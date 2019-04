El Cine en la SER: 'Identidad borrada', la rebelión contra las torturas de la Iglesia a los gais (05/04/2019)

Voz 2 00:00 el cine en la SER como Pepa Blanes

Voz 1463 00:22 como si la actualidad el tienes decidirán de acuerdo esta semana en la que hemos sabido que el Obispado de Alcalá impartía cursos ilegales para curar la homosexualidad se estrena identidad borrado una película protagonizada por Lucas Hecht Nicole Kidman y Russell Crowe está basada en la historia real de un chico que sufrió el acoso de esos grupos religiosos otro azote del cine esta semana la actualidad lo da la sombra del pasado un drama que recorre tres décadas de la historia de Alemania un ejemplo de la importancia de la memoria histórica y tenemos también superhéroes como sacian Itinere terror con la nueva adaptación de Stephen King cementerio de animales cien televisión nueva serie española una de romanos justo antes de Cristo una comedia con Julián López

Voz 1463 01:48 el drama que pasó desapercibido la temporada de premios y saludamos para comentar los a José Manuel

Voz 7 01:54 a ver qué pasa con la música

Voz 8 01:57 he estado Elio sí pero

Voz 0457 02:00 a mí me parece estupenda bien me trae muchos recuerdos

Voz 0544 02:03 de hecho pero que siempre es discutida la música inicial esto es un tema de debate

Voz 1463 02:09 Mela leáis quieres había saludado al principio bueno decíamos que identidad robada se había quedado fuera de los Oscar está dirigida por el actor Joel Ewerthon basada en la novela autobiográfica de Caracol Li a quien sus padres metieron en un programa de la Iglesia que curaba supuestamente la homosexualidad la protagoniza Lucas el niño de Manchester frente al mar y Nicole Kidman y Russell Crowe que son los padres católicos atención porque también hay cameos de Xavier Dolan el cantante Trois iban cariño

Voz 9 02:39 es que deje los juegos pues polla de Carlos rompí con Close rompimos porque creo que Esparza eso piensa la hombres no sé por qué lo siento mucho

Voz 10 02:55 bueno una de las dosis a mi más me

Voz 1463 02:57 esta idea borradas esta canción que estuvo nominada a los Globos de Oro y que es maravillosa

Voz 0544 03:02 si la la película la verdad es que se ve con con interés y con sorpresas sobre todo porque es o puede pensar mira qué cosas se les ocurren a estas creencias cristianas norteamericanas los retrógrados que son pero es que como tú decías es que esto pasa aquí a pocos kilómetros de Madrid en Madrid no entonces se pues no puede ser de más actualidad y la película sigue tiene ese punto de dramatismo esa lucha por la por la identidad las la identidad sexual el reconocimiento no solamente en este caso no social que también sino sobre todo ante unos padres ante unos padres soltó el padre muy muy estricto que pastor de una iglesia entonces yo creo que la película se ve con eso con mucha sorpresa e interés nuestra las interpretaciones todas me parecen que está muy bien sobre todo este chico Lucas Health Eamon Russell Crowe también acción

Voz 0544 03:57 prende físicamente lo digo más pero yo creo que es una película notable aunque sí que es verdad que quizá tiene un punto me pero que era la la historia lo pide de dramatismo de Mello dramatismo pero que yo creo que está la la historia Lolo

Voz 8 04:11 claro había muchos compañeros alzas

Voz 1463 04:13 dir del pase que pedían que fuera aquí decían si hubiera habido un Jordan PIL que hubiera hecho de esto una historia de terror porque realmente es muy terrorífico

Voz 8 04:21 todo lo que sufre el macabro una Hein jo si a mi me parece lo que decía Eli un relato

Voz 1084 04:26 esto medida melodramático intimista creo que se ciñe demasiado al libro y eso le resta posibilidades en en el relato audiovisual para sorprender o para darnos otro punto de vista yo creo que han querido sobre todo en no poner ningún villano y que no personalizarlo ni siquiera en en el padre del chico sí eso también les resta un poco a a la película no que que quiere ser un poco tibia que también es una realidad muy compleja porque en estos casos en estas comunidades están cerradas donde te te meten todas esas cosas en la cabeza y comulgan con eso también necesita un proceso de aprendizaje no sólo el chico hasta que se da cuenta de que en lo que tienen no es ni una enfermedad ni nada ni tiene cura ni nada sino también los padres Le acompañan en ese proceso de aprendizaje entonces esa parte sí sí es interesante y a veces pues si cae un poco en el en el telefilme diría que que podría haberse explotado de otra manera la cinta para contar la historia lo que sí indudablemente es que la interpretación de Lucas Rachel es impresionante es uno de los actores yo creo tiene veintidós años más prometedores interesantes del Hollywood actual

Voz 8 05:33 vamos con charla seguramente la verdad es que

Voz 1463 05:36 a sí me parece muy clásica me recuerda un poco en la forma no aunque creo que este tema es muchísimo más potente a precisamente a la que protagonizaba Timothy chalé Ahmed que olvidado pues bien ven esa manera en al en utilizar la música era estaba utiliza una manera muy obvia esos primeros planos la cámara más lenta pero sin embargo el te Mazo es pues pues es que es es sorprendente no dices esto sigue pasando si pues creo que en diez estados sigue siendo legal porque aquí en España es verdad que pasa pero bajo la ley por lo menos este país ha prohibido no

Voz 0544 06:10 claro pero también que sorprende es que hay muchos hemos visto también manifestaciones públicas de precandidatos opositores candidatos al Congreso que están convencidos que eso que la homosexualidad se cura Ségol tiene cura por terapias no que sea es algo realmente qué dices pero bueno que qué siglo vivimos y que gente

Voz 11 06:27 qué piensa eso no la hay

Voz 1463 06:30 pero si luego es interesante en estos momentos en que se dice que el cine no es cultura precisamente de esos candidatos que no vamos a mencionar pero es curioso que el cine no sólo es que sea culturas sino que también puede marcar la agenda social de un país lo hizo es que es es el ejemplo que que siempre pongo pero es verdad lo hizo Amenábar con Mar adentro en un tema que se había hablado alguna vez pero de de alguna manera vuelve el debate esta película bueno pues quizá ha habido menos debate porque no es una película nuestra no una película española pero vuelve a sacar un debate que está en la actualidad que lo sufren muchos niños y muchas niñas y que bueno pues de alguna manera todavía es hay una cosa que que tenemos metida

