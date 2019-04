Los españoles tardan una media de seis horas en desabrochar un sujetador

Voz 2 00:00 Adrián una marca rojos y azules sobre españoles es blanco y entonces Balbino por eso es el más caro vaya Arenillas y quejas matarle la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo

Voz 8 00:58 la frases es gloriosa haber pasemos lista Toni Martínez hola especialista secundario El Mundo Today hola Sara Socas Lucía Taboada señor seto hola Iñaki de la Torre

Voz 0230 01:59 venga vamos a comenzar porel ya que ha estado hoy en la ser él sí sí unas instrucciones para Sara Sarah Socas que es la más nueva hay toda una serie de canciones que coreásemos para aludir a determinados personajes por ejemplo para hablar del ministro de Fomento José Luis Ábalos ponemos a balón de Roxy Music X

Voz 7 02:17 a súper gracioso somos somos adultos posmoderno habitúan como si fuera normal

Voz 9 02:27 el ministro de Fomento José Luis

Voz 0230 02:37 ha estado esta mañana en Hoy por hoy con Pepa Bueno y vamos a Pepa Bueno vamos a fijarnos en los cinco primeros segundos de su respuesta a la pregunta de Pepa sobre el espionaje ilegal a Pablo Iglesias que enclave policial se llamaba Informe PISA pregunta Pepa responde Ábalos usted fue de los que se creyó el informe PISA sobre la financiación de los morados

Voz 9 03:08 son cinco segundos

Voz 0230 03:12 cuando por fin arranca hablar explica la verdad todos sabíamos un poco que era el Gobierno del PP cometiendo delitos

Voz 0788 03:19 nuevo presunto naturalmente HBO presenta una eh

Voz 0230 03:33 las cosas como son la serie de HBO se titula el piano

Voz 7 03:35 pero tú sabes por qué triunfo en Marbella por qué mientras los demás se dedican a tapar y a destapar alfombras y a ver si te quito el sillón no te pongo el sillón ya vender filosofía barata Intxausti yo me dedico a trabajar y creo riqueza y hasta el último jardineros de ayer tiene un coche

Voz 0230 03:53 Jesús Gil fue un adelantado a su tiempo creó la doctrina de sin complejos hablando de todo un poco de cosas raras un grupo de investigadores del Instituto Astrofísico de Canarias ha entregado a Pablo Casado un máster en astrofísica cosmología ya astrología evidentemente falso en las imágenes que Andy fundido ellos mismos se ven joven con camiseta negra pelo rapado en los laterales una coletilla junto con otro joven con camiseta blanca también pelo recogido en coleta esta vez ya coleta amplia se les veía perros flautas pero por no prejuzgar probablemente por no prejuzgar Pablo Casado les aceptado el lo obsequió queroseno

Voz 0788 04:38 pero que seamos

Voz 8 04:42 tiene cincuenta día yo creo que no lo son

Voz 0230 04:47 cosas extrañas que pasan cosas extrañas una frase que se puede decir normal o como

Voz 9 05:00 José Luis Ábalos

Voz 0230 05:02 dice con un estilo muy cinematográfico escuchamos Ábalos esta mañana en Hoy por hoy

Voz 12 05:07 dicen cosas muy extrañas

Voz 0230 05:10 vamos a escuchar la hora con banda sonora veréis como en Ábalos hay un actor de doblaje que pugna por salir de ese cuerpo de ministro bueno bueno pues entre cine Jesús Gil astrofísica las radios a las ocas en estilo libre lo que quieras tú verás

Voz 14 05:43 desearía que todos fuéramos titulados como Pablo Casado iría haciendo apología a lo que debía ser como

Voz 0268 05:53 ni Belloch hablábamos a Ábalos pero alza la voz para hablar de lo que ha pasado lo que ha causado me encanta cuando Tony me enseña canción conocimiento del pasado es forma que no quiero llamarle Viesgo pende en la forma ni las normas que yo estoy conforme mi trabajo así que ten cuidado porque pilló la atajo vamos a hablar de política entre otras cosas porque siempre aquí pasan cosas preciosas que me tratan como mientras que este hombre está pescando como decimos en Canarias mira a mí me habla ahora Carlos Francino pero se quedan sin ignorado por el modo en el que ríe

