo soy el pasado martes hablaba sólo para los abonados por cabeza y nada colas a las cinco de la nada

Voz 4 22:43 diez de enero prácticamente

Voz 1259 22:46 luego bueno Peñas es que mucha gente muchos aficionados con amistades que tienen un gran habrá pues han adquirido localidades por su cuenta para ese partido ahora valen quince el día del partido veinticinco pero se prevén que haya más de tres años en Los Cármenes el echado a pesar de que en Andalucía en Málaga en concretamente dan agua mucho frío pero que que bueno está la gente está revolucionado a pesar del acuerdo con una buena trayectoria eso sí a domicilio mucho mejor que como local como local último hace cinco jornadas ha perdido dos partidos y ha empatado tres como visitante lleva su perder desde el veinticinco de noviembre cuando caía en Almendralejo ante el Extremadura ocho partidos sin perder a domicilio lo que pasa que acude a un campo donde nueve ocasiones se han enfrentado sólo me está dando la última vez hace dos temporadas con los dos equipos siempre en primera división y cama cargos o ganamos cero dos y marcaba goles Sandro Ramírez un partido vital partido vital aquí la gente los Beatles lo jugadora porque bueno en caso de vencer por más de un gol pues sobrepasaría al al grano a la espera de lo que hiciera el Albacete por lo tanto lo han calificado como vital e importantísimo

Voz 1643 24:04 pues un partido importante por la zona alta me asustaba derecho a Aragua estaba queda dar a los aficionados porque hacía calor no van a dar agua lo que dan es que va a llover durante el partido a Granada y justo

Voz 6 24:18 pues voy a ir va voce un despliegue vamos vamos Aparicio también también vamos doña Laura que les acredita casa algún día pero sí siempre ahora es el capitulo

Voz 1643 24:31 a ver que te ve como pagado

Voz 6 24:36 sí bueno el capitán Luisma

Voz 1643 24:39 lo Mora justo justo dar de comer a los tres mil de Málaga que van pagará nada no

Voz 6 24:44 también también no está mal pero te

Voz 5 24:47 en el reparto tres mil globos blanquiazules también a todos los que vayan la Peña del Málaga

Voz 6 24:54 lo tiramos todo aquí o no

Voz 1259 24:57 a pesar de del presidente del Málaga aquí

Voz 1643 25:02 el que hay que tiene el dinero por castigo o va a ser un partidazo iba a haber ambientazo en la grada ve los Cármenes lo contaremos en Carrusel el sábado a las seis de la tarde Luis Rodríguez muchas gracias y que gane el mejor un abrazo el domingo a las doce de la mañana el Albacete que es el siguiente en la tabla va a visitar al Alcorcón en Santo Domingo así que en algún lugar de la Mancha está Juanma Sevilla hola Juanma muy buenas aquí estamos

Voz 0477 25:27 en Radio Albacete tampoco bastará sólo el Alba en

Voz 1643 25:30 domingo He leído por ahí mil autobuses de la Federación de Peñas está cerquita al campo minutos para acá sí pero

Voz 0477 25:37 hoy el Alcorcón ya ha anunciado que se han agotado las entradas así

Voz 1643 25:41 es el viejo truco ya te ya ya ya me imagino que estará

Voz 0477 25:43 jugando con esta circunstancia pero vamos como mínimo Oscar más de quinientos seguidores del Albacete en las gradas de Santo Domingo el domingo aprovechando la la cercanía con la localidad madrileña y lógicamente con muchísima ilusión aquí en Albacete además ya sabiendo lo que pase efectivamente en ese partido del sábado entre Liga y el Málaga al alba lógicamente le conviene un empate el cuadro manchego que va viajar prácticamente con todo aunque tiene ausencias importantes Ramis la principal la de Dany Torres por sanción también la de Álvaro Peña que no se puede enfrentar a su ex equipo por la cláusula del miedo también se va a quedar en casa el defensa Caro por lesión así que Emalsa Muntari Barry son algunas de las opciones que maneja el cuerpo técnico del Albacete para suplir la ausencia de Dany Torres Yalal va pues buscando una victoria para intentar acabar la jornada en los puestos de ascenso directo a Primera por cierto que esta semana ha renovado otro futbolista en este caso en esto Susaeta hasta dos mil veintiuno de esta manera se une a otros jugadores como tome un Nadal Arroyo Acuña y el propio Ramis que también han renovado hace semanas con la entidad mancha