Voz 1084 07:09 es que es una tortura básicamente estamos hablando de torturas psicológicas y físicas también me parece que tiene dos cosas interesantes además que es un mensaje esperanzador no no vamos a decir cómo acaban y nada y luego me parece que también con cierta su utilidad la gente que que trabaja en estas instituciones en estos centros realmente leyendo un poco de de la película son ellos se considera

Voz 8 07:31 gays como gente que ha pasado por esas terapias cree que se ha curado entonces

Voz 1084 07:36 realmente son gays

Voz 8 07:39 en Alesón dice sexuales son gays homófobos intentando enseñar o curar al algo que ellos saben

Voz 1084 07:46 que debería sentir entonces sí que es muy contradictorias a parte de la película que que a lo mejor está más útil en gestos de de los que están en el centro no no está explorado esa parte pero es interesante que es que son los propios y al final te hacen que los tuyos si te reprimen a ti mismo no

Voz 0544 08:02 pero si el instituciones como ésta saca dineros no has cuesta

Voz 8 08:07 el mismo dinero y la preparación lo que tú

Voz 0544 08:09 decías la preparación de esta gente que imparte esos cursos en qué se basa no en qué psicología donde han estudiado o no hay muchas veces son pues eso está todo pues pillado con con

Voz 1463 08:22 alfileres mes pues la verdad es que sí es una pena que no llegar a los ojos no porque hubiera tenido mayor visibilidad Joe le cartón que es el director también se guarda para él un papel es el que hace de reverendo el digamos el líder de esta desde el no Iglesia no el villano que habla con los jóvenes homosexuales y decía que no le gustaba la etiqueta de cine LGTB que no quería crear o precisamente un personaje de villano porque tampoco buscaba hacer un ataque a la religión

Voz 0335 08:49 ahora Seine al mes Spector respeta todas las religiones respeto los diferentes puntos de vista de las personas sus sistemas de creencias la manera en que ven el mundo a quién adoran que adoran pero tengo una posición contra quienes usan esto como un instrumento para hacer daño ya sea la guerra o en este caso para la exclusión no recortar libertades realmente es gente creando estas instituciones basadas en su interpretación de la Biblia y eso es algo que se decide en la tierra

Voz 12 09:15 el sentimiento de cómo se siente Dios acerca de las perdón

Voz 0335 09:18 más que tienen atracción por el mismo sexo necesita ser examinado y en mi opinión ha desmantelado en Guardo eh

Voz 1463 09:24 es curioso que la famosa entrevista de Jordi Évole al tema ha sido muy gracioso ver los comentarios en redes sociales de lo moderno que era el Papa hasta que llega al tema de la homosexualidad que es como algo que la Iglesia todavía no está claro

Voz 8 09:39 lo marcado en rojo claro siempre no sabes

Voz 0544 09:42 pero muy interesante el directores yo el momento en que es actor que lo hemos visto muchas series en Star Wars en las nuevas exitosa que que que ha salido en bien si no vienen en muchas películas que hemos visto y luego tiene su primera película El regalo a mi me gustó era una película que estaba muy bien trabado tema también social y de actualidad como era el Bulli no sea lo que es un niño yo de pequeño podía sufrir en el colegio por parte de abuso mes no es físicos y como eso se va guardando y hasta edad adulta no sea que yo creo que es un actor y director a tener mucho en cuenta

Voz 1463 10:14 también como decíais antes Lucas Hecht que tiene solo veintidós años que contaba que le interesaba especialmente como en Hollywood en el Hollywood actual emergen nuevos protagonistas alejados de esa masculinidad normativa aprueben

Voz 0457 10:29 realmente no me gusta la idea de lo

Voz 0469 10:30 es un hombre protagonista porque creo que el mejor ejemplo de un hombre al que admiro es aquel que es protagonista escuchando algo opuesto a la idea de liderar si tienes un protagonista en una película es difícil tener a un chico que sólo escucha para encabezar esa historia es emocionante que muchos de los protagonistas que están entrando que son el centro de atención en estos momentos no son tradicionalmente no son necesariamente como los machos alfa supongo que es emocionante la idea de redefinir la masculinidad en el cine un hombre que entiende que su poderes es su sensibilidad es un protagonista que merece la pena

Voz 8 10:57 pero

Voz 1463 10:59 está bien eso de que no todo sean machos alfa

Voz 8 11:01 a él se refería un poco

Voz 1084 11:04 ah pues chal Ahmed Andrew Garfield no lo lo lo mencionaba en ese corte que hiel Borja son actores de veintipocos años que es verdad que no representan el patrón y normativo quizá

Voz 8 11:17 la masculinidad atreven con papeles en los que también

Voz 1084 11:20 se exponen mucho ellos personalmente y profesionalmente

Voz 0544 11:23 ah si no también es un actor eso que hemos visto en Manchester frente al mar en ley de verlos aquí también hemos visto la película School vamos está muy bien que hay un abanico de de de más cool de personajes masculinos y femeninos o sea que no el estereotipo típico que estamos o que se nos muestra cuando hablamos de homosexualidad sino que no tiene nada que ver con la virilidad O'Connell este es un chico deportista que juegan muy bien al baloncesto que juega

Voz 8 11:50 qué que le gusta me gusta el fútbol a los que no tiene absolutamente podría ser un aficionado del Madrid podría dentro de una de las escenas más interesantes de la películas cuando los ponen en fila como para categorizar oye y atar no que es masculinidad y claro sí sí lo diremos más

Voz 1463 12:07 pues recomendamos mucho identidad robada sobre todo en esta semana informativa han íbamos ahora con una de terror que esta esta sí queda todavía más miedo que identidad robada es cementerio de animales otra adaptación de Stephen King has hizo una película esta historia ya ahora se vuelve a hacer otra con Jackson Claire Como padre protector y científico escéptico que tiene que proteger a su familia de las cosas extrañas que pasan en su nueva casa casualmente ubicada al