Voz 1606 06:50 el empezamos las tutorías con Susana Pascual que tiene serias dudas sobre la honestidad de algunos bocadillos

Voz 16 06:56 San Hui belli con atún porque ya se sabe que este año la siembra de atún en los campos de Castilla ha ido muy bien

Voz 1606 07:03 vamos ahora con Joe Di Falco que presume de lo que carece flipa según la pulsera de actividad oye hecho veinte kilómetros de las olvidar en la lavadora verdad no me digas que lo haya pensado alguna vez en esto que propone raro Benson Señora

Voz 16 07:18 en un mundo justo y ordenado after significaría ante sí before después

Voz 1606 07:23 ahora jamás ha estado en el aeropuerto Nos hace una descripción bastante precisa corre vamos

Voz 16 07:29 ponernos los primeros de la cola ya quedarnos de pie durante esta media hora que tenemos hasta el embarque a verse así conseguimos ganar el Campeonato Mundial de sentarse primero en el avión con asientos reservados

Voz 1606 07:41 ya acabamos de así teorías con clases de idiomas a cargo de Miles

Voz 16 07:44 crisis qué tal el coche de japonés genial hoy nos han enseñado la diferencia entre esa Ximo Puig y Raymond no se da ninguna clase verdad Picallo

Voz 17 07:56 tú

Voz 8 07:58 después de las twiterías llegan como siempre a las noticias de El Mundo Today

Voz 1981 08:04 Fatma ganaría las elecciones generales con mayoría absoluta según una encuesta realizada en una granja los pollos encuestados apuestan por un presidente de grano y con pluma sólo los cerdos capitalistas con un diez por ciento del electorado de la Granja sigue confiando en los grandes partidos tradicionales el lobby gay celebra cursos ilegales y clandestinos para curar el catolicismo

Voz 0573 08:27 es como el colectivo LGTB sometía a diversos sacerdotes cursos y retiros espirituales para revertir su catolicismo algo que consideran una enfermedad que es un problema para el propio sacerdote también para las familias

Voz 1981 08:42 Santiago Abascal tendrá caballo oficial en lugar de coche oficial Si gana las eh

Voz 0230 08:48 el candidato de Vox pretende convertir La Moncloa en un rancho si gana las elecciones su gabinete presidencial estaría compuesto por Virgil Kennedy toro precioso y Perro Loco Schmitt Televisión Española sería sustituida por la emisora de Wichita W

Voz 1981 09:03 el RCat última hora Arman cuéntanos

Voz 1606 09:07 una concursante de Yates arroja las bragas al techo antes de contestar sí tendría una segunda cita si se quedan pegadas mi respuesta es sí

Voz 1981 09:16 pues muchas gracias Armando vamos ahora con algunos titulares prevén dado el calentamiento global obliga a cancelar el estreno de Frozen dos

Voz 0573 09:25 Florentino Pérez anuncia que en el nuevo Bernabeus será más fácil citar penaltis a favor del Real Madrid

Voz 1981 09:31 Antonio García Ferreras hará el seguimiento de las selecciones desde una mesa electoral porque le ha tocado ser vocal La

Voz 0573 09:38 Alicia del Estado dejó de espiar a Íñigo Errejón porque sólo hablaba de núcleos y radiadores

Voz 0573 09:44 los españoles tardan una media de seis horas entes abrochar un sujetador las ve Rivera dice ahora que se llama José Alberto Carlos españoles de Rivera patria

Voz 2 10:03 nosotros somos gente que queremos representar pues a la buena gente que tiene este país que es mucha España es un país lleno de buena gente con el corazón sobrante que es lo que hacen la buena gente nos roba ahora no tengo tiempo para tonterías abona buena gente no Speed enemigo buena gente sus tanta gente

Voz 9 10:27 cuando las cosas no para perpetuar la discusión eternamente

Voz 0684 10:32 bienvenidos a buenismo bien un programa de humor con las mejores intenciones

Voz 0230 11:07 la Fiscalía de Valencia ha abierto una investigación por unas declaraciones de Javier Ortega Smith que en septiembre dijo que el enemigo común de España es la invasión islamista en Europa