Voz 1643 26:46 es lo que suele pasar cuando las cosas van bien que vienen la renovaciones psiquiatras a tu gente para que no te los quitan otro de cara a la próxima temporada así que la semana pasada tocó Ramis el entrenador está tocado Susaeta ha firmado hasta dos mil veintiuno Juanma muchas gracias bye te escuchamos en en el carrusel de la Cadena SER próximo domingo doce de la mañana eso es

Voz 0477 27:04 gracias hasta luego así la XXXIII será alegando

Voz 1643 27:07 usted es una jornada que vamos a vivir en Carrusel Deportivo íbamos a contarle a realizar la próxima semana en Play Segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 8 27:19 sí

Voz 9 27:20 The good a la Segunda División Play según

Voz 8 27:23 dos tres Un dos tres

Voz 1643 27:29 vale vale si yo canto la cancha si hago el ridículo no pasa nada la cadena que dice un dos tres un dos tres como alegando estrés si es que no pudo haber mejor sintonía cada jueves para hablar de la segunda división con nuestro compañero narrador en Be In My Lol TV esto Ruiz estos muy buenas

Voz 10 27:46 qué tal te voy a hacer una cosa desde la primera vuelta a decir que te gustaba la campeona Jaume tantas una preocupar

Voz 1643 27:54 sí a mi me gusta el viaje mía la música yo lo digo siempre a mí la música los coche la zapatilla yo no entiendo nada yo presumo de que no tengo ni la músicas las que Alex es el que está puesto que está ahí escuchando los cuarenta a ver qué saca a ver que nos pone ya veja aunque al ese está desaparecido la música no desaparece si sigue en el volaba ya miramos a me gusta porque con Agustín la música que hizo en dos tres como la Liga se que te tiene que gustar a la misma malos

Voz 10 28:20 hombre es que yo creo que es una canción que que igual encarna mejor no lo que significa la categoría el movimiento que tiene y lo que cada semana nos ofende que es un baile continuo de posiciones de puntos puntos abajo pero desde luego que nos tiene a todos engancha dijimos

Voz 1643 28:35 mira eh que viene que viene es que esta esta canción podía ser sintonía de Play Segunda por dos tres utilizamos para las happy Pierce cada semana está ahí porque hice un dos tres días médico cuatro porque hay cuatro son la pastilla de la felicidad la esta semana Héctor por dónde vamos

Voz 6 28:51 pues mira abriendo primer dar botecito aparece viento a favor hice yo te pregunto por la ciudad del viento me imagino que Saura donde estoy hablando no

Voz 1643 29:01 pues vamos a ver porque yo diría Mi calle Mi calle donde el viento va a la vuelta de pero que vuelve de Valladolid dedique pero puede ser Soria puede ser Zaragoza

Voz 11 29:10 mira mira lo de hecho la de hecho el Zaragoza

Voz 6 29:13 lo que pasa es sale del Moncayo

Voz 11 29:16 pues él era el viento la verdad que el viento está más borré porque el Real Zaragoza ha sido capaz de ganar esta semana el pasado fin de semana un partido importantísimo trascendental en La Romareda ante el Nástic rival directo por tres a cero con una primera parte formidables seguramente la primera la primera mejor parte que ha realizado el conjunto aragonés en todo lo que llevamos de temporada con goles de dos defensas de Verdasco el más allá del golazo de piel por desde luego en la ciudad de visto el viento va a favor del conjunto maño que que en la XXXVII puntos que de Sama de hasta siete por encima de la zona del descenso yo también de esa manera pues sumaba su segunda victoria consecutiva como local así que por el momento y en un tramo de temporada decisivo el viento va a favor para el Real Zaragoza