Voz 13 12:33 lo de un cementerio hoy en día descubierto un lugar encantador

Voz 2 12:41 un cementerio de animales

Voz 0335 12:45 que es donde empezamos a las mascotas y les recordamos

Voz 2 12:47 aunque pueda parecer aterrador lo más natural que es me lleva generaciones usando el cementerio hacen una especie de ritual

Voz 14 13:02 es que es muy fácil no te mueves

Voz 1463 13:05 en inventario Elio te has asustado

Voz 0544 13:08 bueno pues algún susto que me medio la película pero en general me decepciona porque creo que quizá tardan poco en romper en en eso de ofrecer al espectador todas las posibilidades de terror además centrados en en los niños no que eso siempre es muy atractivo y funciona muy bien en el cine sí la película pues bueno si no deja de ser pues esa es yo creo que está construida de una forma muy típica la mafia en familia americana perfecta o casi perfecta que se muda a un sitio ideal y que de repente encuentra cosas extrañas que van sucediendo se aleja de la civilizar una civilización de la de una ciudad con todas sus prisas y con todas sus el y tal y entonces de repente se encuentra con lo extraño con lo misterioso a mi me parece que eso es ya están poco visto no y entonces yo creo que sí que la película adolece un poco de de eso y una cosa que me llamó mucho la atención en el pase que hubo de prensa es que provocaba muchas madrilista de esas risas que que gritos así de tal yo no sé si es la típica risa nerviosa o es que había situaciones algún alguna cómica que

Voz 8 14:12 es bueno están ahí el terrorismo

Voz 0544 14:14 y lo la risa pues también tiene momentos admite no está está

Voz 1463 14:19 la catártica a mí de hecho lo que me gusta es cuando empieza las cosas las bestias que son las cosas que provoca la risa que vamos a decir qué pasa pero la parte final cuando ya es un poco más burra incluso hay bastante con los niños tal todo eso me gusta más que el principio de sí que es una cosa más moños

Voz 8 14:36 sí que ya hemos visto siempre bien

Voz 1463 14:39 en todo el rato sabes que van a venir las mascotas y sabes que va a venir alguien y sabes que va a aparecer eso sí que es más predecible y bueno me parece como una obra Nos no sé la novela pero visto cómo adaptación me parece una de las adaptaciones menores de Stephen King la verdad pero bueno la cosa de la broma me hace gracia a José le han gustado los gatos

Voz 1084 14:59 no con lo que ellas soy anti gatos así es es demasiado

Voz 8 15:03 convencionales es una película tibia la prima

Voz 1084 15:06 era parte quizá esté más centrada en ese terror con algún pequeño susto y la segunda funciona mejor siendo más violenta no más sangrienta si es que ya hemos visto a esa niña voy a ese niño que que se va al bosque eso se pierde y a partir de ahí surge toda la historia hay demás es interesando en boga por lo visto tiene algo de autobiográfico de Stephen King que él vivió en el creo que le tenía más terror no al cementerio sino a la carretera que caiga también es verdad que si eres

Voz 7 15:33 a mí ya me daba más alto la carretera y eso es camionero

Voz 8 15:38 no va a haber un cementerio de mascotas que si tienes toda una urbanización de casas o casas asaltadas no al lado de una carretera donde los coches van a toda leche es es normal que haya víctimas

Voz 1084 15:50 por eso me parece coja en muchos sentidos a pesar de que tiene algunos momentos interesantes

Voz 1463 15:55 sí que aporta porque claro Stephen quién es uno de los autores no sólo de terror sino autores en general Massa adaptado por tampoco normalmente no les suelen gustar sus versiones esta de momento sí

Voz 0544 16:06 sí bueno yo creo que eso también forma parte un poco de no el marketing pero que la última siempre dice bueno pues hoy es una de las mejores hola mejor es que yo estoy pensando que a lo mejor Stephen Quinn era un aunque sigue escribiendo y sigue teniendo numerosos fans pero que a lo en las películas Stephen King triunfaron en los ochenta y a principios de los noventa hay incluso algunas no de terror no como la de de recepción no Nolan de Tim Robbins estaba basada en un relato de Stephen King no la obra Villaverde

Voz 1463 16:37 ella verdes verdad exactamente terror no

Voz 0544 16:40 entonces yo no sé si ahora esas películas basadas de Stephen King tienen un público o siguen teniendo ese público tan tan fan no de las novelas de Stephen Quinn como como ahora yo creo que está muy convencional no muy convencional pero también pasó hace un par de veranos que también se adaptó otra de sus famosas trilogía es este universo de ida tampoco fue un gran éxito no entonces yo no sé si es que está ya un poquito más

Voz 0457 17:07 ya no digo pasado de moda pero bueno brillado si hay hay re inventores no del género era error Si ahora claro y ahora hablamos de ellos

Voz 8 17:16 en mil estamos viendo los tráilers del año

Voz 1463 17:18 corona así que ya os digo que no ir a verla por si acaso bueno sí la verdad es que hay una cosa curiosa en esta película que es es como si fuera contraria a vivir en que es como todo un marketing con un marketing negativo de irte a vivir al campo yo después de verla no me no me cerca de una carretera ningún cementerio de animales y si queréis pasamos de cambiamos de estreno porque he Abril es un mes maravilloso para los superhéroes pronto venga vendrán los Vengadores ese final Inti de momento tenemos pues a Saz aunque es un nuevo superhéroe una local adaptación de un personaje de DC Comics con Zachary Levi es la historia de un niño casa de acogida que tiene catorce años y bueno por una serie de circunstancias pues se coge superpoderes y cuando grita el nombre de Safran se convierte en un superhéroe adulto pues que puede hacer todo lo que le gustaría hacer a un adolescente con poderes y simpático pero que no tengamos

Voz 2 18:14 esto es un poco como Juego de Tronos

Voz 15 18:18 este de caña dirás porque es tan siniestro es un niño de acogida con una minusvalía lo tiene todo pudieras tener un súper poder cuál elegiría la Peña elige volar sabes porque para irse volando de esta conversación Service buena