Voz 19 11:18 lo digo como el enemigo de Europa el enemigo de la libertad el enemigo del progreso El enemigo de la democracia el enemigo de la familia helénico de la vida en el enigma del futuro sellaba la vació islamista no esperemos

Voz 0230 11:36 en invasión islamista dice el líder de Vox ex ya verás cuando la fiscalía se entere de que también dice nazis no y bueno la invasión islamista

Voz 0230 11:52 ente Vox ha anunciado que

Voz 12 11:55 su campaña electoral que tiene como lema por España comenzará en la localidad asturiana de Covadonga allá donde Don Pelayo derrotó al

Voz 0230 12:05 los musulmanes en el año setecientos veintidós lo que se considera tradicionalmente el origen de la Reconquista Christie

Voz 21 12:12 la de España ha

Voz 0230 12:16 es verdad que la batalla de Covadonga como casi todo los episodios medievales tiene su poquito de leyendas Fake News medieval la historia más recia patriótica llegaba a hablar de trescientos soldados cristianos contra ciento ochenta y siete mil soldados musulmanes que son cifras que quieras que no generan alguna duda incluso aunque Don Pelayo tuviera Messi

Voz 0230 12:43 trescientas personas contra ciento ochenta y siete mil genera dudas muy blandengue es tenían que ser los musulmanes que sucedió en Covadonga en el año setecientos veintidós pues es difícil de establecer con precisión pero Nerea Aróstegui ha investigado

Voz 23 13:00 bueno Javier traído

Voz 1457 13:01 el historiador y librero y Nos cuenta sobre la batalla

Voz 23 13:04 de Covadonga mito o realidad

Voz 24 13:06 cada una tiene toda la pinta Benito fundacional como una batalla bueno como muy muy mítica pero la verdad es que datos sobre esa batalla pues no existen uno sacan bastante a la manga de hecho por ejemplo la crónica mozárabe que se escribió veinte años después de esa supuesta batalla de Covadonga o tampoco hacer ninguna mención

Voz 1457 13:21 Javier Fernández Conde catedrático emérito de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo aparte de párroco en cinco parroquias

Voz 25 13:28 es más que una gran batalla fue simplemente una escaramuza

Voz 1457 13:32 una escaramuza que es exagerar ya con las crónicas escritas con cierto retraso Periodismo medieval ciento cincuenta años después durante el reinado de Alfonso III

Voz 25 13:40 las crónicas escriben son cincuenta años más tarde en el reinado de Alfonso III magnifican trenes no sé qué es

Voz 1457 13:47 y que se utiliza para el mito de la fundación de España católica durante todo el siglo XIX y especialmente durante el franquismo

Voz 25 13:54 sí se va magnificar posteriormente y especialmente el éxodo de Fiat que depende de franquista

Voz 0230 14:00 bueno en todo caso hay una bueno dos Fuentes e dos dos dos Torpedo dos de esos pues Periodismo en todo caso hay una tradición religiosa el abad de Covadonga a Adolfo Mariño dice que le parece bien que vaya a Vox que vaya a quién quiera Covadonga pedir el favor de la Virgen pero no por motivos políticos

Voz 26 14:17 aquí recibimos a todo el mundo lógicamente no es nada más que para venir a rezar y no para otros fines ni políticos ni de otras realidades que puedan utilizar a la propia Santina

Voz 0230 14:31 bueno boxes que le da un tinte de reconquista a su campaña utiliza mucho esta palabra la reconquista evocando la Edad Media

Voz 12 14:39 los neandertales sonó la Edad Media y os pido que me acompañáis todos al futuro a la cual ve el futuro

Voz 0230 14:46 dónde me parece la fiscalía investiga a raíz de una iniciativa de musulmanes contra la islamofobia en España hay dos millones de musulmanes casi la mitad son españoles por lo que esta identificación de España hay cristiandad es un poco ligera vamos a decirlo así Santiago Abascal opina de la iniciativa de la fiscalía

Voz 27 15:01 dado que está cobrando tintes totalitarios gobernado por socialistas hipócritas a continuación que dice que nos oponemos a la invasión islamista

Voz 0230 15:10 bueno esto no es que lo diga al Estado lo dice Bosch lo dicho Javier Ortega Smith como él mismo Abascal confirma inmediatamente

Voz 27 15:16 quién se atreve a negar que hay muchos que vienen precisamente con esa mentalidad

