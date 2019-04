"Producir desde España es una oportunidad enorme para llegar a los hispano parlantes"

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 2 00:03 sí

Voz 3 00:07 eh

Voz 4 00:11 eh

Voz 5 00:37 cuando hablamos de marcas éxito el el terreno o el sector que se quiera existen una serie de señas de identidad que rápidamente permiten identificar

Voz 0313 00:45 esa marca estamos llegue que estamos escuchando esta canción es la casa de papel y la casa de papeles símbolo del éxito más grande aún de los últimos años que es la explosión de la de la afición española Casa El papel que por cierto por cierto tiene fecha de estreno para su tercera temporada será el diecinueve de julio hice podrá ver en Netflix que casualmente hoy hoy precisamente ha inaugurado su primera sede de producción europea el Madrid en en Tres Cantos y ahí estaba como no podía ser de otra manera nuestra prescriptor a televisiva que es Mariola Cubells Mariola buenas tardes

Voz 1 01:17 hola buenas tardes Carles cómo estás varió nuestra sola es puesta con Paco Ramos director

Voz 0313 01:21 de contenidos originales para España Latinoamérica y con María Ferreras que es vicepresidenta de desarrollo de negocio para Europa África y Oriente Medio son las primeras voces en Netflix buenas tardes a los dos Paco María qué tal

Voz 1 01:37 las primeras voces de Netflix y conseguimos que se asume

Voz 0313 01:40 en la Ventana verdad Mariola y hace tiempo que nadie ni nada

Voz 1 01:44 pero buenas seis sois caros de ver en ese sentido pero bueno merecido la pena no lo espero que es que sí

Voz 6 01:53 estar que significa producir desde España significa una oportunidad enorme para nosotros te para poder llevar historias unidades especiales contadas por españoles para España y para todo el mundo significa además una oportunidad extraordinaria para la comunidad creativa y las industrias audiovisuales en España de poder llevar su contenido con amplísima las ambiciones técnicas artísticas y contar quiénes somos de dónde venimos a dónde va

Voz 1 02:25 vuelto actualmente no hablaba de de que hablaba de un universo esta mañana ya ahora del universo de cuatrocientos millones de personas que pueden que pueden ver esas serios no Paco

Voz 6 02:37 bueno no tendremos ciento casi ciento cuarenta millones de miembros pero sí lo sabemos es que hay casi quinientos millones de hispanoparlantes incluidos sesenta y cinco millones en Estados Unidos entonces de ese es nuestro mercado iniciático los cuarenta de españoles en segundo lugar los otros cuatrocientos millones de hispanoparlantes en arrestó el mundo y en tercer lugar la gente que no lo español pero que quiere escuchar Iber emocionarse con historias muy especiales como las te hacen los dos mejores creadores españoles

Voz 0313 03:06 actualmente en cuantos proyectos en español estáis trabajando puedo hacerlos un poquito la idea

Voz 6 03:11 entre películas series documentales etcétera aproximadamente unos veinticinco treinta

Voz 1 03:15 es que es una barbaridad

Voz 6 03:18 bueno también además tenemos acuerdos que hacemos coproducciones que hacemos cofinanciación es con nuestros compañeros de otras cadenas de televisión en los que el número no es es mucho mayor pero de producciones originales aproximadamente las que te decía

Voz 0313 03:32 pero fíjate yo quería preguntarle a María a propósito de estos datos en fin que nos que nos está aportando Paco que son unos datos impresionantes yo quería preguntarle a María como responsable de desarrollo de negocio que puede por lo tanto tener una mirada así de cara de cara al futuro hoy ese puedo morir de éxito quiero decir estamos ante un boom de la ficción eso es incuestionable además un de elevación del nivel de calidad de la producción en España hay en todo el mundo notables potabiliza vimos pero eso puede morir de éxito estamos en tiempo burbuja o no

Voz 7 04:02 estás justamente en las calles Castle voy a dejar a Paco que que conteste eso pero yo suelo decir que es de mí desde mi punto de vista es lo que estábamos diciendo es que al final es algo natural no estamos haciendo algo artificial estamos dando respuesta algo que ya existía que ella era había una semilla muy muy importante de gente que ya estaba produciendo voy haciendo cosas yo sinceramente pienso que estos son los problemas bueno es que no hay que tener este tipo de cosas que que dices pues quiero tener este

Voz 1 04:29 problema ojalá ojalá tenga que plantearme qué pasa cuando hay tantas producciones y tantas cosas buenas si tengo que elegir esta mañana ha salido también Carles este tema espinoso de cómo hacer que los exhibidores estén tranquilos que esto decías Paco que me ha gustado mucho el el fair play no esta historia de bueno de intentar convencerles de que estamos aquí todos estáis todos aquí para navegar juntos cabemos todos cabemos todos

Voz 6 04:54 desde luego nosotros nos tú no sólo unos debemos nuestra obligación Spa nuestros miembros mientras me hasta el final lo que tenemos que lograr es que el el las series las películas y en este caso las películas del tema que estáis hablando lleguen a nuestros números cuanto antes y con la mayor calidad posible