Voz 16 18:34 eh

Voz 8 18:37 en sonando en mira esto es que yo creo que vivimos instalados la nostalgia no sé cómo lo vamos a superar

Voz 1463 18:44 porque es muy no Ventero esto

Voz 8 18:47 quienes no entero y películas ochentera tiene mucho de de los ochenta Amina encantado me lo he pasado genial nos hemos hecho ni ni larga que se me suele nacer y creo que tiene un toque como muy muy humano muy del cine familiar pandillero de aventuras de los ochenta de los gunners también para una generación no es nada pretenciosa que de ser no es nada oscura de lo que venía haciendo un foco de entonces casa muy bien con con ese nuevo espíritu a lo mejor que que tuvo también con Wonder Woman Man y funciona todo muy bien especialmente Zachary Levi el reparto de de niños pero él como ese adulto super héroe es una película realmente de iniciación un superhéroe que no sabe cómo utilizar sus poderes pero además es que es en la mente o en la idea de un niño

Voz 1463 19:35 los utiliza para cargar los móviles

Voz 8 19:38 es ese juego de cómo utiliza en todas esas aventuras también está muy bien trazado lo que es el villano Mark Strong que está fantástico como siempre está muy bien que sean los siete pecados capitales y tiene un inicia así también muy muy mágico de de los niños

Voz 1084 19:54 IU

Voz 8 19:54 de ese mensaje también que la familia no es donde nace eso dónde perteneces sino también donde tú te sientes un poco arropado yo creo que es un un caramelo en general que que funciona muy bien y es luminosa es alegres emocionante y divertida is aleja mucho de lo que había hecho ahora DC con superhéroes yo creo que le va a funcionar muy muy bien precisamente por eso por un cambio de rumbo esperando las próximas que que están previstas y es muy disfrutable eh

Voz 1463 20:20 yo creo que tiene el el problema de yo supongo que habrá saga también tiene el problema de todas las cuando inicia la historia un nuevo superhéroe la primera el primer acto de la película es siempre un rollo porque es la presentación de personajes la infancia el trauma lo que te acaso un trauma todo eso me me aburre un poco y dije otra vez otra vez a vivir

Voz 8 20:39 era como capitana Marvel si en no lo habían vendido tanto Capi

Voz 1463 20:43 claro que no funcionó y aquí funciona casi a mil que lo que quizá no me gusta cuando empiezas con un supere un nuevo es tener que explicar a toda esa información que entiendo que es difícil montar una historia montaron un personaje aparentemente no conocemos ir tener que contarte todas las cosas pero eso me parece muy convencional muy aburrido ahora la parte final cuando ya tienen los superpoderes estos adolescentes que van a una tienda de cervezas co consiguiendo entonces a todas esas bromas esas desgracias y luego que no es pesaba de luchas ni de excesiva a esos así es como un Steiner things pero con Airways se no sé

Voz 8 21:16 Eva con el humor sí que me parece que si todas las

Voz 1463 21:19 película hubiera tenido ese ritmo sería muy redonda me parece que para mí para mi gusto cuesta un poco entrar entiendo que los adolescentes y la chavalería se lo pasara estupendo y me gusta mucho Zachary Levi no es esos músculos exagerados es evidente que todo es grotesco la película y ahí está aparte la gracia y los niños que dentro

Voz 8 21:37 carta de niños de los niños dice el David

Voz 1463 21:40 no sé yo creo que que sí que es bueno comparado con todos los trucos que no somos tragado de superhéroe éste me parece me parece bastante por lo menos bastantes es sincero

Voz 8 21:51 siempre hay una oportunidad te tienes que

Voz 7 21:53 el sábado pues también será porque

Voz 8 21:56 la que menos nos han vendido las expectativas y al final te encuentras algo mejor que cuando nos come la publicidad

Voz 1463 22:04 bueno pues decía el actor Zachary Levi que había cumplido varios sueños haciendo este papel vamos a escucharle

Voz 17 22:12 sí

Voz 0544 22:15 bueno con el niño que había en mí siempre había querido ser superhéroe como actor siempre había querido interpretar uno pero hacer esta película también tenía cosas malas por ejemplo ir al baño con ese traje no es lo más cómodo además casi todo se ha rodado en exteriores en Toronto el yerno hoy de noche eso no es la experiencia más calentita pero en líneas generales ha sido maravilloso poder hacer este trabajo tan divertido y ahora quiero disfrute el público

Voz 1463 22:40 pues no es un discurso muy al hilo muy del tono de la película gracias Elio bueno desde vamos a ponernos un poco más serios cine de autor el director de la vida de los otros y el turista cuesta no es muy de autor Florian Henckel von Donnersmarck vuelve a rodar en alemán con la sombra del pasado es un ambicioso drama que relata la historia de amor el pintor a través de tres décadas de la historia de Alemania es una mezcla de ficción y realidad en la que se usa parte de la biografía del pintor alemán Gerard Richter cuya tía fue asesinada por los nazis y su suegro que era un prestigioso médico alemán pues no resultó haber estado en un programa de eutanasia de Hitler Sebastian co protagonista de la vida de los otros Tom Schilling y Paula ver la de Franz son los tres actores protagonistas de esta película que estuvo nominada al Oscar

Voz 18 23:25 sólo en el arte la libertad no es ilusoria sólo el artista puede devolver tras la catástrofe el verdadero sentido de la libertad cada persona ya sea basurero Labrador

Voz 19 23:37 puede ser artista siempre que les sea posible desarrollar todas sus capacidades subjetivas sin preceptos ajenos sino sois libres

Voz 20 23:48 completamente libres nadie lo será pero si los liberales liberar es mundo

Voz 1463 23:57 bueno para mí es una Amar en tiempos revueltos no

Voz 0544 24:02 bueno pues tampoco es que no que a mí me gusta a mí me gustó me es que me interesa muchísimo claro y me interesa mucho

Voz 21 24:08 el alemán la Alemania de la posguerra la división de Alemania

Voz 0544 24:13 el arte y entonces esta falsa biografía de Gerard Richter que que la reina