Voz 0230 15:20 es decir que si hay invasión islamista de parte de muchos que vienen con la intención de invadir España ve pero no es odio a nosotros no

Voz 27 15:27 caracteriza el odio a los de fuera nos caracteriza el amor a los demás

Voz 0230 15:31 pero esos dos millones de musulmanes que hay en España son de dentro de fuera esto siempre es todo caso Abascal está dispuesto a ir a la cárcel

Voz 7 15:38 callarnos

Voz 27 15:40 en en que saber que van a tener que meternos en la cárcel y que ni aún así vamos a callarnos

Voz 0230 15:46 ah bueno a la cárcel eso faltaba que se encuentren en el patio de la cárcel con Oriol Junqueras todos los que ya están serían cárceles Madí simas

Voz 9 15:55 como dice Ábalos muy extraño esto está voz de duro de cine

Voz 0230 16:04 los años cincuenta aunque le desmerece el tic de repetir siempre eh ha habido algo definitivo la Historia de España no

Voz 12 16:13 ahora le coloca ahora va colocarla ahí en medio

Voz 0230 16:16 Central Ábalos que siga la colaboración entre PSOE y Podemos tras las elecciones no necesariamente en Gobierno de coalición y Koné esa colaboración debería seguir dándose

Voz 22 16:25 era una forma de gobierno no lo tengo tan claro porque aspiramos como digo a un gobierno monocolor

Voz 0230 16:31 así es para quejarse del veto de ciudadanos Albert utiliza dos es una en y otra al final no se han planteado un un veto e cada vez que ha habido incluso una insinuación eh hay frases que merecen dos es en muchas frases dice la eh la tontería que hemos hecho hoy es recopilar todas las es de pero no las es de palabra no las es sueltas estas son todas las es de Ábalos

Voz 28 16:59 eh eh eh eh

Voz 0230 17:02 eh eh

Voz 29 17:07 también ha utilizado la ahí

Voz 0230 17:08 Ábalos explicar con bastante naturalidad que él considera muy probable que el anterior ministro del Interior Jorge Fernández Díaz estuviera al corriente del espionaje ilegal a Pablo Iglesias de la guerra sucia contra Podemos dice si este ministro ya tiene antecedentes

Voz 22 17:21 que el ministro en este caso el interior ya está ya ha salido en algunas otras situaciones también yo recuerdo con el tema de la agencia anticorrupción que hubo unas grabaciones eh

Voz 0230 17:33 eh acaba con él por supuesto y a continuación enlaza con un ahí para decirnos con esta naturalidad asombrosa que muy probablemente el ministro estaba al cabo de la

Voz 12 17:43 oye de una actividad ilegal

Voz 10 17:45 eh eh bastante

Voz 22 17:48 es probable que como responsable del departamento esto tuviera conocimiento

Voz 0230 17:55 bueno pues nada encantado que viene es bonito que se digan estas cosas con normalidad sin escandalizarse delito decidió el ministro seguro con razón las series sobre Jesús Gil se llama el pionero

Voz 7 18:05 entonces por qué triunfo yo en Marbella delante

Voz 4 18:11 pues mira no fenómenos paranormales todo apunta hacia la música que lo sitúen poco momento

Voz 2 18:19 a través de lo misterioso verdad Ángel

Voz 4 18:25 en la medianoche en la Cadena Ser una hora menos en Canarias fue Mónica Málaga estática que no rompe no rompe climática hace temer un poquito más

Voz 4 18:47 hola Ángel buenas tardes bueno felices madrugada fue uno de los grandes misterios

Voz 1809 18:52 de esto tiempo Pérez que gritan orgullosos Yo fui a EGB para psicología aún no ha encontrado explicación a este fenómeno pero parece gente mayor que fue GB hoy traigo atención caviar caviar de misterio la verdadera historia

Voz 2 19:09 de Fanta Mikko polvo

Voz 16 19:14 el mítico Polo del más allá de titular Teoría cuidado que viene caquita el fantástico no fue crearon por humanos me acompaña José Carlos hijo de Paco Micó fundador de la dos Mikko joder quedaran encontrado bolsas de L lo feriante Fanta Nico cuerpo de de boca objetivo que ha dicho no era una creación humana