Voz 1643 30:02 esto es importantísima porque además en Zaragoza tiene que sumar todavía los tres puntos del Reus así que les sirve para dispararse en la tabla y de momento no pasar apuros de cara a este final de temporada Zaragoza ha sido la primera paradón de la segunda

Voz 11 30:15 pues mira el Real Zaragoza que había ganado este fin de semana nace que el anterior parques La Romareda había ganado había sido ante leche pero que hizo el echa este fin de semana a uno Castro si es que Carlos Castro paga el conjunto ilicitano se inventó un golazo una pisado un cambio de pie tiene seis voy a la F para tomar de Gran Canaria para llevarse los tres puntos dos de la isla para sumar esta manera cuarenta y dos está doce por encima del descenso está el peligro lejos todo hay que decirlo son diez puntos pero todavía hay mucho por el camino ya está viviendo conjunto de Pacheta momento excepcional delicioso le sale prácticamente todo con ese triunfo le sirvió para empatar le al conjunto canario en la tabla clasificatoria son dos victorias seguidas con la que sumó también en la jornada anterior ante la Agrupación Deportiva Alcorcón era bien al seguro de fútbol pero apuro Castro se llevó los puntos de la isla

Voz 1643 31:07 que curioso eh que lleva los mismos puntos Elche y Las Palmas cuarenta y dos si le pregunta al Elche te dirá estamos en una buena temporada y lejos del descenso se pasar apuros hice preguntas de Las Palmas te dirán que no es una temporada buena sin embargo tiene los mismos puntos está empatados

Voz 6 31:23 igual igual hacer Las Palmas igual que pregunta Las Palmas y te contestan si el cabreo que tienen

Voz 1643 31:29 sí lo hemos hablado antes con Joseba Etxeberria que de lo que más me sorprende desde la llegada de Pepe Mel Las Palmas porque llegó Pepe Mel parecía que si sigue siendo bien

Voz 11 31:38 bueno parece que aquel triunfo podría ser el repunte pero de momento ha caído en saco roto bueno otro repunte es íbamos a ir a hacia Oxford dirige así la tercera salir de las cuevas yo obviamente para llevar el fútbol necesita partidos como el del otro día en el que ganó tres torneos ante un gran rival como es el Real Mallorca con un doblete de pie Bagaric y con un último gol maravilloso de Miguel de las Cuevas y es que a pesar de que la situación todavía es muy delicada a pesar de que son siete los dos que necesita remontar le como mínimo el Club Deportivo luego que es el que ahora mismo está la frontera en esa ese margen de momento el hecho de que empieza a ganar este tipo de partidos el Córdoba Club de fútbol puede llevarte alguna reminiscencia lo que pasó el curso anterior veremos si tiene cierto recorrido veremos si tiene cierta continuidad pero entrando en el tramo decisivo en las últimas diez jornadas si el corro una empiezan a este tipo de partidos cuidado porque a ver si se va a repetir en Venables

Voz 1643 32:36 la segunda y la tercera píldora han ido de las sorpresas de la última jornada con que nos sorprende es la cuarta

Voz 11 32:44 pues yo no sé si va a sorprender mucho no pero si yo miro Soria me imagino deporte bueno Mancera IRC fútbol de apoyos y es que no puedo entender otra más al conjunto de Alex López Garai común fútbol de apoyos un equipo en mayúsculas un equipo que seguramente no tenga grandes estrellas no tenga futbolistas con un cartel extra dimensión