Voz 7 24:18 la película no le ha gustado nada pero me gusta mucho esa

Voz 0544 24:23 la vocación de alguien que quiere servir un artista pintor como tiene que romper con todo tiene que romper con su país que le ha tocado vivir después de la Guerra mundial en la Alemania comunista hice a a la otra Alemania al a experimentar esa búsqueda de su propia voz artística a mí me me gusta son tres horas son tres horas y es verdad lo que dices tú que es a veces demasiado a culebrón pero si alguien le interesan todos estos temas yo creo que le puede puede gustar la la película este directores que hace una maravilla como la vida de los otros

Voz 7 24:55 no tanto como el turista

Voz 0544 24:58 vamos a ver

Voz 1463 24:59 esta no llega a la vida de los otros pero bueno no pero es muy interesante porque claro es sobre todo hay una cosa maravillosa que es como en una misma familia podía darse bueno todos los extremos no claro tenga que lidiar con un pasado de alguien que es tonto o que detuvo o escarceos con el nazismo y luego una vez en la misma familia víctimas del racismo como

Voz 0544 25:23 lo terrible de Europa de España de

Voz 1463 25:25 de de los últimos años la verdad es que es maravilloso y luego que es maravilloso que el cine alemán rebusca en su historia esto me parece que tiene la cosa original demostrar cómo canaliza todo eso a través del arte de cómo se consigue la libertad del arte el arte político se puede despolitizar el arte se debe no se debe que se debe hacer es la es la libertad este mundo en el que vivimos hoy o como decía el director bueno ahora tenemos la la dictadura de lo políticamente correcto que es como el estalinismo bueno pues la verdad es que es una película curiosa pero sí que es verdad que a mí me sobra esa historia de amor de principio a fin ahí es excesivamente larga hizo podían

Voz 1084 26:01 sí bueno yo en defensa de Elio dirá que que me senté creyendo tres horas temiendo inventó se me pasaba sí inevitable te disfrute la película y me interesa especialmente más que la historia todo es acercamiento al yo artístico su politización que decías tú del realismo socialista que dice que más o menos todos de todos que que no seas individuo egoísta no y luego esas vanguardias Tan prefabricadas tanta artificio que luego las desmontan haciendo una cosa súper real súper natural que nace de la fotografía y que

Voz 8 26:34 demuestras hay arte sin sin ser vanguardista

Voz 1084 26:37 a mí me parece muy muy interesante tejiendo largo esos cuarenta años de entreguerras que que son fascinantes en la historia de de Alemania han contado muchas veces pero bueno interesante el punto de vista

Voz 1463 26:47 íbamos a comentar brevemente a un último extra no es una película española paso por el Festival de Málaga siete razones para Oil que está dirigida a tres bandas por Esteve Soler Gerard quinto David Torras la conforman varias historias cortas que tienen en común el género la comedia negra entre los actores pues está Lola Dueñas Emma Suárez David Verdaguer Sergi López fue

Voz 2 27:06 eres un coitus interruptus mal resuelto tu padre no salió a tiempo y socorrió dentro muy bien de acuerdo lo quería saber es importante que los Pastor se sin poder dormir imaginando me todo esto queríamos ser sinceros hijo silbato por eso intentamos abortar

Voz 0544 27:32 el consejero son varios episodios y entonces hay algunos el primero que es este que hemos escuchado este dialogo es muy brillante luego hay otros que son menos interesantes lo más flojito hay otros que está muy bien yo somos muy surrealista también para estómagos digamos

Voz 1084 27:47 el lo puedan digerir porque a veces es muy bestia no el jueves no está hecho para ofende a mí el primer corto este que que hice Elio es el del que nace la película es el corto viene de una obra teatral y a mí me me fascinó porque ese humor negro británico como en su máxima expresión luego es muy decadente la película va muy inestable un poco pero éste funciona muy bien y se ha quedado en un intento de hacer un poco Relatos Salvajes algo más cañí pero con trasfondo social y político queriendo ser crítica como sátira pero se ha quedado un poco

Voz 0544 28:21 que al final si hay hay no son tres horas son setenta y pico minutos

Voz 1463 28:27 que pueden verlas bueno pues Elio José muchísimas gracias Nos vemos la semana que viene de Dios

Voz 0544 28:33 dos

Voz 22 28:35 no

Voz 23 29:13 eh

Voz 0457 29:15 todo

Voz 23 29:18 Cha lo hizo al alza

Voz 1463 29:28 no te quejarás Juan Aranaz de esta canción con la que abrimos la sección de televisión con Dani Garrán hola qué tal

Voz 7 29:35 la muy buena onda música siempre problemas con esta no esta canción suena ahí ya sabemos que vamos a hablar de revolución

Voz 1463 29:43 desde antes de eternas de las recomendaciones sería filas de la semana pues esta canción bienal sí lo porque vamos a hablar de Netflix que la casa de papel ha puesto de moda porque bueno pues hemos estado inmersos estos días en anuncios proyectos fechas de estreno de todo

Voz 0457 29:59 sí hay fecha de estreno ya para la tercera parte de la casa de papel el enorme éxito de Antena tres internacionalizado por Netflix y que ahora se queda en exclusiva la plataforma marcada en rojo en el calendario el diecinueve de julio vuelve bueno aquí en este avance que no tenemos diálogos todavía todos los personajes en una isla paradisiaca y el anuncio de que las vacaciones llegan a su fin poco sabemos sólo que se nota mucho el dinero que le han metido recordemos que es la serie de habla no inglesa más vista Netflix en todo el mundo

Voz 1463 30:34 bueno este anuncio coincide con la inauguración de la sede de producción propia de la compañía en España en Tres Cantos en Madrid ellos los llaman un Jaap de producción que es un gran espacio que por ahora tiene tres platos operativos que lo alquilado al grupo se cuellos no ha comprado no comprado propiedades todavía easy hemos estado en esas instalaciones pero José hemos visto poquito

Voz 8 30:54 nada bueno

Voz 7 30:57 Libia gol Moll muy bien muy buen amueblada

Voz 8 31:00 en el hall hemos ido de excursión pero no hemos visto esas instalaciones sólo pero están operativas es sólo unas mesas