Voz 32 19:37 no lo fue fue apareció así como de la nada simas como pues en la fábrica a un día de repente en lo que es la línea de producción empezaron a salir helados conforma fantasma bueno sin que nadie Ordinas nadie nadie nadie nadie les preguntamos del mundo oye esto de dónde sale Ignacio había diseñado obstinado nadie lo había creado entonces pues pues mi padre en paz descanse no soy padre CIES

Voz 7 20:04 pero la noticia perdona perdona perdona perdona bueno

Voz 32 20:07 lo que decía perdón pues desapareció varios días no entonces no sabíamos qué hacer estamos como hasta que una vez

Voz 16 20:16 me operario dijo mira un banco don Paco Paco ha vuelto los operarios quemaban don Paco mi pan

Voz 32 20:22 había perdón debería de Francisco no a tu padre que volvía de dónde te York dentro de la máquina ágil resulta que había descubierto atención que los espíritus de los senados muertos estaban detrás de fantástico madre te cuento en la elaboración de los helados hay muchos chocolate el que les falta naves que Sam como tal pues todos esos son destruidos antes de llegar al mercado así que sus espíritus errantes decidieron hacer el fantasma como representante suyo en la tierra como el Papa adiós sabes el papa el papa sería el fantasma con el representante del Fontes Mikko perdido los muertos en la tierra impresionante impresionante y ahora me imagino a la audiencia de España un poquito un poquito el otro no entonces Ángel decidimos que había que quemar esa maldita entonces muy padre unos dijo todos no no no pues está riquísimo vaya a esta qué más da que lo haga dijo mi padre que vendarle crece momento decidido comercializar esta golosina creada por la fuerza del mal no bueno fuerzas del mal

Voz 33 21:32 se manifiestan a través de chocolates y que no sé si serán muy del mal

Voz 32 21:36 puede que tenga razón ahí puede gracias a don José podría Ciudad de todo fue el helado no pero no bueno pues dice J

Voz 16 21:44 Carlos Nikos gracias por esta alucinante historia ya vamos atención con la agenda de actividades paranormales de mi mujer Carmen buenas tardes

Voz 32 21:52 adelante el Parque Warner conferencias a cargo del profesor Minardi bajo el título es Jesucristo el primer zombi sobre las de J C J hoy a partir de las veintiuno JC my man que Marcelo Felipe ella me estoy lo bueno este sábado estaremos los dos muy yo no sé tiene Vox dando un curso del manejo del A para poder voto

Voz 16 22:16 ahí estaremos los dos gratuito gratuito Kamen

Voz 32 22:19 pues el lunes ojos se abre el periodo de inscripción de la terapia para curar la sexualidad a cargo de la secta satánica Opus gay

Voz 16 22:29 no gracias muchos eventos de interés general del misterio zarpa rumbo a una chocolatería

Voz 0684 22:35 Beretta yo pues adiós

Voz 8 22:51 a veintidós minutos para que sean las seis de la tarde las cinco en Canarias aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio momento para escuchar de nuevo José Antonio Pardo

Voz 1322 25:42 a haber Lucía Taboada que que secuestró en Internet llegue a tu interés hay usuarios en Twitter cuya labor me parece desinteresada hay que debería ser reconocida por ejemplo el periodista sevillano Álvaro Mera ha hecho un hilo en Twitter explicando un fenómeno que me parece fascinante que es el éxito que tiene el risitas o sea para que no lo sepa el risitas es un personaje que se hizo popular en el programa Ratones coloraos por reír de forma divertida pero en Francia al risitas sale conoce como que es la derivación francesa de su mítico

Voz 1 26:18 sí

Voz 1322 26:21 han convertido el cierzo lo curioso es que en Francia hay un pequeño municipio de cuatro mil quinientos habitantes que se llama así en la cima de la popularidad denme los usuarios de Internet comenzaron a destrozar Google Maps cambiando el nombre del Ayuntamiento de algunas calles y algunas tiendas por risitas de hecho si ahora mismo Bush casi su Francia en Google te aparece una foto del risitas en vez de una foto del pueblo el furor el viernes delimita y hay hasta partidos políticos utilizan los imagen el ex vicepresidente el Frente Nacional Florian Philippe Aude apareció en Youtube bebiendo de una taza donde aparecía la cara del risitas bueno hay cientos de monte