Voz 6 33:05 dado pero con ese equipo le sirvió para ganar

Voz 11 33:07 nada en caso Granada con los goles de Atienza iraní de David Rodríguez con las para los potenciales de López Garai si el fútbol es de apoyos también la grada debe apoyar porque juegan en corto con el largo lo da más directo lo más entretenido lo veo menos el Club Deportivo Numancia es un equipo de apoyos necesita eso público porque está con treinta y nueve puntos nueve por encima del descenso el margen es importante no hay que olvidar que lo del curso pasado estuvo a punto de coronar con UPN mayúsculo pero este año el Club Deportivo Numancia sigue demostrando es un verdadero equipo mira que vino a bien acaba

Voz 1643 33:40 la cuarta píldora con el Numancia porque hoy nuestra historia va del conjunto soriano ese equipo que gana al segundo de la tabla y que sin embargo su afición no acababa los partidos contenta no sé dónde van a acabar contento son tristes este fin de semana Héctor de los partidos de te toca narrar en la tele

Voz 11 33:59 pues empezando excavando como está haciendo todas las últimas jornadas y mañana va a hacer en la casa de Alex basado en el bueno

Voz 6 34:07 me quedo pues obviamente como soy creyente Alex no lo voy a llevar la contraria faltaría más que no está segunda digo bueno como para llevarle la contraria al tipo pero vamos

Voz 11 34:19 lo deportivo canario recibe a la Real Sporting en el partido que ha dado la fecha tal y como fue el último partido del Tenerife en casa con esta remontada ante Osasuna seguro que iban sobre avisó el Real Sporting además al Tenerife que viene de empatar esta semana también sobre la bocina con gol de va a el lunes atención porque el Cádiz que había alcanzado este pasado fin de semana vuelve a la carga la competición estaremos en Carranza lunes también en gol nueve de la noche casi de Real Zaragoza a ver cómo es capaz de reaccionar fuera de casa lejos de La Romareda el conjunto de Víctor Fernández

Voz 1643 34:50 tercer partido consecutivo del Zaragoza el lunes ya partido lo lunes no lo ponen en gol in lo cuenta Héctor Ruiz con Jofre Mateo y con esa foto tener muchas gracias y hasta la próxima semana

Voz 6 35:02 un abrazo grande esto ha estado

Voz 13 35:17 esta semana nuestra historia es la del Numancia un equipo que a pesar de ganar en Los Pajaritos al segundo clasificado se llevó la pitada de su afición porque no les gusta el juego de los sorianos les gusta aún menos que estén en tierra de nadie y casi sin nada en juego en esta temporada salvo quizás luchar por no descender la Liga pasada jugaron la final del play off y la afición este año se siente huérfana cuenta no llegamos a José

Voz 0415 35:40 qué tal Óscar muy buenas tardes este curso está siendo ciertamente convulso entorno al Numancia la temporada del equipo no está siendo buena el club cambio de

Voz 0509 35:48 danos en consecuencia ha habido dos repartos de dividendos

Voz 0415 35:51 más de cinco millones y medio de euros un comunicado la semana pasada justificando el estilo de juego mediante estadísticas de posesión y pasas entre otras y que fue totalmente desafortunado no tanto en su contenido sino por su título desmontando infamias y el momento de la publicación justo después de caer en casa en el Rayo Majadahonda por cuatro cero en un muy mal partido y claro tras la gran campaña pasada como bien decías Car inconscientemente Se espera algo más los rojillos se están juntando demasiadas cosas este año es verdad la afición no está contenta Irún muestra con pitos silbidos en ocasiones de forma indiscriminada ya que durante varias fases del encuentro del pasado sábado ante la música de viento se hacía oír Hinault sólo ante errores del equipo sino en el inicio de las jugadas de atrás que es el estilo de Numancia entrenador López Garai pese al importante triunfo ante el cuadro granadino no olvidemos segundo clasificado se mostraba contrariado en rueda de prensa y no ocultaba su malestar ante los pitos hacia asimismo y los futbolistas