Voz 1463 31:06 de hecho usara la excusa que estaban no digas no podíamos entrar

Voz 8 31:09 hemos estado en unas mesas redondas en las que el gigante del streaming pues ha presumido de su apuesta por España dicen que es a largo plazo que vienen a quedarse y a meter dinero en el ecosistema audiovisual español según Rita Martín el el jefazos según Bosch Jaume Bosch y te ponen voz a Flix en dos mil dieciocho han movido trece mil empleos este año pretenden pues emplear a más de veinte mil personas

Voz 24 31:31 pero no solo relacionadas con la industria audiovisual Hadopi Juan quizá fue exiliados

Voz 8 31:40 bueno Hastings también ha defendido que España tiene una larga historia de producción con mucho talento y que por eso están encantados

Voz 1084 31:46 invertir en esos talentos y hacer que crezca nuestra industria

Voz 24 31:51 Sara Mary

Voz 7 31:55 pero para decirle que hicimos el claro García

Voz 8 32:00 anuncios de anuncios poca cosa dos nuevos proyectos Paco Ramos vicepresidente de originales

Voz 1979 32:05 así lo tiene muy ilusionados en primer lugar vamos a anunciar hoy proyecto se llama el inocente vas a una novela de Harlan cobren un autor americano pero vamos hemos trasladado la acción que cuenta la historia España la va a dirigir y escribir el guión el Pablo y la van a producir San Hermida ahí Belén Atienza que están aquí estamos muy muy contentos empezaremos

Voz 2 32:26 afirmaran cuarto trimestre

Voz 1979 32:29 Iker que tenemos reparto increíble pero Nos guardamos esa noticia ir también vamos a anunciar hoy los favoritos de Midas que está basado en un cuento corto Jack London publicado en mil novecientos uno la están llevando a cabo la adaptación Mateo Gil que también va a dirigir la miniserie de seis episodios la va a protagonizar este es también un anuncio de hoy Luis Tosar en su vuelta a la tradición después de unos veinte años yo creo la producen otros amigos Adrián Guerra hay Núria Valls ya están por aquí también

Voz 8 32:58 bueno esos fichajes Luis Tosar no

Voz 1463 33:00 Mateo Gil Oriol Paulo que es el director que lo pitan China que ha hecho doce millones en el primer fin de semana con durante la tormenta Belén Atienza Sandra Hermida que son las productoras de Bayona que han hecho pues entre otras cosas el los dinosaurios Parque Jurásico la última osea que Netflix eh bueno no son grandes nombres conocidos por el público pero son

Voz 8 33:21 de esos de la industria Johnson de pasta sí

Voz 1463 33:24 es interesante casi de estas mesas redondas pues ha sido escuchar a Mariano Barroso presidente de la CAM venía de cine director de cine director de series de serie con Movistar Plus el día de mañana también una serie con Netflix es sobre todo lo que hablaba pues claro es que la semana pasada en la Academia rechazó la entrada de series en los premios Goya

Voz 1484 33:43 ha habido un debate que llevamos meses en él ir realmente bueno hay hay hay hay un sector del del cine que quiere que quiere tiene todas las razones para hacerlo que quiere mantener quiere quiere quiere proteger de alguna manera el la el la la forma de exhibición de las películas creo que es importante algún tipo de gesto de las algún tipo de gesto porque creo que a veces nos inventamos los conflictos que no existen es decir existe la competencia me gusta mucho el paralelo ese que hace Reed de de lo de correr con un amigo los dos que van corriendo pero creo que es importante no no crear unos conflictos que no existen porque porque creo que los los los técnicos los actores necesitan una especie de fair play entre las plataformas entre todos los las operadoras no

Voz 8 34:30 eso lo decía tras de bien que que que Roma se disfruta menos en una televisión género dime esto yo creo que ha sido muy honesto si el titular me ha encantado y Paco Ramos aseguraba que que no hay conversaciones con los exhibidores pero que hay intención de abrir una ronda de contactos con Barros un poco esa ofrecido de mediador

Voz 1463 34:50 sí bueno pues estos son los anuncios de Netflix pero esta semana como decíamos ha habido tropezó cientos y que también hay un salsero bueno no

Voz 0457 34:58 sí es consume no parar trece nos ha dado un nuevo rival noventa pero que yo tengo muchas ganas porque atención prepara con nuestro ya amigo Justin Webster creador de muerte en León junto a Enric Bach una serie de no ficción atención redoble sobre la vida de Jesús Gil

Voz 25 35:16 que a lo mejor tengo más de trescientos millones de pesetas ya no sé qué hacen con ellos tengo mi barco que lleva dos horas de navegación que por cierto es la última vez que les utilizado

Voz 12 35:29 la gran procesión

Voz 25 35:31 emocionante vibrante bonita de todo el pueblo de Marbella doscientos barcos

Voz 1463 35:37 bueno pues no nos una serie de ficción porque no sé

Voz 8 35:41 suena burbujas de ese jazz

Voz 1463 35:45 es maravilloso que nos menos mal que no existía la resistencia en aquel momento porque tras esto hubiera sido

Voz 0457 35:51 pero salió corriendo a es maravilloso serán cuatro capítulos de una hora que se estrenarán este año dicen material inédito y entrevistas exclusivas ya por si era poco también Sky España ha anunciado su primera coproducción la sería Little verdes que se grabará en Manchester en España con una de las directoras de Williams House of cards

Voz 1463 36:11 bueno pues estamos que lo empezamos íbamos a la hora de hablar de series que ya están estrenadas no que tienen que venir Nos vamos a centrar en las comedias porque esta semana llegan novedades y todas ellas son para reírnos para empezar empezamos con una de romanos antes de Semana Santa Dani

Voz 26 36:26 Diego Armando a ciegos romanos a mientras dieron con lonas leer mientras que piedra con lonas llegue médica teórica cónica Mónica

Voz 7 36:49 Juana que vive nostálgica Tex nada bueno pues

Voz 0457 36:59 sí ya podemos ver justo antes de Cristo en Movistar Plus la plataforma que ha hecho realidad un proyecto creado por Pepón Montero y Juan Magán sobre la antigua Roma está ambientada en el año XXXI antes de Cristo y es una comedia de seis capítulos en la que podemos ver las hazañas de manos en pro niño que es un patricio acomodado interpretado por Julián López que no tiene valor para suicidarse y bueno tengamos en cuenta que en esa época morir con honor pues estaba muy bien visto