Voz 7 26:57 antes entrado total e os acordáis el risitas

Voz 29 27:00 a pero si Andy pero lo original era presentable

Voz 1322 27:06 hay cientos de montajes os he traído varios el risitas como el inspector gadget montajes musicales como este otro usuario de Youtube Remi Flip

Voz 38 27:39 hay una versión Risi Tiana Adelina de Francia bueno el previa tan brutal ha salido el propia risitas ha salido agradecer el apoyo galo eso sí a su manera

Voz 40 28:09 de dónde de Francia este vidrio Bahamontes

Voz 1322 28:19 me encanta el momento de donde son esto es

Voz 41 28:26 pues si me permite añadir también es un merme los videojuegos recita es el desarrollador que se ríe de los jugadores así es si se usa también sí o hablando de videojuegos del mundo milenio paso y tengo una sorpresa para ti Francino qué sorpresa es que te voy a enseñar a jugar facilite hoy eso es lo que se ha visto que esto es lo que estaba haciendo todo el rato mirando de reojo a un tipo que va a mitad la llama matando gente disparando te pones era eso es tú decía que va entre llamas disparando gente es un buen resumen del for night me preparando como un campo de tiro para que vaya nunca no sé lo que era ya ya ya lo sé pero por eso aquí estábamos temple para un campo de tiro para que mira ponte aquí para que tú me cambiamos indicando que hacemos Un un intercambio

Voz 0230 29:09 no hubiéramos podido cambiar el ordenador pero bien en estos momentos

Voz 7 29:12 estoy que nunca a ver vale a ver mira es complicado tanto Melilla

Voz 0684 29:20 salido bien

Voz 7 29:22 sí hay coge el rato ver ese ahí está ahora ahora mismo disparo porque te voy a enseñar por qué vamos usamos las teclas que usamos usamos el W A S B usamos aquí la mano dónde en Huelva W W A SD no lo digo a ver sin gafas no lo claro novelas las clases en fin usamos la doble donde está el doble ahí está aquí usamos así ambas ella es bastante intuitiva no apunta eh estar ahí la W andas para hacia adelante la de amenazas hacia atrás a la del tendrás la derecha

Voz 0788 30:02 esto promete usamos

Voz 7 30:05 la figuración porque alguien que jugaba en el baile se le ocurrió en vez de usar las flechas direccional que nos decían los la izquierdas ahí lo has a ver los desarrolladores ya sabes conectar con la LR repite no sabes que me estaba salita el inventario vale ver para girar tú tienes que dar derechazos con el ratón Nobel ratomaquia echan y así va girando él porque has con alguien escondidos pero agujeros que intenta te puesto unas dianas para que les dispares para ver tu puntería vale mira en gira

Voz 0230 30:42 no

Voz 7 30:43 fíjate si la mano el ratón hacia la derecha ahí está ahí a veces ese esa es otro ahora a esos troncos de madera hay cuidado cuidado ahí ese punto blanco de mitad de la pantalla es la mirilla vale entonces Melilla donde pongo a Melilla donde dispara al derecho tiene municipal no sí sí que mantel lo pulsado disfruta de la rabia que te destruye destruye que este juego ahí está mira ves que te prepara a la derecha esa grande pide al trabajo trabajo trabajo a este esta gente crispar de toque toque Katy para todo el cargador ahí suelta tu energía aplicando el formar una casa en general has matado a alguien ya no no hay nadie no hay personas que como le puse a alguien si me permites Bueno y está cayendo en pedazos a Calatrava

Voz 41 31:39 esto lo que quería explicar es que usamos esta configuración de teclado porque al principio no usábamos W A S M para movernos usábamos la flecha direccional es es lógico son flechas para moverse adelante hacia adelante y hacia atrás pero un jugador que jugaba al cómic llamado Denis tres con empezó esta configuración y cómo lo que mandan el Gaming es el que usa lo que es una cosa cuanto

Voz 0230 32:00 la nota parece claro

Voz 7 32:03 bueno sí está esté estoy flipando que está instruyendo todo lo que voy a montar Aitor mira puedes coger un avión intenta cogerlo para que un avión sobre como en avión a Onda Cero siento no mira ahí está el avión no vas a ver