Voz 14 36:41 bueno así no piensas que ya es un poco personal juegas en corto se enfadan juegas de largo se enfadan juegas lateralmente se enfadan te pones ganando dos cero contra el Granada te meten un gol se enfada me acaba ganando su nuevos enfadan bueno

Voz 15 36:54 los ese es un tema personal no espero y deseo que no porque me fastidia mucho porque siempre lo he dicho que al final el día a día en un sitio tienes que sentirte feliz ellas como el de hoy pues que hemos ganado yo estoy encantado porque da un paso al frente y son demuestra una persona brutal bueno a mí sinceramente es una victoria que lo personalmente

Voz 14 37:10 la de deja tocado está triste porque bueno no me gusta lo que ve

Voz 0415 37:14 también esta misma semana el central Pichu Atienza uno de los jugadores más cuestionados reconocía que este ambiente no es bueno para el equipo Hinault ayuda

Voz 5 37:21 hay que entender el partido de fútbol

Voz 16 37:23 él es su su opinión que va al fútbol libre de poder pitar animal ha criticado hacer lo que considere cada uno yo tengo claro que que para ayudar a tu equipo y para ayudar a tus jugadores y lo que queremos todos es conseguir la victoria lo que hay que hacer es animar ya está todo todo hoy todos a una no yo creo que de otra forma mi opinión es que no es la correcta

Voz 0415 37:47 lo más curioso es que el Numancia no ha estado en ningún momento en puestos de descenso trata de desarrollar un juego atractivo ya firmado buenos partidos ante rivales potentes aunque también es cierto que la pifió en malos encuentros pero se ve que este año no es suficiente tal vez el castigo de los pitos excesivo en muchos momentos habría que esperar al final de curso para ver las notas juzgar pero de momento el ambiente en Soria está así

Voz 17 38:06 no demasiado tenso

Voz 1509 43:08 el primero del sábado se juega en Riazor Deportivo Rayo Majadahonda a las cuatro de la tarde con el objetivo compartido de sumar los tres puntos pero con necesidades muy dice

Voz 1643 43:16 antes los de Nacho González aspiran a acercarse a los puestos

Voz 1509 43:19 las en directo ante un equipo el de Antonio Iriondo que tiene siete puntos de renta sobre el descenso esta semana al Álex Bergantiños en la sala de prensa de Abegondo sobre la situación del Depor

Voz 17 43:29 eh sigues una carrera de fondo no ha sido un mes pues muy provechoso para nosotros con la expectativa que había sobre todo de tantos partidos en casa pero a seguir no no podemos cambiar el pasado tenemos que centrarnos en lo que podemos a incidir en mejorar que es presente y futuro oí a preparar ahora pues la recta final del campeonato sí que entramos ya en el tramo decisivo en los últimos diez partidos si bien intentar que que en esta carrera de fondo que es la segunda pues nosotros podamos

Voz 1509 44:01 en el Deportivo son baja del y Bergantiños en el Rayo Majadahonda son baja Andújar por sanción Héctor verdes Verza que están lesionados

Voz 0509 44:09 el partido de la jornada se juega el sábado a las seis de la tarde derbi andaluz en Los Cármenes entre Granada y Málaga segundo contra cuarto que están separados por sólo tres puntos es un duelo directo por el ascenso el play off que la próxima temporada podríamos ver perfectamente en primera división Diego Martínez no podrá contar con Fran Rico Nickon Álex Martínez por su parte López Muñiz llega este encuentro sin Koné Juan Carlos hija

Voz 1643 44:30 pero que están lesionados Diego Gonzales pierde

Voz 0509 44:33 ardió por sanción son duda Iván Alejo Pacheco Erik Morán

Voz 1509 44:36 a la misma hora que el derbi andaluz a las seis de la tarde se juega otro duelo en el sur de la península Extremadura Almería dos victorias consecutivas encadenan en el Francisco de la Hera a los locales que tiene la salvación a sólo tres

Voz 1643 44:46 puntos a seis de distancia están los Almería