Voz 27 37:28 es casi recién levantado meterme una copa de cicuta pues esta situación no se puede prolongar más no puedo

Voz 2 37:36 es verdad que no puedo no pasa nada

Voz 27 37:39 tú opinión es superarla en este momento esto es una humillación para el honor de los para la memoria de tu padre los estás arrastrando a la ignominia

Voz 2 37:47 a mano pero tranquilo voy a hablar yo con ellos

Voz 12 37:50 puede decir sino pues el tú más útil a Roma de otro

Voz 0457 37:54 bueno pues este ni ni de la antigua Roma que no tiene ni oficio ni beneficio detenerlo finalmente consigue que le conmutaran la pena de muerte por servirá la Legión en hacia allí intentará emular las gestas de su padre apodado el magnífico para movilizar a los soldados devolverá colocará romana el puesto que ocupaba hace años

Voz 10 38:11 no es que me preocupa lo que veo cual yo soy de la vieja escuela pero antes Roma es respetada y temida por sus enemigos pero que me educó para humillar natural bárbaros yo vengo de una familia un respeto por la tradición y el honor no debemos olvidar honor no a la Cosa Nostra sugiere para que la respetemos cuidemos la lleguemos y mancha a la siguiente generación eso ha sido así siempre no debe cambiar lo podemos profanar

Voz 2 38:46 perdona nuestras madres cualquier acto fuera de lugar es sucesora para siempre es tu nombre

Voz 1463 38:52 no sé si es un acto de campaña no sé si me estremece más eso o un romano con acento de Albacete has hablado con los creadores de la serie Dani que tanto

Voz 0457 39:01 pues mira ha hablado con con Montero y Magán que son los los dos nombres detrás del del guión de justo antes de Cristo sobre qué vigencia aunque paralelismos puede tener hoy en día una serie ambientada hace veintiún siglos

Voz 28 39:13 gente que no vale para nada pero bueno pues que es de buena familia y que ésta tiene un puesto hay gente que no tiene ninguna voz y que tiene que hablar siempre por boca de otros como los esclavos mujeres que bueno que de alguna manera estamos seguimos veintiún siglos después un poco en en con el mismo asunto no entonces pues pues sí sí que hay una serie de cosas que que por supuesto han evolucionado pero pero tampoco tanto

Voz 0457 39:39 bueno es una comedia está claro pero también sorprende que no tiene factura de comedia o al menos de lo que estábamos acostumbrados hasta hace un tiempo aquí en España se han usado para ambientar la vestuario y atrezzo propio de las grandes películas de romanos de la historia como la caída del imperio romano porque como ellos dicen es un drama que hace Rey

Voz 0544 39:58 porque desde el principio pensamos

Voz 29 40:00 que hacerlo cuanto más realista más de verdad fuera más creíble fuera y que se lleva a subrayar la comedia siempre pensamos que que ese contraste que si si podías la la tele sin sonido y te para te podría parecer un drama no es que eso lo que hace que que fuera más cómico todo

Voz 1463 40:20 bueno pues uno de los guionistas Montero también dirige alguno de los episodios pero la dirección es muy coral hay tres directores en esta serie

Voz 0457 40:27 sí además de Montero también han participado en Nacho Vigalondo Borja Cobeaga con el que también pudo hablar sobre este proceso no muy común en el que es el de dirigir una historia que no había sido escrita por él mismo

Voz 12 40:38 en este caso dirigió un guión que no es mío si está tan bien como este fácil porque

Voz 11 40:43 porque cuesta mucho escribir bien

Voz 12 40:46 y sobre todo tiendas de trabajo bastante medio hecho de que de que en realidad había un tono de comedia que a Juan ya Vermont les gusta es el tipo de comida que me gusta mi tanto varía ver como para hacer es un tipo de humor con el que me identifico muchísimo porque es gente alargando mucho Easy gente sufriendo diciendo miserable diciendo vaga que Qué pereza todo que es algo también muy central de la serie se dice muchísimo de pagar a creo que pereza con ese pico mucho con lo cual para mí es muy fácil

Voz 0457 41:20 pues ha sido un guión que ha pasado en un cajón muchos años prácticamente

Voz 7 41:24 la romana

Voz 0457 41:26 quizá no tanto no tanto desde la época de Cámera Café ese formato que que también creo el dúo Montero May darán antes de que hayan tenido la oportunidad de llevar la vista

Voz 29 41:38 a ver estaba escrito el guión del piloto

Voz 0544 41:41 yo una mini biblias no

Voz 29 41:44 pero era otro tipo de sería además una sitcom situación así y lo escribimos porque vemos unos sketches en Páramo comedia que no dudó romanos la vida cotidiana de romanos ir gracia Nos quedamos en paro tenemos un año sin hacer nada de dijimos vamos a escribir esto a lo llevamos mejor mira de todas las cadenas está todo el mundo hacía mucha gracia pero nadie eso producción haya estado dormitando hasta que apareció Movistar casualidad fuimos con otro proyecto que no no les encajado en ese momento en el que no tenéis otra cosa que mejor pues aquí

Voz 0544 42:20 aparecemos con los romanos

Voz 15 42:24 bueno pues Duran

Voz 1463 42:25 el rodaje de esta serie se habla mucho de los medios de comunicación que no podía ser un estilo La vida de Brian o como los Monty Python pero finalmente ahora que la hemos visto pues es verdad que tiene un humor diferente como definen el humor de las

Voz 0457 42:37 pues ellos desde el primer momento huyendo de cualquier similitud con nada que haya sido ya creado previamente me contaban que sólo se han inspirado en pequeños detalles de la antigua Roma pero que no querían parecerse a nada así lo define Cobeaga

Voz 21 42:51 yo creo que esa serie que siempre siempre decimos que ésta como echa muy en serio no que no aumente la comedia siempre se asocia a lo improvisado desastre ha y aquí pues todo el aparataje que tiene pues de de creación