Voz 33 32:15 esta vez él se explican me hacia la luz vale vale vale pues Francino intenta ir hacia el avión

Voz 35 32:25 sí

Voz 7 32:25 sí claro que me vaya lo destruye también entonces sólo a veces cuando todo esto destruido ya te lo bonito de todo lo que todo

Voz 41 32:39 esto es que está aplicando porque usamos las teclas que usamos en el PC Hinault otras porque al final lo que Un cuando un juego se desarrolla no tenemos la suficiente el suficiente tiempo pero para que los jugadores experimenten con el juego entonces Latorre ha caído entera ha estado muy bien bonito

Voz 18 32:56 el a casi nunca tierra también

Voz 7 33:00 la Torre

Voz 0684 33:03 exacto ahí ahí ya que De la Torre ha caído de la torres más altas

Voz 2 33:13 por la esquina del día

Voz 37 33:16 lo vi pasar con él tu los guapos calca mil las manos engloba Gucci

Voz 1 33:32 The Star

Voz 37 33:37 su corsé problemas sale lenta esos

Voz 2 33:52 hasta cuándo

Voz 0788 33:58 me gusta que es la sepáis por qué hace falta para lo que voy a contar hoy hoy realmente me he traído algo en honor a Sara Socas que es que no sé si sabéis que la música tropical en la en todas las que vienen de Cuba hay luego aquello que se llamó la salsa también había peleas de gallos también hay muchísima improvisación y además con bastante sorna a mi me gusta muchísimo por eso ha puesto esta canción es Pedro Navaja como conocéis todos que es la de Rubén Blades la grabó en la era discográfica donde empezó la salsa por decirlo muy abren diariamente y luego pondré más cosas de esa discográfica pero a lo que voy es que todos sabéis que hay una especie de estribillo final lo que se dice la vida te da sorpresas sorpresas pero y entre medias Rubén Blades va metiendo unas frases que son como comentarios de toda la historia Historia contaba osea es muy habitual que en la música tropical en la cubana primero cuenten la historia y después empiecen a repetir muchísimo un coro que todo el mundo sabe en medio van metiendo comentarios al margen de todo lo que han estado contando claro

Voz 18 34:55 mira que ya no manda Medina en vez de una tartera ante

Voz 0788 35:15 buenísimo no ellos van metiendo comentarios de una historia que ya han terminado de contar no muchas veces lo que hace es que se improvisan de hecho el propio Rubén Blades algunas de estas frases las diez exactamente igual cuando lo toca en directo el año las al ovillo por aquí en el los conciertos del Botánico pero a veces no dice la misma cosa cuenta otra cosa y eso ocurre muchísimo pero lo van improvisando yo no sé seguro que sí que os acordáis de Buenavista Social Club que el Juventus diferentes maravilloso bueno hay hay un cuarteto de Son Eros que de repente se van pues como si fuera a cortejar a una señora que está en la puerta de una casa en La Habana y ahí se ponen a cantar Lágrimas negras que también la conocéis todos ahora la vais a oír hice ponen a improvisar lo que se decantan la señora a él y él a la señora veréis

Voz 3 36:04 mira

Voz 0788 36:15 claro vuelven al coro que conocen ya veréis como él improvisa porque dice que le va a decir dos cosas sobre la marcha dicen no espérate que son tres breaks

Voz 42 36:23 no

Voz 3 36:29 tres

Voz 0788 36:32 G nacieron dos cosas y en medio dice no tres se da cuenta que lo que está improvisando son un término de tres cosas es maravilloso porque cada uno adapta la canción y ellos podría atraer montones de versiones en las que en medio de tuve quiere regresar ya me quieres déjame que te quiero tal cual todo eso siempre se llena de frases improvisadas vamos a hacer otra prueba por ejemplo con cuando logra

Voz 4 36:52 yo lo grabó en su versión Bebo Valdés que veréis como la cantaba con el Ziganda

