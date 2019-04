¿Asesino o samaritano?

Voz 0827

00:00

pues en quince años la historia acumulado nombres y el de hoy es Ángel Hernández que ha sido detenido tras ayudar a morir a su mujer María José Carrasco enferma en fase terminal de una esclerosis múltiple diagnosticada hace treinta años la detención es impecable con el Código Penal en la mano porque la eutanasia sigue siendo delito en España los leyendo la historia de María José sendos hace muy difícil ver en Ángel aún homicida así que tendríamos que empezar a plantearnos si el verdadero delito hoy es no despenalizar definitivamente con todas las garantías y todos los controles necesarios la eutanasia desde que hace cinco meses Pablo Casado proclamase que la eutanasia es una el lema que no existe en España justo cuando María José declaraba en el país que no quería dormir sencillamente quería morir hemos conocido la historia de Maribel de ella eche que pidió a los suyos que el ayudasen hacerlo cuando ya no les conociera no fue posible o la historia de Jose el hombre que contó hace unas semanas en A vivir que son dos días como ya planificado su muerte cuando la vida ya se le hizo insoportable para no implicar penalmente a su mujer y a sus hijos en los dos últimos años además dos iniciativas parlamentarias plantearon esta regulación y ninguna de ellas próspero es algo durísimo para muchas personas que se encuentran hoy en la misma situación que María José que Maribel Ike Jose es algo incomprensible en un país en el que según las últimas encuestas la de Metroscopia la de Ipsos el ochenta y cinco por ciento de los ciudadanos está a favor de regular