Voz 12 43:04 León de ambientación también está llevaba interpretación que lo que sucede es muy absurdo pero por otro lado está hecho muy en serio y de ese contraste pues surge surge

Voz 21 43:12 la comedia que que realidad creo que va más allá una comedia porque tiene intrigas palaciegas tiene algo de folletín de culebrón tiene algo de de

Voz 12 43:20 duras resultaba es con una gran zarzuela no un gran un gran género chico esa paradoja el gran género chico

Voz 1463 43:28 no pues como toda película de romanos de rumanos es muy coral y aparte de Julián López que otros personajes nos vamos a encontrar

Voz 0457 43:35 situaciones cómicas se suceden en las conversaciones que tiene el personaje Julián López premió con generales soldados o con su esclavo no interpretado por José Touring Chan pero bueno llama la atención un personaje a mí personalmente el personaje Valeria interpretada por la actriz Cecilia Freire que es la hija del general de la Legión que es de armas tomar

Voz 27 43:57 Tica para que tu madre y tu padrastro asciendan socialmente han tenido que tradicional influencias van con tu boda vamos a aparentar con una familia cercano Octavio porque queremos hacer que Octavio golpeó a ganar la guerra y cuando iba a empezar a liquidar a todos los partidarios de Marco Antonio tu abuelo era mi amigo de Marco Antonio así que más nos vale hacer méritos porque sino cuando nos de una tarde que estemos en casa dirás

Voz 30 44:25 por qué no sé como me dijo mi madre pero si yo sólo he preguntado si me podía divorciados si no tienes que aguantar por lo menos un año una años tú sabes lo que es ser infeliz una

Voz 0457 44:38 es un personaje que aunque está sometido a un poco a ese papel secundario de la mujer en la antigua Roma es muy resuelta cobraba Cobeaga hablaba de un cambio en los personajes femeninos en la comedia española que siempre estaban basadas pues en la sensatez hasta hace un tiempo

Voz 12 44:54 buenas las que me gustaba de las series que creo que que normalmente pues eso el retrato de personajes femeninos la comedia moderna pues ha cogido ya casi un cliché

Voz 0457 45:02 al parecer moderno y feminista

Voz 12 45:05 mujer pues sea muy sensata y el hombre un desastre que me parece todo menos feminista que pueda haber y aquí pues sí que hay una mujer muy resuelta que es Valeria muy activa que tiene el poder en la sombra que que está condenada que a casarse con maridos continuamente a pero luego al final es una psicópata o sea que decir que es una vía con con el colmillo retorcido es una tía complicada que se odia a sí misma que no está en ninguna manera

Voz 0457 45:32 claro no es la la mujer sensata de Los Serrano

Voz 12 45:34 sino que que esa es otra cosa entonces ese vale aquí dices no dos hombres pobres hombres de las mujeres más activas sí pero más activas también para cargarse a gente que tampoco es algo bueno

Voz 1463 45:45 entonces estamos ante otra de esas comedias que llegan últimamente y que suponen un paso más en el género en nuestro país

Voz 0457 45:51 sí hablaba también con los creadores de si ha cambiado ya esa percepción de de la comida como un género menor tanto en cine como en series no creen que haya pasado tampoco lo ven como como una mala prensa a este género

Voz 12 46:04 sí pero hay que asumirlos mediante chatines que sabes reírte de que la comedia es un género menor osea el mayor halago que podemos recibir es que alguien diga es una mierda pero te ríes eh eso pues se dice mucho pero pero creo que es consustancial osea que que

Voz 31 46:21 es que que alguien que reclama más

Voz 12 46:23 las casi todo comedia pues con la comedia comedia de cachondeo esto y lo que sí está claro

Voz 0457 46:31 estaban todos de acuerdo es en la categoría no que han alcanzado las series de comedia de nuestro país que han superado al cine con creces

Voz 12 46:38 en cine que comedia se hacen pues comedia sobre tópico regionales de los que la culpa tengo yo de ir y luego mucho Remick de películas de éxito y todo eso sea más son películas que ahora mismo están no están siendo especialmente bien en taquilla porque los últimos años y que habían ido bien pero este año tiene pinta de que esas comedias han quedado un poco estancado

Voz 8 47:01 Público

Voz 12 47:02 el empieza a dar la espalda hasta que venga una comedia que nadie espera que sea un éxito entonces crear una nueva moda hay esto y de repente de nuevo el mono de estallido contagiar a alguien y todo eso pero pero es verdad que el que no a veces se habla de la de de las series como el cine yo no lo creo porque creo que esas de cine que no sabía en series pero en comedia en España en concreto pues el humor de de Juan Cavestany día a Armero el humor de Berto Romero el humor de Paco León idean Acosta vamos creo creo que es mucho más moderno que conecta mejor con el espectador que que el enésimo remedo de de una película francesa que tuvo éxito el año pasado

Voz 1463 47:42 tú totalmente bueno ahora vamos con la opinión vamos a mojar unos os ha gustado justo antes de Cristo

Voz 16 47:49 bueno esta es lo que está pasando

Voz 8 47:53 a mi me parece que tiene serios problemas o no conecto yo no tiene los tiene La Sexta

Voz 1463 48:00 tanto que creo los tengo yo

Voz 8 48:02 te agradezco el el intento la propuesta el tono la dirección está está bien los actores son los que son pero es un tipo de humor con lo con el que yo precisamente no conecto yo no no no me río no no suelto carcajadas con lo que hacen ese tiene esa pereza que decía Cobeaga ese patetismo a la historia pero es que realmente no me llegan enganchar en interesarme por por lo que va a pasar a esos personajes con una comedia que reír y tengan que tener Gap meto que interesar por la historia de fondo y por los personajes de los capítulos que que he visto los cuatro primeros no consigue eso son seis entonces o tiene un problema serio lo tengo yo seguramente sí pero no me parece una comedia y que que resuelva o lo que propone ni las intenciones que tenía es redonda ni mucho menos ni ni resolutiva en lo que proponen

Voz 0457 49:00 pues yo después de ver el el sólo con el primer capítulo visto te daría una crítica súper dura pero precisamente al ver los los cuatro primeros que es también los que he visto a una Un opine Un poco más moderada