Voz 43 37:05 Toni

Voz 44 37:11 Lemona

Voz 4 37:13 no

Voz 43 37:18 ahora

Voz 1309 37:23 a pesar de tiempos osea siempre es el mito

Voz 0788 37:27 como mecanismo cantamos la canción entera cuando hemos terminado de contar la historia y muchas veces con cambio de ritmo metemos el coro que todos conocemos todos los coristas los repiten y en medio hay un hueco para hacer improvisación luego en el Son de la loma que otra canción famosísima es otra de las grandes canciones cubanas ocurre lo mismo la Vieja Trova Santa Agueda pues hace eso que canta dos frases que la verdad que son magistrales porque aparte tiene una sorna maravillosa

Voz 45 37:57 esto es lo normal

Voz 4 38:03 improvisa vuelven al coro gracioso porque para que les y me dice yo con mis triste voces me daré a conocer bueno es maravilloso llega otra parte de la canción en la que hace unas alteraciones muy bonita

Voz 0788 38:29 estás crees que que dice que bueno eso que que el

Voz 4 38:31 dentro de una botella es cara yo andaba que encantan que casar a ver se te ocurre ahora tenga tanta ahí pero no acababa

Voz 0788 39:04 al término de la canción así lo gracioso es que no nos den vez los

Voz 0684 39:09 no si no recupera

Voz 0788 39:12 el anterior a este Alicia no este es sin el anterior caída hay tiempo todavía puedes cantar una una parte seguro que lo consigue y luego se enseña otra cosa muy bonita vendrán

Voz 45 39:28 yo

Voz 4 39:34 por otra parte también es decir de la Loma de cantan en ya no venga va y le toca

Voz 45 39:44 el coro

Voz 4 39:46 lo repite otra ahora bien el turno de

Voz 46 39:50 Jon Bon dia al punto me fumo un puro habano estos vamos tranquilos hermano hoy al por Nike todos jugábamos

Voz 0684 40:04 bueno ahora voy otra vez

Voz 0788 40:06 supo que hicieron de la discográfica de la feria veréis cómo también se ponen todos los sonetos famosos de entonces todos los salsero se juntan en un concierto y se ponen a cantar por todos si cada uno va sabiendo a cantar lo que le da la gana

Voz 3 40:16 nada ese se acuerda acelerar

Voz 0788 40:28 que ya sabe Santos Colón le toca el turno

Voz 3 40:47 se va pasando el tú no es maravillosa

Voz 0684 40:52 no siempre es el mecanismo de entre coro y coro te toca hacerlo

Voz 0788 40:56 poco despierta y luego le toca el turno a Peter el cuando alrededor

Voz 18 41:34 es

Voz 3 41:38 pero andar

Voz 0788 41:43 es buenísimo porque ellos saben que no tienen que arrancar al coro hasta que el termine cada uno hace la longitud que les da la gana verdad en el y por último decía yo antes que hay muchísimas sorna en la música cubana hay una parte también en una canción de Buenavista Social Club que se llamaba el cuarto de Tula donde de repente hay un nombre que toca el barítono Torres y hace un solo tan alocado que al final cuando termina el hace un comentario

Voz 47 42:19 es verdad

Voz 42 42:22 lo

Voz 4 42:27 te volvió loco Margarita

Voz 7 42:32 bueno Sara te atreves a cerrar todo por la radio después esto si no venga venga

Voz 2 42:41 el más

Voz 48 42:47 esto va a ser como una batalla de Covadonga pero cuidado mejor darle Cobas Sarandon ganó el ritmo que te explota cara setas Obama el punto cubano porque sabe somos unos nota para que Francino pueda aprender a jugar al for night necesitamos por lo menos como Faus Nights

Voz 0268 43:03 las pues está claro que ese avión nunca se va a lanzar a pesar de que lo ha intentado el compañero la ayudado por mucho que ha insistido el pobre bueno no es que lo haya cagado es que aquí no se les puede enseñarnos sepuede pero está claro que la Cadena SER estar debe por eso es que seguimos avanzando yo no hablo de fantasmagórico yo hablo de fantasmas sobre el micro los que se creen que van a alcanzar el invicto y sin embargo dentro del escenario no son bienvenidos también pero darle gracias al equipo técnico a las Alicia porque estar pendientes de nosotros es como una delicia o más bien yo creo que siento cero de envidia no me gustaría tener que ser tu dentro de esta vida bueno la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida asomé dijo al compañero que ahora es de la familia estamos en la mesa mucha gente reunida despedimos esta tarde hasta el siguiente día