Voz 1 05:11 oye otro lado está el arte como arte

Voz 6 05:14 Nos gusta mucho que las películas puedan tener su camino pero al final nosotros tenemos que ofrecieron a todos nuestros miembros en España el contenido lo más rápidamente posible y en la en mejores condiciones técnicas posibles

Voz 1 05:28 yo quiero bajar al terreno y quiero preguntarle a la prescriptor a hecho mucha gracia como las definido yo me le imagino con uniforme prescriptor a Cubells

Voz 8 05:38 el caso es que ella es gracias la mente como decía que dejarme así en evidencia delante de los jefes de Dario Fo sino lo que quizá el país lo que quiero que me cuentes dime querida

Voz 1 05:53 cómo es el centro de producción porque yo me imagino como los estudios de cine de se salen los Angeles es decir que son platós son porque sí

Voz 7 06:03 o bien bueno las el número de de M

Voz 1 06:06 tres cuadrados no me lo sé Paco tú sí que lo sabes no cuanto bueno está mirando aquí lo apunta

Voz 8 06:11 es muy grave aproximaron tenía es una

Voz 7 06:15 de es muy grande y claro y es decir que impone mucho y que una de las cosas que desde fuera cuando vas allí te gusta es que bueno que tienes la sensación de que allí se va generar industria que esto es lo que bueno

Voz 1 06:29 Nos justa a los que estamos en el otro lado no solo como espectadores no vino como hacedores de este tipo de cosas yo tengo muchos amigos guionistas técnicos que se ha hecho esta mañana también un llamamiento a todo eso no va a buscar el talento a juntarlo allí para que aquello genere y Mariano Barroso ha dicho esto que no se nos olvide ha dicho que el echara un capote para esta historia que os decía de la de la exhibición no Paco

Voz 6 06:53 estaremos atentos hay un símil

Voz 1 06:56 Francino qué para de los convencidos de la convivencia porque lo ha dicho claro que sí

Voz 7 07:02 hoy en esa en esa convivencia también decía esta mañana que

Voz 1 07:06 es un símil que a mí me ha gustado ya te va a gustar más que es lo de en el advenimiento de nuevas plataformas que hay que correr juntos que es la experiencia está claro que no es como correr solito yo yo yo les pregunto para sí perfectamente y una pregunta para Mario para Paco me da igual pero María como yo

Voz 0313 07:21 socios yo a punto para ahí y cuando se habla de la planta de Volkswagen en Barcelona por ejemplo o la de Landaben en Pamplona donde sea unos en esta planta rentable si o no estas instalaciones en Netflix son serán rentables algún día y cómo se mide eso

Voz 7 07:37 la aspiración de en Flix ese rentable somos una empresa final que que buscar al final que exista un beneficio de que se está uno sobre todo una sostenibilidad que al final lo hacemos inversiones con la idea de que de que esto pueda tener un un plazo de repercusión lo que estamos viendo desde luego son muy buenos indicios con temas como casa de papel como el de que su sobre pasan fronteras y con una audiencia de ciento cuarenta millones de usuarios potenciales pues creemos que precisamente se puede pensar en grande sólo unos datos porque que hablábamos antes de de empleados y ahora que hablabas de plantas de Volkswagen si dos mil dieciocho al final hemos empleado trece mil personas entre artistas equipos extra y este año pues esperamos llegar a los veinticinco mil personas que van a estar trabajando en nuestras series con lo cual estamos hablando de una inversión fuerte pero sobre todo con una ilusión de

Voz 0827 08:28 pactar y de hacer alguna cosa grande me Paco yo no conozco también el vuestro mundo con Mariola Cubells pero a lo mejor voy a hacer una pregunta muy inocente pero vuestro objetivo desde Netflix desde España digamos es que los americanos que los chinos vean el producto en español o es fabricar productos tan buenos que después el formato se adapte en Estados Unidos en China etcétera cuál es el objetivo

Voz 6 08:54 bueno el principal objetivo las producciones que hacemos en cada país del idioma de de ese país es programar el apetito y los gustos que tengan los miembros que tengamos en ese país por lo que cuando decidimos hacer una seria una película un documental en España para nosotros más lo más importante es estar atento a escuchar atentamente repite la palabra atención a qué queréis los españoles que pongamos en Netflix y cómo se convierte en una experiencia única y personal para cada uno de vosotros y luego si además encima viaja traspasa fronteras ya sea Latinoamérica o a cualquier otro país del mundo pues es una un segundo beneficio miel sobre hojuelas como diríamos aquí lo de adaptar los formatos a formatos en idiomas no te diría que lo descartamos del todo pero lo que sí hemos descubierto es que el en la lengua no es lo que es lo que genera la barrera aún a una serie o una película de altísima calidad sino es en sí la bondad y la excelencia del proyecto entonces a mi me parece que la gente ya hemos pasado esa etapa donde no podías consumir más que lo que debe o series películas dobladas al castellano sino que cada uno tiene una experiencia personal con su tiempo de ocio y hay gente que los ve dobladas hay gente que la beso tituladas pero al final lo que quieres es el la específica a la ciudad el pueblo El Español queriendo alguna española o a otros

Voz 7 10:23 pues yo esas historias de alguien

Voz 6 10:25 entero que es importante para nosotros es que siempre decimos esta historias de alguien